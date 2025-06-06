Какие меры примет Нацбанк для снижения инфляции до 5%

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Астана. 5 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель Национального банка Казахстана Тимур Сулейменов - Председатель Национального банка Казахстана Тимур Сулейменов озвучил меры по снижению инфляции до 5%, передает корреспондент агентства.





По словам главы Нацбанка, ключевым драйвером давления на цен остается сфера услуг. В годовом выражении сервисная компонента выросла на 16%. При этом если в первом квартале основной вклад в рост сервисной инфляции вносили регулируемые ЖКХ, то с начла второго квартала на первый план выходят рыночные услуги. Рост тарифов на ЖКХ в годовом выражении составил 25,8%, нерегулируемые рыночные услуги подорожали на 14,7%. Рост цен на нерегулируемые услуги подчеркивает их внутренний спрос.





Для сдерживания инфляции с правительством ведется работа по ряду направлений. Сулейменов отметил, что прежде всего важен переход фискальной политики к более сбалансированному контрциклическому курсу.





Мы исходим из того, что по итогам налоговой реформы в последующие годы будет снижаться зависимость бюджета от нефтяных доходов, в частности, трансфертов из Национального фонда. Это позволит снизить проинфляционное давление со стороны совокупного спроса. Согласно прогнозу социально-экономического развития, в 2026-2027 годы правительством предполагается выделение трансфертов в объеме 2 трлн тенге ежегодно. Это существенно ниже, чем в текущем году. Соответственно, при реализации, эти меры будут работать на снижение инфляции, усиливая эффект от денежно-кредитной политики", - сказал глава Нацбанка.





Также важным, по его словам, является актуализация и усиление комплекса мер по контролю инфляции. В рамках его особенно актуальны темпы тарифной реформы.





В ряде направлений, включая водоснабжение, водоотведение, электроэнергию, долгосрочная динамика цен опережает как общую инфляцию, так и инфляцию услуг. В результате это формирует ценовое давление. Мы ведем активные консультации с правительством по возможной корректировке параметров тарифной политики, в том числе с акцентом на то, чтобы темпы роста тарифов соотносились с инфляционными целями и обеспечивали сохранение покупательной способности населения", - отметил Сулейменов.





Нацбанк остается приверженным своей цели и готов действовать решительно для обеспечения устойчивого возврата инфляции к уровню 5%. При необходимости предпринять меры по ужесточению политики. Достижение цели потребует не только жесткой монетарной позиции, но и действий всех органов экономической политики.



