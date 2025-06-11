Казахстан и Иордания укрепляют сотрудничество в сфере мирного атома

Иорданская сторона выразила заинтересованность в обмене опытом по эксплуатации исследовательских реакторов для производства радиофармпрепаратов и радиоизотопов, используемых в ядерной медицине

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Астана. 10 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель Агентства по атомной энергии РК Алмасадам Саткалиев и глава комиссии по атомной энергии Иордании доктор Халед Тукан обсудили текущее состояние и перспективы развития казахстанско-иорданского взаимодействия в сфере мирного использования атомной энергии.





Особое внимание было уделено вопросам сотрудничества между регулирующими органами двух стран. Иорданская сторона выразила заинтересованность в обмене опытом по эксплуатации исследовательских реакторов для производства радиофармпрепаратов и радиоизотопов, используемых в ядерной медицине, развитию малых модульных реакторов, а также вопросам радиационной защиты и ядерной безопасности", - сообщает пресс-служба агентства.





Саткалиев отметил, что Казахстан завершил создание Агентства по атомной энергии и сформировал Комитет атомного надзора и контроля - регулирующий орган, обеспечивающий безопасность в отрасли. Он подчеркнул, что Казахстан ориентируется на внедрение международных стандартов и лучших практик в сфере регулирования, экологической устойчивости и ядерной безопасности.





В рамках встречи стороны подтвердили стремление к дальнейшему укреплению двустороннего взаимодействия.





В агентстве напомнили, что 19 февраля 2025 года в Аммане в рамках официального визита президента Казахстана был подписан меморандум о взаимопонимании между Министерством энергетики Республики Казахстан и Комиссией по атомной энергии Иордании. Документ закрепил основы сотрудничества в области мирного атома, включая подготовку кадров, научные исследования, радиационную безопасность и разведку урановых месторождений.





Визит иорданской делегации стал важным шагом на пути к формированию устойчивого партнерства между профильными ведомствами двух стран, подчеркнули в ведомстве.



