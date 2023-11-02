Казахстан и Россия договорились увеличивать транзитные перевозки между странами   

Достигнута договоренность до 1 января 2024 года проработать установление еще 4 пунктов пропуска на казахстанско-российской границе для ввоза пиломатериалов в Казахстан

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Туркестан. 1 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан и Россия договорились взаимно расширять авиасообщение и увеличивать транзитные перевозки между странами, - Казахстан и Россия договорились взаимно расширять авиасообщение и увеличивать транзитные перевозки между странами, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.





Подчеркивается, что в планах - увеличение транзитных перевозок по территории двух стран, совместное развитие автодорожной инфраструктуры и модернизация пунктов пропуска на казахстанско-российской границе.





В ходе 24-го заседания межправительственной комиссии по сотрудничеству между Российской Федерацией и Республикой Казахстан российская сторона выразила заинтересованность в развитии взаимодействия в цифровой сфере.





Убеждены в большом потенциале российско-казахстанского сотрудничества в области цифровизации. Рассчитываем на продолжение взаимодействия в рамках подкомиссии по информационным технологиям. Сегодня на российских маркетплейсах зарегистрировано порядка 120 тысяч казахстанских поставщиков, их число растет. Таким образом, развивается логистическая инфраструктура страны, локальное предпринимательство", - подчеркнул вице-премьер РФ Алексей Оверчук.





На заседании МПК обсуждены и планы по дальнейшему развитию сотрудничества в электроэнергетической и нефтегазовой сферах, рассмотрены перспективы реализации ряда новых проектов в ЖКХ.





Фото: primeminister.kz





В области воздушного транспорта Казахстан и Россия договорились взаимно расширять авиасообщение. В частности, согласовано увеличение числа авиарейсов QAZAQ AIR в Новосибирск и Челябинск.





Также участники совещания затронули вопрос ограничительных мер со стороны России на вывоз лесоматериалов. Достигнута договоренность до 1 января 2024 года проработать установление еще 4 пунктов пропуска на казахстанско-российской границе для ввоза пиломатериалов в Казахстан.





Кроме того, российская сторона рассмотрит возможность нераспространения разрешительного порядка в соответствии с постановлением правительства РФ № 312 на вывоз отдельных видов товаров, находящихся в собственности казахстанских компаний и временно ввезенных на территорию соседнего государства.





В завершение заместитель премьер-министра РК Серик Жумангарин подтвердил готовность правительства РК к дальнейшему наращиванию взаимодействия по всем спектрам двустороннего сотрудничества. По итогам обсуждений подписан протокол 24-го заседания межправительственной комиссии.



