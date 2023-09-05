Казахстан подписал контракты с "Лукойлом" и "Татнефтью"

Это разработка углеводородов на трех месторождениях: Каламкас-море, Хазар и Ауэзов - КМГ совместно с "Лукойлом"

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Астана. 30 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев заявил о подписании контрактов на сложные проекты на сумму более 8 млрд долларов, - Министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев заявил о подписании контрактов на сложные проекты на сумму более 8 млрд долларов, сообщает Нефтегазовый совет Казахстана.





Это разработка углеводородов на трех месторождениях: "Каламкас-море", "Хазар" и "Ауэзов - КМГ" совместно с "Лукойлом".





Инвестиции в эти проекты на этапе строительства (с 2023 по 2029 год) оцениваются в 6 миллиардов долларов. Это обеспечит работу примерно 2 тысячам специалистов на стадии строительства и 200 работникам после 2029 года.





Кроме того, "КазМунайГаз" и "Татнефть" подписали образцовый контракт на разведку углеводородов на участке "Каратон подсолевой". Инвестиции в этот проект оцениваются в $2 млрд, что обеспечит работу примерно 2 тысячам специалистов в период строительства с 2023 по 2030 годы и 190 работникам после 2030 года.





16 августа председатель правления АО НК "КазМунайГаз" Магзум Мирзагалиев провел встречу с руководством ПАО "Лукойл". В ходе переговоров стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества и перспективные направления работы, а также обменялись мнениями о совместной деятельности по проекту "Каламкас-море, Хазар, Ауэзов", расположенному на шельфе Каспийского моря.





9 февраля в Астане АО НК "КазМунайГаз" и ПАО "Лукойл" заключили ряд соглашений по проекту освоения участка недр "Каламкас-море, Хазар, Ауэзов" в казахстанском секторе Каспийского моря. Стороны подписали соглашение участников, договор купли-продажи 50% доли участия в уставном капитале ТОО "Kalamkas-Khazar Operating" (ККО) и соглашение об условиях финансирования участниками деятельности оператора. Оператор проекта ТОО "Kalamkas-Khazar Operating" планирует представить и утвердить проект разработки месторождений на ЦКРР РК в III квартале 2023 года.



