26.05.2025, 17:40 27741
Казахстан спустя восемь лет возобновил поставки зерна во Вьетнам
Фото: Фото: Depositphotos
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Астана. 26 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Республика Казахстан спустя восемь лет возобновила поставки зерна во Вьетнам, сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства Казахстана.
Продкорпорация начала отгрузку первой партии казахстанской высококачественной пшеницы во Вьетнам объемом 15 тысяч тонн. Контейнерный поезд отправится с хлебоприемных предприятий Акмолинской области", - проинформировали в пресс-службе.
Как подчеркнул председатель правления АО "НК "Продкорпорация" Асылхан Джувашев, отправка зерна во Вьетнам имеет историческое значение для компании.
За последние пять лет национальный оператор ежегодно поставлял около 200 тысяч тонн зерна в Китай в целях закрепления на приоритетном для Казахстана рынке. В этом году мы планируем увеличить объемы экспорта за счет расширения географии поставок. Уже отгружено 60 тысяч тонн продовольственной пшеницы в Королевство Марокко. Что касается Юго-Восточной Азии, этот рынок обладает высоким потенциалом и является перспективным для казахстанских производителей сельхозпродукции", - отметил Асылхан Джувашев.
В ведомстве напомним, что последняя отправка казахстанского зерна во Вьетнам состоялась в 2017 году. Тогда объем поставки составил всего 720 тонн.
Ранее сообщалось, что экспорт казахстанской сельхозпродукции в Грузию вырос на 12,3%.
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26.05.2025, 16:57 30376
Казахстан и Китай обсудили возможное сотрудничество в реализации проекта по строительству АЭС
Фото: Depositphotos
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Астана. 26 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель Агентства по атомной энергии Республики Казахстан Алмасадам Саткалиев и заместитель министра экологии и охраны окружающей среды КНР, глава Национального управления ядерной безопасности Дон Баотон обсудили вопросы расширения казахстанско-китайского взаимодействия в сфере мирного использования атомной энергии, сообщили в пресс-службе агентства.
В ходе встречи стороны обсудили перспективы практического сотрудничества между регулирующими органами двух стран. Казахстан выразил заинтересованность в обмене опытом по ключевым направлениям, включая лицензирование, надзор, техническую экспертизу.
Алмасадам Саткалиев подчеркнул, что Казахстан ориентируется на внедрение международных стандартов и лучших практик в области регулирования, экологической устойчивости и ядерной безопасности.
Особое внимание в ходе переговоров было уделено возможному сотрудничеству в реализации проекта по строительству атомной электростанции, развитию ядерного топливного цикла, а также укреплению научной и технической инфраструктуры.
Казахстанская сторона выразила заинтересованность в изучении китайского опыта по обеспечению ядерной и водно-экологической безопасности на всех этапах реализации проекта АЭС.
Отмечается, что в рамках подготовки к строительству АЭС был сформирован шорт-лист потенциальных поставщиков технологий, в который вошли ведущие международные корпорации, включая китайскую CNNC с реакторной технологией HPR-1000.
Визит китайской делегации стал важным этапом в развитии двустороннего взаимодействия и заложил основу для системного сотрудничества между профильными ведомствами Казахстана и Китая.
Напомним, решение о выборе вендора или консорциума для строительства АЭС в Казахстане должны принять до 1 июля.
26.05.2025, 16:40 31506
Бектенов обсудил с главой КТК вопросы транспортировки казахстанской нефти
Фото: КТК
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Астана. 26 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов и генеральный директор Каспийского трубопроводного консорциума Николай Горбань рассмотрели ход реализации текущих и перспективных инвестиционных программ, темпы модернизации нефтепровода Тенгиз - Новороссийск, сообщили в пресс-службе правительства РК.
Руководитель международного консорциума сообщил о завершении восстановительных работ и вводе в эксплуатацию нефтеперекачивающей станции "Кропоткинская". В рамках сотрудничества АО "КазТрансОйл" и КТК в 2024 году реализован проект строительства и подключения новой перемычки между нефтепроводом КТК и нефтеперекачивающей станцией имени Т. Касымова АО "КазТрансОйл".
На сегодняшний день обеспечена техническая возможность к увеличению объемов перекачки с 67 до 81,5 млн тонн в год, в том числе по казахстанскому участку с 53,7 до 72,5 млн тонн в год. В результате реализации проекта устранения узких мест нефтепровода КТК (ПУУМ КТК) в октябре текущего года планируется довести объем отгрузки нефти до 1 млрд тонн.
Олжас Бектенов подчеркнул, что правительство уделяет особое внимание вопросу бесперебойного функционирования нефтепровода КТК. Система является важной артерией по экспорту казахстанской нефти. В этой связи казахстанской стороной будет оказана необходимая поддержка.
В ходе встречи также отмечена важность социальной ответственности консорциума. КТК реализует ряд социальных проектов в Казахстане, в числе которых строительство школы на 900 мест в городе Атырау. Всего на соцпроекты за прошедший год направлено 4,4 млрд тенге. В 2025 году планируются меры по внесению вклада в развитие образовательной и медицинской инфраструктуры.
По итогам переговоров стороны подтвердили намерения укреплять сотрудничество по направлениям взаимодействия.
Трубопроводная система КТК - один из крупнейших проектов в энергетической сфере на территории СНГ. Протяженность трубопровода Тенгиз - Новороссийск составляет 1511 км. За январь-апрель текущего года по нефтепроводу КТК отгружено 23,9 млн тонн, в том числе казахстанской - 21,5 млн тонн", - проинформировали в правительстве.
26.05.2025, 14:42 33541
В пять раз вырастет пропускная способность железнодорожного участка Достык - Мойынты в Китай с вводом вторых путей
Движение по вторым путям будет запущено в июне
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Астана. 26 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане готовят к вводу вторые пути на железнодорожном участке Достык - Мойынты протяженностью 836 километров, что позволит в пять раз увеличить пропускную способность железной дороги в Китай, сообщает пресс-служба АО "НК "Қазақстан темір жолы".
Как отметили в пресс-службе нацкомпании, модернизация железной дороги увеличит перевозки грузов в направлении Китая и повысит их качество. Ожидается, что пропускная способность участка увеличится в пять раз - с 12 до 60 пар поездов в сутки.
Строительно-монтажные работы на участке начались в начале 2023 года. Чтобы увеличить пропускную способность участка всего было отсыпано порядка 8,2 млн кубометров земли, уложено более 800 километров железнодорожного полотна с учетом развития и модернизации 32 станций, построено 92 моста. Модернизированы системы энергообеспечения и связи. Внедрена отечественная система управления движения поездов", - проинформировали в пресс-службе КТЖ.
Также в компании подчеркнули, что стройка дала дополнительный толчок к развитию отечественных предприятий. У казахстанских заводов закуплено более 100 тысяч тонн рельсов и порядка 1,5 миллиона железобетонных шпал. Доля казахстанского содержания в строительстве составила 85%.
Учитывая стратегическую значимость проекта и высокие темпы строительно-монтажных работ, движение по вторым путям будет запущено уже в июне. Это раньше нормативного срока строительства на два года", - отметили в КТЖ.
Ранее сообщалось, что министерства транспорта Казахстана и Китая проработают вопрос улучшения условий для прохождения транзита на границе.
26.05.2025, 11:40 42916
В Казахстане вырос спрос на автокредиты
Фото: Depositphotos
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Астана. 26 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане вырос спрос на автокредиты и потребительские займы под залог, сообщает пресс-служба Национального банка.
Спрос на автокредиты продолжает рост благодаря партнерским программам с автосалонами, которые частично субсидируют автокредиты. В результате число кредитных заявок увеличилось на 13%, до 1,4 млн, а средний размер заявок увеличился на 11%, до 7,9 млн тенге", - проинформировали в банке.
По данным пресс-службы, коэффициенты одобрения по ипотечным продуктам и автокредитам снизились на 7 п.п. и 2 п.п., составив 24% и 16% соответственно.
Доля одобренных беззалоговых займов увеличилась и составила 31%, тогда как по займам с обеспечением доля одобрения сохранилась на уровне IV квартала 2024 года, составив 36%.Банки ожидают рост спроса на автокредиты и умеренное увеличение по ипотеке во II квартале 2025 года. При этом, по мнению банков, по потребительским займам ожидается умеренное снижение спроса", - сообщает Нацбанк.
Между тем, отметили в банке, спрос на ипотечные и потребительские беззалоговые кредиты снизился.
Снижение спроса на ипотеку во многом связано с относительно поздней выплатой государственной премии по жилищно-сберегательным вкладам, в связи с чем заемщики начали подавать заявки в конце квартала. Общее количество кредитных заявок выросло на 6%, до 241 тысячи, а их средний размер снизился на 7%, до 16,6 млн тенге. Спрос на потребительские кредиты под залог незначительно увеличился. Такое увеличение в основном связано со снижением ставок вознаграждения и отменой комиссий отдельным банком и активным продвижением данного продукта крупным банком", - заявили в пресс-службе.
В частности, количество поступивших заявок увеличилось на 25%, до 50,9 тысячи. Средний размер кредита вырос на 9%, до 12,8 млн тенге.
Устойчивое снижение спроса на беззалоговые потребительские кредиты наблюдалось за счет приостановления маркетинговых акций и выдачи товарных кредитов отдельными банками в I квартале 2025 года. При этом крупные банки отмечают, что спрос в данном сегменте остался на уровне предыдущего квартала. Количество поступивших заявок составило 18,1 млн, что на 10% меньше прошлого квартала, в то время как средний размер заявок увеличился на 13% и составил 1025 тысяч тенге", - добавили в Нацбанке.
Напомним, в Казахстане кредитование населения увеличилось на 3,5%.
26.05.2025, 11:10 44291
Пенсионные накопления казахстанцев достигли 22,75 трлн тенге
Фото: Depositphotos
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Астана. 26 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Объем пенсионных накоплений казахстанцев составил 22,75 трлн тенге, продемонстрировав рост за год на 3,86 трлн тенге, или на 20,5%, сообщили в пресс-службе Единого накопительного пенсионного фонда.
Пенсионные накопления за счет обязательных пенсионных взносов составили на первое апреля 2025 года 21,76 трлн тенге, показав рост за 12 месяцев на 19,3%. Сумма пенсионных накоплений по обязательным профессиональным пенсионным взносам составила 653,83 млрд тенге, демонстрируя рост за 12 месяцев на 9%", - заявили в фонде.
По данным пресс-службы, наибольший прирост за год показали накопления по добровольным пенсионным взносам, которые на первое апреля 2025 года составили 8,19 млрд тенге.
На первое апреля 2025 года сумма пенсионных накоплений за счет обязательных пенсионных взносов работодателя, поступающих с первого января 2024 года на пенсионные счета вкладчиков, составила 329,12 млрд тенге", - сообщили в ЕНПФ.
Напомним, в Казахстане с 1 января 2025 года повысили размер обязательного пенсионного взноса работодателя.
24.05.2025, 20:15 110711
Более 10 млн га сельхозугодий засеяно в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 24 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане проходит активная посевная кампания. Засеяно более 10,2 млн га сельхозугодий, сообщает Министерство сельского хозяйства РК.
Предварительно были проведены агротехнические мероприятия: закрытие влаги на площади 17,1 млн га, предпосевная обработка на 8,2 млн га, весенняя вспашка на 1,9 млн га", - сообщили в МСХ.
На сегодняшний день засеяно более 10 млн га сельскохозяйственных угодий, в том числе:
- в Акмолинской области - 2328,6 тыс. га;
- в Алматинской - 265,6 тыс. га;
- в Актюбинской - 319,2 тыс. га;
- в ВКО - 414,9 тыс. га;
- в Жамбылской - 327,7 тыс. га;
- в ЗКО - 297,5 тыс. га;
- в Карагандинской - 678 тыс. га;
- в Костанайской - 1325,4 тыс. га;
- в Павлодарской - 828,7 тыс. га;
- в СКО - 1822,5 тыс. га;
- в Туркестанской - 516,6 тыс. га;
- в области Жетісу - 366,2 тыс. га;
- в области Абай - 589,8 тыс. га и т.д.
Зерновыми засеяно 6,7 млн га, кормовыми - 621,2 тыс га, овощными культурами - 110,4 тыс га, картофелем - 90,5 тыс га, бахчевыми - 82,2 тыс га, масличными - 2 173,9 млн га, хлопчатником - 141,2 тыс га, сахарной свеклой - 17,7 тыс га, рисом - 74,4 тыс га", - говорится в сообщении.
Аграрии заключили договоры на поставку более 1 млн тонн минеральных удобрений, отгружено 932,6 тыс. тонн.
Потребность в семенах на текущий год составляет 2,3 млн тонн. Засыпано 100%.
Из выделенных 401 тыс. тонн дизельного топлива, отгружено 263,9 тыс. тонн.
Посевная кампания продолжается в плановом режиме.
23.05.2025, 17:50 148311
В правительстве Казахстана обсудили реализацию совместных проектов с корпорацией CNPC
Стороны обсудили текущий статус и перспективы двустороннего сотрудничества в нефтегазовой отрасли
Фото: primeminister.kz
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Астана. 23 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Первый заместитель премьер-министра РК Роман Скляр и президент Китайской национальной нефтегазовой корпорации Хоу Цицзюн обсудили вопросы реализации совместных проектов на территории Казахстана, сообщает пресс-служба премьер-министра.
Особое внимание в ходе переговоров было уделено вопросам реализации совместных проектов на территории Казахстана, включая модернизацию объектов нефтепереработки, развитие совместного недропользования, обеспечение социальной стабильности на предприятиях, продвижение совместных инициатив в сфере нефтехимии, а также обеспечение стабильных поставок энергоресурсов", - заявили в правительстве.
Также стороны обсудили текущий статус и перспективы двустороннего сотрудничества в нефтегазовой отрасли. Роман Скляр отметил динамичное развитие взаимодействия между Казахстаном и Китаем, в том числе с CNPC, по всем ключевым направлениям.
В свою очередь Хоу Цицзюнь выразил благодарность казахстанской стороне за открытый и конструктивный диалог, подчеркнув готовность CNPC к продолжению тесного сотрудничества, направленного на внедрение передовых технологий и реализацию взаимовыгодных проектов.
По итогам встречи стороны подтвердили заинтересованность в дальнейшем углублении сотрудничества в рамках казахстанско-китайской межправительственной комиссии, а также инициативы "Один пояс - один путь".
Ранее Казахстан и Китай обсудили вопросы инвестиций в нефтегазохимию.
23.05.2025, 11:10 140311
Предельные оптовые цены на товарный газ утвердили в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 23 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство национальной экономики РК утвердило предельные цены оптовой реализации товарного газа на внутреннем рынке страны.
Утвердить прилагаемые предельные цены оптовой реализации товарного газа на внутреннем рынке Республики Казахстан, предназначенного для последующей реализации крупным коммерческим потребителям, лицам, осуществляющим цифровой майнинг, или лицам по производству электрической энергии для осуществления цифрового майнинга на период с 1 июля 2025 года по 30 июня 2026 года", - говорится в приказе.
Предельная цена в тенге за тысячу кубометров без учета налога на добавленную стоимость составит:
- Астана - 72 846 тенге;
- Алматы - 76 686 тенге;
- Шымкент - 71 122 тенге;
- Акмолинская область - 72 846 тенге;
- Актюбинская область - 54 933 тенге;
- Алматинская область - 76 686 тенге;
- Атырауская область - 41 993 тенге;
- Западно-Казахстанская область - 55 365 тенге;
- Жамбылская область - 70 639 тенге;
- область Жетысу - 76 686 тенге;
- Карагандинская область - 72 846 тенге;
- Костанайская область - 62 951 тенге;
- Кызылординская область - 59 179 тенге;
- Мангистауская область - 57 649 тенге;
- Туркестанская область - 71 122 тенге;
- область Улытау - 72 846 тенге;
- Восточно-Казахстанская область - 13 069 тенге.
Приказ вступит в силу 23 мая 2025 года.
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В законодательстве Казахстана отсутствуют нормы, согласно которым артисты цирка, исполняющие трюки на высоте, "подлежат обязательной страховке". При этом во время представлений они нередко получают серьезные травмы. Считаете ли вы необходимым внести в законодательство изменения, предусматривающие обязательное наличие страховки при выполнении опасных элементов?