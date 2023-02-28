Казахстан заинтересован в экспорте мяса в Китай
Астана. 27 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские экспортеры очень заинтересованы в экспорте мяса в Китай, сообщает Министерство торговли и интеграции РК.
По прогнозу OECD-FAO (Продовольственное и сельскохозяйственное учреждение Организации Объединенных Наций. - Прим. KAZAKHSTAN TODAY), потребление говядины в Китае увеличится на 1,1 млн тонн к 2031 году, а импорт вырастет на 0,8 млн тонн. Мясная продукция входит в топ-3 импортируемых продуктов в Китае. Сегодня со стороны казахстанских экспортеров отмечается большая заинтересованность в экспорте в Китай данного вида продукции", - сообщает НПП "Атамекен".
По данным КГД МФ РК, максимальный экспорт в Китай за последние 5 лет наблюдался в 2019 году, который составил 13,5 млн долларов с долей в 44% от всего экспорта казахстанского мяса. Барьером в торговых отношениях стала пандемия и выявление ящура в Казахстане в 2021 году, из-за чего экспорт замороженной говядины и баранины в Китай был приостановлен. В апреле этого года ожидается прибытие инспекционной группы в Казахстан для принятия окончательного решения по экспорту мяса.
В 2022 году Казахстан экспортировал мяса на 124,7 млн долларов, что больше прошлогоднего показателя в 4 раза. Основной страной - импортером казахстанского мяса является Узбекистан (87%)", - отметили в палате предпринимателей.
Напомним, по данным Energyprom.kz, несмотря на увеличение экспорта мяса и снижение импорта, Казахстан все еще завозит почти вчетверо больше мяса, чем поставляет на внешние рынки.
Проблемной зоной здесь является птицеводство", - отмечают аналитики.
При этом они подчеркивают, что с мясопродуктами ситуация еще печальнее.
Экспорт из РК в секторе - мизерный. Скажем, колбас республика поставила на внешние рынки за 11 месяцев всего 149 тонн, а импортировала - 39,1 тысячи тонн, то есть в 262 раза больше, чем экспортировала. Если сравнивать этот несущественный экспорт с показателями полного 2021 года, можно отметить рост, однако в сравнении с 2019 годом спад составляет сразу 63,4%. Впрочем, при таком уровне экспорта рост или спад не имеют значения - показатель пренебрежительно мал", - рассказали они.
По данным агентства, цены на мясо в Казахстане выросли на 17% за год. Сильнее всего рост цен ощутили жители Мангистауской области - на 22,6% за год.
Мясо и птица подорожали на 15,4% в годовой динамике, колбаса - на 22,2%, изделия из мяса - на 15,9%. Среди мясной продукции птица выросла в цене на 29,4% за год, конина - на 16,7%, свинина - на 14,3%, баранина - на 12,9%, говядина - на 10,1%. Среди колбас вареная подорожала на 23,6%, полукопченая - на 22,2%.