Казахстан готов нарастить объемы поставок на вьетнамский рынок по 35 товарным позициям

Фото: flyqazaq

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Астана. 6 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Авиакомпании Vietjet и Qazaq Air официально объявили о стратегическом партнерстве с целью запуска бренда новой авиакомпании - Vietjet Qazaqstan, сообщили в пресс-службе авиакомпании Qazaq Air.





В ходе казахстанско-вьетнамского делового круглого стола Министерство финансов Вьетнама выдало свидетельство о регистрации иностранных инвестиций Aviation Holdings, дочерней компании Vietjet, что дает разрешение на приобретение стратегического пакета акций Qazaq Air.





В рамках этого партнерства обе стороны будут совместно развивать и управлять Vietjet Qazaqstan, опираясь на существующую платформу Qazaq Air. Ожидается, что Vietjet Qazaqstan, как бюджетная авиакомпания нового поколения, станет стратегическим воздушным мостом, соединяющим Казахстан с Вьетнамом, Юго-Восточной Азией и мировыми авиационными узлами. Авиакомпания будет удовлетворять растущий спрос на поездки в Казахстане, одновременно способствуя развитию трансграничного туризма, торговли и логистики в Азии. Она также направлена на стимулирование местного социально-экономического роста за счет создания тысяч высококачественных рабочих мест", - рассказали в пресс-службе авиакомпании.





Также Qazaq Air и Boeing подписали соглашение об общих условиях обслуживания клиентов для поддержки будущего парка Boeing 737, находящегося под управлением Vietjet Qazaqstan. В рамках соглашения Boeing будет предоставлять комплексные услуги, включая программные решения, поставку запасных частей, техническую помощь, а также программы обучения пилотов и инженеров. Партнерство также предусматривает модификацию и модернизацию самолетов для обеспечения эффективной и безопасной эксплуатации.





По данным компании, Vietjet Qazaqstan будет управлять парком, состоящим как минимум из 20 самолетов Boeing 737, что позволит расширить сеть внутренних и международных маршрутов.





Vietjet - является полноправным членом Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) и обладателем сертификата эксплуатационной безопасности IOSA. Как крупнейший частный авиаперевозчик Вьетнама, авиакомпания получила наивысшую оценку в 7 звезд за безопасность от единственного в мире рейтингового портала по безопасности и качеству авиаперевозок AirlineRatings.com, а также неоднократно входила в список 50 лучших авиакомпаний мира по финансовой устойчивости и эффективности по версии Airfinance Journal. Vietjet также неоднократно признавалась "Лучшим лоукостером" по версии авторитетных организаций, таких как Skytrax, CAPA, AirlineRatings и других.



