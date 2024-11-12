Казахстану выделят до 600 кв. м площади в торгово-экономической зоне в китайском Циндао   

Фото: Акорда

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Баку. 12 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на Всемирном климатическом саммите в Баку заявил, что РК обеспечивает 43% поставок урана в мире и играет значимую роль в развитии низкоуглеродной ядерной энергетики, - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на Всемирном климатическом саммите в Баку заявил, что РК обеспечивает 43% поставок урана в мире и играет значимую роль в развитии низкоуглеродной ядерной энергетики, сообщает Акорда.





В октябре этого года граждане Казахстана на общенациональном референдуме поддержали строительство атомной электростанции. Мы стремимся обеспечить безопасность и эффективность этого проекта через партнерство с мировыми технологическими лидерами в области энергетики", - отметил глава государства.





Также Касым-Жомарт Токаев остановился также на проблеме мировых водных ресурсов.





Изменение климата уже оказывает серьезное воздействие на глобальный водный цикл. На стихийные бедствия, связанные с водой, приходится более 80% всех природных катастроф. В нынешнем году Казахстан столкнулся с беспрецедентными наводнениями. Для оперативного реагирования в будущем и восстановления после подобных чрезвычайных происшествий мы внедряем комплексную систему управления рисками. Чтобы актуализировать водную повестку, в декабре этого года Казахстан в партнерстве с Францией проведет One Water Summit. Участники этого форума обсудят проблемы глобального управления водными ресурсами. Сегодня Каспийское море находится под угрозой", - заявил лидер Казахстана.









Он подчеркнул, что спасение самого большого озера в мире - это общая проблема, требующая долгосрочного международного сотрудничества. "Мы поддерживаем инициативу президента Ильхама Алиева по созданию группы экспертов из прикаспийских государств. Наряду с этим Казахстан предпринимает конкретные шаги по сохранению Аральского моря", - добавил президент.





Кроме того Касым-Жомарт Токаев подтвердил приверженность Казахстана глобальной климатической повестке и подчеркнул важность международного сотрудничества в борьбе с изменением климата. Он напомнил участникам форума про амбициозную цель нашей страны по достижению углеродной нейтральности к 2060 году.





Глава государства отметил, что для достижения поставленных задач жизненно важен доступ к предсказуемому финансированию и современным технологиям. Он заявил о том, что в рамках Новой коллективной количественной цели по климатическому финансированию особое внимание следует уделить регионам, наиболее уязвимым к изменениям климата, в том числе развивающимся странам, не имеющим выхода к морю.





Фото: Акорда





Несмотря на то, что на долю Центральной Азии приходится всего 1% глобальных выбросов, этот регион сталкивается с многочисленными климатическими рисками. Чтобы повысить эффективность мер по реагированию на изменение климата, мы должны активно использовать передовые технологии, как искусственный интеллект, спутниковый мониторинг, а также другие цифровые инструменты, обеспечивающие раннее предупреждение и более эффективное управление водными и земельными ресурсами", - добавил он.



