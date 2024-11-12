Казахстану выделят до 600 кв. м площади в торгово-экономической зоне в китайском Циндао
Торговую площадку от 250 до 600 кв. м в пилотной зоне регионального торгово-экономического сотрудничества "Китай - ШОС" выделят на безвозмездной основе
Пекин. 11 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстану предоставят площадь от 250 до 600 кв. метров на безвозмездной основе в пилотной зоне регионального торгово-экономического сотрудничества "Китай - ШОС", расположенной в китайском городе Циндао, сообщает пресс-служба Министерства торговли и интеграции РК.
Об этом договорился во время рабочей поездки в Китай глава ведомства Арман Шаккалиев с губернатором провинции Чжоу Найсяном. Основной темой переговоров стало укрепление торгово-инвестиционного сотрудничества между Казахстаном и Шаньдуном.
Шаньдун - одна из ведущих экономически развитых провинций Китая с населением более 100 млн человек. Экономика региона ориентирована на автомобильную, электронную, нефтехимическую и металлургическую отрасли, а также сельское хозяйство, специализирующееся на выращивании пшеницы, кукурузы и овощей", - говорится в сообщении ведомства.
Губернатор провинции Чжоу Найсян выразил готовность к расширению сотрудничества с Казахстаном.
Казахстан - наш дружественный сосед. В первом квартале этого года объем экспорта из Казахстана в Шаньдун достиг 8 млрд юаней, а 45 компаний провинции уже инвестировали в экономику Казахстана. Уверен, ваш визит станет новым импульсом для укрепления наших отношений", - подчеркнул Найсян.
Арман Шаккалиев отметил, что Китай является крупнейшим торговым партнером Казахстана.
Объем товарооборота между нашими странами уже достиг 41 млрд долларов США, и лидеры двух стран ставят цель увеличить этот показатель до 80 млрд долларов. Шаньдун для нас особенно интересен как динамично развивающийся регион", - отметил министр.
Во время визита казахстанская делегация также посетила несколько крупных компаний провинции, таких как Shandong Hi-Speed Group, Shandong Energy Group, G-WEIKE, Lingong Heavy Machinery и Tsingtao. Делегация ознакомилась с их производственными мощностями и обсудила возможные направления сотрудничества, включая горнодобывающую и логистическую отрасли.
Отдельное внимание было уделено вопросам экспорта сельскохозяйственной продукции из Казахстана. В частности, с представителями компании Tsingtao BeerGroup обсуждалось восстановление пивоваренного завода в Семее для продвижения продукции на рынки Центральной Азии и ЕАЭС", - отмечается в информации.
Шаньдун также играет важную роль в транспортной системе Китая благодаря развитой инфраструктуре, включая порты Циндао и Яньтай, активно участвующие в международной торговле.
Во время встречи с мэром города Цзинань Юй Хайтен обсуждались маршрут высокоскоростной железной дороги и перспективы сотрудничества в сферах промышленной кооперации, зеленой энергетики, культурного и образовательного обмена.
Ранее сообщалось, что казахстанские компании за несколько часов продали товаров на $22 тыс. на выставке в Шанхае. А маслозаводы страны подписали на выставке контракты на 56 млн долларов США, это вдвое больше, чем в прошлом году.