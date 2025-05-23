Когда в банках Казахстана внедрят единый QR-код

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Астана. 23 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Первый заместитель премьер-министра РК Роман Скляр и президент Китайской национальной нефтегазовой корпорации Хоу Цицзюн обсудили вопросы реализации совместных проектов на территории Казахстана, - Первый заместитель премьер-министра РК Роман Скляр и президент Китайской национальной нефтегазовой корпорации Хоу Цицзюн обсудили вопросы реализации совместных проектов на территории Казахстана, сообщает пресс-служба премьер-министра.





Особое внимание в ходе переговоров было уделено вопросам реализации совместных проектов на территории Казахстана, включая модернизацию объектов нефтепереработки, развитие совместного недропользования, обеспечение социальной стабильности на предприятиях, продвижение совместных инициатив в сфере нефтехимии, а также обеспечение стабильных поставок энергоресурсов", - заявили в правительстве.





Также стороны обсудили текущий статус и перспективы двустороннего сотрудничества в нефтегазовой отрасли. Роман Скляр отметил динамичное развитие взаимодействия между Казахстаном и Китаем, в том числе с CNPC, по всем ключевым направлениям.





В свою очередь Хоу Цицзюнь выразил благодарность казахстанской стороне за открытый и конструктивный диалог, подчеркнув готовность CNPC к продолжению тесного сотрудничества, направленного на внедрение передовых технологий и реализацию взаимовыгодных проектов.





По итогам встречи стороны подтвердили заинтересованность в дальнейшем углублении сотрудничества в рамках казахстанско-китайской межправительственной комиссии, а также инициативы "Один пояс - один путь".



