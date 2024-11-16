Межбанковский QR внедрят в Казахстане

Фото: Нацбанк

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Астана. 15 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Национальный банк Казахстана объявил о планах по запуску в I квартале 2025 года нового проекта "Цифровая инвестиционная монета", передает корреспондент агентства.





Золотые инвестиционные монеты можно будет приобретать и продавать online в любое время и из любой точки мира.





Стоимость инвестиционной монеты в цифровом эквиваленте будет рассчитываться в тенге на основе веса и цены золота, установленной LBMA (Лондонская ассоциация участников рынка драгоценных металлов), и обменного курса доллара США к тенге, установленного Национальным банком", - отметили в Нацбанке.





Реализация монет будет осуществляться в мобильном приложении TABYS биржи Astana International Exchange (AIX).





В рамках проекта "Цифровая инвестиционная монета" монеты можно будет покупать, продавать обратно Национальному банку, дарить, а также при накоплении их достаточного количества обменять на физическую золотую инвестиционную монету в территориальных филиалах Национального банка.





Нацбанк





Специально для проекта разработан эксклюзивный дизайн новой инвестиционной монеты ÚKI из золота Au 999,9 номиналом 100 тенге, весом 31,1 грамма.





Монета выполнена в стиле коллекционных монет из серии "Культовые животные - тотемы кочевников". Инвестиционная монета ÚKI доступна к покупке только через мобильное приложение "TABYS". Монеты будут выпускаться в блистерах.





Напомним, сегодня в Казахстане отмечают День национальной валюты - тенге.