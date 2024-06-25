24.06.2024, 14:07 28151
Льготный налоговый режим для самозанятых планируют ввести в Казахстане
Единый платеж в 4% будет включать обязательные пенсионные взносы, соцотчисления и взносы на ОСМС
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Астана. 24 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане в рамках реформирования специальных налоговых режимов планируют внедрить новый льготный режим для самозанятых, сообщил на пресс-конференции в СЦК вице-министр национальной экономики Казахстана Азамат Амрин.
По словам Амрина, в новой версии Налогового кодекса предлагается только 3 специальных налоговых режима.
Один из них - новый льготный режим для самозанятых с единым и минимальным платежом в 4%, который будет включать обязательные пенсионные взносы, соцотчисления и взносы на ОСМС.
Платеж можно уплачивать самостоятельно через приложение либо через платформу. Предельный доход - не более 1,25 млн тенге в месяц", - уточнил спикер.
Также предлагается объединить действующую норму упрощенной декларации с розничным налогом, преобразовав в режим для малого бизнеса.
Предлагаемый размер дохода - не более 500 млн тенге в год, количество работников - без ограничений. То есть для 1,9 млн налогоплательщиков, кто применяет упрощенную декларацию, увеличится порог применения режима почти в 2,5 раза. Это стимул не скрывать обороты и не дробиться", - пояснил Амрин.
По его словам, список видов деятельности будет широким. Будут применять все, кроме ряда запрещенных. Индивидуальные предприниматели будут освобождены от ведения бухучета.
Третий режим - для крестьянских и фермерских хозяйств.
Предлагается оставить текущий режим как есть. Только вместо единого земельного налога будет уплачиваться ИПН. Для данного режима дополнительно предлагается ввести земельный налог по неэффективно используемым землям в 40-кратном размере от базовой ставки. Льготы для сельхозтоваропроизводителей будут сохранены по каждому налогу по отдельности", - добавил вице-министр нацэкономики.
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24.06.2024, 17:25 16726
Какие автомобили и продукция попадут под налог на роскошь в Казахстане
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Астана. 24 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Директор департамента налоговой и таможенной политики Министерства национальной экономики Казахстана Ерлан Сагнаев в ходе брифинга службы центральных коммуникаций рассказал, какие автомобили и продукция подпадут под налог на роскошь в стране.
Ерлан Сагнаев сообщил о планах в рамках нового Налогового кодекса дополнительно обложить 10-процентным акцизом дорогую алкогольную продукцию и табачные изделия. Под дорогой алкоголь при этом подпадает продукция стоимостью свыше 500 тысяч тенге за литр, сообщает zakon.kz.
Это дорогие виды коньяка, виски. По данным органов госдохода, в прошлом году завозились такие дорогие коньяки, как Macallan и так далее. Это премиум-класса виски и коньяки, где стоимость доходит до 5-6 млн тенге за литр. По сигарам мы поставили следующий предел: если стоимость одной штуки будет свыше 10 тысяч тенге, то будет дополнительное обложение акцизом в размере 10%", - заявил директор департамента налоговой и таможенной политики.
Он также разъяснил норму относительно автомобилей.
Мы установили пороговую таможенную стоимость для легковых автомобилей выше 75 миллионов тенге. Если таможенная стоимость автомобиля превышает этот порог, он будет дополнительно облагаться акцизом в размере 10 %. Согласно данным Комитета государственных доходов, за последние два года было ввезено около 270 таких автомобилей", - цитирует tengriauto.kz Ерлана Сагнаева.
Напомним, в марте стало известно, что налог на роскошь планируют включить в новый Налоговый кодекс.
24.06.2024, 16:40 19881
В Казахстане снизились цены на социальные продукты питания
Фото: Depositphotos
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Астана. 24 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане четвертую неделю подряд снижаются цены на социальные продукты питания, сообщает пресс-служба премьер-министра Казахстана.
Тенденция снижения цен на группу из 10 товаров продолжается: гречневая крупа - 0,9%, подсолнечное масло - 0,5%, капуста - 0,4%, говядина, соль и сахар - 0,3%, рис - 0,2%, рожки, творог и мука - 0,1%", - проинформировали в пресс-службе.
Как отметила первый вице-министр торговли и интеграции Айжан Бижанова на совещании в правительстве, цены снизились в 8 областях, из которых наиболее значительно - в области Ұлытау, Актюбинской и Атырауской областях.
В целом за неделю снижение среднего индекса цен на социальные продукты питания составило 0,1%. Такой показатель фиксируется четвертую неделю подряд. За месяц динамика составила 0,3%", - добавили в пресс-службе главы правительства.
Ранее сообщалось, что инфляция в Казахстане за год снизилась более чем в 2 раза.
24.06.2024, 13:40 29856
Какие налоги сократят с введением нового Налогового кодекса
Фото: freepik.com
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Астана. 24 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане с введением нового Налогового кодекса более чем на 20% сократится количество налогов и платежей, сообщил на пресс-конференции в СЦК вице-министр национальной экономики РК Азамат Амрин.
По словам Амрина, в новой редакции Налогового кодекса предлагается перенести единый земельный налог в индивидуальный подоходный налог. При этом сам льготный режим для крестьян и фермеров сохраняется.
Из 11 плат 3 предлагается к исключению. Это платы за использование особо охраняемых природных территорий, за размещение наружной рекламы и за пользование лицензиями на занятие отдельными видами деятельности", - пояснил спикер.
Также предлагается объединить 3 платы: за пользование водными ресурсами поверхностных источников, за лесные пользования и за пользование животным миром. Будет одна плата - за использование природных ресурсов.
В целом, по словам вице-министра, количество ставок плат будет сокращено на 77. Кроме того, предлагается сократить 6 видов сборов. По ним будут исключены 34 вида ставок. Также исключаются 5 видов госпошлины, ставки по ним будут сокращены на 51.
Одной из новелл нового Налогового кодекса станет освобождение от ИПН пенсионных выплат из ЕНПФ.
Также будет снижена сумма налога для автомобилей старше 10 лет на 30%, старше 20 лет - на 50%", - отметил Азамат Амрин.
Наряду с этим предлагаются повышенные ставки налога на имущество по объектам недвижимости совокупной стоимостью свыше 450 млн тенге; дополнительное обложение акцизом легковых авто таможенной стоимостью свыше 75 млн тенге.
Для упрощения уплаты платежей из фонда оплаты труда облагаемая база и порядок уплаты будут унифицированы.
При этом норму по уплате единого платежа для микро- и малого бизнеса сохраняем", - уточнил спикер.
Кроме того, для производителей продукции высокого передела предлагается установить пониженную налоговую ставку в размере 10%.
По словам Амрина, базовая ставка в 20% сохраняется, повышенная ставка в размере 25% будет установлена для банковского сектора и игорного бизнеса.
Если банки кредитуют реальный сектор экономики, то по таким доходам будет применяться базовая ставка в 20%. Ставка на уровне 10% предлагается для производства продукции высокого передела, а также для финансового лизинга и социальной сферы. Ставка на уровне 3% будет сохранена для сельхозтоваропроизводителей", - пояснил он.
Кроме того, стимулы по НДС будут предоставлены для переработчиков сырья. По импорту сырья и материалов, перерабатываемых в Казахстане, предлагается отсрочка по НДС на срок до 1 года.
В качестве дополнительных стимулов для инвестиций в науку предлагаются "супервычеты" по расходам на финансирование научных разработок в размере 300%", - добавил Амрин.
Ранее сообщалось, что в Казахстане отменят плановые налоговые проверки.
24.06.2024, 13:04 32371
Плановые налоговые проверки отменят в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 24 июня. KAZAKHSTAN TODAY - С введением нового Налогового кодекса плановые проверки будут отменены, сообщил на пресс-конференции в СЦК вице-министр финансов Казахстана Ержан Биржанов.
По словам вице-министра финансов РК, Минфин будет отказываться от плановых проверок, поскольку ставит в приоритет принцип доверия и открытости. Только в текущем году было запланировано более 1200 плановых проверок.
Со следующего года с внедрением нового Налогового кодекса плановые проверки у нас отменяются. Проверки будут проводиться в исключительных случаях, когда, например, есть риск неуплаты", - сказал спикер.
В целом проведение проверок будет переведено в цифровой формат через кабинет налогоплательщика.
Единожды налогоплательщик может встретиться с органами госдоходов, когда ему будут вручаться предписания на проверку. Все остальные процедуры: предоставление документов, требования, пояснения - все будет переводиться в онлайн-формат", - добавил спикер.
Также Биржанов сообщил, что принудительное взыскание налоговой задолженности будет дифференцировано. Он пояснил, что меры будут применяться в зависимости от суммы заложенности. Если сумма заложенности не будет превышать 20 МРП, налогоплательщику будет направляться только извещение, что у него есть задолженность.
Если будет превышать данный предел и до 45 МРП, а это около 166 тыс. тенге, будут применяться меры по ограничениям по банковским счетам. Если сумма будет увеличиваться, то будет производиться опись имущества. Ограничительные меры будут работать по полной мере", - разъяснил спикер.
На сегодня все меры работают с 6 МРП.
То есть мы в 3 раза увеличили порог по принятию мер и плюс его дифференцировали", - добавил представитель Минфина.
24.06.2024, 12:08 34256
Нехватка и дороговизна сельхозсырья: в МСХ заявили о многолетнем искажении статистики
Фото: Акорда
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Астана. 24 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе правительственного часа в мажилисе министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров озвучил проблемы, препятствующие развитию животноводства в Казахстане.
Одной из главных проблем развития сельхозотраслей министр назвал недостаточность и дороговизну сырья.
Он заявил, что данные статистики, свидетельствующие о достаточности сырья в животноводстве, не соответствуют реальному положению дел.
К примеру, ежегодно, по данным официальной статистики, производится порядка 6,5 млн тонн молока, при этом на 180 предприятиях перерабатывается всего 2,1 млн тонн. Парадокс: как при наличии такого объема молока имеется нехватка сырья для переработки? Данный факт объясняется наличием многолетней практики искажения статических данных как в животноводстве, так и в растениеводстве", - рассказал Сапаров.
В этой связи создана специальная рабочая группа по актуализации статистических данных. В результате проведенной работы комиссией будет списано 2 млн голов скота и 3 млн тонн молока. В растениеводстве работа продолжается.
Высокая доля импорта также тормозит развитие отечественного животноводства.
Если по цельному молоку и кисломолочной продукции собственное производство закрывает внутреннюю потребность и покупатель видит широкий ассортимент питьевых йогуртов, сметаны, кефира и другой молочной продукции. По ряду других наименований есть сложности. Высокую долю в импорте наряду с сухим молоком занимают сливки, сливочное масло, сыры и творог. Только за последний год импорт молочной продукции в пересчете на сырое молоко вырос с 580 тыс. тонн в 2022 до 800 тыс. тонн в 2023 году", - привел данные глава МСХ.
Помимо давящего дешевого импорта наблюдается высокая себестоимость собственной готовой продукции. Министр пояснил данную проблему на примере сливочного масла.
Себестоимость казахстанского масла порядка 3100 тенге за килограмм. При этом средняя цена импорта по данным статистики 1800-2300 тенге за килограмм. Конечно, здесь вопрос и в технических регламентах, и в неосведомленности потребителя о составе и качестве продукции, но такая конкуренция негативно сказывается на внутреннем производстве", - пояснил Сапаров.
По его словам, для решения вопроса низкокачественных продуктов необходима поддержка ответственных государственных органов. Также требуется большая разъяснительная работа с населением: о разнице между спредом и сливочным маслом, сыром и сырным продуктом и по всем другим позициям.
Третьим сдерживающим фактором развития отрасли переработки, по словам Сапарова, является отсутствие льготного финансирования как на основные, так и на оборотные средства.
Также имеет место высокая доля морально и физически устаревшего оборудования на отечественных перерабатывающих предприятиях, отсутствие высокотехнологичных производств.
Казахстанские производители мясной продукции неконкурентны перед иностранными коллегами, потому что не могут использовать все компоненты, такие как кровь, внутренности, конечности и прочие. По оценочным данным, на прочих компонентах туши кроме мяса казахстанские производители зарабатывают порядка 70 долл. США с 1 головы, при этом в соседних странах их стоимость составляет от 200 до 500 долларов США, что позволяет скупщикам давать более привлекательную цену", - добавил министр.
21.06.2024, 15:08 143621
Надо было думать раньше - депутат продавцам вейпов
Теперь вейпы можно только утилизировать или сбыть в другие страны
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Астана. 21 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В кулуарах мажилиса парламента депутат Елнур Бейсенбаев высказался о продавцах, которые до сих пор торгуют вейпами и прочими некурительными табачными изделиями, которые уже запрещены, передает корреспондент агентства.
Закон был подписан президентом 60 дней назад. Чем они думали, если они предприниматели? Надо было думать раньше. Теперь они могут его только сбыть в другие страны или же утилизировать", - сказал депутат.
Напомним, в Казахстане вступил в силу закон о вейпах. Продавать "электронки", которые заправляются жидкостью, запрещено. Продавцов вейпов может ждать штраф, превышающий 700 тысяч тенге, или арест до 50 суток.
Мы должны двигаться в рамках закона и порядка. Если закон принят, он уже в действии - мы должны полностью его исполнять. Никаких поблажек, никаких пересмотров по этому вопросу быть не может. Все предприниматели, люди, которые продавали эти вейпы, знают, что 100 дней тому назад, полгода назад этот вопрос в стенах парламента поднимался", - добавил Елнур Бейсенбаев.
Напомним, закон о запрете вейпов вступил в силу в Казахстане 20 июня.
21.06.2024, 14:52 144336
Количество авиарейсов между Казахстаном и Китаем выросло до 124 в неделю
Фото: Depositphotos
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Астана. 21 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Количество рейсов между Казахстаном и Китаем будет увеличено до 124 рейсов в неделю, сообщили в Министерстве транспорта Казахстана.
В Сиане в рамках первой конференции рабочей группы по сотрудничеству в области гражданской авиации "Китай - Центральная Азия" (С5+1) проведены переговоры между авиационными властями Республики Казахстан и Китайской Народной Республики.
В ходе переговоров достигнута договоренность по расширению количества разрешенных частот назначенными перевозчиками двух стран до 124 рейсов в неделю и возможности выполнения грузовых рейсов без каких либо ограничений по пунктам и частотам.
Вместе с тем увеличено количество назначенных перевозчиков и добавлены новые пункты на территории Китая.
В свою очередь казахстанские авиакомпании получили право выполнять неограниченное количество рейсов в пункты на острове Хайнань (города Санья, Хайкоу и Цюнхай), в том числе с использованием пятой, шестой и седьмой "свободы воздуха".
По итогам переговоров между двумя странами впервые установлен режим "открытое небо", в рамках которого назначенные перевозчики двух стран получили право выполнять до 42 рейсов в неделю с использованием пятой степени "свободы воздуха".
В Минтранспорта отметили, что Казахстан стал одной из немногочисленных стран мира (США и ряд европейских стран), перевозчики которых получили право выполнять рейсы в Китай с использованием пятой степени "свободы воздуха".
Китай является стратегическим партнером Казахстана по многим направлениям, в связи с чем расширение правовой базы для выполнения рейсов между странами является важным шагом для дальнейшего развития сотрудничества", - добавили в пресс-службе.
21.06.2024, 14:27 132696
Около 500 млрд неэффективно использованных средств: парламент принял отчет правительства и ВАП об исполнении бюджета за 2023 год
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Астана. 21 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты парламента утвердили отчеты правительства и Высшей аудиторской палаты об исполнении республиканского бюджета за 2023 год, сообщает пресс-служба мажилиса.
По итогам года реальный экономический рост составил 5,1%. При этом сложилось недопоступление налогов в республиканский бюджет (1,4 трлн тенге) и Национальный фонд (1,6 трлн тенге). Долг правительства на 1 января 2024 года составил 25 трлн тенге. В его структуре 72% составляет внутреннее заимствование, направляемое на финансирование дефицита бюджета.
Неосвоение расходов за 2023 год составило 73 млрд тенге.
Наряду со слабым администрированием и нескоординированностью действий центральных и местных исполнительных органов неэффективное использование бюджетных средств составило 489 млрд тенге. При этом объем неосвоения и возврат неиспользованных целевых трансфертов снизился на 29 млрд тенге, а выявленные нарушения и остатки на контрольных счетах наличности субъектов квазисектора выросли на 97 млрд тенге по сравнению с 2022 годом", - отметили в пресс-службе нижней палаты парламента.
Одним из ключевых факторов, оказывающих влияние на неэффективное использование средств, является слабая проработка целей, индикаторов и показателей результатов на этапе планирования. По 50% всех макроиндикаторов отсутствуют данные об исполнении, поскольку они опираются на данные статистики и формируются значительно позже отчетного периода.
Также отмечается, что ряд рекомендаций ВАП к отчету за 2022 год не исполнен и находится на стадии проработки в рамках новых Бюджетного и Налогового кодексов. Это касается проведения на системной основе оценки эффективности налоговых льгот, обеспечения главенства стратегического планирования над бюджетным, пересмотра дивидендной политики. По итогам 2023 года этот перечень дополнен такими рекомендациями, как фиксирование объема расходов, направляемых на развитие, расширение в отчете охвата всего сектора госуправления, включая внебюджетные фонды, усиление показателей долговой устойчивости.
Ранее депутат мажилиса раскритиковал работу правительства по планированию бюджета.
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