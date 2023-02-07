"Лукойл" выбран стратегическим партером "КазМунайГаза" по добыче на месторождении "Каламкас море"

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Астана. 6 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - С 6 февраля текущего года запущена пилотная платформа для приема заявок по программе льготного автокредитования. Регистрация заявки физического лица на включение в список участников программы льготного автокредитования будет доступна в 10.00 по времени Астаны. Об этом сообщает АО "Фонд развития промышленности" (дочерняя организация АО "Банк развития Казахстана").





Прием заявок будет запущен в 10.00 по времени Астаны на официальном сайте www.autonesie.kz . Для подачи заявки заявителю необходимо будет иметь при себе компьютер, электронную цифровую подпись (ЭЦП), интернет, а также заранее определиться с автопроизводителями. Зарегистрироваться на платформе можно будет только на территории Республики Казахстан", - сообщили в пресс-службе фонда.









При этом уточняется, что данные заявителя при подаче заявки на сайте будут автоматически сгенерированы с ЭЦП. Заявителю в обязательном порядке нужно будет ввести только номер телефона, выбрать автопроизводителя и подписать заявку. Факт регистрации заявки заявитель сможет проверить на сайте через личный кабинет.





В фонде обратили внимание, что платформа формирует пул участников программы, не определяет очередность выдачи автомобиля в дилерских центрах и кредита в банках - участниках программы. Изменение автопроизводителя после подачи заявки не представляется возможным.





Программа льготного автокредитования стартовала в мае 2022 года. На ее реализацию банкам второго уровня (АО "Народный банк Казахстана", АО "Forte Bank", АО "БанкЦентр Кредит" и АО "Евразийский банк") было выделено 100 млрд тенге. На эти средства было приобретено более 12,6 тысячи автомобилей. Средний размер автокредита составил 7,8 млн тенге.





На сегодняшний день объем накопленных средств от погашения действующих автокредитов по линии АО "Фонд развития промышленности" составляет 7,6 млрд тенге. Принимая во внимание эти данные, на первом запуске пилотной платформы смогут зарегистрироваться до 761 заявителя. При достижении данного количества заявителей прием заявок на платформе будет автоматически прекращен, а функция "Подать заявку" станет неактивной.





В последующем прием заявок на платформе будет проводиться ежемесячно и позволит регистрировать более 100 заявителей.





Заявка отклоняется в случае, если заявитель:





1. уже получил автокредит в рамках программы;





2. имеет актуальную заявку на платформе.





Платформа для приема заявок по программе льготного автокредитования позволит заявителям, автопроизводителям и банкам - участникам программы в онлайн-формате отслеживать статус заявки с момента подачи до момента выдачи автомобиля, а также обеспечит прозрачность реализации программы.





Условия программы льготного автокредитования остаются неизменными:





• стоимость 1 автомобиля - не более 15 000 000 (пятнадцати миллионов) тенге;





• сумма финансирования - не более 10 000 000 (десяти миллионов) тенге;





• срок финансирования - не более 7 лет;





• первоначальный взнос - от 0%;





• валюта кредитования - тенге;





• ставка вознаграждения - 4% годовых, при этом годовая эффективная ставка вознаграждения не должна превышать 7,5% годовых с учетом затрат конечного заемщика по страхованию и оформлению автотранспорта (в т.ч. в залог);





• конечные заемщики оплачивают расходы по страхованию и оформлению в залог легкового автотранспорта отечественного производства.





Перечень автопроизводителей, участвующих в программе:





• ТОО "САРЫАРКААВТОПРОМ";





• ТОО "HYUNDAI TRANS KAZAKHSTAN".





Дополнено 06.02.2023, 10.10









Не успев начаться, программа льготного автокредитования была приостановлена.





Прием заявок приостановлен в связи с отсутствием свободного лимита финансирования на автопроизводителя. Ожидайте запуск нового приема заявок", - говорится в сообщении на сайте платформы льготного автокредитования autonesie.kz .





Дополнено 06.02.2023, 11.50



"761 казахстанец зарегистрировал свои заявки в первые 18 секунд с начала стартаработы платформы в 10.00. Количествопосетителей сайта первую минуту составило 125 тысяч человек", - "761 казахстанец зарегистрировал свои заявки в первые 18 секунд с начала стартаработы платформы в 10.00. Количествопосетителей сайта первую минуту составило 125 тысяч человек", - сообщили в Фонде развития промышленности РК.





В пресс-службе отметили, что сайт autonesie.kz справился с нагрузкой и обеспечил формирование пула. После достижения лимита прием заявок был автоматически завершен, функция “подать заявку” стала неактивной.





В процессе подачи заявки некоторые пользовали не смогли выбрать автопроизводителя, что также связано с достижением лимита заявок", - объяснили в фонде.





Следующий прием заявок будет доступен казахстанцам в марте, и далее – на ежемесячной основе, добавили в пресс-службе.