22.11.2024, 16:43 37391
Малые атомные реакторы оптимальны для Казахстана - Жантикин
Распределенная генерация для Казахстана, для казахстанских условий более предпочтительна, чем строительство мощных станций
Рассказать друзьям
Ташкент. 22 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Компания "Казахстанские атомные электрические станции" (КАЭС) изучает опыт внедрения малых атомных модульных реакторов (ММР), сообщил на на международной конференции "Ядерные горизонты: развертывание ММР и интегрированные энергетические системы" генеральный директор компании Тимур Жантикин.
Малые модульные реакторы более оптимальны для Казахстана, учитывая невысокую общую емкость энергосистемы страны и передачу электроэнергии на большие расстояния.
То есть распределенная генерация для Казахстана, для казахстанских условий более предпочтительна, чем строительство мощных станций", - цитирует Жантикина "Sputnik Казахстан".
По его мнению, малые АЭС более предпочтительны для страны, чем мощные атомные электростанции. Хотя сейчас изучаются все возможные варианты.
По малым модульным реакторам мы продолжаем работу. В частности, идет проект разработки предварительного ТЭО энергокомплекса, который мы условно назвали "безуглеродный энергокомплекс", -сказал Жантикин.
Новый энергокомплекс видится как комплекс возобновляемых источников энергии - солнечных и ветровых электростанций - в связке с малым атомным реактором.
И второй проект, который мы рассматриваем, это замещение выбывающих угольных мощностей ядерными блоками", - добавил спикер.
По его оценке, ММР для Казахстана оптимальны, учитывая невысокую общую емкость энергосистемы страны и передачу электроэнергии на большие расстояния.
Напомним, что Казахстан рассматривает возможность создания международного консорциума для строительства АЭС. Глава государства заявил о возможности сотрудничества Казахстана и Франции в области гражданской атомной энергетики. Премьер-министр РК обсудил с главой "Росатома" сотрудничество в атомной энергетике.
новости по теме
22.11.2024, 16:29 40366
Формирование общего финансового рынка ЕАЭС обсудили глава Нацбанка РК и глава коллегии ЕЭК
Целями общего рынка являются развитие взаимной торговли между странами ЕАЭС, упрощение процедуры проведения трансграничных операций
Фото: ЕЭК
Рассказать друзьям
Астана. 22 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев провел рабочую встречу с председателем Национального банка Республики Казахстан Тимуром Сулейменовым, сообщили в пресс-службе ЕЭК.
В ходе переговоров стороны рассмотрели вопрос гармонизации законодательства государств - членов Евразийского экономического союза в финансовой сфере и перспективы формирования общего финансового рынка ЕАЭС.
Председатель коллегии ЕЭК отметил, что целями общего рынка являются развитие взаимной торговли между странами ЕАЭС, упрощение процедуры проведения трансграничных операций, содействие росту взаимных инвестиций.
Создание общего финансового рынка ЕАЭС призвано обеспечить эффективное распределение капитала, повысить конкуренцию на рынке финансовых услуг, снять барьеры по взаимному допуску, создать благоприятные условия для широкого доступа к финансовым продуктам для бизнеса и населения, обеспечить защиту инвесторов и потребителей финансовых услуг", - отметил Бакытжан Сагинтаев.
Для реализации этой задачи ЕЭК совместно с государствами-членами ведет системную работу и осуществляет подготовку целого комплекса международных соглашений.
22.11.2024, 14:41 58166
Итальянские энергетический компании заинтересованы в размещении производств в Казахстане
Бектенов подтвердил готовность правительства оказать содействие иностранным инвесторам на всех этапах реализации совместных проектов
Рассказать друзьям
Астана. 22 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов встретился с главами итальянских компаний - ведущих производителей оборудования в области энергетики и нефтегазохимии, сообщает пресс-служба правительства Казахстана.
При встрече с генеральным директором Ansaldo Energia Фабрицио Фаббри обсуждены меры повышения эффективности энергетической инфраструктуры посредством применения инновационных технологий. В данном направлении перспективным является опыт итальянской компании в области разработки газовых и паровых турбин. Согласно ранее принятому соглашению две газовые турбины будут произведены для Алматинской ТЭЦ-3.
В этой связи стороны заинтересованы во взаимовыгодном сотрудничестве и локализации компонентов для газотурбинных установок в Казахстане. Это позволит производить в стране различные компоненты для газотурбинных генерирующих установок и создаст высокотехнологичные цепочки поставок в сфере оборудования для генерации электроэнергии", - отметили в пресс-службе кабмина.
На встрече с президентом компании Maire Tecnimont Алессандро Бернини рассмотрено взаимодействие в области глубокой переработки углеводородного сырья и наращивания выпуска высококачественной и конкурентоспособной продукции с высокой добавленной стоимостью. В Казахстане в настоящее время реализуются масштабные проекты по строительству заводов по выпуску полимеров и других важных продуктов, востребованных на мировых рынках. В свою очередь Maire Tecnimont заинтересована в участии в реализации инвестиционных проектов в области производства полиэтилена, бутадиена, устойчивого авиационного топлива, а также строительства газосепарационного комплекса.
По итогам встреч Олжас Бектенов отметил важность масштабных инфраструктурных инициатив, нацеленных на диверсификацию и изменение структуры экономики с акцентом на переработку, а также подтвердил готовность правительства оказать содействие иностранным инвесторам на всех этапах реализации совместных проектов.
22.11.2024, 12:50 76866
Глава "КазМунайГаза" прокомментировал очереди за сжиженным газом на заправках Западного Казахстана
Он подчеркнул, что КМГ весь сжиженный газ поставляет на внутренний рынок
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 22 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Глава национальной нефтяной компании "КазМунайГаз" Асхат Хасенов в ходе брифинга прокомментировал очереди за сжиженным нефтяным газом на заправках Западного Казахстана, передает корреспондент агентства.
Наши все три завода производят. Все, что по графику министерство на нас выделяет, распределяет, мы делаем. Даже производим на сегодняшний день с опережением (...) Все, что мы производим, все направляем на внутренний рынок", - заявил Асхат Хасенов.
По его словам, проблема очередями на заправках, которая периодически возникает, - это вопрос к распределению.
Ранее СМИ ЗКО сообщали, что в области наблюдается дефицит бензина, связанный с плановым ремонтом на Атырауском НПЗ.
Кроме того, в Атырау возникла нехватка сжиженного газа, на заправках стояли очереди за топливом.
Однако министр энергетики Алмасадам Саткалиев заявил в начале октября, что в стране нет дефицита нефтепродуктов. По его словам, дизельного топлива в стране хватит на 27 дней, также есть 45-дневный запас бензина и керосина. В то же время министр признал, что в некоторых регионах возник дефицит сжиженного газа.
Также Министерство энергетики Казахстана разработало проект приказа о продлении еще на 6 месяцев запрета на экспорт сжиженного нефтяного газа.
21.11.2024, 17:12 141696
Изменение климата угрожает основным сельскохозяйственным секторам Казахстана
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Баку. 21 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Изменение климата угрожает основным сельскохозяйственным секторам Республики Казахстан, сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства Казахстана.
Особенно выращиванию пшеницы, урожайность которой может снизиться до 50% к 2050-м годам. Засуха имеет серьезные социально-экономические последствия, поэтому сегодняшнее обсуждение поможет найти эффективные решения этих проблем", - заявил вице-министр сельского хозяйства РК Ермек Кенжеханулы на круглом столе, который состоялся в рамках 29-й конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата.
Как сообщили в министерстве, климатические изменения усиливают негативное воздействие на сельскохозяйственный сектор Центральной Азии, который сталкивается с нехваткой воды и учащением засух.
По данным ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций), засуха уже стала одной из ключевых причин потерь в сельском хозяйстве, угрожая таким отраслям, как орошаемое земледелие, животноводство и энергетика.
Рост частоты и интенсивности засух в регионе снижает эффективность использования воды, продуктивность растительности и потенциал углеродного поглощения. ФАО продолжает поддерживать исследования и укреплять сотрудничество для повышения устойчивости к засухам в Центральной Азии", - подчеркнул эксперт ФАО по природным ресурсам Джереми Шликенридер.
Напомним, летом 2023 года фермеры южных регионов Казахстана, особенно Жамбылской области, столкнулись с серьезным дефицитом воды. Из-за засухи в шести регионах республики объявили режим ЧС.
21.11.2024, 16:42 143066
Реализацию совместных проектов обсудил Токаев с акционером "Лукойла"
Вагит Алекперов рассказал президенту о планах компании на ближайшее будущее
Рассказать друзьям
Астана. 21 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев принял акционера ПАО "Лукойл" Вагита Алекперова. Стороны обсудили ход реализации совместных проектов в энергетической отрасли, сообщает Акорда.
В ходе встречи с акционером "Лукойла" президент был проинформирован об итогах работы компании и ее планах на ближайшее будущее.
Стороны также рассмотрели перспективные направления сотрудничества, представляющие взаимный интерес.
Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что устойчивое развитие сотрудничества с такими крупными компаниями, как "Лукойл", способствует модернизации энергетической отрасли и укреплению экономического потенциала Казахстана.
Напомним, ПАО "Лукойл" вместе с АО "НК "КазМунайГаз" является участником проекта "Каламкас-море-Хазар". Согласно текущим планам, работы по строительству морских платформ начнутся в 2026 году на казахстанских верфях для обеспечения скорейшего начала добычи на месторождении.
21.11.2024, 16:07 144206
В порту Курык досрочно завершены дноуглубительные работы
Работы являются частью комплексных мер, принимаемых в рамках развития Транскаспийского международного транспортного маршрута
Фото: КТЖ
Рассказать друзьям
Актау. 21 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В порту Курык завершены дноуглубительные работы. Это позволит нарастить терминальные мощности порта, сообщили в АО "НК "Қазақстан темір жолы".
На текущий момент глубина акватории и в подходном канале порта составляет от 7 до 8 метров, что позволяет увеличить проходную осадку судов, обрабатываемых в порту, и добиться их полной загрузки.
В течение 4 месяцев генеральный подрядчик с помощью земснаряда Vesalius произвел все необходимые работы. Объем изымаемого грунта составил более 990 000 кубических метров, рассказали в пресс-службе нацкомпании.
К работам были привлечены четыре судна, буксиры и техника казахстанских подрядчиков, отечественные проектировочные и сюрвейерские компании. Было создано свыше 50 рабочих мест.
Дноуглубительные работы создали условия для дальнейшего наращивания терминальных мощностей порта. Указанные работы являются частью комплексных мер, принимаемых в рамках развития Транскаспийского международного транспортного маршрута, и позволят обеспечить обслуживание растущих потребностей по транспортировке грузов на данном маршруте", - пояснили в компании.
Проектная мощность порта Курык составляет 6 млн тонн грузов в год, из них 4,1 млн тонн - железнодорожные перевозки и 1,9 млн тонн - перевозка автотранспортных средств.
21.11.2024, 15:36 145471
Тарифы на комуслуги продолжат расти в Казахстане
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 21 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр национальной экономики Казахстана Нурлан Байбазаров сообщил, что тарифы на коммунальные услуги и дальше будут расти, но усилится поддержка нуждающихся слоев населения.
Глава МНЭ в кулуарах сената рассказал, что модернизация будет идти до 2029 года, плавно будут расти и тарифы на коммунальные услуги.
Но параллельно будет усиляться социальная защита", - отметил Байбазаров.
При этом министр проинформировал, что в стране будут внедряться новые инструменты финансирования модернизации за счет привлечения долгосрочных ресурсов институтов развития, а именно Банка развития Казахстана. Это позволит управлять процессом повышения тарифов и сделать его более плавным.
Ранее сообщалось, что тарифы на электроэнергию в Казахстане выросли почти на 23% за год. Отметим, что тарифы на электричество продолжили свой рост в ряде регионов в ноябре текущего года.
21.11.2024, 14:31 118446
Казахстан и Россия намерены продлить соглашение о поставке нефтепродуктов в республику
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 21 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В настоящее время проводятся процедуры продления действия соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Российской Федерации о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в Республику Казахстан от 9 декабря 2010 года. Соответствующий проект приказа опубликован на сайте "Открытые НПА".
В рамках соглашения о поставках нефти и нефтепродуктов имеется возможность импорта российских нефтепродуктов на условиях беспошлинных поставок.
Предусматривается возможность импорта в 2024 году: автобензины - 285 тыс. тонн, авиатопливо - 300 тыс. тонн, дизтопливо - 450 тыс. тонн, битум - 500 тыс. тонн в пиковые периоды потребления (при необходимости).
В этой связи подготовлен соответствующий проект постановления правительства Республики Казахстан на подписание протокола о возобновлении действия соглашения с 1 января 2024 года по 1 января 2028 года", - рассказали в Минэнерго РК.
Напомним, Казахстан намерен продлить запрет на вывоз бензина и дизтоплива.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
22.11.2024, 09:00В Актюбинской области осужден начальник локомотивного депо филиала "КТЖ - Грузовые перевозки" 22.11.2024, 09:10118726Подписан приказ о переносе дней отдыха на Новый год 22.11.2024, 10:36108641В EGov mobile появился опрос на тему перевода времени 22.11.2024, 08:22103641Президент РК дал поручения в связи с эскалацией ситуации вокруг Украины 22.11.2024, 10:03Премьер-министр РК провел совещание по исполнению поручений президента в связи с ситуацией вокруг Украины94391Премьер-министр РК провел совещание по исполнению поручений президента в связи с ситуацией вокруг Украины 20.11.2024, 16:37166811Депутат убежден, что для борьбы с коррупцией стоит вернуться к вопросу всеобщего декларирования 20.11.2024, 20:35160981В Алматинской области подрядчик не выполнил ремонт дороги на 6,7 млн тенге 21.11.2024, 18:58156456В Атырау закрыли убойный цех на скотном рынке из-за сибирской язвы 17.11.2024, 13:50155311Четверо детей погибли в пожаре в Астане 21.11.2024, 10:49153236Минсельхоз Казахстана проверил популярный виноград шайн мускат 24.10.2024, 13:08418931В Казахстан возвращено свыше 1,7 трлн тенге - Асылов 24.10.2024, 12:49407541Школьница в секс-рабстве - Марат Кожаев прокомментировал дело 24.10.2024, 12:20356891МЧС Казахстана приобретет дроны для тушения пожаров в высотках 24.10.2024, 12:16356231Запуск LRT в Астане планируется до конца 2025 года 24.10.2024, 11:45339381В Алматы создали палаточный городок на случай землетрясения
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
С марта Казахстан перевели на единый часовой пояс. По сравнению с аналогичными показателями прошлого года тарифы на электроэнергию в Казахстане выросли примерно на 20%. Стали ли вы платить больше за электричество после перехода единый часовой пояс?