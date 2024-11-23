Малые атомные реакторы оптимальны для Казахстана - Жантикин

Рассказать друзьям

Астана. 22 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов встретился с главами итальянских компаний - ведущих производителей оборудования в области энергетики и нефтегазохимии, сообщает пресс-служба правительства Казахстана.





При встрече с генеральным директором Ansaldo Energia Фабрицио Фаббри обсуждены меры повышения эффективности энергетической инфраструктуры посредством применения инновационных технологий. В данном направлении перспективным является опыт итальянской компании в области разработки газовых и паровых турбин. Согласно ранее принятому соглашению две газовые турбины будут произведены для Алматинской ТЭЦ-3.





В этой связи стороны заинтересованы во взаимовыгодном сотрудничестве и локализации компонентов для газотурбинных установок в Казахстане. Это позволит производить в стране различные компоненты для газотурбинных генерирующих установок и создаст высокотехнологичные цепочки поставок в сфере оборудования для генерации электроэнергии", - отметили в пресс-службе кабмина.





На встрече с президентом компании Maire Tecnimont Алессандро Бернини рассмотрено взаимодействие в области глубокой переработки углеводородного сырья и наращивания выпуска высококачественной и конкурентоспособной продукции с высокой добавленной стоимостью. В Казахстане в настоящее время реализуются масштабные проекты по строительству заводов по выпуску полимеров и других важных продуктов, востребованных на мировых рынках. В свою очередь Maire Tecnimont заинтересована в участии в реализации инвестиционных проектов в области производства полиэтилена, бутадиена, устойчивого авиационного топлива, а также строительства газосепарационного комплекса.





По итогам встреч Олжас Бектенов отметил важность масштабных инфраструктурных инициатив, нацеленных на диверсификацию и изменение структуры экономики с акцентом на переработку, а также подтвердил готовность правительства оказать содействие иностранным инвесторам на всех этапах реализации совместных проектов.