Новые горизонты партнерства в Евразийском регионе обсудили участники сессии ЕАБР на Международном форуме "Астана"
Особое внимание было уделено вопросам энергетических инноваций, устойчивого управления водными ресурсами и развития транспортной инфраструктуры
Астана. 30 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Евразийский банк развития (ЕАБР) провел на Международном форуме "Астана" (AIF 2025) сессию "Евразия: раскрытие потенциала роста, опираясь на глобальные тенденции". Мероприятие состоялось в рамках крупнейшего делового события Центрально-Азиатского региона, сообщили в пресс-службе банка.
Вот уже более 20 лет Казахстан и Центральная Азия демонстрируют высокие темпы роста. Выше, чем мировая экономика и развивающиеся страны в среднем. В 2024 году совокупный ВВП стран Центральной Азии превысил 0,5 трлн долларов США. Внешнеторговый оборот с 2000 года увеличился почти в 9 раз. Прямые иностранные инвестиции выросли в 17 раз. Для дальнейшего поддержания высоких темпов роста Казахстану и Центральной Азии необходимо использовать все возможности, которые предоставляет глобальная экономика. Задачу можно сформулировать так: опираясь на глобальные тенденции, действовать локально и раскрыть свой внутренний потенциал", - отметил в приветственном слове председатель правления ЕАБР Николай Подгузов.
Участники обсудили трансформационный потенциал Евразийского региона и его роль в глобальной экономике будущего. Особое внимание было уделено вопросам энергетических инноваций, устойчивого управления водными ресурсами и развития транспортной инфраструктуры. В ходе сессии были представлены конкретные примеры того, как мегапроекты ЕАБР меняют экономический ландшафт Евразии.
Мы стоим на важной исторической отметке: сочетание солнечной энергии и аккумуляторов позволяет ускорить развитие возобновляемой энергетики. Сегодня технологический прогресс в области хранения энергии достиг уровня, позволяющего конкурировать с традиционными источниками - без субсидий и удорожания. Мы видим регион Центральной Азии как перспективный для таких решений и готовы поддерживать правительства и партнеров, чтобы ускорить этот рост", - подчеркнул главный исполнительный директор Masdar Мохаммед Джамиль Аль Рамахи.
В рамках сессии была представлена и актуальная информация о деятельности ЕАБР в регионе. В 2024 году банк инвестировал в экономику Казахстана 1,4 млрд долларов США, а в 2025 году на рассмотрении находятся проекты на сумму более 4,5 млрд долларов США. Значимым событием стало присоединение Узбекистана в качестве седьмого государства - участника ЕАБР в 2025 году.
Руководитель направления исламских финансов, данных и аналитики Лондонской фондовой биржи Мустафа Адиль сделал акцент на растущей роли исламского финансирования в глобальной экономике.
Каждый раз, когда мы обсуждаем глобальные тенденции в устойчивом развитии или финансировании экономической активности, нельзя упускать из виду исламские финансы. Думаю, для тех, кто не знаком с этой сферой, стоит отметить, что исламские финансы уже давно перестали быть нишевым сегментом - сейчас это отрасль с объемом более 5 трлн долларов в рамках финансовых услуг", - сказал Мустафа Адиль.
Нобелевский лауреат, член совета директоров Фонда Пан Ги Муна "За лучшее будущее" Рае Квон Чунг представил на сессии перспективный проект по экологичному производству хлопка в Центральной Азии. Концепция предполагает создание умных ферм, работающих на собственной зеленой энергии, экономя до 90% воды. С учетом растущего спроса на продукцию без углеродного следа со стороны мировых брендов такой подход не только решит экологические проблемы, но и откроет новые экспортные возможности.
Это очень интересный глобальный тренд, и я верю, что традиционные страны могут воспользоваться этой рыночной трансформацией. Производство безуглеродной энергии, безуглеродной продукции и продажа ее по более высокой цене - это очень конкретная стратегия зеленого роста: мы инвестируем в зеленое и зарабатываем. Проект сейчас продвигается в Казахстане и Узбекистане, и я с нетерпением жду дальнейшего развития отношений и поддержки", - рассказал Рае Квон Чунг.
По итогам сессии участники подтвердили, что Центральная Азия является регионом новых возможностей, которые можно реализовать через взаимовыгодное сотрудничество. В ходе интерактивного голосования эксперты определили ключевые драйверы роста региона, среди них внешний и внутренний спрос, развитие человеческого капитала, зеленая экономика и инновационные технологии.
Евразийский банк развития (ЕАБР)- многосторонний банк развития, осуществляющий инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 18 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц. К 2025 году в накопленном портфеле ЕАБР 305 проектов с общим объемом инвестиций на сумму 16,5 млрд долл. США. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности Банк руководствуется Целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.
ЕАБР в рамках Стратегии 2022-2026 реализует 3 мегапроекта: "Водно-энергетический комплекс Центральной Азии", "Евразийский транспортный каркас", "Евразийская товаропроводящая сеть".