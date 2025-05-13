ОАЭ инвестировали в Казахстан более $4,3 млрд
Мы видим значительный потенциал для расширения сотрудничества в различных отраслях экономики, включая энергетику, логистику, финансы, интеллектуальные технологии, сельское хозяйство и многое другое", - заявил лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев на бизнес-форуме "Казахстан - ОАЭ".
- соглашение об инвестициях по проекту строительства сахарного завода в Казахстане между Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан и ТОО "QazaqArab Sugar";
- меморандум по строительству центра обработки данных между Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан, акиматом Астаны и Presight;
- меморандум о сотрудничестве между управлением образования города Астаны и Emirates Kazakhstan Education Investment Group;
- меморандум о сотрудничестве в сфере защиты данных между Международным финансовым центром "Астана" и Abu Dhabi Global Market;
- соглашение о стратегическом сотрудничестве для разработки решений AIQ и обмена знаниями между ТОО "КМГ Инжиниринг" и AIQ;
- меморандум о сотрудничестве между внешнеторговой палатой Казахстана НПП "Атамекен" и Khalifa Economic Zones Abu Dhabi;
- соглашение о принципах по строительству и развитию многоцелевого терминала "Курык" между ТОО Semurg Invest и Abu Dhabi Ports Group;
- меморандум о сотрудничестве между АО "СЭЗ "Морпорт Актау" и Khalifa Economic Zones Abu Dhabi;
- меморандум о взаимопонимании в сфере продвижения торговли и закупок агропродовольственной продукции между АО "Alel Agro" и LULU Group.
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Почти 50 компаний из ОАЭ являются резидентами Международного финансового центра "Астана"
На сегодняшний день резидентами МФЦА являются 46 компаний из ОАЭ, работающие в сферах финансов и страхования, информационно-коммуникационных технологий, торговли, транспорта, обрабатывающей и горнодобывающей промышленности", - заявили в пресс-службе.
Свыше $10 млрд инвестиций вложат в крупные промышленные проекты в Казахстане
В настоящее время в стране реализуются 5 крупных инициатив с общим объемом инвестиций порядка $10 млрд и созданием свыше 8,7 тыс. постоянных рабочих мест", - сообщил министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев.
"КазМунайГаз" возобновляет работу на НПЗ "Petromidia" в Румынии
Астана. 12 мая. KAZAKHSTAN TODAY - KMG International возобновляет работу нефтехимической установки на НПЗ "Petromidia" в Румынии, сообщает пресс-служба "КазМунайГаза".
"На нефтеперерабатывающем заводе Petromidia, принадлежащем группе KMG International, возобновлена работа установки по производству полиэтилена низкой плотности (LDPE). Благодаря реинтеграции установки LDPE в нефтехимический комплекс НПЗ "Petromidia" компания намерена укрепить свою позицию в качестве единственного национального производителя полимеров в Румынии", - сообщили в пресс-службе.
Там подчеркнули, что с начала текущего года на европейском рынке наблюдается рост спроса на нефтехимическую продукцию.
Возобновление работы установки будет способствовать дальнейшему росту производственных и финансовых показателей KMGI, а также позволит вернуть лидерство на рынке полимеров в регионе.
"Имея проектную мощность в 75 тыс. тонн в год, установка LDPE с мая текущего года начнет производить продукцию, используемую для производства термоусадочной, аграрной и тонкой упаковочной пленки, а также прочных пакетов. В целом в 2025 году KMG International планирует произвести более 145 тыс. тонн полимеров", - сообщили в пресс-службе.
Ранее, в ходе заседания правительства, председатель правления АО "НК "КазМунайГаз" Асхат Хасенов сообщил, что по итогам I квартала этого года объем производства полипропилена в Казахстане вырос на 73% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 126 тыс. тонн.
Заем в $2,7 млрд планирует привлечь Казахстан на строительство и реконструкцию водохранилищ
Три из них - Акмола, Калгуты и Караузяк, расположенные на юге, должны обеспечить покрытие дефицита воды в вегетационный период на вновь вводимой площади орошения 22,5 тыс. га. Четвертое водохранилище на реке Большой Узень в Западно-Казахстанской области ориентировано на удержание паводковых и талых вод и исключение угрозы подтопления двух населенных пунктов Казталовского района (около 5 тысяч человек)", - проинформировал Нуржигитов.
В результате данных работ общее состояние водной инфраструктуры значительно улучшится. Также ожидается значительное снижение риска затопления в 134 сельских населенных пунктах, где проживает более 200 тысяч человек", - добавил министр.
Коммерческие соглашения на $5 млрд подписали Казахстан и ОАЭ Дополнено
- Меморандум о сотрудничестве в сфере автомобильного транспорта между Министерством транспорта РК и Министерством энергетики и инфраструктуры ОАЭ;
- Меморандум о сотрудничестве между Министерством юстиции Республики Казахстан и Министерством юстиции ОАЭ;
- Соглашение о сотрудничестве по разработке проектов круглосуточного энергоснабжения до 500 МВт и системы хранения энергии до 2000 МВт в РК между АО "ФНБ "Самрук-Казына" и Masdar;
- Соглашение о стратегическом сотрудничестве в сфере цифровой трансформации нефтегазовой отрасли Республики Казахстан между АО "ФНБ "Самрук-Казына" и AIQ;
- Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между АО "ФНБ "Самрук-Казына" и Abu Dhabi Commercial Bank;
- Соглашение по созданию суперкомпьютерного кластера в Республике Казахстан между Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан и Presight;
- Протокол между АО "НК "КазМунайГаз" и Abu Dhabi Ports Group в отношении развития сотрудничества по расширению торгового флота;
- Соглашение о стратегическом сотрудничестве по вопросам взаимодействия в области цифровизации нефтегазовой отрасли между АО "НК "QazaqGaz" и AIQ;
- Меморандум о взаимопонимании между акиматом Туркестанской области и фондом развития Абу-Даби по финансированию и строительству родильного дома имени шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахаяна в Туркестане;
- Соглашение об инвестициях в развитие международного аэропорта "Нурсултан Назарбаев" г. Астаны и прилегающей территории между Министерством транспорта Республики Казахстан и Terminals Astana Airport Limited.
В Казахстане разрабатывают новые тарифы на поливную воду для аграриев
Сегодня нами ведется разработка новой методики формирования тарифов, которая будет предусматривать дифференциацию тарифа в зависимости от вида культур, объемов потребления воды и наличия водосберегающих технологий. Вместе с тем согласно поручения главы государства о совершенствовании тарифной политики по услугам поливной воды в наше министерство от Министерства национальной экономики переданы функции тарифного регулятора по поливной воде", - сообщил министр.
По предварительным данным, внедрение дифференцированных тарифов в шести регионах позволило ежемесячно экономить в среднем 1,6 млн кубических метров воды. Полученные средства, порядка 900 млн тенге, будут направлены на обновление сетей", - добавил Нуржан Нуржигитов.
По итогам четырех месяцев рост ВВП составил 6%
В строительной отрасли индекс физического объема работ составил 16,2%. Вместе с тем с учетом строительного периода поручено нарастить темпы выполнения работ и обеспечить необходимую координацию на местах для недопущения удорожания проектов", - отметили в министерстве.
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