Почти на 30% за месяц повысились тарифы на холодную воду в Казахстане

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Астана. 3 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В феврале тарифы на холодную воду выросли на 29,2%, - В феврале тарифы на холодную воду выросли на 29,2%, информирует Бюро национальной статистики Казахстана.





В минувшем месяце цены на платные услуги в Казахстане выросли на 2,1%.





В сфере жилищно-коммунальных услуг тарифы повысились на холодную воду - на 29,2%, центральное отопление - на 6,2%, горячую воду - на 5,3%, домофон - на 4,7%, электроэнергию - на 1,8%.





Услуги бань подорожали на 2,1%, первичного приема врачей - на 1,9%, парикмахерских и салонов красоты - на 1,3%.





Что касается продовольственных товаров, они в феврале подорожали на 1,5%. Из продуктов питания цены на огурцы повысились на 12,7%, капусту - на 12,3%, помидоры - на 6,1%, свеклу - на 5,1%, лимоны - на 4,9%, говядину - на 3,7%, чеснок - на 3,2%, картофель, виноград - на 3,1%, масло подсолнечное - на 3%, яблоки - на 2,7%, баранину - на 2,3%. Снижение цен отмечено на апельсины на 2,2%, рис - на 1,4%, яйца - на 1,2%, крупу гречневую - на 1%.





Непродовольственные товары стали обходиться казахстанцам дороже на 1%. Повышение цен отмечено на бытовые приборы на 2,5%, автомобили - на 1,3%, строительные материалы - на 1,1%, одежду и обувь - на 1%. Сжиженный газ в баллонах подорожал на 10,5%.





В ведомстве уточнили, что в разрезе регионов цены на продовольственные товары больше всего выросли в Шымкенте - на 3%, непродовольственные товары - в Мангистауской области - на 2,5%, платные услуги - в Астане - на 4%.





Ранее сообщалось, что в годовом исчислении инфляция в феврале составила 9,4%.



