Повышение ставки НДС не приведет к отклонению инфляции от запланированного коридора - Миннацэкономики

Тарифы в Казахстане минимум в два раза меньше, чем в других странах СНГ

Рассказать друзьям

Астана. 21 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Руководство "Казахстан темір жолы" рассматривает постепенное увеличение тарифов, сообщил глава компании Нурлан Сауранбаев.





Наше предложение правительству - плавное повышение тарифов в течение трех лет для понижения нашей закредитованности", - рассказал руководитель КТЖ.









Он отметил, что сегодняшняя политика основана на методологии 10-01, которая была создана в 1989 году. Основной ее задачей было перекидывать субсидирование с одного продукта на другой. Таким образом советская система планирования выравнивала и субсидировала разные грузы. На сегодня эта система уже устарела.





Все должно стоить столько, сколько оно стоит. То есть в законе написано, что тариф должен полностью свою себестоимость отбивать и плюс давать ту маржу для поддержания железной дороги и вагонного парка", - добавил Сауранбаев.





По его словам, действующие на сегодняшний день тарифы не позволяют возместить все расходы, связанные с оказанием услуг, недостаточны для поддержания и развития инфраструктуры, своевременного обновления локомотивного парка и подвижного состава, модернизации информационных систем.





При этом доход компании к концу 2023 года составит 2 трлн тенге.





Последние три года мы показываем постоянную прибыль, в этом году будут уже по итогам 10 месяцев чистая прибыль составила 130 млрд тенге. Тем не менее вопрос закредитованности КТЖ остается, потому что в тарифе не предусмотрена ставка на возврат кредитов", - пояснил глава компании.





Также спикер сравнил цены на железнодорожные перевозки в Казахстане и соседних странах, подчеркнув, что наши тарифы минимум в два раза меньше.





Дополнено 21.11.2023, 14.27





Глава КТЖ также рассказал, как будет обновляться железнодорожная инфраструктура и подвижной состав в ближайшее время. Сейчас на железных дорогах Казахстана происходит более 200 сходов в год.





Сходы это ненормальное явление. Но аварии с машинами в городе же бывают. Если посмотреть, сегодня у нас более 22 тыс. километров развернутых железных дорог, 22 тыс. километров рельсов. У нас ходит порядка 130 тыс. вагонов. Когда вагон ходит, на колесах могут возникнуть сколы. Это может происходить ежедневно. Это проблема во всех странах, не только у КТЖ. Соответственно, происходят сходы. Основная их масса приходится на подъездные пути, где состояние дороги наиболее плохое. Это все частные компании, которые не наладили свою работу", - заявил Сауранбаев.





Он добавил, что по безопасности движения у КТЖ, по сравнению с прошлым годом, улучшение на 36 процентов.





Сейчас есть современные технологии. Есть специальные рамки, которые устанавливаются на станционных путях. Если с колесом какие-то проблемы, рамка снимает звук от сломанного колеса, и программа это определяет", - рассказал спикер.





Он также заверил, что, если в сходе виноват путь, тогда КТЖ возместит все затраты.





Сауранбаев также рассказал про разработанную КТЖ программу развития, в которой определены объемы ремонта, текущего содержания, модернизации инфраструктуры и строительства новых путей.





В частности, планируется удлинение существующих и строительство дополнительных станционных путей, открытие новых раздельных пунктов, внедрение автоблокировки и строительство вторых путей.





Сегодня КТЖ уже реализует четыре крупных инфраструктурных проекта. В течение трех лет построят железнодорожные линии на участках Достык - Мойынты, Бахты - Аягоз, Дарбаза - Мактаарал и обводную вокруг Алматы общей протяженностью 1334 км. Также принимаются меры по развитию однопутных участков Жезказган - Жарык, Казалы - Арысь, Алматы - Алтынколь, Аксу - Жана-Семей, Кандыагаш - Тобол", - рассказал Сауранбаев.





Всего за три года КТЖ построит свыше 1300 километров железных дорог.



