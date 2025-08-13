12.08.2025, 17:44 27576
Предприятие по производству коммерческой и специализированной техники создано в Казахстане
Фото: primeminister.kz
Астана. 12 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане подписаны учредительные соглашения о вхождении Sinotruk в состав казахстанской компании Saran Machinery, сообщает пресс-служба главы правительства страны.
Таким образом, завершен процесс создания совместного предприятия по производству коммерческой и специализированной техники", - пояснили в пресс-службе.
Подчеркивается, что новый завод станет ключевым элементом в развитии производства коммерческой техники в стране.
Совместное предприятие расположено в городе Сарани на базе ТОО "Saran Machinery". Производственная мощность предприятия составит до 10 тысяч единиц техники в год, включая грузовики марки HOWO. Новый завод будет оснащен современным технологическим комплексом, в том числе первой в Казахстане линией катафорезной обработки металла", - заявили в правительстве.
Отмечается, что эта установка обеспечит высокую защиту кузовов от коррозии и значительно увеличит срок службы техники.
Ранее сообщалось, что Казахстан и Китай запустят завод по производству карбамида в Актюбинской области.
12.08.2025, 09:17 54641
Рост ВВП Казахстана составил 6,3%
Фото: Depositphotos
Астана. 12 августа. KAZAKHSTAN TODAY - По предварительным данным Бюро национальной статистики, валовой внутренний продукт (ВВП) Казахстана за январь-июль 2025 года вырос на 6,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в пресс-службе МНЭ РК.
Производство товаров увеличилось на 8,3%, услуг - на 5,2% (при этом самыми динамичными сегментами являются транспорт и торговля), промышленность - на 6,9%.
Наибольший вклад в рост ВВП внесли такие отрасли как транспорт и складирование - рост на 22,5%, строительство - на 18,5%, оптовая и розничная торговля - на 8,6%, горнодобывающая промышленность - на 8,5% и обрабатывающая промышленность - на 6,1%.
Объем услуг в сфере транспорта и складирования вырос на 22,5%. Это связано с высоким уровнем грузоперевозок железнодорожным, трубопроводным и автомобильным транспортом.
В строительной отрасли объем работ увеличился на 18,5% (против 18,4% в январе-июне 2025 года). Высокие темпы зафиксированы в Туркестанской области (+34,6%) - за счет возведения школ, железнодорожных линий и автодорог, в Актюбинской (+25,6%) - благодаря строительству комфортных школ и реконструкции дорог, в Жамбылской (+13,1%) и Восточно-Казахстанской областях (+5,9%), где реализуются проекты по возведению жилых домов, медицинских объектов и линий электропередач.
В торговле зафиксировано увеличение на 8,6% (в январе-июне 2025 года - 8,4%). За отчетный период оптовая торговля выросла на 9,5% и обеспечила более 66% общего роста, розничная - на 6,6%. Наиболее заметная динамика отмечена в Костанайской области (+17,6%), Северо-Казахстанской (+12%) и Астане (+9,2%), где активно растут показатели по продажам зерна, агрохимии, продуктов питания, топлива, фармацевтической продукции и техники.
По данным МНЭ, в промышленном производстве показатель составил 6,9%. Рост отмечен во всех регионах страны, но лидирующие позиции в динамике заняли Жамбылская область (+18,2%), Северо-Казахстанская (+14,9%), города Шымкент (+15,8%) и Алматы (+13,5%), а также Туркестанская область (+12,3%).
В обрабатывающей промышленности рост (6,1%) обеспечили машиностроение (+14%), производство продуктов питания (+9,2%), нефтепродуктов (+8,6%), продукции химической промышленности (+6%) и металлургии (+1,3%).
Объем производства в сельском, лесном и рыбном хозяйстве сохранился на уровне 3,7%. В животноводстве рост составил 3,4% за счет увеличения надоя молока (+6,1%), забоя скота и птицы (+2,1%), производства яиц (+0,9%).
Напомним, рост экономики Казахстана по итогам 2024 года составил 5%.
09.08.2025, 12:11 215241
Вовлечение казахстанских кадров и применение отечественного оборудования при строительстве АЭС обсудили Бектенов и глава "Росатома"
Фото: Depositphotos
Астана. 9 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Генеральный директор государственной корпорации "Росатом" Алексей Лихачев проинформировал премьер-министра Казахстана Олжаса Бектенова об осуществленном накануне запуске строительства первой атомной электростанции в Алматинской области, сообщает пресс-служба правительства РК.
В ходе встречи обсуждены механизмы обеспечения казахстанского содержания в товарах и услугах, использования отечественного оборудования и материалов, а также вовлечения кадрового потенциала, обмена опытом. Подняты вопросы локализации процессов ядерно-топливного цикла. Также рассмотрены практические аспекты формирования международного консорциума, который объединит ведущих казахстанских и зарубежных партнеров.
Российская сторона подтвердила готовность сотрудничать с поставщиками из Казахстана и других стран, обеспечивая необходимый уровень кооперации в рамках строительства атомной электростанции.
Бектенов в свою очередь подчеркнул, что строительство АЭС находится на контроле главы государства. Правительство обеспечит необходимое содействие в реализации проекта.
Напомним, что 8 августа в поселке Улкен Алматинской области прошла торжественная церемония запуска работ по строительству первой атомной электростанции в Казахстане. Электростанция будет работать на отечественном ядерном топливе. АЭС обеспечит рабочими местами 2000 человек, из них с высшим образованием 600 человек, со средним специальным - 550 человек, профильным техническим - 850 человек.
08.08.2025, 17:13 265296
В Казахстане подорожали бензин АИ-92 и дизтопливо
Астана. 8 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане в июле 2025 года подорожали бензин АИ-92 и дизельное топливо, сообщает Казахстанская ассоциации организаций нефтегазового и энергетического комплекса Kazenergy.
В июне литр АИ-92 стоил в среднем 210 тенге, АИ-95/96 - 265 тенге, АИ-98 - 302 тенге, дизтопливо - 310 тенге. Годом ранее цены были ниже на 8-17 тенге в зависимости от марки топлива. В июле сильнее всего подорожал АИ-92 - на 1,8%, дизельное топливо - на 1,2%. В годовом выражении лидером стал летний дизель: +7%", - заявили в пресс-службе.
Как отметили в ассоциации, с февраля 2025 года цены на бензин отпущены в свободное плавание.
Ранее на пресс-конференции в правительстве первый заместитель премьер-министра РК Роман Скляр сообщил, что цены на бензин и дизельное топливо "будут выравнивать".
Как отметил Скляр, в Казахстане цены на бензин и дизельное топливо гораздо дешевле, чем в соседних странах, что приводит к оттоку топлива как законными, так и контрабандными путями, создавая внутренний дефицит.
08.08.2025, 13:58 273846
Казахстанская АЭС будет работать на отечественном ядерном топливе
Фото: Кадр из видео
Алматы. 8 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанская атомная электростанция будет работать на отечественном ядерном топливе, об этом в ходе торжественной церемонии запуска работ по строительству первой АЭС в Казахстане сказал заместитель председателя Агентства по атомной энергии Асет Махамбетов.
В Казахстане будут производить собственное ядерное топливо", - сказал Асет Махамбетов, отметив, что Казахстан добывает порядка 40% от мирового объема добычи природного урана и занимает в этой сфере первое место.
В ААЭ отметили, что в настоящее время ведутся переговоры по вопросам начала производства топлива.
Напомним, сегодня в поселке Улкен Алматинской области прошла торжественная церемония запуска работ по строительству первой атомной электростанции в Казахстане - инженерные изыскания для выбора оптимальной площадки и подготовки проектной документации.
В ААЭ рассказали, что инженерно-изыскательные работы включают предварительное исследование не менее трех альтернативных площадок с целью определения наиболее подходящей. В работы будут привлечены казахстанские организации. Срок проведения работ составит порядка 18 месяцев, в период которых будет проводиться комплекс мероприятий, направленных на детальное изучение природных, геологических, сейсмических, гидрологических и техногенных характеристик территории.
Будет осуществлено изучение полного годового цикла природных и климатических условий, включая сезонные изменения, с целью получения объективных данных о характеристиках площадки (сезонные колебания уровней грунтовых вод, паводковые и метеорологические явления, сейсмическая активность и др.) для дальнейшего проектирования АЭС и подготовки к строительству в соответствии с международными и национальными требованиями по безопасности", - пояснили в ведомстве.
На основе изысканий будет принято окончательное решение о размещении станции. Проведение изысканий обеспечивает соответствие проекта международным и национальным стандартам, минимизирует экологические и техногенные риски и создает основу для эффективного проектирования будущей атомной электростанции.
Ввод АЭС в эксплуатацию планируется в 2035 году. Станция обеспечит рабочими местами 2000 человек, из них с высшим образованием 600 человек, со средним специальным - 550 человек, профильным техническим - 850 человек, отметили в пресс-службе.
Напомним, что лидером международного консорциума определена российская ГК "Росатом" с технологией реакторной установки ВВЭР-1200 (поколение 3+). Выбор подрядчика проводился на основе интегрированной системы оценки реакторных технологий и предложений потенциальных вендоров, разработанной совместно с международными экспертами, в частности, с инжиниринговой компанией "Assystem" (Франция).
Росатом" не находится в санкционных списках ЕС, США и Великобритании. На случай возникновения каких-либо рисков, связанных с усилением санкций в отдельных странах в будущем, будут предусмотрены соответствующие договорные оговорки и механизмы. При этом, атомная энергетика, которая связана с социально-гуманитарными нуждами и климатической повесткой, не включена в санкционные списки", - добавили в ААЭ.
07.08.2025, 16:39 333526
Предельный размер налоговой задолженности могут ввести в Казахстане
Астана. 7 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство финансов Республики Казахстан разработало проект приказа "Об определении предельного размера налоговой задолженности", передает корреспондент агентства.
В целях реализации нового Налогового кодекса Республики Казахстан утверждается предельный размер налоговой задолженности, при превышении которого налоговым органом производятся способы обеспечения налогового обязательства и меры принудительного взыскания налоговой задолженности", - сообщается в кратком содержании проекта.
При этом отмечается, что налогоплательщикам, не превысившим предельный размер налоговой задолженности, такие способы и меры принудительного взыскания не применяются - только направляется извещение о наличии налоговой задолженности и начисляются пени.
С полным текстом документа можно ознакомиться на портале "Открытые НПА".
Ранее президент Казахстана подписал новый Налоговый кодекс.
07.08.2025, 12:59 343056
Тарифы на услуги ЖКХ могут вырасти на 20-30% в Казахстане - МНЭ
Фото: Deposutphotos
Астана. 7 августа. KAZAKHSTAN TODAY - О росте тарифов на услуги ЖКХ в рамках реализации Национального проекта по модернизации энергетического и коммунального секторов сообщил глава Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК Тимур Косымбаев на брифинге в правительстве.
По Национальному проекту по модернизации энергетического и коммунального секторов предусмотрены механизмы субсидирования.
Заемные средства будут вкладываться в тариф, основной долг и процентную ставку по вознаграждению. Но для того, чтобы снизить давление на тариф, субсидии из республиканского бюджета будут покрывать часть ставки вознаграждения, то есть 10% вознаграждения будет включено в тариф, а то, что выше, будет субсидироваться со стороны государства. Таким образом, мы нивелируем резкий рост тарифа. В целом планы на следующий год - это рост тарифов в пределах 20-30%", - пояснил глава КРЕМ.
Он также отметил, что в приоритетном порядке для реализации нацпроекта будут привлекаться инвестиции.
Источником инвестиций определены механизмы прямого кредитования - это через банки второго уровня, через "Байтерек" и через БРК. Также ведутся переговоры с международными финансовыми институтами и по бюджетным кредитам", - добавил Косымбаев.
Напомним, платные услуги стали основным фактором роста инфляции в первом полугодии - 16,1%. В связи с этим правительство приняло решение скорректировать темпы повышения тарифов на коммунальные услуги, частично перенеся их рост на более поздние сроки. Это поможет снизить финансовую нагрузку на граждан и стабилизировать темпы инфляции, сообщили в правительстве.
07.08.2025, 10:41 349721
Казахстан продлил запрет на вывоз бычков
Рассказать друзьям
Ввести запрет на вывоз с территории Республики Казахстан бычков крупного рогатого скота (код единой товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза 0102) в срок до 30 октября 2025 года включительно", - говорится в документе.
06.08.2025, 15:30 366306
В Казахстане средний уровень износа ТЭЦ снизился до 61%
Фото: Depositphotos
Астана. 6 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане средний уровень износа теплоэлектроцентралей страны снизился с 64% до 61%, сообщает пресс-служба Министерства энергетики РК.
Это стало возможным благодаря системной работе по модернизации и обновлению оборудования, реализуемой в рамках работы по обеспечению энергетической безопасности. По итогам прошедшего отопительного сезона достигнуты положительные изменения в техническом состоянии ряда объектов теплоэнергетики", - заявили в ведомстве.
В частности, по результатам прошедшего отопительного сезона:
- 9 ТЭЦ перешли из красной в желтую зону;
- 3 ТЭЦ улучшили свои позиции и перешли из желтой в зеленую зону.
Таким образом, сейчас 10 ТЭЦ находятся в красной зоне, 17 ТЭЦ - в желтой, 10 ТЭЦ - в зеленой", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что износ оборудования на казахстанских электростанциях достигает 56%.
