Пропускная способность таможенного поста "Алаколь" будет увеличена до 1000 автомобилей в сутки   

с 1 января праворульным автомобилям ограничат доступ к регистрации в системе агрегаторов такси

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Астана. 20 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Министр транспорта Казахстана Марат Карабаев рассказал на брифинге в правительстве, как в службе такси будут выявлять переделанные на левую сторону праворульные машины.





По словам Карабаева, в стране на законодательном уровне запрещено использовать праворульные машины в такси.





Поэтому InDrive и "Яндекс.Такси" не будут у себя их регистрировать. До 1 января InDrive и "Яндекс.Такси" у себя проведут инвентаризацию, выявят праворульные и ограничат доступ", - сказал глава Минстранса.





При этом он отметил, что есть праворульные автомобили, которые переделаны на леворульные и они небезопасны. Такие автомобили также будут отключать от системы агрегаторов такси с 1 января 2025 года.





У праворульных имеется 13-значный VIN-код, у леворульных - 17-значный. Интернет-провайдеры будут проводить ревизию и выявлять такие автомобили", - пояснил Карабаев.





В МВД, в свою очередь, будут составлять список постоянных нарушителей ПДД, они также будут ограничены в возможности зарегистрироваться в системе агрегаторов такси.