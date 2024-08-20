19.08.2024, 18:30 37061
Пропускная способность таможенного поста "Алаколь" будет увеличена до 1000 автомобилей в сутки
Фото: primeminister.kz
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Талдыкорган. 19 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Пропускная способность таможенного поста "Алаколь" на казахстанско-китайской границе будет увеличена до 1000 автомобилей в сутки, сообщает пресс-служба премьер-министра Казахстана.
В рамках модернизации будут внедрены технологии контроля физических лиц, багажа, товаров и транспортных средств, а также связи, передачи и обмена данных. В целом будет увеличена пропускная способность с 200-250 грузовых автомобилей в сутки до 1000. Объект планируется ввести в эксплуатацию в конце сентября текущего года", - проинформировали в пресс-службе.
Премьер-министр Олжас Бектенов в ходе рабочей поездки в область Жетісу поручил держать на контроле дальнейшее развитие транспортно-логистического потенциала и наращивание мощностей инфраструктуры для удовлетворения растущего грузопотока.
Подчеркивается, что за последний год двусторонний товарооборот между КНР и Казахстаном увеличился на 30%, достигнув $31,5 млрд.
Упрощение таможенных процедур придаст импульс дальнейшему укреплению позиции Казахстана как ключевого транзитного транспортного коридора в регионе", - добавили в пресс-службе.
Напомним, за пять месяцев внешняя торговля Казахстана превысила $55 млрд. В тройку основных торговых партнеров традиционно входят Китай, Россия, Европейский союз.
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20.08.2024, 17:01 5481
На Иртыше появится мультимодальный транзитный коридор Россия - Казахстан - Китай
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Астана. 20 августа. KAZAKHSTAN TODAY - На реке Иртыш появится мультимодальный транзитный коридор Россия - Казахстан - Китай, сообщил в ходе брифинга службы центральных коммуникаций заместитель председателя Комитета железнодорожного и водного транспорта Министерства транспорта РК Касым Тлепов.
В целях полноценного использования потенциала речного транспорта проводится работа по созданию мультимодального транзитного коридора Россия - Казахстан - Китай с использованием трансграничной реки Иртыш", - проинформировал он.
По словам Касыма Тлепова, это позволит соединить новым транспортным сообщением Россию и Китай.
Сегодня имеются все предпосылки для полного вовлечения водного транспорта в общую транспортную систему", - добавил спикер.
Напомним, на Китай приходится более 30% объема мировой торговли, осуществляемой морским путем.
20.08.2024, 14:14 10501
Владельцы праворульных автомобилей не смогут работать в такси в Казахстане
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Астана. 20 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Министр транспорта Казахстана Марат Карабаев рассказал на брифинге в правительстве, как в службе такси будут выявлять переделанные на левую сторону праворульные машины.
По словам Карабаева, в стране на законодательном уровне запрещено использовать праворульные машины в такси.
Поэтому InDrive и "Яндекс.Такси" не будут у себя их регистрировать. До 1 января InDrive и "Яндекс.Такси" у себя проведут инвентаризацию, выявят праворульные и ограничат доступ", - сказал глава Минстранса.
При этом он отметил, что есть праворульные автомобили, которые переделаны на леворульные и они небезопасны. Такие автомобили также будут отключать от системы агрегаторов такси с 1 января 2025 года.
У праворульных имеется 13-значный VIN-код, у леворульных - 17-значный. Интернет-провайдеры будут проводить ревизию и выявлять такие автомобили", - пояснил Карабаев.
В МВД, в свою очередь, будут составлять список постоянных нарушителей ПДД, они также будут ограничены в возможности зарегистрироваться в системе агрегаторов такси.
20.08.2024, 11:59 15166
Казахстанские энергокомпании задолжали свыше 21 млрд тенге за топливо
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Астана. 20 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские энергопроизводящие организации задолжали свыше 21 млрд тенге за топливо, сообщил в ходе заседания правительства министр энергетики Алмасадам Саткалиев.
Важным проблемным вопросом является значительный объем кредиторской задолженности энергопроизводящих организаций за топливо. Задолженность энергопроизводящих организаций перед АО "КазТрансГаз-Аймак" составляет 18 млрд 307 млн тенге. Также имеется задолженность перед ТОО "Богатырь-Комир" в сумме 3 млрд 462 млн тенге", - проинформировал министр.
Он подчеркнул, что энергопредприятиям необходимо ускорить погашение задолженности.
Ранее сообщалось, что подготовка к отопительному сезону в Казахстане опять срывается.
20.08.2024, 10:24 18166
Казахстан готов поставить в Китай 3 млн тонн зерна
Фото: Depositphotos
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Астана. 20 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Вопросы экспорта зерна в Китай обсудили министр сельского хозяйства Казахстана Айдарбек Сапаров и директор департамента экономики и торговли Государственного комитета по развитию и реформам КНР Ван Цзяньцзюнь, сообщили в пресс-службе Минсельхоза.
Айдарбек Сапаров отметил, что сотрудничество в области сельского хозяйства является важной составляющей казахстанско-китайских отношений.
По итогам 2023 года товарооборот продукции АПК вырос в 1,7 раза и составил более $1,3 млрд. За январь-июнь 2024 года товарооборот продукции АПК между РК и КНР составил $648,1 млн, что на 12% больше чем за аналогичный период 2023 года, в том числе экспорт - $460 млн, импорт - $188 млн.
Китайский рынок представляет огромный интерес для экспорта казахстанского сельхозпродукции, в частности, зерновых. В результате достигнутых договоренностей между главами наших государств есть поручение нарастить объем экспорта зерна до 2 млн тонн. Мы готовы поставить 3 млн тонн зерна и в целом создать все условия для двустороннего взаимовыгодного сотрудничества в данном направлении", - подчеркнул министр.
В свою очередь, Ван Цзяньцзюнь отметил, что основной целью приезда делегации в Казахстан является проведение переговоров по использованию потенциала между РК и КНР в вопросах зерноторговли.
Казахстан является стратегическим партнером и крупным поставщиком зерновых. Мы намерены определиться с объемом импорта и хотели бы, чтобы поставки осуществлялись на постоянной основе", - сказал Ван Цзяньцзюнь.
Стороны обсудили вопросы, касающиеся развития казахстанского китайско-зернового торгового сотрудничества, логистики.
В настоящее время Казахстан имеет подписанные протоколы с Китаем по экспорту на китайский рынок 28 видов растениеводческой и животноводческой продукции.
Кроме того, всего в реестр предприятий, имеющих право экспорта в Китай, включено 1990 казахстанских предприятий-экспортеров, из них 1948 предприятий по растениеводческой продукции и 42 предприятий по животноводческой продукции.
19.08.2024, 08:31 52161
Правительство Казахстана пересмотрело меры поддержки бизнеса
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Астана. 19 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Правительство разработало и приняло комплексную программу по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства, объединившую программы "Дорожная карта бизнеса" и "Экономика простых вещей". Об этом сообщили в пресс-службе правительства.
Учитывая текущую повестку проводимой государством политики в сфере развития предпринимательства и необходимость создания сильных, конкурентоспособных предприятий, в рамках новой программы предусмотрено оказание поддержки эффективным проектам. Наряду с этим распределение бюджета для субсидирования новых проектов осуществляется преимущественно среди предприятий в сфере обрабатывающей промышленности (порядка 50%)", - проинформировали в правительстве.
Для снижения нагрузки на бюджет срок субсидирования проектов в сфере услуг сокращен с 5 до 3 лет. Предусмотрен дифференцированный метод субсидирования проектов МСП с поэтапным переходом на рыночные условия. Оптимизированы отдельные сферы услуг, подлежащие субсидированию.
Расширен инструмент гарантирования по кредитам: увеличены суммы гарантий, предоставлена возможность для субъектов бизнеса получить гарантирование на рыночных условиях по суммам кредита свыше 1 млрд тенге.
Кроме того, в программе предусмотрен альтернативный инструмент государственной поддержки - синдицированное кредитование, которое предполагает финансирование крупных проектов до 15 млрд тенге одновременно несколькими банками.
Также значительно расширены условия предоставления облигационных займов. Предприниматель-эмитент при выпуске облигации может получить субсидирование ставки купонного вознаграждения и привлечь финансирование под 6% сроком до 5 лет на сумму до 5 млрд тенге.
Всего за шесть месяцев действия обновленной программы мерами поддержки в виде субсидий и гарантий в Казахстане охвачено порядка 14 тыс. проектов бизнеса: по субсидированию - 8 624 проекта на 566 млрд тенге, по гарантированию - 5 381 проект на 178,9 млрд тенге.
Помимо этого в ближайшее время планируется внедрение дифференцированных механизмов государственной поддержки в зависимости от технологической сложности производства. Для предпринимателей, выпускающих высокотехнологичную готовую продукцию, меры поддержки будут содержать удешевленные кредиты на более длительный срок.
Данные механизмы позволят обеспечить целевую и эффективную поддержку бизнеса, что в свою очередь будет способствовать устойчивому экономическому росту и повышению конкурентоспособности страны", - отметили в правительстве.
17.08.2024, 09:14 90636
Правительство выделило 5 млрд тенге на поддержку МАЭК
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Астана. 17 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов подписал постановление о выделении 5 миллиардов тенге из резерва правительства на поддержку деятельности Мангистауского атомного энергетического комбината, сообщили в пресс-службе премьер-министра РК.
Средства будут направлены на субсидирование энергокомбината через областной бюджет, что позволит предприятию своевременно подготовиться к предстоящему отопительному сезону и обеспечить стабильное функционирование энергетической инфраструктуры", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с 2023 года поэтапно проводится модернизация предприятия. Запланирована реализация ряда ключевых проектов, направленных на обеспечение непрерывного производственного цикла и минимизацию рисков отключения оборудования. Они включают в себя модернизацию котлоагрегатов, систем резервных защит и автоматики, а также автоматизированных систем управления и учета электроэнергии.
В июле отсутствие воды вынудило жителей Актау перекрыть дорогу и запустить петицию с требованием решить проблему.
Стоит отметить, что с дефицитом питьевой воды жители города летом сталкиваются регулярно. В конце июня 2023 года экс-глава ТОО "МАЭК" Жасулан Суюнчалиев в интервью Lada.kz пообещал, что проблемы с водой в регионе будут решены к концу 2024 года.
Тем не менее в апреле этого года в Актау прорвало два крупных водопровода. В обоих случаях прорывы были связаны с изношенностью инженерных сетей. Генеральный директор ТОО "МАЭК" Кайрат Рахимов сообщил, что шесть насосов ТОО "МАЭК" в Актау изношены на 100% и находятся в критическом состоянии. На их ремонт требуется 8 миллиардов тенге.
16.08.2024, 13:26 109576
Годовая инфляция в июле ускорилась в большинстве регионов Казахстана
Фото: Depositphotos
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Астана. 16 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Годовая инфляция в июле 2024 года в регионах Казахстана выросла и составила 8,6% по сравнению с июнем (8,4%), сообщает пресс-служба Национального банка РК.
Рост цен в годовом выражении на продовольственные товары и платные услуги ускорился до 5,5% (в июне - 5,4%) и до 14,5% (в июне - 13,8%), соответственно, а на непродовольственные товары замедлился до 7,3% (в июне - 7,4%). В разрезе регионов годовая инфляция ускорилась в 14 регионах, замедлилась в 4 регионах, и в 2 регионах осталась неизменной. Выше общереспубликанского уровня годовая инфляция сложилась в 9 регионах", - говорится в информации.
Наибольшие значения инфляции зафиксированы в Астане (10,8%) и Карагандинской области (10,6%).
Продовольственные товары подорожали в Казахстане выше уровня по стране (5,5% г/г) в Алматы (8,1%), Мангистауской (7,3%), Акмолинской и Жетысуской (по 6,7%), Северо-Казахстанской (6,5%), Атырауской и Восточно-Казахстанской (по 6,3%), Улытауской (5,9%), а также Павлодарской (5,6%) областях.
Рост цен на непродовольственные товары выше, чем по стране (7,3% г/г) отмечен в Мангистауской (13,6%), Туркестанской (11,5%), Карагандинской (9,3%) областях, Шымкенте (8,5%), Западно-Казахстанской (8,1%) области, в Астане и Северо-Казахстанской (по 7,7%), а также Акмолинской (7,6%) областях.
Цены на платные услуги выше общереспубликанского уровня (14,5% г/г) выросли в Павлодарской (18,8%), Актюбинской (18,4%), Карагандинской (18,3%), Жетысуской (16,9%), Жамбылской (16,4%), Атырауской (16,2%), Акмолинской (16,1%), Абайской (16,0%), Восточно-Казахстанской (15,2%), Западно-Казахстанской и Северо-Казахстанской (по 14,7%) областях, а также в Астане (17,9%).
В июле 2024 года месячная инфляция в стране составила 0,7%. Наибольшее значение месячной инфляции отмечено в Астане (1,3%).
16.08.2024, 08:26 111166
Премьер-министр РК поручил держать ход уборочной кампании на особом контроле
Фото: Depositphotos
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Астана. 16 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Глава правительства Олжас Бектенов провел совещание по вопросам подготовки к уборочной кампании. Он поручил держать ход работ на особом контроле, сообщила пресс-служба правительства.
По поручению главы государства правительством на проведение весенних полевых и уборочных работ в текущем году выделено рекордное финансирование в размере 580 млрд тенге. В 5 раз увеличена сумма, направленная на приобретение в лизинг сельскохозяйственной техники. Расширение мер поддержки от государства позволило аграриям успешно провести посевную кампанию.
По информации Министерства сельского хозяйства, массовые уборочные работы в Казахстане начнутся в третьей декаде августа. Готовность сельскохозяйственной техники на сегодня составляет 98%. Всего будут задействованы более 149 тыс. тракторов, 38 тыс. зерноуборочных комбайнов и 14 тыс. жаток.
Глава правительства поручил создать оперативный штаб по проведению уборочной кампании для координации и контроля между профильными министерствами, акиматами и аграриями под руководством вице-премьера Серика Жумангарина.
Качественный сбор и сохранение урожая имеют особое значение для страны. Необходимо в ежедневном режиме отрабатывать все возникающие вопросы. Это касается не только министерств, но и акиматов и самих фермеров. Министерству сельского хозяйства совместно с акиматами областей поручаю держать на особом контроле ход уборочных работ. Не менее важно обеспечить надлежащие условия хранения зерновых", - подчеркнул Олжас Бектенов.
На осенние полевые работы аграриям отгружено более 64 тыс. тонн льготного дизельного топлива. Согласно утвержденным графикам всего в регионы будет поставлено порядка 355 тыс. тонн по фиксированной цене на уровне ниже рыночной. Приняты меры по обеспечению прозрачности и контроля за движением дизельного топлива.
Олжас Бектенов поставил задачу держать вопрос на постоянном контроле, в случае возникновения потребности - выделить аграриям дополнительные объемы дизтоплива на сушку зерна.
Общая емкость хранения зерна в республике составляет 30 млн тонн, данных мощностей достаточно для хранения прогнозируемого урожая. Вместе с тем имеются вопросы высокой загруженности отдельных зернохранилищ.
Премьер-министр поручил до 10 сентября освободить элеваторы от остатков урожая прошлого года. Акиматам областей совместно с Агентством по защите и развитию конкуренции - не допустить необоснованного роста цен на услуги элеваторов.
Подчеркнута важность обеспечения сбыта произведенной продукции АПК, в том числе на приоритетных экспортных рынках. Министерству торговли и интеграции необходимо активизировать работу в данном направлении с партнерами из Китая, Ближнего Востока, Африки и др.
Общая площадь сельскохозяйственных культур в Казахстане в т.г. составляет 23,3 млн га, из них площадь зерновых - 16,7 млн га. Уборочные работы начаты во всех регионах согласно структуре посевных площадей. На сегодня убрано 928,2 тыс. га зерновых и зернобобовых культур, или 5,5%. При средней урожайности 19,3 ц/га намолочено 1,8 млн тонн зерна. Также собрано 418,2 тыс. тонн картофеля и 940,3 тыс. тонн овощей.
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