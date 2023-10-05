Пропускную способность КТК планируется довести до 80 млн тонн в следующем году
Фото: Акорда
Астана. 4 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 30-летию деятельности концерна "Шелл" в Казахстане, сообщает Акорда.
В своем выступлении президент отметил, что международный энергетический концерн "Шелл" является одним из первых иностранных инвесторов в нефтегазовой промышленности страны. По его словам, 30-летие деятельности "Шелл" в Казахстане является важной вехой в истории отрасли.
В трудные годы "Шелл" вложил значительные инвестиции и привнес в нашу экономику новые технологии, научные достижения и бесценный опыт управления. Мы искренне ценим этот вклад. За последние 30 лет "Шелл" инвестировал в нашу экономику более 18 млрд долларов, укрепив свои позиции одного из крупнейших иностранных инвесторов в Казахстане, - сказал глава государства.
Одним из крупнейших проектов с участием Казахстана, России и мировых компаний стал Каспийский трубопроводный консорциум, с помощью которого прокачивается до 80% экспортной казахстанской нефти. С 2001 года через КТК экспортировано более 860 млн тонн нефти.
К 2024 году, по словам президента, пропускную способность КТК планируют увеличить до 80 млн тонн. Сейчас она составляет 67 млн тонн в год.
Токаев также отметил, что "Шелл" вместе с другими партнерами активно участвует в реализации масштабных нефтегазовых проектов в нашей стране, в частности является оператором Карачаганака - одного из крупнейших нефтегазоконденсатных месторождений в мире. Своевременная реализация этапов проекта расширения Карачаганака способствует сохранению добычи жидких углеводородов на уровне 10-11 млн тонн.
Слаженная работа концерна "Шелл" и других акционеров позволила запустить "проект века" Кашаган. Сегодня Северо-Каспийский проект обеспечивает почти 20% нефтедобычи в стране, играя важную роль на глобальном рынке энергоносителей. Помимо добычи углеводородов, большое значение имеет создание инфраструктуры для их транспортировки на мировые рынки. Первым таким успешным проектом стал Каспийский трубопроводный консорциум. В его реализации приняли участие ведущие нефтяные компании, такие как "Шеврон", "ЭНИ", "Шелл", "Лукойл" и ряд других", - отметил президент.
Он подчеркнул, что присутствие транснациональных нефтегазовых корпораций в Казахстане показывает инвестиционную привлекательность Казахстана, в частности стабильность законодательства в области защиты прав и интересов инвесторов.
Отдельно была отмечена социальная ответственность компании.
В своих проектах "Шелл" уделяет особое внимание вовлечению в работу местных специалистов. Сегодня более 95 % сотрудников, работающих на проектах Карачаганак и Кашаган, являются гражданами Казахстана. Также "Шелл" активно привлекает молодежь в решение экологических проблем, реализуя такие проекты, как "Солнечная энергия - школам", "Эко-марафон "Шелл" и другие", - отметил глава государства.
На встрече с отечественными предпринимателями мною поручено содействовать перемещению проектных дизайн-офисов в Казахстан с обязательным привлечением местных инженеров и компаний. Важно открыть доступ нашим производителям к реализации крупных нефтегазовых проектов, чтобы повысить в них местное содержание. Уверен, активная и конструктивная позиция "Шелл" внесет существенный вклад в диверсификацию экономики Казахстана и еще более улучшит имидж компании", - заявил Касым-Жомарт Токаев.
В завершение он выразил искреннюю благодарность компании за ценный вклад в процветание и устойчивое развитие страны, отметив, что "Шелл" является одним из стратегических партнеров Казахстана в энергетической отрасли, и наградил ряд работников компании государственными наградами.
Ранее сообщалось, что КТК уже достиг механической готовности к перекачке повышенных объемов нефти из Казахстана.