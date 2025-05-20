Развитие кооперации и новые проекты обсудили Казахстан и Россия на форуме в Казани

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Сиань. 20 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Благодаря открытию транспортного терминала в Сиане объем контейнерных перевозок из Китая по ТМТМ в прошлом году вырос в 33 раза, сообщили в пресс-службе АО "НК "Қазақстан темір жолы".





На сегодня терминал в Сиане обладает мощностью 133 000 ДФЭ (Двадцатифутовый эквивалент) в год. За прошедший год объем транзитных перевозок через данный центр превысил 276 000 тонн (обработано и отправлено порядка 23 тыс. ДФЭ). Только за 4 месяца 2025 года отправлено и обработано 10 524 ДФЭ (126 288 тонн), а к 2030 году планируется довести - до 83 тыс. ДФЭ в год, рассказали в пресс-службе КТЖ.





Комплексный подход обеспечивает простоту доставок для клиентов и дает возможность применять технологии первой и последней мили - от двери до двери. Основными партнерами-грузоотправителями являются крупнейшие производители автомобилей и их составляющих BYD, Geely, Chery, Hongqi, а также электронной техники и оборудования, металлоизделий, отправители сборных грузов", - проинформировали в компании.





В нацкомпании напомнили, что старт строительству хаба был дан в 2023 году, а уже в феврале 2024 года он начал действовать. Город Сиань является узловым транзитным центром Китая, а сухой порт - крупнейшим в этой стране. Здесь формируется более 30 процентов контейнерных поездов в направлении ЕС. В Сиань идет порядка 40% импорта из стран СНГ.



