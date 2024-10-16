Рост экономики Казахстана по итогам января-сентября составил 4%

Инфляция платных услуг составила 13,6% на фоне проводимой программы "Тариф в обмен на инвестиции" и удорожания ряда рыночных услуг

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Астана. 15 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане наибольший рост продолжает демонстрировать инфляция платных услуг - 13,6% на фоне проводимой программы "Тариф в обмен на инвестиции" и удорожания ряда рыночных услуг, сообщил на заседании правительства глава Нацбанка Тимур Сулейменов.





В целом годовая инфляция продолжает замедляться, составив 8,3% в сентябре.





Основной вклад в замедление роста цен вносит дезинфляция продовольственных товаров - 5,1%. Рост цен на непродовольственные товары составил 7,6%", - сообщил Сулейменов.





Индекс деловой активности, составляемый на основе опросов Нацбанка, по итогам сентября оставил 51,2 пункта. Показатель остается в положительной зоне восьмой месяц подряд. По услугам индекс составил 51,6, по производству - 52,4 пункта.





Индекс бизнес-климата, а также текущие и будущие условия его ведения в сентябре оцениваются положительно.





Что касается месячной инфляции, то она в сентябре замедлилась и составила 0,4%, сложившись несколько выше среднеисторических значений. В целом динамика цен соответствует нашему прогнозу и складывается в условиях умеренно жестких денежно-кредитных условий", - добавил глава Нацбанка.





Во внутренней экономике, по его словам, сохраняется проинфляционное давление на фоне устойчивого внутреннего спроса, продолжающегося фискального стимулирования, повышения инфляционных ожиданий, а также роста регулируемых цен.





Со стороны внешней среды риски сопряжены с ускорением инфляции в крупном торговом партнере - России и ростом цен на мировых продовольственных рынках.





В этих условиях Национальный банк сохраняет базовую ставку на уровне 14,25%", - подчеркнул Сулейменов.





Отдельно он обратил внимание на неопределенность вокруг инструментов покрытия растущего фискального разрыва и продолжения его финансирования за счет изъятий из Национального фонда.





Высокие объемы трансфертов увеличивают денежное предложение, оказывая прямое давление на цены. Все это существенно ограничивает пространство для снижения базовой ставки. Возможность осторожного и взвешенного снижения ставки будет рассмотрена Национальным банком при условии стабильного замедления инфляции со снижением ее устойчивой части вкупе с эффективным и системным решением вопроса финансирования растущего фискального разрыва", - пояснил Сулейменов.





Что касается курса тенге, с начала года он ослаб на 5,8%.





В сентябре поддержку тенге оказывали продажи валюты для обеспечения трансфертов из Нацфонда в республиканский бюджет в размере 945 млн долларов. Также в рамках нивелирования возможного негативного эффекта на валютный рынок покупки Нацбанком акций АО "Казатомпром" нами были проданы 241,5 млн долларов США. Объем покупки иностранной валюты для инвестирования пенсионных активов ЕНПФ составил 500 млн долларов. В связи с достижением валютной доли пенсионных активов ЕНПФ целевого уровня в 40% было принято решение о приостановлении покупки иностранной валюты. Дальнейшая динамика тенге будет зависеть от ожиданий участников рынка, ситуации на мировых рынках и изменения геополитической обстановки", - сообщил глава Нацбанка.





Валовые международные резервы на конец сентября составили рекордные 107,2 млрд долларов. Золотовалютные резервы Нацбанка увеличились с начала года на 23,6%, до рекордного значения в 44,5 млрд долларов. Активы Национального фонда увеличились с начала года на 4,5%, составив 62,7 млрд долларов.





Сулейменов подчеркнул, что изъятия из Нацфонда превышают поступления и единственное, что поддерживает рост средств, - это инвестиционный доход, составивший 10,27%, или 6,16 млрд долларов за 9 месяцев.





В то же время положительную динамику продолжают демонстрировать пенсионные активы ЕНПФ. С начала года они выросли на 17,66%, до 20,95 трлн тенге. Объем инвестиционного дохода с начала года составил 2,12 трлн тенге. Пенсионные взносы составили 1,85 трлн тенге, а досрочные изъятия - 375,5 млрд тенге.