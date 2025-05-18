17.05.2025, 13:50 28486
С начала 2025 года Казахстан нарастил поставки картофеля в Россию до 7 тысяч тонн
Фото: Depositphotos
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Астана. 17 мая. KAZAKHSTAN TODAY - С начала 2025 года Казахстан нарастил поставки молодого продовольственного картофеля в Россию до 7 тысяч тонн, сообщает Россельхознадзор.
С начала 2025 года по состоянию на 7 мая фиксирует увеличение импорта в Россию молодого продовольственного картофеля. Ввоз свежего картофеля вырос в 3,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - со 124,8 тысячи тонн до 432,2 тысячи тонн. Поставки нарастили Египет в 4,5 раза - с 59,3 до 266,3 тысячи тонн, Пакистан в 4,4 раза - с 1,9 до 8,2 тысячи тонн, в многократном размере Китай - с 2,5 до 65,5 тысячи тонн, Казахстан - с 448 тонн до 7 тысяч тонн, Армения - с 490 тонн до 5,1 тысячи тонн", - заявили в ведомстве.
Ранее на брифинге в правительстве журналисты попросили руководство Министерства сельского хозяйства Казахстана объяснить ценообразование на молодой картофель. В некоторых торговых точках страны цена ранних корнеплодов достигает 1-2 тысяч тенге.
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16.05.2025, 20:11 61341
В апреле годовая инфляция в Казахстане ускорилась
Фото: Depositphotos
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Астана. 16 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В апреле годовая инфляция в стране ускорилась, составив 10,7% (в марте - 10,0%). Ускорение годовой инфляции зафиксировано в 18 регионах, а замедление - в 1 регионе. Также в одном регионе инфляция сохранилась на прежнем уровне, сообщает пресс-служба Нацбанка РК.
Наибольшее значение годовой инфляции зафиксировано в Астане - 13,8%.
Цены на продовольственные товары в апреле выросли до 8,5% г/г (в марте - 7,6%). Максимальный рост цен на товары этой группы сложился в Акмолинской области (11,2%), а минимальный - в Кызылординской области и Алматы (по 6,8%).
Темп роста цен на непродовольственные товары в апреле замедлился до 8,9% г/г (в марте - 9,1%). Максимальное значение зафиксировано в Туркестанской области (14,8%), минимальное - в Павлодарской области (5,9%).
Цены на платные услуги в апреле ускорились до 15,7% г/г (в марте - 14,3%). Вместе с этим значительно выше общереспубликанского уровня цены выросли в Алматы (20,0%), значительно ниже - в Павлодарской области (8,6%).
В апреле рост месячной инфляции по стране составил 1,2%.
Ранее сообщалось, что международные резервы Казахстана достигли $104,7 млрд, в том числе золотовалютные резервы выросли на 27,5% - до $45,8 млрд за счет операций с золотом и высокого инвестиционного дохода.
16.05.2025, 19:37 60076
FlyArystan запускает авиарейсы из Алматы на Иссык-Куль
Полеты будут выполняться дважды в неделю
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Астана. 16 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанский лоукостер FlyArystan объявил о запуске нового международного направления - с 3 июля 2025 года авиакомпания начинает выполнять рейсы из Алматы в международный аэропорт "Иссык-Куль", сообщает пресс-служба компании.
Полеты будут выполняться дважды в неделю - по четвергам и воскресеньям до 31 августа. Время в пути от Алматы до Тамчи (Иссык-Куля) составляет 55 минут, включая руление до взлета и после посадки.
Продолжительность обратного рейса составляет один час. Стоимость билетов начинается от 24 000 тенге в одну сторону.
Ранее авиакомпания сообщила о запуске рейсов Атырау - Ташкент.
16.05.2025, 12:17 75376
Более 500 млрд тенге вложит инвестор из ОАЭ в развитие аэропорта Астаны
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Алматы. 16 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Компания Terminals Holding (ОАЭ) в течение 25 лет намерена инвестировать более 50 млрд тенге в развитие аэропорта Астаны, специальную экономическую зону и прилегающие территории, сообщается на сайте аэропорта.
Компания заключила 25-летнее инвестиционное соглашение между дочерней компанией Terminals Astana Airport Limited о доверительном управлении международным аэропортом "Нурсултан Назарбаев".
Решение о масштабных инвестициях было принято после тщательной годовой проверки, начавшейся в ноябре 2023 года, после принятия аэропорта в операционное управление.
В ходе всестороннего анализа было детально изучено текущее состояние объекта, включая выявленные финансовые затруднения (убытки аэропорта составили более 14 млрд тенге в 2023 году), а также произведена оценка стратегических перспектив и возможностей для модернизации", - сообщили в пресс-службе компании.
Там отметили, что уже в первый год управления, в 2024 году, аэропорт достиг прибыли в размере 790 млн тенге, а пассажиропоток вырос с 7,5 млн пассажиров в год в 2023 году до 8,3 млн пассажиров в год в 2024 году.
В результате было принято решение о реализации комплексной программы развития аэропорта с общим объемом прямых инвестиций 153 млрд тенге, а также о привлечении косвенных инвестиций третьих лиц в размере до 393 млрд тенге в течение следующих 25 лет.
Эти средства будут направлены на полномасштабное расширение инфраструктуры", - уточнили в компании.
Средства будут вложены:
- в строительство новой (дополнительной) взлетно-посадочной полосы длиной 3,5 км, соответствующей международным стандартам безопасности и эффективности. Новая ВПП позволит значительно увеличить пропускную способность аэропорта и обеспечит возможность параллельных взлетно-посадочных операций;
- в расширение существующего пассажирского терминала Т2 и строительство нового международного терминала Т3, что позволит увеличить пропускную способность аэропорта до 15 миллионов пассажиров в год к 2033 году и до 30 млн пассажиров к 2053 году;
- в модернизацию грузового терминала, включая расширение складских площадей и внедрение современных логистических технологий, с целью увеличить грузооборот с текущих максимальных 12 тыс. тонн до 130 тыс. тонн к 2053 году;
- в развитие топливно-заправочного комплекса с увеличением его площади более, чем в два раза - с 5,2 до 11,6 гектара, для бесперебойного обслуживания растущего числа рейсов.
Также в аэропорту будет создан инновационный многофункциональный кластер Aero City, который будет включать в себя гостиничные комплексы, деловые и торговые центры, а также современные выставочные и конференц-площадки.
Проект Aero City не только повысит привлекательность аэропорта, но и создаст новые рабочие места, став катализатором экономического развития всего региона, обеспечивая привлечение инвестиций третьих лиц и рост местной экономики", - подчеркнули в пресс-службе.
Компания берет на себя все финансовые обязательства по реализации масштабного проекта.
Реализация этого амбициозного проекта позволит превратить аэропорт Астаны в современный международный авиахаб, соответствующий самым высоким мировым стандартам. Мы уверены, что это партнерство станет важным вкладом в развитие транспортной инфраструктуры Казахстана и укрепит экономические связи между нашими странами", - резюмировали в компании.
Ранее сообщалось, что в развитие аэропорта Алматы дополнительно вложат 362 млн долларов.
16.05.2025, 11:17 78281
США отменили санкции в отношении КТК и проекта "Тенгизшевройл"
Все запрещенные 10 января 2025 года транзакции, связанные с проектами Каспийского трубопроводного консорциума или "Тенгизшевройла", теперь разрешены
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Астана. 16 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США отменило ранее наложенные санкции в отношении Каспийского трубопроводного консорциума и проекта "Тенгизшевройл".
В опубликованном документе говорится, что все запрещенные 10 января 2025 года транзакции, связанные с проектами Каспийского трубопроводного консорциума или "Тенгизшевройла", теперь разрешены.
Напомним, после введенных 10 января антироссийских санкций в отношении целой группы дочерних компаний "Газпромнефти" и "Сургутнефтегаза", в частности ООО "Газпромнефть Казахстан", цены на нефть резко выросли.
Сеть АЗС "Газпромнефть" в Казахстане насчитывает 78 станций, расположенных в Астане, Алматы, Талдыкоргане, Шымкенте, Таразе, Туркестане, Сарыагаше, Кентау, Караганде, Темиртау, Павлодаре, а также Алматинской, Туркестанской и Жамбылской областях. На данных АЗС реализуется бензин марок АИ-92, АИ-95, АИ-98, G-Drive 95, G-Drive 100 и дизельное топливо.
16.05.2025, 11:08 76896
На Павлодарском НХЗ впервые начнут выпускать зимнее дизтопливо
Фото: pnhz.kz
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Павлодар. 16 мая. KAZAKHSTAN TODAY - На Павлодарском нефтехимическом заводе впервые начнут выпускать зимнее дизельное топливо, сообщает пресс-служба Министерства энергетики Казахстана.
В конце этого года ожидается завершение работ по модернизации гидроочистки дизельного топлива на Павлодарском нефтехимическом заводе. Это позволит выпускать не только летнее дизельное топливо, но и зимнее, сохраняя текущую мощность установки на уровне 2,3 млн тонн в год", - проинформировали в ведомстве.
По данным пресс-службы, инвестпроект реализует портфельная компания "Самрук-Қазына" - "КазМунайГаз".
Производство зимнего дизтоплива обеспечит потребности северных и восточных регионов Казахстана в качественном топливе, способном выдерживать низкие температуры до минус 28 градусов", - добавили в министерстве.
Ранее акцизные ставки на бензин и дизтопливо пересмотрели в Казахстане.
15.05.2025, 15:47 111036
Казахстан запускает новые авиарейсы из Атырау в Ташкент
Рейс будет запущен с 15 июля
Фото: Depositphotos
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Атырау. 15 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанская авиакомпания FlyArystan сообщила о запуске рейсов Атырау - Ташкент.
По информации пресс-службы авиакомпании, рейс Атырау - Ташкент будет запущен с 15 июля с частотой три раза в неделю: июль-август - по вторникам, четвергам и воскресеньям; сентябрь-октябрь - по понедельникам, средам и пятницам.
Перелет будет осуществляться на современных самолетах Airbus A320.
Напомним, в десять стран запустят новые авиамаршруты из Казахстана.
15.05.2025, 15:24 112341
В Казахстане обнаружили 11 участков с редкоземельными металлами
Фото: Depositphotos
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Астана. 15 мая. KAZAKHSTAN TODAY - 11 участков с редкоземельными металлами обнаружили в Казахстане. Об этом было заявлено в ходе третьего международного горнорудного конгресса в Астане.
На этих участках нашли 17 редкоземельных элементов, среди которых лантаноиды, теллуриды, неодимы, литий. Они играют ключевую роль в современной высокотехнологичной промышленности, сообщает khabar.kz.
Активно используются в турбинах, в электромобилях и в целом в производстве неодимовых магнитов, сейчас очень большой спрос на неодим. И всем нашумевший литий, грубо говоря, литий он во всех наших телефонах в батарейках. Большой спрос на литий возник из-за чего, потому что активно развивается производство батарей. Электромобили, чипы. В чипах используются редкоземельные элементы этих сплавов, потому что они очень микросхемы. Они производятся, в основном в электронике используются", - сказал в ходе конгресса заместитель председателя Комитета геологии Министерства промышленности и строительства РК Маргулан Байбатыров.
Отмечается, что, если прогнозы по запасам подтвердятся, Казахстан войдет в десятку стран с самыми крупными запасами редкоземельных элементов в мире.
По данным Комитета геологии, с 2019 по 2024 год в стране выявлено 38 перспективных участков с прогнозными ресурсами: редкоземельные металлы - 2,6 млн тонн; медь и никель - 3,7 млн тонн; бурый уголь - 1,1 млрд тонн; золото - 19 тонн.
Кроме того, в нефтегазовой отрасли подтверждены извлекаемые ресурсы углеводородов в объеме 266 млн тонн в Аральском осадочном бассейне.
15.05.2025, 14:17 98721
Какие пенсионные выплаты будут освобождены от ИПН с 2026 года
Фото: Depositphotos
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Астана. 15 мая. KAZAKHSTAN TODAY - С 2026 года физические лица будут освобождены от выплаты индивидуального подоходного налога с пенсионных выплат, сообщает издание Zakon.kz.
Согласно действующему налоговому законодательству, государственная базовая пенсионная выплата, пенсионные выплаты по возрасту или за выслугу лет производятся из бюджета, и поэтому индивидуальным подоходным налогом не облагаются. Выплаты из Единого накопительного пенсионного фонда, из добровольного накопительного пенсионного фонда, страховые выплаты из страховых организаций по договорам пенсионного аннуитета подлежат обложению ИПН.
Как отмечает издание, с принятием нового Налогового кодекса от ИПН освобождаются выплаты не только из бюджета, но и из пенсионных фондов. Согласно положениям нового НК, доход физического лица, подлежащий налогообложению, уменьшается на следующие доходы:
1. пенсионные выплаты, осуществляемые ЕНПФ и (или) добровольными накопительными пенсионными фондами из пенсионных накоплений физических лиц;
2. пенсии, осуществляемые Единым накопительным пенсионным фондом в соответствии с международными договорами, ратифицированными РК;
3. единовременные пенсионные выплаты в соответствии с законодательством РК о социальной защите;
4. единовременные выплаты на погребение умершего лица, имеющего пенсионные накопления в ЕНПФ, добровольном накопительном пенсионном фонде, в порядке и размерах, которые установлены законодательством РК о социальной защите.
Аналогично вычитаются из налогооблагаемого дохода страховые выплаты в рамках пенсионного аннуитета.
При этом отмечается, что на пенсионные накопления, которые снимаются в связи с выездом на постоянное место жительства за пределы РК, новые правила не распространяются.
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