Сельчанам предоставят возможность получения кредитов на выгодных условиях

Фото: Depositphotos

Номинальная ставка вознаграждения 2,5% годовых со сроком не более 7 лет с залоговым обеспечением

Астана. 13 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - С 2023 года в рамках масштабирования проекта по повышению доходов сельского населения у казахстанцев появится возможность получения микрозаймов на выгодных условиях, - С 2023 года в рамках масштабирования проекта по повышению доходов сельского населения у казахстанцев появится возможность получения микрозаймов на выгодных условиях, сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан.





Микрокредиты на открытие нового и расширение действующего бизнеса на селе смогут получить жители сельских населенных пунктов и малых городов.





Номинальная ставка вознаграждения 2,5% годовых со сроком не более 7 лет с залоговым обеспечением. Максимальная сумма кредита - 2,5 тысячи МРП, или порядка 7,9 млн тенге, для развития якорной кооперации - 8 тысяч МРП, или около 25,4 млн тенге. Оператора выдачи кредитных средств определят акиматы областей на местах посредством проведения государственных закупок", - рассказали в МСХ.





С учетом организационной работы ожидается, что первые микрокредиты начнут выдавать в конце первого квартала 2023 года.





В ведомстве напомнили, что пилотный проект по повышению доходов сельского населения впервые стартовал в 2019 году в Жамбылской области. Масштабировать данную программу по всему Казахстану поручил глава государства на расширенном заседании правительства.





В 2023 году для реализации проекта из республиканского бюджета предусмотрено 52,4 млрд тенге с планом выдачи более 11 тысяч микрозаймов.





Напомним, вчера на расширенном заседании правительства премьер-министр Алихан Смаилов рассказал о начале реализации проекта по увеличению доходов сельских жителей за счет расширения доступа к микрокредитованию.





В следующем году на это планируется направить 70 млрд тенге. В целом же в течение пяти лет на реализацию проекта планируется направить 1 трлн тенге, что позволит охватить более 1 млн сельских жителей", - сказал премьер-министр.





По его словам, в рамках этой работы планируется вовлечь половину всех частных домохозяйств в кооперативное предпринимательство. Ожидается также, что будет создано более 350 тысяч новых рабочих мест.