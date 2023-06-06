Скопление фур на казахстанско-кыргызской границе: названа причина

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Астана. 5 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Постановлением правительства Республики Казахстан от 22 мая № 393 определены - Постановлением правительства Республики Казахстан от 22 мая № 393 определены виды деятельности для целей применения специального налогового режима (СНР) розничного налога. В Комитете государственных доходов Минфина РК рассказали , что важно знать о СНР.





Как напомнили в комитете, для применения данного режима с 1 января текущего года налогоплательщики-неплательщики НДС в соответствии с нормами закона о введении в действие Налогового кодекса должны были представить соответствующее уведомление до 1 мая текущего года. Позже сроки были продлены.





В дополнение к ранее опубликованному разъяснению сообщаем, что для перехода на указанный налоговый режим в период с 1 января 2023 года налогоплательщикам-неплательщикам НДС необходимо представить уведомление о применяемом режиме налогообложения до 10 июня текущего года включительно. Уведомление представляется в управление государственных доходов (УГД) по месту нахождения налогоплательщика. Уведомление можно представить через Кабинет налогоплательщика", - проинформировали в КГД.





При этом для перехода на СНР розничного налога ретроспективно с 1 января 2023 года во 2-м разделе уведомления "G. на СНР розничного налога" необходимо указать причину в строке "В. несоответствия условиям применения СНР" и дату 01.01.2023 года, что позволит применить данный режим с этой даты.





Плательщики НДС для перехода на указанный налоговый режим представляют в УГД до указанной даты уведомления (с отметкой во 2-м разделе "G. на СНР розничного налога" и причины "А. добровольного принятия решения"), ликвидационную декларацию по налогу на добавленную стоимость и налоговое заявление о снятии с учета по НДС.





Комитет государственных доходов сообщает, что все вышеуказанные документы также можно представить в УГД на бумажных носителях, по почте или посредством ИС "е-Өтініш".





После 9 июня текущего года переход на СНР розничного налога будет осуществляется по общепринятым правилам, т.е. с 1 числа месяца, следующего за месяцем, в котором представлено уведомление о применяемом режиме налогообложения.





Преимущества применения режима розничного налога





Налогоплательщики, применяющие данный режим (это осуществляющие виды деятельности, входящие в установленный перечень, с доходом не более 600,0 тысяч МРП в год (2.070 млрд тенге в 23 г.) и численностью работников до 200 человек):





1) вправе не вставать на учет по НДС независимо от размера оборота до установленного предела по доходу;





2) не являются плательщиками социального налога;





3) уменьшают объект обложения (доходы без вычета расходов) на сумму расходов на выплаты заработной платы работников;





4) вправе перейти на уплату единого платежа с доходов работников вместо общеустановленного порядка уплаты ИПН и социальных платежей в случае, если налогоплательщик относится к категории субъектов микро и малого предпринимательства.





Как напомнили в КГД:





- перечень видов деятельности, разрешенных для применения режима розничного налога расширен со 114 до 190 видов деятельности;





- норма по применению режима введена бессрочно (ранее нормы вводились на двухлетний период);





- налоговым периодом является квартал;





- действует общая ставка 4%, которая решением маслихата может быть снижена до 2%, а также специальная ставка в размере 8%, которая не подлежит снижению и применяется в случае, если покупатель (получатель услуг) применяет в налогообложении норму по отнесению расходов на вычеты с документальным подтверждением.





Для отнесения на вычеты сумм расходов покупатель вправе потребовать у лица, применяющего режим розничного налога, выписать ЭСФ или выдать чек с указанием ИИН/БИН такого покупателя.





Решение маслихата по снижению ставки должно быть принято в текущем году не позднее 1 июля, в последующие периоды - не позднее 1 декабря года, предшествующего введению ставки.