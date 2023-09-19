Смаилов поручил своевременно завершить работы на МАЭК и опреснительном заводе "Каспий"

В настоящее время строительные работы на заводе "Каспий" выполнены на 90%

Фото: Пресс-служба правительства РК

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Актау. 15 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов прибыл с рабочей поездкой в Мангистаускую область, где ознакомился с ходом модернизации опреснительного завода "Каспий" и подготовки МАЭК к предстоящему отопительному сезону, сообщает пресс-служба правительства.





В ходе посещения ТОО "Опреснительный завод "Каспий" Смаилов отметил, что завод является основным источником питьевой воды для населенных пунктов Мунайлинского и Каракиянского районов. Сейчас его мощность составляет 20 тысяч кубометров в сутки. Он обеспечивает водой более 180 тысяч человек.





С учетом ежегодного роста населения и развития туристического кластера на берегу Каспийского моря появилась необходимость увеличить производство питьевой воды. В этой связи президент поручил реализовать проект по расширению опреснительного завода "Каспий". Со стороны правительства оказана необходимая финансовая поддержка. Акимату области нужно завершить данный проект до конца года, чтобы люди были обеспечены водоснабжением в полном объеме", - поручил он.





Директор завода Нурлыбай Аккулов доложил главе правительства о работе по увеличению его мощности до 40 тысяч кубометров в сутки.





По его словам, на модернизацию объекта из госбюджета выделено свыше 12 млрд тенге, а из резерва правительства дополнительно - более 5 млрд. В настоящее время строительные работы по проекту выполнены на 90%. В частности, на заводе установлены новые насосные агрегаты, фильтры предварительной очистки воды, фильтры-кондиционеры для минерализации воды, камеры смешивания, линии электропередачи и трансформаторные подстанции.





Во время визита на ТОО "МАЭК" директор компании Жасулан Суюнчалиев доложил премьеру, что износ основного оборудования здесь составляет более 80%, это приводит к аварийным ситуациям.





В текущем году за счет собственных средств предприятия ведется капитальный ремонт турбоагрегатов, котлоагрегатов и вспомогательного оборудования. Из резерва акимата Мангистауской области выделено 2,6 млрд тенге на замену наиболее изношенного оборудования. Кроме того, по поручению премьер-министра из резерва правительства РК было выделено еще 4,9 млрд тенге на закуп нового оборудования и комплектующих. В настоящее время договоры с поставщиками оборудования заключены, ожидаемый срок поставки ноябрь-декабрь текущего года.





Алихану Смаилову доложили, что в связи со значительным износом оборудования ТЭС планируется капитальный ремонт энергоблока № 3 с частичной модернизацией в 2024 году. Запланирован также капитальный ремонт с полной модернизацией энергоблока № 2 в 2025 году и энергоблока № 1 в 2026 году. На месте незавершенного строительства в главном корпусе ТЭС планируется строительство энергоблока № 4, для чего имеются все необходимые инженерные коммуникации. Срок реализации - 4-й квартал 2027 года. В целом за счет модернизации действующих энергоблоков и строительства нового ожидается увеличение генерации суммарно на 420 МВт.





Вместе с тем на сегодня готовы технические документы и получены положительные заключения госэкспертизы по таким проектам, как строительство двух водогрейных котлов и модернизация котлоагрегата № 7 на ТЭЦ-1, модернизация котлоагрегата № 10 и реконструкция турбоагрегата № 7 на ТЭЦ-2 с заменой на конденсационную турбину. В настоящее время проводятся конкурсные процедуры на разработку проектно-сметной документации.





Премьер-министр подчеркнул, что замена находящегося в аварийном состоянии оборудования позволит улучшить техническое состояние и работоспособность комбината. Соответственно, будут минимизированы риски отключения генерирующих мощностей и ввода ограничений для потребителей.





Акимату области необходимо обеспечить контроль за своевременным завершением ремонтных работ", - указал он.





Напомним, 11 августа в трех областях Казахстана произошло отключение электроэнергии из-за аварии на МАЭК. В связи с нахождением в аварийном ремонте энергоблока № 3 и вынужденной остановкой энергоблока № 1 ТЭС на электростанции ТОО "МАЭК" были введены частичные ограничения на потребление электрической энергии, которые позже были сняты.





Похожая авария произошла на МАЭК в начале июля. Тогда на тепловой электростанции аварийно отключился энергоблок, в связи с чем были введены ограничения промышленным предприятиям. Из-за отключения подачи электроэнергии произошла остановка Атырауского НПЗ.





Для недопущения подобных кризисных ситуаций правительство заявило, что примет ряд неотложных и системных мер. В их числе: модернизация и реконструкция ТОО "МАЭК", усиление западной энергетической зоны, обеспечение стабильного внешнего электроснабжения АНПЗ и строительство там собственного энергоисточника, соединение западной зоны с единой электроэнергетической системой Казахстана и так далее.



