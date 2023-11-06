05.11.2023, 11:24 93626

Премьер-министр Казахстана пригласил китайские компании участвовать в развитии экономической кооперации между двумя странами   Дополнено

Казахстан готов к реализации проектов в аграрной сфере, укреплению региональной продовольственной безопасности и т.д.
Премьер-министр Казахстана пригласил китайские компании участвовать в развитии экономической кооперации между двумя странами
Фото: primeminister.kz
Пекин. 5 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов в ходе выступления на официальной церемонии открытия 6-й китайской международной импортной выставки в Шанхае пригласил компании КНР участвовать в развитии экономической кооперации между Казахстаном и Китаем, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.

Приглашаем китайские транспортные компании к участию в перечисленных проектах, а транспортно-логистических операторов - к активному использованию имеющейся в Казахстане трансграничной транспортной инфраструктуры", - заявил Алихан Смаилов.


Алихан Смаилов акцентировал внимание участников мероприятия, что Казахстан заинтересован в более широком использовании взаимных электронных площадок и совместном продвижении продукции на всем евразийском пространстве.

У нас уже имеются успешные кейсы в данном направлении. Мы тесно сотрудничаем с Alibaba Group. В мае этого года запущен национальный павильон Казахстана на платформе JD.com. Для оптимизации логистики на взаимовыгодной основе мы готовы продвигать строительство бондовых складов в РК", - отметил он.


Фото: primeminister.kz

Не менее важным направлением является и обеспечение продовольственной безопасности. Казахстан входит в десятку крупнейших мировых производителей пшеницы и муки. Сегодня республика стабильно экспортирует в Китай экологически чистые масличные культуры, зерно, мясо и другие продукты.

Казахстан готов к реализации конкретных проектов в аграрной сфере, укреплению региональной продовольственной безопасности и принятию продовольственных программ развития", - подчеркнул премьер-министр.


По словам главы правительства, активизация торговли в нынешних геополитических условиях требует новых и нестандартных подходов. Поэтому важно также развивать транспортно-логистическое сотрудничество.

В настоящее время Казахстан играет стратегическую роль в качестве регионального транспортно-логистического хаба, став ключевым звеном, соединяющим Евразийский континент с Азиатско-Тихоокеанским регионом.

Сейчас около 85% всех наземных транзитных перевозок из Китая в Европу приходится именно на Казахстан", - отметил Алихан Смаилов.


Фото: primeminister.kz

Он добавил, что РК совместно с КНР реализует такие крупные инфраструктурные проекты, как международный автомобильный коридор Западная Европа - Западный Китай, логистический центр в порту Ляньюньган, международный центр приграничной торговли "Хоргос", совместный сухой порт в зоне "Хоргос - Восточные ворота", новый ЖД коридор Китай - Казахстан - Туркменистан - Иран и т.д.

Для дальнейшего увеличения контейнерных перевозок по маршруту Китай - Европа мы предлагаем активнее задействовать Транскаспийский международный транспортный маршрут. Он позволит сократить время перевозки товаров почти вдвое", - подчеркнул премьер-министр.


Вместе с тем он отметил, что полным ходом идет возведение казахстанских терминалов в городе Сиане и грузинском порту Поти. Намечено строительство 3-го ж/д пункта пропуска на казахстанско-китайской границе, сухих портов на переходах "Бахты" и "Калжат", контейнерного хаба в Актау, а также расширение портовых мощностей на Черном море вдоль Среднего коридора.

Дополнено 05.11.2023, 13.00

Казахстан презентовал свои инвестиционные, торговые и промышленные возможности на крупной выставке в Шанхае, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.

В рамках национального павильона Казахстан презентует широкому кругу посетителей свои инвестиционные, торговые и промышленные возможности через компании и проекты в сферах сельского хозяйства, туризма, логистики, экспорта и инноваций.

Почетным гостям, среди которых были главы правительств Австралии, Китая, Кубы и Сербии, представили экспортный потенциал республики в части зерновой, масложировой и другой пищевой продукции, перспективные инвестиционные проекты, сеть железнодорожных маршрутов и ключевые туристические достопримечательности.

Ранее Казахстан и Китай договорились о сотрудничестве в транспортно-логистической сфере.
 
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Теги:КНРЭкономикаРК

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06.11.2023, 10:17 14116

С 3 ноября разрешены транзитные перевозки пшеницы через Казахстан - МСХ

Запрет на ввоз пшеницы в РК был введен 25 сентября
С 3 ноября разрешены транзитные перевозки пшеницы через Казахстан - МСХ
Астана. 6 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - С 3 ноября 2023 года официально разрешены транзитные перевозки пшеницы через Казахстан. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхоза Казахстана.

Как напомнили в ведомстве, 25 сентября 2023 года был введен запрет на ввоз пшеницы на территорию Казахстана железнодорожным транспортом из третьих стран и из стран Евразийского экономического союза, за исключением ввоза пшеницы железнодорожным транспортом в адрес лицензированных элеваторов, переработчиков зерна, птицеводческих предприятий. Ограничения также не распространялись на транзитные железнодорожные перевозки пшеницы через Казахстан.

При этом для исключения двоякого толкования введенного запрета на ввоз пшеницы приказом МСХ от 30 октября № 372 внесены изменения в приказ МСХ от 25 сентября 2023 года № 337 в части нераспространения запрета на транзитные перевозки пшеницы через территорию Казахстана", - пояснили в ведомстве.


В приказе сообщается, что вводится запрет сроком на шесть месяцев на ввоз пшеницы (код товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза: 100119; 100199):

  • на территорию Республики Казахстан автомобильным транспортом из третьих стран и из стран Евразийского экономического союза;
  • на территорию Республики Казахстан железнодорожным транспортом из третьих стран и из стран Евразийского экономического союза, за исключением ввоза пшеницы железнодорожным транспортом в адрес лицензированных элеваторов, переработчиков зерна, птицеводческих предприятий и транзита пшеницы через территорию Республики Казахстан".

Напомним, в Казахстане по состоянию на 27 октября убрали 16,6 млн га зерновых культур, что составляет 97% от запланированной площади. При средней урожайности 9,6 ц/га намолочено 15,9 млн тонн зерна.
 
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Теги:ИмпортТранзитПшеница
04.11.2023, 13:33 172201

В Казахстане выбрали отечественного инвестора, который купит "АрселорМиттал Темиртау"

В Казахстане выбрали отечественного инвестора, который купит "АрселорМиттал Темиртау"
Фото: gmk.center
Астана. 4 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане выбрали инвестора, который выкупит "АрселорМиттал Темиртау". В настоящее время с ним ведутся переговоры, поэтому название компании пока не сообщается. Об этом заявил заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр в ходе пресс-конференции в правительстве.

Он отметил, что государство участвовать в управлении компанией не будет.

Иностранный инвестор, который сейчас владеет этим предприятием, продаст свои активы отечественному инвестору. Сейчас мы не можем сказать название этой компании, в свое время вы узнаете. Потому что сейчас идут между ними переговоры, это конфиденциальная информация. Поэтому мы ее разглашать сейчас не будем. Но это будет отечественный инвестор, который купит предприятие по рыночной его текущей стоимости", - сказал Скляр.


Заместитель премьер-министра отметил, что в правительстве будут следить за деятельностью предприятия.

Мы будем строго контролировать эту программу. Есть залповые инвестиции (это более 1 млрд долларов США в производство и в социальную сферу города Темиртау) и текущие инвестиции в течение 3-5 лет. Это всего 3 млрд долларов США. Результат инвестор должен показать в самые короткие сроки", - сказал Скляр.


Задача выбрать социально ответственного отечественного инвестора, который дает твердые гарантии, который живет вместе с нами здесь… Он твердо обещает, что вопросы промышленной безопасности, экологические вопросы будут решены. У него есть четкий бизнес-план, бизнес-модель, источники средств", - сообщил заместитель премьер-министра.


Как сообщалось ранее, после смены собственника компания "АрселорМиттал Темиртау" изменит название. Министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев сообщил, что правительство вело переговоры о передаче активов с "АрселорМиттал" достаточно давно. Предварительные документы были подписаны 22 октября.

Напомним, ночью 28 октября в Караганде на шахте имени Костенко угольного департамента "АрселорМиттал Темиртау" произошел пожар на глубине около 700 метров. Через некоторое время после возгорания предположительно произошел взрыв. На момент аварии в шахте находились 252 шахтера. Самостоятельно на поверхность поднялись 206 работников, погибли 46 человек.
 
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Теги:ИнвесторыАрселор Миттал Темиртау
03.11.2023, 18:20 221761

Товарооборот между Казахстаном и Турцией составил 3,9 млрд долларов

Турция является одним из крупнейших торговых партнеров Казахстана
Товарооборот между Казахстаном и Турцией составил 3,9 млрд долларов
Астана. 3 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - За январь-август 2023 года товарооборот между Казахстаном и Турцией составил 3,9 млрд долларов, сообщает пресс-служба Министерства энергетики Республики Казахстан.

Турция является одним из крупнейших торговых партнеров Казахстана - в 2022 году страна занимала 4-е место в товарообороте РК", - сообщили в министерстве.


По данным ведомства, экспорт из Казахстана в Турцию за январь-август 2023 года составил 2,6 млрд долларов. Кроме того, наблюдается увеличение экспортных поставок таких товаров, как: медь - на 74,2%, до 640 млн долларов, свинец - в 3 раза, до 53 млн долларов, и пшеница - на 75%, до 51 млн долларов. Импорт в Казахстан из Турции за январь-август 2023 года вырос на 51% и составил 1,4 млрд долларов.

Рост импорта из Турции связан с увеличением ввоза таких товаров, как: кузова для автомобилей - с 3 до 67 млн долларов, женская одежда - рост с 37 до 59 млн долларов, майки и фуфайки - с 28 до 43 млн долларов двигатели внутреннего сгорания - рост с 0 до 26 млн долларов", - пояснили в Минэнерго.


В период с 2010 до 2021 года объем товарооборота между Казахстаном и Турцией варьировался от 1,5 до 4 млрд долларов, значительная доля которого приходилась на экспорт из Казахстана. В 2022 году страны достигли рекордного за всю историю объема взаимной торговли - 6,3 млрд долларов.

Ранее Токаев и Эрдоган отметили, что созданы все условия для того, чтобы вывести всестороннее взаимодействие Казахстана и Турции на новый уровень.
 
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Теги:ТурцияРКРостТоварооборот
03.11.2023, 17:59 223356

На Атырауском НПЗ завершили ремонт

В настоящее время Атырауский НПЗ загружен на 60%
На Атырауском НПЗ завершили ремонт
Фото: kmg.kz
Атырау. 3 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - На Атырауском нефтеперерабатывающем заводе завершились ремонтные работы, сообщает пресс-служба Министерства энергетики Республики Казахстан.

17 октября - 2 ноября завершен ремонт, произведен пуск и вывод в режим нормальной эксплуатации большей части объектов общезаводского хозяйства, первичной переработки и вторичной переработки нефти, включая комплекс глубокой переработки", - проинформировали в пресс-службе.


В настоящее время Атырауский НПЗ загружен на 60%, продолжается поэтапный ремонт и пуск объектов.

Также сообщается, что Шымкентский и Павлодарский НПЗ загружены на 95% и работают в режиме нормальной эксплуатации.

Запасы нефтепродуктов в стране достаточны и восполняются своевременно", - заверили в ведомстве.


Напомним, в начале октября на АНПЗ начались планово-предупредительные работы.

Ранее, в начале июля, на МАЭК аварийно отключился энергоблок, в связи с чем были введены ограничения промышленным предприятиям. Во многих микрорайонах Атырау отключилась электроэнергия и прекратилось водоснабжение. Из-за отключения подачи электроэнергии произошла остановка Атырауского НПЗ. Тогда в правительстве заявили, что примут ряд неотложных и системных мер для недопущения подобных кризисных ситуаций в будущем.

В их числе модернизация и реконструкция ТОО "МАЭК", усиление западной энергетической зоны, обеспечение стабильного внешнего электроснабжения АНПЗ и строительство там собственного энергоисточника, соединение западной зоны с единой электроэнергетической системой Казахстана и т.д. На ремонт МАЭК было выделено 4,9 млрд тенге.
 
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Теги:РемонтЗавершениеАНПЗ
03.11.2023, 15:45 229391

Астане присвоен статус финансового центра тюркского мира

Подписано соответствующее решение глав государств
Астане присвоен статус финансового центра тюркского мира
Астана. 3 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане в ходе десятого саммита Организации тюркских государств подписано решение глав государств о присуждении статуса финансовых центров тюркского мира.

Одним из направлений развития ОТГ президент Казахстана отметил инвестиции. По его словам, следует расширить межрегиональную торговлю и сосредоточиться на инвестировании в экономику.

Особую роль в этом деле играет Тюркский инвестиционный фонд. Для укрепления экономических связей необходимо развивать рынок "зеленого" финансирования. Как известно, Казахстан предложил создать Совет тюркских "зеленых" финансов. Поддержана инициатива о присвоении Астане статуса финансового центра тюркского мира. Искренне благодарю вас за это решение", - сказал Касым-Жомарт Токаев.


По итогам саммита было подписано решение глав государств о присуждении статуса финансовых центров тюркского мира.

Также отметим, что, по данным Министерства торговли и интеграции Казахстана, товарооборот между Казахстаном и странами ОТГ за январь-август 2023 года составил 8,1 млрд долларов США.

Основными товарами экспорта из Казахстана в страны ОТГ являются: нефть сырая - $1,3 млрд, пшеница - $655,4 млн, медь и катоды из меди - $640,2 млн, алюминий необработанный - $221,2 млн, нефтепродукты - $214,1 млн, полуфабрикаты из нелегированной стали - $184,7 млн, цинк необработанный - $120,2 млн, мука пшеничная или пшенично-ржаная - $113,2 млн, удобрения минеральные смешанные - $105,3 млн, воды, включая минеральные и газированные, с сахаром - $102,9 млн.

Основными товарами импорта в Казахстан из стран ОТГ являются: кузова для автомобилей - $262,7 млн, двигатели внутреннего сгорания с искровым зажиганием - $129,4 млн, руды и концентраты драгоценных металлов - $120,3 млн, одежда женская текстильная - $59,8 млн, лекарственные средства, расфасованные для розничной продажи - $53,9 млн, нефтепродукты - $53,1 млн, части и принадлежности для автомобилей и тракторов - $43 млн.
 
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Теги:статусАстанаОТГ
03.11.2023, 15:00 232136

В МАГАТЭ одобрили строительство АЭС в Улкене

Эксперты агентства готовы оказать полный комплекс услуг по сопровождению и строительству
В МАГАТЭ одобрили строительство АЭС в Улкене
Фото: pixabay.com
Алматы. 3 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Эксперты Международного агентства по атомной энергии признали пригодной для строительства атомной электростанции площадку в селе Улкен, сообщил в ходе брифинга министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев.

По словам Саткалиева, в МАГАТЭ готовы оказать полный комплекс услуг по сопровождению, строительству, подбору безопасных технологий по эксплуатации и дальнейшей утилизации ядерных отходов.

В МАГАТЭ отметили, что в целом площадка Улкен готова и пригодна для строительства атомной станции", - сообщил глава Минэнерго.


Напомним, в октябре эксперты МАГАТЭ изучили результаты работ по определению района строительства АЭС. По итогам миссии они дали рекомендации по выбору района строительства АЭС.

Ранее сообщалось, что Казахстан приостановил рассмотрение заявок потенциальных партнеров по строительству АЭС до проведения референдума.
 
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Теги:АЭСУлан-БаторМАгАтЭ
03.11.2023, 12:42 244816

Казахстан намерен экспортировать в Китай до 5 млрд кубометров газа и до 10 млн тонн нефти в год  

Объемы поставок будут регулировать ежегодно исходя из возможностей производителей
Казахстан намерен экспортировать в Китай до 5 млрд кубометров газа и до 10 млн тонн нефти в год
Фото: Depositphotos
Алматы. 3 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан начнет экспортировать в Китай газ и нефть, сообщил на пресс-подходе в Алматы министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев.

По его словам, речь идет об объеме до 4,5-5 миллиардов кубометров газа и до 10 млн тонн нефти в год.

При этом министр уточнил, что объемы поставок будут регулировать ежегодно исходя из возможностей производителей газа в Казахстане. Сейчас объемы поставок невелики - чуть более 1 млн тонн, но у страны есть дополнительные экспортные возможности.


Газ будем экспортировать по газопроводу Казахстан - Китай. Плюс мы через нашу, казахстанскую территорию осуществляем транзит туркменского газа в Китай", - добавил министр.


Он также подчеркнул, что поставки газа на внутренний рынок являются приоритетом.

Кроме того, Казахстана намерен экспортировать в Китай до 10 млн тонн нефти в год. Для этого стороны рассматривают проект по расширению участков нефтепровода Кенкияк - Атырау и Кенкияк - Кумколь. Через них нефть будут переправлять в Китай из западных регионов страны.

Китай поставил вопрос по гарантированию объемов нефти. Мы как министерство сообщили, что можем дополнительно поставлять до 10 млн тонн в год", - уточнил глава Минэнерго.


Ранее на форуме KazEnergy Саткалиев сообщал, что в связи с дефицитом газа на внутреннем рынке Казахстан может снизить поставки газа в Китай и нарастить импорт из России.
 
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Теги:НефтьГазЭкономикаЭкспортРККитай
03.11.2023, 10:49 247616

В Казахстане планируют реализовать дорожные проекты на 2,2 трлн тенге

Прорабатываются источники финансирования за счет международных финансовых институтов
Астана. 3 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане определили перечень приоритетных автодорожных проектов. На совещании с участием АО "НК "Казавтожол", акиматов регионов и других заинтересованных организаций глава Министерства транспорта озвучил перечень первоочередных проектов строительства, реконструкции и капремонта участков республиканских и местных автомобильных дорог с началом реализации в 2024-2026 годах, сообщили в пресс-службе министерства.

Определены первоочередные проекты по республиканской сети на 4,7 тысячи км, где прорабатываются источники финансирования за счет международных финансовых институтов", - сказал Марат Карабаев.


Согласно представленной информации, в 2024 году на республиканской сети дорог планируется начать проекты Актобе - Улгайсын - Кызылорда (І техкатегория), Караганда - Жезказган (I, II категории), Обход города Сарыагаш (І категория). На 2025-2026 год запланировано начало проектов Атырау - Доссор (І категория) и Астана - Костанай - граница РФ (І категория). На 2026 год намечено начало проектов Павлодар - граница РФ (ІІ категория), Семей - граница РФ (на Барнаул) (ІІ категория), Атырау - Уральск (І категория), Бейнеу - Шалкар - Ыргыз (ІІ категория), Жанаозен - Кендирли (ІІ категория), Обход города Шымкент (І категория), Алматы - Талгар - Байдибек би (І категория) и Алматы - Ушконыр (І категория).

Вместе с тем министр подчеркнул, что для обеспечения полного эффекта развития внутреннего и внешнего транспортно-логистического потенциала страны также требуется определение и реализация приоритетных проектов местного значения. В связи с этим по представленным акиматами данным министерством составлен перечень приоритетных проектов автомобильных дорог по регионам.

В план включены 95 участков общей протяженностью 4,3 тысячи км, требующих своевременной реализации. Из них 50 затрагивают дороги республиканской сети (1,4 тысячи км), а 45 относятся к местным дорогам (2,9 тысячи км). На данные проекты необходимо финансирование в размере 2,2 трлн тенге.

Для полноценной реализации проектов и снижения нагрузки на республиканский бюджет министерством прорабатывается механизм финансирования данных проектов за счет привлечения инвестиций ЕАБР", - сказал руководитель ведомства.


Карабаев отметил, что уполномоченным и заинтересованным государственным организациям следует взять на постоянный контроль вопросы своевременного резервирования и оформления отвода земель, подпадающих под планируемые участки дорог, а также качественной разработки ТЭО и ПСД и обеспечения действующими строительными карьерами.
 
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Теги:ДорогиПроектыМинтранс

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      Ваше мнение

      Казахстан столкнулся с систематическим дефицитом электроэнергии. При этом уже сейчас наблюдается сокращение имеющихся резервов мощности. Кроме того, в стране сложилась недопустимо высокая степень износа энергооборудования. Аварии оставляют без электричества целые города. По мнению экспертов, спасением от энергодефицита на долгие годы может стать строительство АЭС. Как Вы относитесь к данной инициативе?

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