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Токаев пригласил болгарские компании присоединиться к экосистеме Международного финансового центра "Астана"
Фото: Акорда
Астана. 9 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе своего выступления на бизнес-форуме "Казахстан - Болгария" пригласил болгарские компании изучить возможности, предлагаемые Международным финансовым центром "Астана", и присоединиться к динамичной экосистеме МФЦА, сообщает пресс-служба главы государства.
Казахстан и Болгария занимают уникальное географическое положение. Наша страна, расположенная в самом сердце Евразии, служит жизненно важным звеном в обеспечении континентальной связанности. Мы обеспечиваем 85% всех сухопутных перевозок между Европой и Китаем. Благодаря расширяющейся инфраструктуре Среднего коридора, включая современные железные дороги, сухие порты и логистические центры, мы соединяем Восток и Запад эффективнее, чем когда-либо прежде. В прошлом году грузоперевозки по этому маршруту выросли на 62%, достигнув 4,5 млн тонн. Это ярко демонстрирует его растущую значимость. Ожидается, что к 2028 году пропускная способность увеличится до 10 млн тонн. Мы стремимся расширять грузоперевозки по этому маршруту и приветствуем присоединение BMF Port Burgas - ключевого логистического центра на Черном море - к Среднему коридору", - заявил Касым-Жомарт Токаев.
Вторым перспективным направлением президент назвал устойчивую энергетику. По его словам, Казахстан добился определенного прогресса в развитии своего сектора возобновляемой энергетики.
Наша страна стала привлекательным местом для крупных международных инвесторов в зеленую энергетику. В настоящее время в Казахстане насчитывается более 150 объектов возобновляемой энергетики, общая мощность которых превышает 3 ГВт. Мы считаем, что совместные усилия в рамках инициативы Black Sea Energy будут способствовать достижению наших общих целей по декарбонизации. Между тем Казахстан прилагает усилия по увеличению добычи газа, проводя геологоразведочные работы и участвуя в международных проектах. Будучи мировым лидером по добыче урана, наша страна начала процесс строительства атомных станций, которые должны увеличить наши энергетические мощности, что в свою очередь положительно скажется на нашем экономическом сотрудничестве", - подчеркнул глава государства.
Далее в выступлении был охарактеризован потенциал отечественного агробизнеса.
Наша сельскохозяйственная продукция уже экспортируется в более чем 70 стран мира. Казахстан, ежегодно поставляющий более восьми миллионов тонн пшеницы и двух миллионов тонн муки, входит в десятку крупнейших мировых экспортеров зерна. Мы заинтересованы в развитии сотрудничества с болгарскими партнерами в производстве мясной и молочной продукции, меда, растительных масел. Мы приветствуем интерес компании Lekkerbek к инвестированию в мясопереработку в городе Шымкенте. Данный проект позволит внедрить современные технологии и повысить экспортный потенциал региона", - отметил президент.
По мнению главы государства, значительные возможности для сотрудничества с болгарскими партнерами имеются и в фармацевтическом секторе. Особое внимание в выступлении было уделено цифровой трансформации. Президент сообщил, что государство и частный сектор Казахстана широко внедряют передовые цифровые решения.
В завершение своего выступления президент вновь подтвердил готовность Казахстана углублять партнерство с Болгарией по широкому спектру направлений.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Болгария - один из важнейших партнеров РК в Европе.