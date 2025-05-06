05.05.2025, 11:43 29586
Цены на нефть упали ниже 59 долларов за баррель
До краткосрочного падения месячной давности на таком уровне нефтяные котировки находились четыре года назад, в марте 2021 года
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Астана. 5 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня июльский фьючерс нефти марки Brent опустился ниже 59 долларов за баррель впервые с 9 апреля, сообщает Lenta.ru со ссылкой на данные биржи ICE.
Стоимость сорта WTI падала до 55,4 доллара за баррель. До краткосрочного падения месячной давности на таком уровне нефтяные котировки находились четыре года назад, в марте 2021 года. Падение более чем на три процента по сравнению с концом прошлой недели обусловлено вторым по счету жестким решением ОПЕК+. Как и месяц назад участники соглашения договорились повысить добычу нефти на 411 тысяч баррелей в сутки, что в три раза больше, чем было запланировано, и превзошло ожидания рынка", - пишет источник.
По данным СМИ, инициатором жестких мер стала Саудовская Аравия, занимающая ключевое положение в ОПЕК.
Двигать ею могли сразу два мотива. Одним из них стало желание наказать страны-нарушители, в первую очередь Ирак и Казахстан, которые на постоянной основе добывали больше, чем им положено по квоте. Также Эр-Рияд может пытаться наладить отношения с президентом США Дональдом Трампом, который призывал ОПЕК опустить цены на нефть несколько месяцев назад. Тогда реакции на его обращение не последовало, но второе подряд резкое увеличение добычи полностью совпадает с тем, к чему призывал глава Белого дома", - считают авторы материала.
Майское решение показало твердость намерений Саудовской Аравии и ее готовность какое-то время мириться с низкими ценами на сырье, чтобы не терять долю на рынке.
Низкая себестоимость добычи позволяет королевству проще переносить период низких цен, в то время как, например, в США добыча в ряде месторождений будет нерентабельной", - отмечают эксперты.
Напомним, в конце прошлой недели страны ОПЕК+ договорились об увеличении добычи нефти в мае и июне на 411 тысяч баррелей в сутки.
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05.05.2025, 19:28 13576
В КТЖ отмечают рекордный рост экспорта кормов в Китай
Рост наблюдается в сегменте перевозок как в крытых вагонах, так и в контейнерах
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Астана. 5 мая. KAZAKHSTAN TODAY - С сентября 2024 года по апрель 2025 года железнодорожные поставки высокотехнологичных кормов из Казахстана в Китай выросли в пять раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого маркетингового года, достигнув 1,2 млн тонн, сообщает пресс-служба КТЖ.
Через станцию "Достык" перевозки комбикормов увеличились в 6 раз - до 353 тыс. тонн, через "Алтынколь" - в 5 раз и составили свыше 900 тыс. тонн.
С января по апрель 2025 года объем перевозок комбикормов составил 785 тыс. тонн, что в пять раз превышает показатель за тот же период 2024 года. При этом через станцию "Достык" поставки увеличились в 7 раз - до 216 тыс. тонн, через "Алтынколь" - в 4,5 раз, до 567 тыс. тонн.
Рост наблюдается в сегменте перевозок как в крытых вагонах (увеличение в 2 раза), так и в контейнерах (рост в 5 раз).
Такие результаты стали возможны благодаря скоординированной работе железнодорожных администраций Казахстана и Китая, аграрного сектора, операторов подвижного состава и всех участников логистической цепочки.
05.05.2025, 17:35 16296
Госкомпания в Акмолинской области не доплатила в бюджет 52 млн тенге
Компания предоставила неверные данные в налоговой отчетности
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Кокшетау. 5 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Проверка выявила, что госпредприятие в Акмолинской области предоставило в налоговой отчетности неверные данные и не заплатило в бюджет 52 млн тенге налогов, сообщили в прокуратуре области.
Проведенным прокуратурой Жаксынского района анализом применения налогового законодательства установлено, что государственное предприятие за второй и третий кварталы 2024 года необоснованно представило в налоговый орган декларации по индивидуальному подоходному и социальному налогам с нулевыми значениями.
В результате в бюджет не поступило налогов на сумму более 52 млн тенге.
По результатам принятых мер указанная сумма уплачена в доход государства, виновные лица привлечены к ответственности", - рассказали в областной прокуратуре.
Напомним, в бюджет страны поступило 30 миллиардов тенге дополнительных налогов от более чем 600 компаний.
05.05.2025, 16:10 18816
Акцизные ставки на бензин и дизтопливо пересмотрели в Казахстане
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Астана. 5 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В постановление правительства Республики Казахстан "Об утверждении ставок акцизов на бензин (за исключением авиационного), дизельное топливо, газохол, бензанол, нефрас, смесь легких углеводородов и экологическое топливо" внесли изменения, передает корреспондент агентства.
В частности, согласно документу, для одной тонны бензина установлены следующие ставки:
- оптовая реализация производителями - 38 134 тенге;
- оптовая реализация физическими и юридическими лицами - 0 тенге;
- розничная реализация производителями - 38 634 тенге;
- розничная реализация физическими и юридическими лицами - 500 тенге;
- для импорта - 38 134 тенге.
Также установлены следующие ставки за одну тонну дизельного топлива:
- оптовая реализация производителями - 35 726 тенге;
- оптовая реализация физическими и юридическими лицами - 0 тенге;
- розничная реализация производителями - 35 786 тенге;
- розничная реализация физическими и юридическими лицами - 60 тенге;
- для импорта - 35 726 тенге.
С полным текстом документа можно ознакомиться по ссылке.
Ранее сообщалось, что цены на дизтопливо для фермеров вырастут в Казахстане.
05.05.2025, 14:20 23391
В Нацфонде Казахстана падают все виды налоговых сборов
Фото: Depositphotos
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Астана. 5 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Национальном фонде Казахстана падают все виды налоговых сборов, сообщает Ассоциация финансистов РК.
Отмечается снижение всех видов налогов, основной удельный вес в падении занимают НДПИ и КПН на фоне более низких средних цен на нефть. Таким образом, исполнение годового плана по налоговым сборам в Нацфонд упало до 13% с показателя в 25% в аналогичном периоде прошлого года", - заявили в АФК.
По данным ассоциации, на фоне ускорения экономической активности и более слабого курса тенге совокупные налоговые поступления по итогам первого квартала 2025 года показали рост, составив 5,8 трлн тенге.
Однако в разрезе отдельных сегментов динамика неоднородна. Поступления налогов значительно упали в Нацфонд, но увеличились в местные бюджеты и республиканский бюджет, что выровняло общие сборы", - пояснили в пресс-службе.
Также сообщается, что объем трансфертов из Нацфонда в республиканский бюджет в отчетном периоде составил 1,45 трлн тенге, или 27,6% от годового плана.
Объем изъятий из Нацфонда запланирован на высокой отметке в 5,25 трлн тенге, что при текущих низких ценах на нефть может привести к сокращению его активов по итогам 2025 года", - добавили в ассоциации.
Напомним, сегодня июльский фьючерс нефти марки Brent опустился ниже 59 долларов за баррель впервые с 9 апреля.
05.05.2025, 13:37 30226
Премьер поручил увеличить переработку сырья в условиях волатильности цен на нефть
Фото: kmg.kz
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Астана. 5 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр РК Олжас Бектенов поручил увеличить переработку сырья и расширить ассортимент высокотехнологичной нефтегазохимической продукции, передает корреспондент агентства.
Потенциал отрасли по глубокой переработке сырья пока используется недостаточно. Объемы выпуска сложной продукции еще невысоки. В условиях волатильности цен на сырьевые ресурсы и нефть следует увеличивать переработку и выходить на внешние рынки уже с готовой продукцией. Это снизит уязвимость экономики и сформирует качественные рабочие места", - отметил глава правительства.
Он также обратил внимание на необходимости минимизации рисков простоев промышленных предприятий и повышения управленческой дисциплины.
Вызывают обеспокоенность внеплановые остановки на заводе по производству полипропилена и затягивание этапов реализации проектов по выпуску полиэтилена и бутадиена. Здесь требуется неукоснительное соблюдение сроков, минимизация рисков простоев и повышение управленческой дисциплины. Поручаю фонду "Самрук-Казына" до 15 июня этого года представить четкий график устранения причин простоя завода KPI и обновленный план-график с указанием этапов и сроков завершения завода Silleno", - подчеркнул Олжас Бектенов.
Вместе с тем премьер-министр поручил модернизировать промышленные предприятия и обеспечить внедрение зеленых технологий на объектах.
Большинство крупных предприятий химической отрасли страны уже внедрили системы контроля выбросов. Однако оставшиеся производители по-прежнему работают без современных экологических фильтров и технологий утилизации. Поручаю Министерству экологии совместно с министерствами промышленности и энергетики завершить в текущем году инвентаризацию таких предприятий с последующим принятием специального плана их модернизации и внедрения зеленых технологий", - отметил Олжас Бектенов.
Напомним, сегодня июльский фьючерс нефти марки Brent опустился ниже 59 долларов за баррель впервые с 9 апреля.
Ранее министр энергетики РК Ерлан Аккенженов рассказал о планах расширения перечня производимых в Казахстане продуктов нефтегазохимии.
05.05.2025, 13:12 31556
Казахстан увеличил экспорт полипропилена в 9 раз
Фото: Depositphotos
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Астана. 5 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе заседания правительства председатель правления АО "НК "КазМунайГаз" Асхат Хасенов доложил о проводимой работе по развитию нефтегазохимии, передает корреспондент агентства.
По итогам I квартала этого года объем производства полипропилена вырос на 73% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 126 тысяч тонн. Прогноз до конца года - 486 тысяч тонн. С запуском завода (по производству полипропилена на базе сырья месторождения Тенгиз. - Прим. ред.) объемы экспорта казахстанского полипропилена увеличены в 9 раз, импорт гомополимеров сокращен с 63% до 17%", - проинформировал глава КМГ.
По его словам, в Казахстане цены на полипропилен находятся на самом низком уровне по сравнению с соседними странами.
Для стимулирования дальнейших переделов в 2024 году запущена программа "Форсаж". Это позволяет приобретать полипропилен со скидкой, учитывая индивидуальные особенности потребителя. На сегодня заключены 8 форсажей с отечественными производителями ковровых изделий, полимерной гофротары, расходных материалов и других. Размер предоставляемой скидки составляет от 11% до 23%", - сказал Асхат Хасенов.
Он отметил, что рост потребления полипропилена на внутреннем рынке с начала года составил 25%.
Также Хасенов рассказал о планах строительства завода по производству полиэтилена. В комплексе с ним будут реализованы два инфраструктурных проекта: газосепарационный комплекс и магистральные трубопроводы.
Общая стоимость трех проектов составит порядка 11 миллиардов долларов США. Это прямые инвестиции КМГ и партнеров. На сегодня все инвестиционные решения приняты. При этом имеется открытый вопрос по финансированию проекта газосепарационного комплекса. Рассматриваются приемлемые условия с Банком развития Казахстана", - уточнил Асхат Хасенов.
Ранее сообщалось, что в Казахстане появится закон о нефтегазохимической промышленности.
05.05.2025, 12:42 33086
Единый личный кабинет предпринимателя появится в Казахстане
Проект призван объединить множество информационных систем Минфина РК в единую удобную платформу
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Астана. 5 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве финансов РК разрабатывают новый цифровой сервис - "Единый личный кабинет предпринимателя" (ЕЛКП), призванный объединить множество информационных систем Минфина РК в единую удобную платформу.
Сегодня предприниматели взаимодействуют с множеством информационных систем Министерства финансов РК, таких как: ЭСФ, ЕПЗ, Кеден, ДФО, E-Qazyna-реестр, ИСНА, Qoldau. Каждая из этих систем предоставляет узкоспециализированные услуги. Однако не все знают о существовании этих систем и их возможностях", - пояснили в ведомстве.
С помощью кабинета предприниматели получают централизованный доступ ко всем основным государственным и квазигосударственным платформам, что значительно упрощает процессы и сокращает временные затраты.
ЕЛКП охватывает весь цикл деловой активности: от регистрации предпринимателя до получения налоговых льгот и участия в закупках. С помощью кабинета можно будет подавать налоговую отчетность, обращаться за возвратом переплаты, уточнять платежи, менять налоговый режим и отслеживать расчеты с бюджетом - все в электронном формате и без визита в государственные органы", - рассказали в Минфине.
Дизайн платформы интуитивно понятен и удобен.
Для еще большего удобства пользователей разрабатывается мобильное приложение, которое сохранит весь функционал веб-версии. Оно будет доступно для загрузки в AppStore и PlayMarket, что обеспечит круглосуточный доступ к сервису из любой точки страны", - рассказали в министерстве.
На сегодняшний день проект находится на этапе разработки, завершается его интеграция с внешними платформами и проводится отладка интерфейса.
05.05.2025, 12:14 34521
В Казахстане начнут производить карбамид и аммиак
Фото: Depositphotos
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Астана. 5 мая. KAZAKHSTAN TODAY - К 2029 году в Казахстане запустят производство ключевых нефтегазохимических продуктов, включая востребованное в сельском хозяйстве азотное удобрение - карбамид, передает корреспондент агентства.
По словам министра энергетики РК Ерлана Аккенженова, через четыре года в Актюбинской области запустят промышленное производство карбамида, построят аммиачно-карбамидный комплекс в Актау и начнут производить полиэтилентерефталат (ПЭТФ). В 2028 году планируется запустить производство бутадиена (синтетического каучука, который используется в автомобильной промышленности), в 2027 - алкилата (высокооктанового компонента бензина). Проекты находятся на разных стадиях - от разработки базовой проектной документации до проработки механизмов финансирования.
Вместе с тем до 2035 года в химическую и нефтехимическую отрасль планируется привлечь 4,8 триллиона тенге инвестиций.
По итогам 2024 года объем производства нефтегазохимической продукции составил 540 тысяч тонн или 150,5% в сравнении с 2023 годом (358,6 тысячи тонн). План на 2025 год составляет 550 тысяч тонн", - сообщил Аккенженов.
Ранее сообщалось, что в Казахстане ожидается рост добычи газа.
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