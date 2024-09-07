Устойчивое развитие и ESG-инвестиции: Альбрехт поделился видением ЕАБР на конференции ITS Ideas
ЕАБР продолжит поддерживать проекты, способствующие снижению загрязнения и внедрению чистых технологий
Фото: ЕАБР
Астана. 6 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Управляющий директор - руководитель дирекции устойчивого развития Евразийского банка развития Конрад Альбрехт на конференции "ITS Ideas 2024: возможности глобального финансового рынка" в Астане обозначил перспективы ESG-инвестиций для стран Центральной Азии, сообщает пресс-служба банка.
Для стран с развивающимися рынками, таких как Казахстан и другие республики Центральной Азии, финансирование через инструменты устойчивого развития становится жизненно важным инструментом с целью привлечения капитала. Это способствует развитию не только корпоративного сектора, но и всей экономики региона, поддерживая плавный переход к более экологически чистой и устойчивой модели развития", - заявил Альбрехт.
Он также затронул важность ESG для современного инвестиционного сообщества. Конрад Альбрехт подчеркнул, что понимание этих факторов становится все более актуальным как для институциональных, так и для розничных инвесторов.
Особое внимание в своем выступлении он уделил вопросу перехода от углеродоемких отраслей к более экологически чистым технологиям. Он подчеркнул, что такие сектора, как энергетика, требуют модернизации, и ЕАБР активно поддерживает проекты в этой области.
Мы не можем ожидать, что индустрии с высокими выбросами парниковых газов кардинально изменятся за один день. Переход должен быть плавным, чтобы учесть различные аспекты. Наш Банк активно участвует в модернизации энергетической инфраструктуры, помогая компаниям снижать углеродный след и внедрять чистые технологии", - отметил руководитель дирекции устойчивого развития ЕАБР.
В качестве примера он упомянул ключевые инвестиционные проекты ЕАБР в Казахстане и других странах Центральной Азии, направленные на модернизацию углеродоемких объектов и повышение их экологической эффективности. Например, успешным примеров банка является перевод Алматинской ТЭЦ-3 с угля на газ, при реализации которого чистый удельный коэффициент выбросов сократится на 62% к 2030 году.
Казахстан является одним из лидеров по выбросам парниковых газов на душу населения в регионе. Это открывает большие возможности для перехода к более чистой энергетике и привлечения инвестиций в данную сферу, в особенности учитывая реализацию задач стратегии достижения углеродной нейтральности РК до 2060 года. Банк активно поддерживает проекты, направленные на снижение углеродного следа и внедрение экологичных технологий", - добавил он.
Завершая свое выступление, Конрад Альбрехт отметил, что в условиях меняющейся демографической и регуляторной среды устойчивое развитие станет важным фактором для долгосрочного роста и благополучия региона.
Мы стоим на пороге больших перемен, и те компании, и банки, которые уже сегодня начинают внедрять принципы устойчивого развития, окажутся в выигрышной позиции в будущем. ЕАБР продолжит поддерживать проекты, способствующие снижению загрязнения и внедрению чистых технологий", - добавил он.
Напомним, с начала 2024 года Евразийский банк развития профинансировал инвестиционные проекты на $900 млн в Казахстане.
Евразийский банк развития (ЕАБР) - международная финансовая организация, осуществляющая инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 17 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц: Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности Банк руководствуется Целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.