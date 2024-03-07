Увеличить производство битума и дизтоплива поручил Бектенов руководству ПНХЗ  

В настоящее время на заводе завершено строительство печи установки производства битума, что уже позволило увеличить его выпуск на 15%

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Павлодар. 6 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-Министр РК Олжас Бектенов ознакомился с мерами по увеличению переработки нефти и планами модернизации Павлодарского нефтехимического завода, сообщает - Премьер-Министр РК Олжас Бектенов ознакомился с мерами по увеличению переработки нефти и планами модернизации Павлодарского нефтехимического завода, сообщает пресс-служба кабмина.





Во время посещения ПНХЗ Бектенов ознакомился с его текущей деятельностью и планами по увеличению производства битума и дизтоплива.





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Главе кабмина доложили, что среди приоритетных проектов - переход на безостановочный межремонтный период работы технологических установок.





На сегодняшний день ПНХЗ перерабатывает порядка 6 млн тонн нефти в год. Среди выпускаемой продукции: различные марки автомобильного бензина, дизельное топливо, мазут, битум, газы коммунально-бытового назначения и др.", - говорится в информации.





Руководитель предприятия Куаныш Бишимов рассказал, что один из важных проектов ПНХЗ - производство дизельного топлива.









Начаты контрактные работы по заключению договоров на поставку оборудования, которое изготавливается в течение года. Думаем, что в 2025 году мы этот проект успешно реализуем. Принято решение со стратегическим партнером в лице французской компании вести совместный проект по производству новой водородной установки. Она позволит очищать дизтопливо и доводить его до статуса зимнего", - сообщил Бишимов.





Кроме того, на ПНХЗ завершено строительство печи установки производства битума, что уже позволило увеличить его выпуск на 15%.





primeminister.kz





Также глава правительства ознакомился с деятельностью предприятия "Нефтехим LTD", выпускающего гранулированный полипропилен и другие полимерные изделия.





На предприятии реализован полный цикл производства: от переработки сжиженного нефтяного газа, поставляемого с ПНХЗ, до производства готовой продукции, которая пользуется спросом как на внутреннем рынке, так и в Кыргызстане, России, Таджикистане и Узбекистане.





Бектенов поручил руководству ПНХЗ наращивать взятые темпы и пообещал поддержку со стороны государства. Он подчеркнул, что в Павлодарской области созданы все условия для развития нефтехимического кластера.



