31.01.2023, 10:13 16966
В Генпрокуратуре диспропорцию в оплате труда иностранных и отечественных работников назвали самым распространенным нарушением
Обеспечено погашение долгов по заработной плате перед 4 тысячами работников в 68 предприятий на сумму 1,5 млрд тенге
Рассказать друзьям
Астана. 31 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Генеральной прокуратуре Республики Казахстан рассказали о трудовой защите граждан в 2022 году.
Как отметили в ведомстве, самое распространенное нарушение - диспропорция оплаты за труд отечественных и иностранных специалистов.
По выявленным нарушениям внесено 66 представлений, к административной ответственности привлечено порядка 228 лиц, наложены штрафы на 72 млн тенге, акиматами отозвано 266 разрешений, 150 иностранцев выдворены из страны", - рассказали в пресс-службе.
Также без внимания не остаются вопросы безопасности условий труда. По актам прокуроров 30 тысячам рабочих установлены надбавки к зарплате, свыше 600 работникам выплачена компенсация, начато поэтапное обеспечение средствами защиты и специальным питанием, работа 22 единиц оборудования приостановлена. К административной ответственности привлечено 226 лиц.
Всего в 2022 году прокурорами совместно с уполномоченными государственными органами обеспечено погашение долгов по заработной плате перед 4 тысячами работников в 68 предприятий на сумму 1,5 млрд тенге. Для оперативного взыскания задолженности по зарплате налажен обмен данными, проводится работа с дебиторами и идет поиск имущества должников.
К примеру, группа компаний ТОО "Тамыр" задолжала 243 работникам 60 млн тенге. По представлению прокуратуры Северо-Казахстанской области предприятием полностью выплачены долги, а работодатель привлечен к административной ответственности по части 3 статьи 462 КоАП", - поделились в ведомстве.
Напомним, в 2022 году в РК в результате несчастных случаев на производстве пострадали 1465 работников, 203 из которых погибли.
новости по теме
31.01.2023, 13:29 11396
Текущий счет платежного баланса Казахстана сложился с профицитом в $6,3 млрд
Переход текущего счета в положительную зону связан с улучшением торгового баланса
Рассказать друзьям
Астана. 31 января. KAZAKHSTAN TODAY - Национальный банк Казахстана сформировал предварительную оценку платежного баланса по итогам 2022 года. Текущий счет платежного баланса сложился с профицитом в $6,3 млрд. По итогам 2021 года был зафиксирован дефицит в $7,9 млрд.
Переход текущего счета из отрицательной зоны в положительную связан с улучшением торгового баланса, профицит которого достиг $35,1 млрд, существенно улучшившись в сравнении со значением сопоставимого периода прошлого года на $16,4 млрд (на 87,3%). Рост профицита обеспечен опережающим темпом роста экспорта товаров над импортом", - отметили в Нацбанке.
Экспорт товаров вырос на 40,7% в сравнении с прошлым годом и достиг $84,8 млрд. Экспорт товаров поддерживался устойчивым внешним спросом и высоким уровнем мировых цен на сырье, в частности на нефть. Экспорт нефти и газового конденсата вырос на 50,9% и составил $46,9 млрд.
Импорт товаров в свою очередь увеличился на 19,6%, до $49,7 млрд. Это обусловлено ростом ввоза всех категорий импорта. Наибольшее увеличение наблюдалось в промежуточных (на 19,5%, или $3,9 млрд) и непродовольственных потребительских товарах (на 33,0%, или $2,9 млрд).
Доходы иностранных прямых инвесторов в отчетном периоде также выросли на 15,1% (или на $3,4 млрд) и составили $26,3 млрд. Таким образом, рост доходов иностранных инвесторов сдерживает улучшение текущего счета, компенсируя положительный вклад увеличения экспорта товаров.
По финансовому счету (без учета резервных активов) сформировалось положительное сальдо в размере $7 млрд за счет роста иностранных активов и сокращения внешних обязательств резидентов (за 2021 год отмечен чистый приток $2,4 млрд). При этом положительное сальдо финансового счета обеспечено в основном за счет операций государственного сектора.
Резервные активы (без учета активов Национального фонда) по состоянию на 1 января 2023 года оценивались в $35,1 млрд. Это покрывает потребности финансирования 7,2 месяца казахстанского импорта товаров и услуг", - отметили в Нацбанке.
31.01.2023, 11:53 14246
С весны этого года тариф за тепло для жителей Экибастуза и Риддера будет выше, чем в других регионах - Куантыров
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 31 января. KAZAKHSTAN TODAY - В кулуарах правительства министр национальной экономики Алибек Куантыров сообщил, что из-за высокой изношенности коммунальных сетей уже весной этого года жителям Экибастуза и Риддера повысят тариф за тепло.
Как пояснил глава Миннацэкономики, тариф на комуслуги будет зависеть от конкретного субъекта естественной монополии, а также от степени износа сетей.
Экибастузская ТЭЦ подавала заявку с просьбой повысить ей тариф одномоментно на 107%. Мы на это пойти не можем. Скорее всего, повышение будет раза в 4 меньше... Потому что сам владелец ТЭЦ также должен нести ответственность, свои средства инвестировать, часть на себя возьмут бюджетные организации, часть возьмут на себя жители", - пояснил министр.
При этом он добавил, что именно в Экибастузе и Риддере из-за высокой изношенности сетей прогнозируется самое большое повышение тарифов.
Предполагается, что квитанции с новыми тарифами жители данных городов получат уже весной - в марте или апреле.
Напомним, аким Павлодарской области поручил пересмотреть перерасчет оплаты за теплоэнергию в Экибастузе.
Произошедшая 27 ноября 2022 года крупная авария на Экибастузской ТЭЦ оставила жителей города без тепла в 30-градусный мороз. От отопления были отключены жилые дома, а также социальные объекты: школы, детские сады и больницы. В городе объявили чрезвычайную ситуацию. Часть детей из социальных центров и некоторых пациентов горбольницы пришлось эвакуировать. Детсады прекратили работу, а школьников временно перевели на дистанционное обучение. В городе до сих пор продолжаются работы по стабилизации подаваемых параметров теплоснабжения и ремонтно-восстановительные работы тепловых сетей.
В ноябре прошлого года из-за аварии на ТЭЦ Риддера более 22 тысяч абонентов остались без тепла. Был введен режим ЧС. Очередная авария на ТЭЦ города произошла в начале января текущего года. Тогда затопило багерную станцию.
Как сообщалось ранее, общий показатель амортизации основных средств в отрасли тепло- и электроэнергетики в Казахстане составляет 71,8%.
31.01.2023, 11:28 14986
Более 10 тысяч требований к бизнесу не соответствует условиям регуляторной политики - Смаилов
Наибольшее количество жалоб от бизнеса выявлены в сферах земельных отношений, госзакупок, налогового администрирования, архитектуры и градостроительства
Фото: Пресс-служба правительства РК
Рассказать друзьям
Астана. 31 января. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе заседания правительства Республики Казахстан премьер-министр Алихан Смаилов озвучил итоги аналитической работы по регуляторным актам, проведенной в целях снижения административной нагрузки на бизнес.
Проанализировано 44 сферы регулирования предпринимательской деятельности. Выявлено более 10 тысяч требований, не соответствующих базовым условиям новой регуляторной политики", - сказал глава правительства.
Как отметил при этом министр экономики РК Алибек Куантыров, с прошлого года регулирующими госорганами ведется активная работа по отмене и пересмотру требований в рамках подзаконных актов. Данную работу планируется завершить в период I-II квартала текущего года.
Дополнительно отмечаем, что реестр обязательных требований в сфере предпринимательства создан на базе центра поддержки цифрового правительства и запущен на платформе Smart Data Ukimet. Реестр - это обязательный механизм, обеспечивающий на постоянной основе пересмотр регуляторных актов, который позволит применять метод "регуляторной гильотины" в отношении требований, негативно влияющих на бизнес среду. Реестр предусматривает определение сроков проведения анализа регуляторных актов на предмет их соответствия новой регуляторной политике. Особенностью реестра является освобождение предпринимателей от административной ответственности за нарушение требований, исключенных из реестра и не отмененных в срок", - информировал Куантыров.
Смаилов уточнил, что ключевая роль в периодическом пересмотре реестра отводится национальной палате "Атамекен".
Это означает, что выявление и исключение излишних, дублирующих и неэффективных требований будет проводится на постоянной основе", - пояснил глава правительства.
Вместе с тем, продолжил Смаилов, принимаются комплексные меры по автоматизации системы оценки и управления рисками в государственном контроле. Данная работа уже завершена по 35 сферам.
Это позволит исключить проведение необоснованных проверок бизнеса", - заверил он.
В целом реализация реформы "с чистого листа" позволит повысить эффективность регулирования бизнес-среды и сформировать благоприятные и стимулирующие условия для развития предпринимательства.
Бизнес должен почувствовать, что государство заинтересовано в его стабильной и прибыльной деятельности. Ожидаемым эффектом станет обеспечение к 2029 году роста числа занятых в малом и среднем бизнесе до 4,7 млн человек и снижение доли государства в экономике до 14%", - рассказал премьер.
Также глава правительства обратить внимание на следующее.
Первое. Отраслевым государственным органам совместно с палатой "Атамекен" необходимо обеспечить своевременное принятие законодательных изменений по исключению излишних требований к бизнесу.
Нужно в ближайшее время внести соответствующий пакет законодательных актов в парламент, предусмотрев введение в действие с 1 января текущего года. Это позволит снизить нагрузку с бизнеса уже с этого года", - поручил он.
При этом он подчеркнул важность ускорения внесения изменений в подзаконные акты по отмене регуляторных требований, не соответствующих новым базовым подходам. Необходимо обеспечить пересмотр данных актов и до 31 марта принять соответствующие отраслевые приказы всем государственным органам.
Второе. Особый акцент нужно уделить работе по автоматизации системы государственного контроля бизнеса. Госорганам нужно завершить ее до конца первого полугодия.
Третье. Министерствам экономики и финансов необходимо продолжить автоматизацию процедур отбора получателей мер государственной поддержки. Нужно повысить их прозрачность и эффективность.
Четвертое. Акиматам и заинтересованным центральным госорганам необходимо оказывать всестороннюю поддержку для открываемого бизнеса.
Важно организовать работу по обеспечению равного и оперативного доступа бизнеса к ключевым факторам производства, инфраструктуре, электроэнергии. Центры обслуживания предпринимателей должны сопровождать открывающийся бизнес, помогать ему развиваться", - разъяснил Смаилов.
Пятое. Всем государственным органам надо своевременно и оперативно реагировать на обращения предпринимателей.
Наибольшее количество жалоб выявлены в сферах земельных отношений, госзакупок, налогового администрирования, архитектуры и градостроительства. Необходимо перейти на новый проактивный формат работы, принятие упреждающих мер по решению системных проблем бизнеса. В целом важно своевременно оповещать предпринимателей о принимаемых мерах по улучшению бизнес-среды. Для качественной реализации реформы на местах нужно обеспечить широкую информированность предпринимателей", - сказал Смаилов, поручив МИОР и НПП "Атамекен" оказать максимальное содействие по проведению информационно-разъяснительной работы.
31.01.2023, 10:01 16901
Формирование общего рынка газа обсудят главы правительств стран ЕАЭС в Алматы
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Алматы. 31 января. KAZAKHSTAN TODAY - 2-3 февраля в Алматы в очном формате состоится заседание Евразийского межправительственного совета, сообщили в Евразийской экономической комиссии.
Главы правительств стран ЕАЭС обсудят работу над проектом соглашения о регулировании алкогольного рынка в рамках ЕАЭС, подготовку проекта международного договора о формировании общего рынка газа Союза, рассмотрят направления проектной деятельности в ЕАЭС региональных институтов развития.
Евразийская экономическая комиссия проинформирует членов межправсовета о макроэкономической ситуации в государствах-членах и предложениях по обеспечению устойчивого экономического развития, реализации совместного проекта союзных стран по осуществлению ускоренных железнодорожных и мультимодальных перевозок сельскохозяйственной продукции и продовольствия "Евразийский агроэкспресс".
Межправсовет рассмотрит текущее состояние и перспективы развития интегрированной информационной системы ЕАЭС, а также вопрос о переносе сроков разработки и утверждения порядка и техусловий доступа к информации, содержащейся в системе учета товаров.
Намечено утвердить правила доступа к услугам по межгосударственной передаче электрической энергии (мощности) в рамках общего электроэнергетического рынка ЕАЭС.
Кроме того, планируется внести изменения в перечень товаров, по которым осуществляется подготовка индикативных балансов; изменить положение о разработке, финансировании и реализации межгосударственных программ и проектов в промышленной сфере.
30.01.2023, 17:28 30021
Международные резервы Казахстана составили $90,8 млрд
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 30 января. KAZAKHSTAN TODAY - Валовые международные резервы Национального банка за декабрь 2022 года, по предварительным данным, увеличились на 3,1%, составив 35,1 млрд долларов США.
Росту резервов способствовало увеличение валютной части активов. Несмотря на повышение цен на золото на 3,0%, до 1812 долл. США за унцию, наблюдалось сокращение портфеля золота из-за его продажи на внешних рынках с целью диверсификации золотовалютных активов", - отметили в Нацбанке.
Международные резервы страны в целом, включая активы Национального фонда в иностранной валюте (55,7 млрд долларов США), на конец декабря составили 90,8 млрд долларов США.
Денежная база в декабре расширилась на 1,3%, до 11 874,4 млрд тенге (по итогам 2022 года расширение на 8,4%), на фоне роста переводимых депозитов банков.
Денежная масса за декабрь увеличилась на 4,7% м/м, составив 34 295,9 млрд тенге (на 13,9% г/г), наличные деньги в обращении увеличились на 3,4% (на 12,1% г/г). Кредитование физических лиц продолжает оставаться основным фактором роста денежной массы.
Как сообщалось ранее, по итогам торгов на KASE тенге укрепился по отношению к доллару.
30.01.2023, 12:30 35716
На двух рынках Алматы завышали цены на продукты
Рассказать друзьям
Астана. 30 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы выявлены цепочки непродуктивных посредников и факты превышения торговой надбавки выше 15% на продовольственных рынках "Жулдыз" и "Арыстан". Об этом стало известно в ходе совещания в правительстве о принимаемых мерах по сдерживанию роста цен на социально значимые продовольственные товары (СЗПТ) в регионах.
По результатам работы комиссии руководство рынков распорядилось не впускать на их территории лишних посредников, тем самым устранив незаконную деятельность, приводящую к росту цен", - сообщил в ходе совещания исполняющий обязанности председателя Комитета торговли Айдар Абильдабеков.
Так, он сообщил, что в СКО выявлен посредник, который поставлял яйца (С1) в магазин "у дома". В Алматинской области по линии АЗРК (Агентство по защите и развитию конкуренции) в действиях двух предприятий усматриваются признаки антиконкурентных согласованных действий при реализации куриных яиц социальной категории. Все эти факты свидетельствуют, что региональные комиссии начали выявлять конкретные случаи посредничества и принимать соответствующие меры.
По информации пресс-службы правительства, в разрезе областей цены на социально значимые продукты питания с начала года больше всего выросли в Мангистауском регионе (на 2,9%), там подорожало 10 наименований СЗПТ. В тройку антилидеров также попали область Улытау (с ростом цен на 2,6%) и Астана (рост на 2,1%).
В то же время, по данным Комитета торговли, региональные комиссии по сдерживанию цен начали показывать реальные результаты в выявлении непродуктивных посредников (с начала года в регионах проведено 125 заседаний по этому вопросу).
Вице-министр сельского хозяйства РК Баглан Бекбауов доложил о проводимой работе по формированию резервов региональных стабилизационных фондов по овощам на предстоящее межсезонье.
Двенадцать регионов уже законтрактовали объемы картофеля свыше 100% потребности на межсезонье, семь - свыше 50%; по моркови - десять регионов создали запасы более 100%, восемь - свыше 50%; по капусте - пять регионов подписали договоры на 100% обеспечение потребности, девять - свыше 50%. По луку - девять регионов находятся в зеленой зоне, то есть законтрактовали объемов более 100% от потребности, восемь - свыше 50%. В красной зоне, это контрактация менее 50%, по запасам картофеля - Алматинская область, по моркови - Павлодарская и Алматинская, по капусте - Мангистауская, Абайская, Алматинская, Жамбылская, Атырауская, Павлодарская, по луку - Алматинская, Павлодарская, Жетысу", - сообщил Баглан Бекбауов.
На сегодня при нормах потребления риса до сбора нового урожая в 56,5 тысячи тонн (период с февраля по август 2023 года) запасы акиматов составляют 88,6 тысячи тонн. Кроме того, производители Кызылординской области готовы отгрузить дополнительно рис в объеме 5,9 тысячи тонн, если будет потребность. Таким образом, имеющихся запасов риса достаточно, чтобы полностью обеспечить потребность страны в рисе до следующего урожая.
По данным Министерства сельского хозяйства, в Туркестанской области из 170 пострадавших тепличных хозяйств общей площадью 46 га из-за погодных условий пострадало 36,8 га, из-за проблем с отоплением - 9,2 га. Из них только 1,2 га были засеяны чувствительными для рынка культурами - огурцами и помидорами. Сейчас для поддержки пострадавших фермерских хозяйств ведется работа по их обеспечению льготным кредитованием, налаживанию прямых поставок угля, также рассматривается вопрос предоставления отсрочек по кредитам (на основании актов об ущербе).
Напомним, на юге Казахстана снегопад и морозы погубили ранний урожай овощей.
По данным статистики, в республике сегодня действуют 1,2 тысячи га теплиц, производящих огурцы и помидоры совокупно порядка 190 тысяч тонн. Этого объема достаточно, чтобы обеспечить спрос населения в тепличных овощах с учетом ситуации с Туркестанской областью.
Цены на овощи в межсезонье должны быть стабильными в каждом регионе, не отличаться от установленных индикативов (цена закупа плюс транспортные расходы, хранение и торговая надбавка). Мы утвердили схему закупа ранних овощей через форвард, но далеко не все регионы следуют ей, продолжают через оборотные схемы. Поручаю Комитету торговли проверить все регионы по ценам закупа овощей через форвардные закупы и оборотные схемы, также сделать анализ цен. По его итогам будем принимать решения", - подвел итоги совещания глава МТИ Серик Жумангарин.
Ранее сообщалось, что Казахстан сохраняет зависимость от импорта овощей. Казахстан ввел запрет на экспорт лука сроком на 3 месяца. За неделю этот продукт подорожал сразу на 5,5%.
30.01.2023, 12:15 36451
Объемы услуг по передаче электроэнергии по сетям KEGOC выросли на 7,2%
Рассказать друзьям
Астана. 30 января. KAZAKHSTAN TODAY - В 2022 году в стране было произведено 112 865,9 млн кВтч электроэнергии, потребление составило 112 944,6 млн кВтч, информирует Казахстанская компания по управлению электрическими сетями (KEGOC).
Объемы услуг по передаче электроэнергии по сетям АО "KEGOC" выросли по сравнению с 2021 годом на 7,2% и составили 58 570,3 млн кВтч. При этом в декабре 2022 года в Казахстане был зафиксирован рекордный показатель потребления электроэнергии. 7 декабря 2022 года максимум потребления составил 16 459 МВт, в то же время суммарная генерация электростанций страны составляла 15 203 МВт.
При таких высоких нагрузках национальная электрическая сеть (НЭС), которую эксплуатирует АО "KEGOC", работала надежно, в штатном режиме", - отметили в компании.
Услуги системного оператора по технической диспетчеризации отпуска в сеть и потребления электрической энергии оказаны в объеме 104 263,9 млн кВтч, услуги по организации балансирования производства-потребления электрической энергии - в объеме 203 232,9 млн кВтч.
Как сообщалось ранее, в разных регионах Казахстана участились аварии на объектах энергетики. Аналитики отмечают, что общий показатель амортизации основных средств в отрасли тепло- и электроэнергетики в Казахстане составляет 71,8%.
Напомним, в прошлом году энергосистема Казахстана работала в условиях дефицита электроэнергии и мощности, одной из причин является высокая аварийность на электростанциях, которая на 16% выше, чем в 2021 году.
30.01.2023, 11:54 32621
Возобновляются прямые рейсы между Астаной и Пекином
С 25 марта текущего года авиакомпанией "Эйр Астана" планируется возобновить полеты по маршруту Астана - Пекин с частотой три рейса в неделю
Рассказать друзьям
Астана. 30 января. KAZAKHSTAN TODAY - Комитетом гражданской авиации МИИР РК совместно с авиационными властями Китайской Народной Республики в рамках проводимой работы по дальнейшему возобновлению и открытию международного авиасообщения проработан вопрос возобновления регулярных рейсов между столицами Казахстана и Китая, информирует пресс-служба КГА.
С 25 марта текущего года авиакомпанией "Эйр Астана" планируется возобновить полеты по маршруту Астана - Пекин с частотой 3 рейса в неделю (понедельник, среда, суббота). Полеты будут выполняться на воздушных судах типа А-321 LR", - рассказали в ведомстве.
Вместе с тем с 13 февраля текущего года авиакомпания "Эйр Астана" планирует постепенное увеличение полетов между городами Алматы и Пекин с 1 рейса (понедельник) до 5 рейсов в неделю (понедельник, вторник, четверг, пятница, воскресенье) с поэтапным дальнейшим увеличением с 5 до 7 рейсов в неделю в период весенней и летней навигации. Полеты будут выполняться на воздушных судах типа А-321.
Увеличение рейсов между Казахстаном и Китаем позволит ускорить развитие торгово-экономического, инвестиционного, туристического и культурно-делового сотрудничества между двумя дружественными странами, а также способствует полноценному использованию введенного 14-дневного безвизового режима для граждан КНР", - добавили в пресс-службе.
Напомним, "Аэрофлот" с 1 февраля возобновляет собственные рейсы в Казахстан.
Читаемое
31.01.2023, 12:44Нуркен Шарбиев назначен вице-министром экологии и природных ресурсов РК 31.01.2023, 13:5931816Министр информации прокомментировал атаки на казахстанских журналистов 31.01.2023, 09:2929136Задержан житель Актобе, занимающийся сбытом наркотиков в особо крупных размерах 31.01.2023, 15:3728486Из комиссии по правам человека исключили Абаева, Меркеля и Мусина 31.01.2023, 16:0327416Токаев дал ряд поручений по развитию Астаны 27.01.2023, 18:22206871"Аэрофлот" с 1 февраля возобновляет собственные рейсы в Казахстан 27.01.2023, 16:55189171Тариф на газ для бытовых потребителей повышают в Алматы 26.01.2023, 16:03185716Житель Шымкента похитил несовершеннолетнюю девушку с целью женитьбы 27.01.2023, 16:50159371В Шымкенте сотрудник суда похитил у женщины 2,6 млн тенге 27.01.2023, 09:24153536В Казахстане вступили в силу изменения в правила въезда и пребывания иностранцев 16.01.2023, 11:55226596Более 140 домов временно отключат от отопления в Экибастузе 16.01.2023, 14:53222146В ЗКО бастуют рабочие ТОО "KKC-Sicim" 16.01.2023, 18:26212871Находящихся в рабстве в Юго-Восточной Азии казахстанцев может быть больше - МИД 18.01.2023, 14:59207221Памятник знаменитому казахстанскому альпинисту Анатолию Букрееву установили на Медеу 27.01.2023, 18:22206871"Аэрофлот" с 1 февраля возобновляет собственные рейсы в Казахстан
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
В Казахстане граждане жалуются на плохое содержание спортивных объектов, находящихся в частных руках. Считаете ли вы, что спортивные объекты, переданные в управление частным компаниям, необходимо вернуть в госуправление?