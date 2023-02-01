В Генпрокуратуре диспропорцию в оплате труда иностранных и отечественных работников назвали самым распространенным нарушением

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Астана. 31 января. KAZAKHSTAN TODAY - Национальный банк Казахстана сформировал предварительную оценку платежного баланса по итогам 2022 года. Текущий счет платежного баланса сложился с профицитом в $6,3 млрд. По итогам 2021 года был зафиксирован дефицит в $7,9 млрд.





Переход текущего счета из отрицательной зоны в положительную связан с улучшением торгового баланса, профицит которого достиг $35,1 млрд, существенно улучшившись в сравнении со значением сопоставимого периода прошлого года на $16,4 млрд (на 87,3%). Рост профицита обеспечен опережающим темпом роста экспорта товаров над импортом", - отметили в Нацбанке.





Экспорт товаров вырос на 40,7% в сравнении с прошлым годом и достиг $84,8 млрд. Экспорт товаров поддерживался устойчивым внешним спросом и высоким уровнем мировых цен на сырье, в частности на нефть. Экспорт нефти и газового конденсата вырос на 50,9% и составил $46,9 млрд.





Импорт товаров в свою очередь увеличился на 19,6%, до $49,7 млрд. Это обусловлено ростом ввоза всех категорий импорта. Наибольшее увеличение наблюдалось в промежуточных (на 19,5%, или $3,9 млрд) и непродовольственных потребительских товарах (на 33,0%, или $2,9 млрд).





Доходы иностранных прямых инвесторов в отчетном периоде также выросли на 15,1% (или на $3,4 млрд) и составили $26,3 млрд. Таким образом, рост доходов иностранных инвесторов сдерживает улучшение текущего счета, компенсируя положительный вклад увеличения экспорта товаров.





По финансовому счету (без учета резервных активов) сформировалось положительное сальдо в размере $7 млрд за счет роста иностранных активов и сокращения внешних обязательств резидентов (за 2021 год отмечен чистый приток $2,4 млрд). При этом положительное сальдо финансового счета обеспечено в основном за счет операций государственного сектора.





Резервные активы (без учета активов Национального фонда) по состоянию на 1 января 2023 года оценивались в $35,1 млрд. Это покрывает потребности финансирования 7,2 месяца казахстанского импорта товаров и услуг", - отметили в Нацбанке.