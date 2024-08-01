В Казахстана оцифровали свыше 95% оборота нефти

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Астана. 31 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Управляющий Международным финансовым центром "Астана" Ренат Бектуров представил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву ключевые результаты деятельности центра за первое полугодие 2024 года, а также планы на предстоящий период, - Управляющий Международным финансовым центром "Астана" Ренат Бектуров представил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву ключевые результаты деятельности центра за первое полугодие 2024 года, а также планы на предстоящий период, информирует пресс-служба президента.





По словам Рената Бектурова, на сегодняшний день через площадку финансового центра в Казахстан привлечено более 12 млрд долларов инвестиций, что превышает целевой показатель, установленный к 2025 году. За весь период деятельности центра участники МФЦА перечислили в бюджет страны 115 млрд тенге, из которых 29,8 млрд тенге было выплачено за первое полугодие 2024 года. Основными факторами роста налоговых поступлений являются увеличение числа участников и активизация их деятельности.





В первом полугодии этого года к МФЦА присоединилось более 500 компаний, что позволило увеличить общее количество участников почти до 3000 и внести значительный вклад в создание новых рабочих мест. По состоянию на конец второго квартала 2024 года компаниями в юрисдикции МФЦА было создано более 7600 рабочих мест.





Токаеву также рассказали о мерах, направленных на поддержку бизнес-сообщества МФЦА. Ренат Бектуров сообщил, что в июне состоялось первое мероприятие в рамках инициативы AIFC Community. Президент также был проинформирован о ходе подготовки к ежегодному мероприятию Astana Finance Days 2024, которое пройдет 5-6 сентября этого года.





Глава государства обозначил ряд задач по дальнейшему развитию центра. В частности, он подчеркнул необходимость усиления работы всех государственных органов и финансовых институтов по привлечению инвестиций в экономику Казахстана путем активного использования инфраструктуры МФЦА.



