В Казахстане подешевеют огурцы и помидоры

Фото: Depositphotos

Рассказать друзьям

Астана. 19 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Производство сахара сократилось в Казахстане. Такие данные привели в Бюро национальной статистики. По сравнению с февралем прошлого года - почти на 80%. Небольшие объемы были и в январе, сообщает " - Производство сахара сократилось в Казахстане. Такие данные привели в Бюро национальной статистики. По сравнению с февралем прошлого года - почти на 80%. Небольшие объемы были и в январе, сообщает " 31 канал"





По данным Бюро нацстатистики, в феврале объемы производства сахара и патоки составили порядка 5,5 тысячи тонн. Это почти вполовину меньше, чем в январе, и на 78% меньше, чем в феврале прошлого года.





По словам экспертов, в стране не хватает сырья, хотя для выращивания сахарной свеклы есть все ресурсы. Но для увеличения объемов нужны заводы.





Производители сообщили, что свекловичное сырье закончилось. В феврале начинается сезон переработки тростникового сырья. Но его закупать не торопятся - сейчас делать это невыгодно.





По информации телеканала, большую часть рынка занимает импортная продукция.





Цена на рынке демпингового сахара ниже, чем себестоимость продукции казахстанских заводов. Если спросите, почему, - потому что российский сахар весь свекольный, и на сегодняшний день у них миллионы тонн под севооборотом, и они достигли отличных результатов: себестоимость сахарной свеклы во много раз ниже, чем производство сахара-сырца", - сказал председатель правления ТОО "Аксу Кант" Кайрат Оразбеков.





Эксперты отмечают, что нужно ввести единую привозную цену для импортеров и развивать собственное сельское хозяйство. Заводы нужно обеспечить собственной сахарной свеклой.





Мы себя очень мало обеспечиваем, 5-10% от всего потребляемого сахара. И исходя из этого нужно срочно увеличить посевные площади сахара. В предыдущем году за счет России, других стран справлялись, у них профицит, выкручиваемся. Это так не должно быть: в любой момент они могут ограничить у себя вывоз, и мы в такой же ситуации, как в предыдущие годы", - сказал экономист, финансовый советник R-Finance Арман Байганов.





Предприниматели отмечают, что нужно перенять опыт соседей и превратить заводы в агрохолдинги, выделить бизнесменам арендные земли и ежегодно увеличивать их площади, помочь провести ирригацию и выращивать сахарную свеклу при предприятиях. В таком случае, если предприниматели покажут себя хорошими хозяйственниками, понадобится около 10 лет, чтобы Казахстан обеспечивал себя сахаром хотя бы наполовину.