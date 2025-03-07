06.03.2025, 17:20 26966
В Казахстане предложили отменить налоговые льготы на 1,3 трлн тенге
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 6 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Вице-министр национальной экономики Арман Касенов в ходе круглого стола в сенате озвучил предложение об отмене налоговых льгот на 1,3 трлн тенге, передает корреспондент агентства.
В рамках разработки нового Налогового кодекса проведена работа по пересмотру действующих налоговых льгот с сохранением преференций инвесторам, нацеленным на развитие производства, а также для экспортеров продукции высокого передела. Проведенная нами ревизия выявила 453 льготы на сумму 3,4 трлн тенге. Это огромная сумма. Это около 13-14% республиканского бюджета. Из них предлагается отменить 128 налоговых льгот на сумму более 1,3 трлн тенге", - сообщил он.
По его словам, предлагается четкая регламентация понятия налоговых льгот, порядка их предоставления, мониторинга, анализа, порядка их исключения.
Также вице-министр рассказал, какие стимулирующие меры будут доступны инвесторам.
Будут сохранены действующие льготы для инвесторов, заключивших инвестиционный контракт в рамках инвестиционного приоритетного проекта. Второе - для участников СЭЗ, осуществляющих приоритетные виды деятельности, также налоговые льготы будут сохранены", - сообщил Арман Касенов.
Кроме того, заявил он, сохранена возможность заключения соглашения об инвестициях, предусматривающего налоговые льготы.
Для всех категорий налогоплательщиков, независимо от размера субъектности, будут предоставлены универсальные стимулы для инвестиций. Предлагаются инвестиционные налоговые преференции при приобретении или строительстве зданий, сооружений, машин, оборудования, программного обеспечения. Аналогичный вычет предлагается по расходам на реконструкцию, модернизацию, капитальный и текущий ремонт. Кроме того, для производства и реализации продукции собственного производства предлагается пониженная ставка КПН 10%. Для стимулирования инвестиций в науку предлагаются "супервычеты" в размере 300% по расходам на финансирование научных разработок", - добавил вице-министр.
Ранее сообщалось, что в Казахстане намерены убрать налоговые льготы на 800 млрд тенге.
новости по теме
06.03.2025, 11:41 36871
Более 125 тысяч гектаров земли возвращены государству в СКО
34 сельхозучастка длительное время не использовались по назначению
Рассказать друзьям
Павлодар. 6 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуроры Северо-Казахстанской области в собственность государства 34 земельных участка, сообщили в областной прокуратуре.
Всего, по данным ведомства, с начала текущего года надзорным органом выявлено 34 земельных участка общей площадью свыше 125 тысяч гектаров, которые не использовались по назначению.
Прокуроры пояснили, что данные сельхозучастки, расположенные в Акжарском, Тимирязевском, Уалихановском районах, на протяжении длительного времени не использовались по целевому назначению.
По актам надзора уже возвращены 8 земельных участков общей площадью свыше 8,3 тысячи гектаров, кадастровой стоимостью 95,7 миллиона тенге, которые в настоящее время вовлекаются в легальный экономический оборот. По оставшимся земельным участкам работа по их возврату продолжается", - добавили в прокуратуре.
05.03.2025, 18:11 71736
В Казахстане завершили ратификацию соглашений о свободной торговле с Сингапуром и Ираном
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 5 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане в 2024 году была завершена ратификация соглашений о свободной торговле с Сингапуром и Ираном, сообщает пресс-служба Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан.
В прошлом году завершена ратификация нескольких ключевых соглашений, направленных на углубление торговых связей Казахстана. В числе подписанных документов - соглашение о свободной торговле услугами и инвестициями между Казахстаном и Сингапуром, соглашение о свободной торговле товарами между ЕАЭС и Сингапуром, а также полноценное соглашение о свободной торговле товарами между ЕАЭС и Ираном", - заявили в ведомстве.
Кроме того, подчеркивается, что продолжаются переговоры по заключению аналогичных соглашений между ЕАЭС и ОАЭ, Индонезией, Монголией. Также ведутся обсуждения по двустороннему соглашению с Объединенными Арабскими Эмиратами в области услуг и инвестиций.
Напомним, в прошлом году сенат парламента Республики Казахстан ратифицировал соглашение о свободной торговле государств - членов Евразийского экономического союза с Исламской Республикой Иран и Республикой Сингапур.
05.03.2025, 14:02 85486
Об увеличении отгрузок нефти договорились Казахстан и Азербайджан
По итогам 2024 года объем отгрузки составил 1,4 млн тонн, план на текущий год - 1,7 млн тонн нефти
Рассказать друзьям
Баку. 5 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Глава АО "НК "КазМунайГаз" Асхат Хасенов и президент азербайджанской нефтяной компании SOCAR Ровшан Наджаф обсудили в Баку выполнение подписанного в 2022 году соглашения двух компаний о транспортировке казахстанской нефти по маршруту Актау - Баку - Джейхан, сообщает пресс-служба национальной компании.
По итогам 2024 года объем отгрузки составил 1,4 млн тонн. План на текущий год - 1,7 млн тонн нефти", - отметили в КМГ.
Также речь шла о реализации стратегического соглашения между компаниями по декарбонизации.
Документ, подписанный в прошлом году в ходе прошедшей в Азербайджане 29-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (СОР-29), нацелен на развитие сотрудничества в области декарбонизации и внедрения низкоуглеродных технологий для сокращения вредных выбросов в нефтегазовой отрасли", - отметили в компании.
Кроме того, стороны рассмотрели возможности реализации совместных проектов в геологоразведке и добыче нефти и газа, привлечения инвестиций, цифровизации производства.
Компания SOCAR является ключевым партнером "КазМунайГаза". Уверен, что совместными усилиями мы продолжим вносить значимый вклад в обеспечение глобальной энергетической безопасности и стабильности поставок углеводородов. Это в свою очередь откроет новые перспективы для транзитных возможностей в Каспийском регионе", - подчеркнул на встрече Хасенов.
Ранее сообщалось, что объем перевозок по Транскаспийскому маршруту за 2024 год вырос до 4,5 млн тонн. В частности, по трубопроводу Баку - Тбилиси - Джейхан было отгружено 1,4 млн тонн казахстанской нефти.
05.03.2025, 11:30 92121
Автовладельцам напомнили об истечении 1 апреля срока уплаты налога на транспорт
В случае неуплаты за каждый день просрочки начисляются пени
Рассказать друзьям
Алматы. 5 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В департаменте государственных доходов Алматы автовладельцам напомнили, что срок уплаты налога на транспорт за 2024 год истекает 1 апреля текущего года.
1 апреля истекает срок уплаты налога на транспорт с физических лиц за 2024 год. В случае неуплаты за каждый день просрочки начисляются пени, предупредили в ведомстве.
Сумму налога автовладельцы должны рассчитать самостоятельно с помощью калькулятора в мобильном приложении e-Salyq Azamat или на сайте Комитета государственных доходов.
После 15 марта налогоплательщики получат предварительно рассчитанную сумму налога, уплатить который можно через мобильные банковские приложения либо через отделения Казпочты.
04.03.2025, 16:20 165541
Бектенов поручил в течение двух недель заключить контракт на строительство завода по выпуску удобрений за $1,3 млрд
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 4 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов поручил в течение двух недель заключить соглашение об инвестициях с компанией ESTA Construction о строительстве завода по выпуску удобрений стоимостью $1,3 млрд, сообщает пресс-служба правительства Казахстана.
По информации пресс-службы правительства, проект стоимостью $1,35 млрд предусматривает создание крупного газохимического производства в Мангистауской области, вблизи морского порта Курык. Местоположение завода выбрано с учетом логистических преимуществ для обеспечения оптимальных условий для экспорта продукции через Каспийское море. Завод будет выпускать до 700 тыс. тонн карбамида и 42 тыс. тонн аммиака в год, что позволит сократить зависимость от импорта удобрений и обеспечить аграрный сектор страны продукцией с высокой добавленной стоимостью. В ходе реализации проекта будет задействовано до 3 тыс. специалистов, по итогам строительства будет создано 400 рабочих мест.
На сегодня в Казахстане налажено производство трех видов удобрений: аммиачной селитры, аммофоса и сульфата аммония. Вместе с тем при научной потребности в 3,2 млн тонн отечественные мощности обеспечивают только 56% спроса, производя около 1,8 млн тонн удобрений в год.
Олжас Бектенов подчеркнул, что создание собственного производства карбамида позволит снизить зависимость от импорта и укрепить продовольственную безопасность.
Важным вопросом является обеспечение качественными и доступными минеральными удобрениями. Поэтому ваш проект представляет для нас интерес с точки зрения удовлетворения внутреннего спроса на карбамид, а также его экспорта", - отметил руководитель правительства РК, обращаясь к гендиректору компании ESTA Construction Мустафе Топраку.
По итогам встречи с инвестором уполномоченным государственным органам поручено в ускоренном порядке провести все процедуры и в течение двух недель внести на подпись проект соглашения об инвестициях с компанией ESTA Construction, что даст старт реализации крупного инвестиционного проекта.
04.03.2025, 13:48 191121
Ускорение инфляции прокомментировали в Миннацэкономики
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 4 марта. KAZAKHSTAN TODAY - На брифинге в правительстве вице-министр национальной экономики РК Арман Касенов рассказал, почему в Казахстане стремительно выросли цены, передает корреспондент агентства.
В целом, действительно, инфляция имеет место быть. Дело в том, что как раз таки тренд по инфляции - он отрицательный. Если мы возьмем прошлый год, то инфляция сложилась на уровне 8,6%, в предыдущий год на уровне - около 10%, до этого на уровне - 20%. Инфляция в целом является глобальным трендом, в большей степени она имеет монетарную природу", - сказал вице-министр.
По его словам, на инфляцию в значительной степени влияют темпы объемов кредитования населения, которые в Казахстане в последние три года сложились на уровне 30% годовых. То есть, как объяснил Арман Касенов, кредитование населения растет более высокими темпами, чем растет номинальный ВВП. Это порождает дополнительный спрос.
Антиинфляционные меры присутствуют в деятельности как Национального банка, так и правительства, комплекс мер включает более 100 мероприятий. Как раз таки успешная реализация данного комплекса мер привела к тому, что инфляция снизилась. По итогам года мы ожидаем, что инфляция составит около 10%", - заключил спикер.
В годовом исчислении инфляция в феврале 2025 года составила 9,4%.
Напомним, аналитики повысили прогнозы по инфляции в Казахстане. Медиана прогнозов на 2025 год повышена с 7,5% до 8,7%, на 2026 год - с 6,5% до 7%, на 2027 год - с 5,6% до 5,8%.
04.03.2025, 13:26 192566
В Казахстане намерены убрать налоговые льготы на 800 млрд тенге
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 4 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Вице-министр национальной экономики Казахстана Арман Касенов в ходе брифинга в правительстве заявил, что в стране намерены убрать налоговые льготы на 800 млрд тенге, передает корреспондент агентства.
На самом деле сокращение налоговых льгот - одна из мер, которая позволит сократить дефицит госбюджета. Поэтому данная мера, действительно, предусмотрена и будет способствовать нормализации государственных финансов. Цифры меняются по мере обсуждения. Последний раз слышал - оптимизация произойдет на уровне 800 млрд тенге", - цитирует zakon.kz Армана Касенова.
При этом он представитель Миннацэкономики отметил, что "обсуждение еще продолжается, но в целом это, бесспорно, правильное направление", сообщает sputnik.kz.
Сокращать налоговые льготы необходимо. Они должны быть действительно точечными, адресными и там, где это действительно целесообразно", - добавил Арман Касенов.
Напомним, в правительстве РК предложили увеличить действующую ставку НДС и снизить порог для постановки на учет по данному налогу. Однако президент Токаев заявил, что предложенная правительством ставка НДС была завышена, и поручил кабмину дополнительно проработать вопрос по ставке.
Позже министр финансов РК Мади Такиев и вице-министр национальной экономики Азамат Амрин обсудили с представителями бизнеса предложения правительства по установлению дифференцированных ставок НДС в рамках налоговой реформы.
04.03.2025, 11:29 181786
В Казахстане создадут гарантийный фонд для кредитования крупного бизнеса
Фото: pixabay.com
Рассказать друзьям
Астана. 4 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе заседания правительства РК председатель правления АО "НУХ "Байтерек" Рустам Карагойшин сообщил о создании гарантийного фонда для крупного бизнеса в целях активизации кредитования экономики, передает корреспондент агентства.
Фонд будет действенным инструментом для решения вопроса достаточности залогового обеспечения крупных и стратегически важных проектов. Инициатор проекта должен обеспечить собственное участие в размере не менее 20% от стоимости проекта. Остальные 80% от стоимости проекта будут финансироваться за счет кредита от банков второго уровня и Банка развития Казахстана. При этом покрытие гарантией холдинга для кредиторов составит до 30% суммы финансирования", - проинформировал глава холдинга.
По его словам, основная идея механизма заключается в том, что государство берет на себя часть финансовых рисков, связанных с кредитованием крупных проектов. Это позволит улучшить доступность и условия финансирования, что в свою очередь будет способствовать развитию значимых для экономики инициатив. Отмечается, что гарантийный фонд будет создан при холдинге и будет направлен на поддержку проектов стоимостью от 7 миллиардов тенге.
Также в этом году планируется создание гарантийного фонда для малого и среднего бизнеса на базе фонда "Даму".
Запуск гарантийного фонда позволит к 2027 году увеличить портфель гарантий до 1 триллиона тенге и поддержки ежегодно более 50 тысяч проектов, что в пять раз больше показателя 2024 года", - сказал Карагойшин.
Карагойшин отметил, что основной приоритет будет отдан проектам, снижающим импорт инфляции в страну.
В рамках создания гарантийного фонда функции фонда "Даму" будут дополнены новыми задачами: расширена продуктовая линейка по инструменту гарантирования, вырастет размер предоставляемых гарантий, расширится перечень секторов экономики, подлежащих гарантированию.
Ранее сообщалось об увеличении капитала холдинга "Байтерек" на триллион тенге.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
07.03.2025, 08:30Генассамблея ООН приняла резолюцию о восьмидесятой годовщине окончания Второй мировой войны 07.03.2025, 08:386011Утвержден план развития Щучинско-Боровской курортной зоны до 2029 года 07.03.2025, 10:041326Президент отметил ряд граждан государственными наградами 07.03.2025, 10:011061Visa и Halyk объявляют о запуске новой волны She’s Next в Казахстане 07.03.2025, 09:521046В Кентауском городском суде вынесен приговор за пропаганду терроризма 28.02.2025, 17:13528231Телевидение и радио отключат 5 марта в Казахстане 01.03.2025, 08:00479186Что ждет казахстанцев в марте 28.02.2025, 15:05447661Прекратить пересылку видео избиения мальчика в Семее призывают казахстанцев 02.03.2025, 18:04430496Пользователей Сети возмутил видеоролик, снятый учениками в школьном туалете 28.02.2025, 20:35402916В Атырау открылся завод по производству оборудования для нефтегазовой отрасли 27.02.2025, 16:17576861В Медеуском районе Алматы сносят трехэтажное строение 28.02.2025, 17:13528231Телевидение и радио отключат 5 марта в Казахстане 27.02.2025, 14:44493676Kaspi.kz и OYU продолжают сотрудничество, открывая новые возможности для казахстанской музыки 27.02.2025, 11:11486726Сколько казахстанцы отдохнут на 8 Марта 01.03.2025, 08:00479186Что ждет казахстанцев в марте
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
В Алматы планируют снести историческое здание по улице Досмухамедова, в котором сейчас располагается интернат для одаренных в спорте детей. Здание получило мировое признание и вошло в каталог конструктивизма. Считаете ли вы необходимым снос здания?