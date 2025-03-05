04.03.2025, 13:26 97471
В Казахстане намерены убрать налоговые льготы на 800 млрд тенге
Фото: Depositphotos
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Астана. 4 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Вице-министр национальной экономики Казахстана Арман Касенов в ходе брифинга в правительстве заявил, что в стране намерены убрать налоговые льготы на 800 млрд тенге, передает корреспондент агентства.
На самом деле сокращение налоговых льгот - одна из мер, которая позволит сократить дефицит госбюджета. Поэтому данная мера, действительно, предусмотрена и будет способствовать нормализации государственных финансов. Цифры меняются по мере обсуждения. Последний раз слышал - оптимизация произойдет на уровне 800 млрд тенге", - цитирует zakon.kz Армана Касенова.
При этом он представитель Миннацэкономики отметил, что "обсуждение еще продолжается, но в целом это, бесспорно, правильное направление", сообщает sputnik.kz.
Сокращать налоговые льготы необходимо. Они должны быть действительно точечными, адресными и там, где это действительно целесообразно", - добавил Арман Касенов.
Напомним, в правительстве РК предложили увеличить действующую ставку НДС и снизить порог для постановки на учет по данному налогу. Однако президент Токаев заявил, что предложенная правительством ставка НДС была завышена, и поручил кабмину дополнительно проработать вопрос по ставке.
Позже министр финансов РК Мади Такиев и вице-министр национальной экономики Азамат Амрин обсудили с представителями бизнеса предложения правительства по установлению дифференцированных ставок НДС в рамках налоговой реформы.
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04.03.2025, 16:20 70446
Бектенов поручил в течение двух недель заключить контракт на строительство завода по выпуску удобрений за $1,3 млрд
Фото: Depositphotos
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Астана. 4 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов поручил в течение двух недель заключить соглашение об инвестициях с компанией ESTA Construction о строительстве завода по выпуску удобрений стоимостью $1,3 млрд, сообщает пресс-служба правительства Казахстана.
По информации пресс-службы правительства, проект стоимостью $1,35 млрд предусматривает создание крупного газохимического производства в Мангистауской области, вблизи морского порта Курык. Местоположение завода выбрано с учетом логистических преимуществ для обеспечения оптимальных условий для экспорта продукции через Каспийское море. Завод будет выпускать до 700 тыс. тонн карбамида и 42 тыс. тонн аммиака в год, что позволит сократить зависимость от импорта удобрений и обеспечить аграрный сектор страны продукцией с высокой добавленной стоимостью. В ходе реализации проекта будет задействовано до 3 тыс. специалистов, по итогам строительства будет создано 400 рабочих мест.
На сегодня в Казахстане налажено производство трех видов удобрений: аммиачной селитры, аммофоса и сульфата аммония. Вместе с тем при научной потребности в 3,2 млн тонн отечественные мощности обеспечивают только 56% спроса, производя около 1,8 млн тонн удобрений в год.
Олжас Бектенов подчеркнул, что создание собственного производства карбамида позволит снизить зависимость от импорта и укрепить продовольственную безопасность.
Важным вопросом является обеспечение качественными и доступными минеральными удобрениями. Поэтому ваш проект представляет для нас интерес с точки зрения удовлетворения внутреннего спроса на карбамид, а также его экспорта", - отметил руководитель правительства РК, обращаясь к гендиректору компании ESTA Construction Мустафе Топраку.
По итогам встречи с инвестором уполномоченным государственным органам поручено в ускоренном порядке провести все процедуры и в течение двух недель внести на подпись проект соглашения об инвестициях с компанией ESTA Construction, что даст старт реализации крупного инвестиционного проекта.
04.03.2025, 13:48 96036
Ускорение инфляции прокомментировали в Миннацэкономики
Фото: Depositphotos
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Астана. 4 марта. KAZAKHSTAN TODAY - На брифинге в правительстве вице-министр национальной экономики РК Арман Касенов рассказал, почему в Казахстане стремительно выросли цены, передает корреспондент агентства.
В целом, действительно, инфляция имеет место быть. Дело в том, что как раз таки тренд по инфляции - он отрицательный. Если мы возьмем прошлый год, то инфляция сложилась на уровне 8,6%, в предыдущий год на уровне - около 10%, до этого на уровне - 20%. Инфляция в целом является глобальным трендом, в большей степени она имеет монетарную природу", - сказал вице-министр.
По его словам, на инфляцию в значительной степени влияют темпы объемов кредитования населения, которые в Казахстане в последние три года сложились на уровне 30% годовых. То есть, как объяснил Арман Касенов, кредитование населения растет более высокими темпами, чем растет номинальный ВВП. Это порождает дополнительный спрос.
Антиинфляционные меры присутствуют в деятельности как Национального банка, так и правительства, комплекс мер включает более 100 мероприятий. Как раз таки успешная реализация данного комплекса мер привела к тому, что инфляция снизилась. По итогам года мы ожидаем, что инфляция составит около 10%", - заключил спикер.
В годовом исчислении инфляция в феврале 2025 года составила 9,4%.
Напомним, аналитики повысили прогнозы по инфляции в Казахстане. Медиана прогнозов на 2025 год повышена с 7,5% до 8,7%, на 2026 год - с 6,5% до 7%, на 2027 год - с 5,6% до 5,8%.
04.03.2025, 11:29 107666
В Казахстане создадут гарантийный фонд для кредитования крупного бизнеса
Фото: pixabay.com
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Астана. 4 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе заседания правительства РК председатель правления АО "НУХ "Байтерек" Рустам Карагойшин сообщил о создании гарантийного фонда для крупного бизнеса в целях активизации кредитования экономики, передает корреспондент агентства.
Фонд будет действенным инструментом для решения вопроса достаточности залогового обеспечения крупных и стратегически важных проектов. Инициатор проекта должен обеспечить собственное участие в размере не менее 20% от стоимости проекта. Остальные 80% от стоимости проекта будут финансироваться за счет кредита от банков второго уровня и Банка развития Казахстана. При этом покрытие гарантией холдинга для кредиторов составит до 30% суммы финансирования", - проинформировал глава холдинга.
По его словам, основная идея механизма заключается в том, что государство берет на себя часть финансовых рисков, связанных с кредитованием крупных проектов. Это позволит улучшить доступность и условия финансирования, что в свою очередь будет способствовать развитию значимых для экономики инициатив. Отмечается, что гарантийный фонд будет создан при холдинге и будет направлен на поддержку проектов стоимостью от 7 миллиардов тенге.
Также в этом году планируется создание гарантийного фонда для малого и среднего бизнеса на базе фонда "Даму".
Запуск гарантийного фонда позволит к 2027 году увеличить портфель гарантий до 1 триллиона тенге и поддержки ежегодно более 50 тысяч проектов, что в пять раз больше показателя 2024 года", - сказал Карагойшин.
Карагойшин отметил, что основной приоритет будет отдан проектам, снижающим импорт инфляции в страну.
В рамках создания гарантийного фонда функции фонда "Даму" будут дополнены новыми задачами: расширена продуктовая линейка по инструменту гарантирования, вырастет размер предоставляемых гарантий, расширится перечень секторов экономики, подлежащих гарантированию.
Ранее сообщалось об увеличении капитала холдинга "Байтерек" на триллион тенге.
04.03.2025, 10:55 109261
Капитал холдинга "Байтерек" увеличат на триллион тенге
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Астана. 4 марта. KAZAKHSTAN TODAY - На заседании правительства Казахстана министр национальной экономики РК Серик Жумангарин доложил о принимаемых мерах для увеличения финансирования реального сектора экономики, переедет корреспондент агентства.
Правительство увеличит капитал холдинга "Байтерек" на 1 трлн тенге, что в свою очередь позволит холдингу профинансировать проекты на сумму 8 трлн тенге в 2025 год. Данные инвестиции будут направлены на создание новых проектов в стране, что приведет к увеличению производственных мощностей в обрабатывающей промышленности и созданию новых высокопроизводительных рабочих мест", - сообщил министр.
Как отметил Жумангарин, поддержка со стороны "Байтерека" для бизнеса заключается не только в увеличении объемов финансирования, но и во внедрении новых инструментов.
Ранее кабмин сообщал, что в Казахстане начинается масштабная кампания по финансированию бизнеса.
03.03.2025, 16:38 209606
На KASE c 3 марта будут размещать ценные бумаги в юанях
Новые режимы размещения ценных бумаг введены для привлечения инвесторов
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Астана. 3 марта. KAZAKHSTAN TODAY - С 3 марта на Казахстанской фондовой бирже доступно размещение ценных бумаг с расчетами в китайских юанях, говорится в сообщении KASE.
Новые режимы для размещений ценных бумаг введены в целях предоставления дополнительной возможности участникам рынка ценных бумаг для привлечения инвесторов", - отметили на бирже.
В связи с этим введены в действие соответствующие поправки во внутренние документы KASE:
- изменения и дополнения № 3 в Правила проведения подписки на ценные бумаги;
- изменения и дополнения № 2 в Правила проведения публичного предложения ценных бумаг;
- изменения № 1 в Положение о режимах торгов и операциях на фондовом рынке.
Обновленные тексты документов будут опубликованы на интернет-ресурсе KASE, в закладке "Торги".
03.03.2025, 16:09 216891
Ассоциацию национальных инвесторов создадут в Казахстане
Организация объединит усилия ведущих отраслей экономики страны и поможет им работать в новом формате
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Астана. 3 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Создать в Казахстане Ассоциацию национальных инвесторов для улучшения взаимодействия бизнеса и государства предложили в Kazenergy.
С инициативой на общем собрании членов ассоциации Kazenergy выступил ее председатель Болат Акчулаков.
Участники собрания акцентировали внимание на том, что в условиях глобальных экономических вызовов необходимо сосредоточить усилия на обеспечении стабильного роста и устойчивости экономики. В то же время крупнейшие отрасли: нефтегазовая, горнорудная, финансовая, строительная и электроэнергетика - имеют свои ассоциации, которые успешно отстаивают интересы отраслей. Однако для ускорения темпов развития и значительного улучшения инвестиционного климата необходима новая структура, способная объединить усилия ведущих отраслей экономики страны и работать в новом формате. В связи с этим Болат Акчулаков предложил создание Ассоциации национальных инвесторов Республики Казахстан", - сообщили в ассоциации.
Предложение поддержали компании - члены ассоциации Kazenergy, которые считают, что новая организация станет важной платформой для эффективного взаимодействия бизнеса и государства, координации крупных проектов и привлечения инвестиций, что способствовало бы обеспечению устойчивого экономического роста и процветания Казахстана.
03.03.2025, 13:53 234791
Новый авиарейс запустят из Алматы во Вьетнам
Рейс в Дананг планируют запустить в июне
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Алматы. 3 марта. KAZAKHSTAN TODAY - С 4 июня текущего года казахстанская авиакомпания "Эйр Астана" планирует открытие нового маршрута во Вьетнам по направлению Алматы - Дананг, сообщили в Министерстве транспорта Казахстана.
Как проинформировали в Минтрансе, рейсы из Алматы в Дананг будут выполняться с частотой 2 раза в неделю, по средам и субботам, на воздушных судах типа Airbus A321LR. Таким образом, общее количество рейсов между Казахстаном и Вьетнамом увеличится с 32 до 34 в неделю.
Ожидается, что открытие авиасообщения будет способствовать дальнейшему развитию торгово-экономического, делового и туристического сотрудничества между двумя странами", - подчеркнули в министерстве.
Ранее сообщалось, что в Казахстане на мартовские праздники запустят дополнительные авиарейсы.
03.03.2025, 13:15 182496
Почти на 30% за месяц повысились тарифы на холодную воду в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 3 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В феврале тарифы на холодную воду выросли на 29,2%, информирует Бюро национальной статистики Казахстана.
В минувшем месяце цены на платные услуги в Казахстане выросли на 2,1%.
В сфере жилищно-коммунальных услуг тарифы повысились на холодную воду - на 29,2%, центральное отопление - на 6,2%, горячую воду - на 5,3%, домофон - на 4,7%, электроэнергию - на 1,8%.
Услуги бань подорожали на 2,1%, первичного приема врачей - на 1,9%, парикмахерских и салонов красоты - на 1,3%.
Что касается продовольственных товаров, они в феврале подорожали на 1,5%. Из продуктов питания цены на огурцы повысились на 12,7%, капусту - на 12,3%, помидоры - на 6,1%, свеклу - на 5,1%, лимоны - на 4,9%, говядину - на 3,7%, чеснок - на 3,2%, картофель, виноград - на 3,1%, масло подсолнечное - на 3%, яблоки - на 2,7%, баранину - на 2,3%. Снижение цен отмечено на апельсины на 2,2%, рис - на 1,4%, яйца - на 1,2%, крупу гречневую - на 1%.
Непродовольственные товары стали обходиться казахстанцам дороже на 1%. Повышение цен отмечено на бытовые приборы на 2,5%, автомобили - на 1,3%, строительные материалы - на 1,1%, одежду и обувь - на 1%. Сжиженный газ в баллонах подорожал на 10,5%.
В ведомстве уточнили, что в разрезе регионов цены на продовольственные товары больше всего выросли в Шымкенте - на 3%, непродовольственные товары - в Мангистауской области - на 2,5%, платные услуги - в Астане - на 4%.
Ранее сообщалось, что в годовом исчислении инфляция в феврале составила 9,4%.
Напомним, в МНЭ на фоне повышения тарифов на комуслуги рекомендуют обращаться за адресной помощью.
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