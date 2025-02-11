10.02.2025, 20:55 7961

В правительстве озвучили варианты возможных ставок НДС

Предложенная правительством дифференциация ставок составляет: 16%, 10%, 0% и освобождение
В правительстве озвучили варианты возможных ставок НДС
Фото: Depositphotos
Астана. 10 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр финансов РК Мади Такиев и вице-министр национальной экономики Азамат Амрин обсудили с представителями бизнеса предложения правительства по установлению дифференцированных ставок НДС в рамках налоговой реформы, сообщает пресс-служба премьер-министра.

Встреча была организована при поддержке НПП "Атамекен", в ней приняли участие более 150 представителей бизнеса, ассоциаций, общественных и отраслевых объединений.

Как подчеркнул глава государства, налоговая система должна быть сбалансированной. Она должна учитывать интересы бизнеса и государства. Сегодня мы с вами собрались, чтобы обсудить один из главных вопросов, наверное, это касается налога на добавленную стоимость. Работа предстоит большая и комплексная", - отметил Мади Такиев.


В свою очередь вице-министр национальной экономики Азамат Амрин озвучил предложения правительства по установлению дифференцированных ставок НДС в рамках налоговой реформы.

Мы предлагаем рассмотреть такой механизм: общеустановленная ставка НДС 16%, полное освобождение от НДС для производителей сельхозпродукции, а для ряда отраслей - промежуточная ставка в размере 10%. Таким образом, предложенная правительством дифференциация ставок составляет: 16%, 10%, 0% и освобождение", - пояснил Азамат Амрин.


В настоящее время в аграрном секторе крестьянские хозяйства не платят НДС, а юридические лица в силу имеющихся льгот платят только 30% от положенных к уплате налогов в бюджет. По новым механизмам, никто из них НДС платить не будет. Это позволит сделать казахстанскую сельхозпродукцию более конкурентоспособной. Виды отраслей, на которые будет распространяться ставка в 10%, еще обсуждаются с бизнесом.

Также на встрече были озвучены предложения по пересмотру режима упрощенной декларации и розничного налога при сохранении его сущности - предела дохода в размере 600 тыс. МРП (2 млрд 359 млн тенге) в год. Ключевое изменение - реализация этого режима только в сегменте B2C (в рознице). Предложено снять ограничения по численности работников. В случае, если доход от реализации предпринимателя превышает 100 млн тенге в год, предусмотрена возможность уменьшения облагаемого дохода на сумму ФОТа (фонд оплаты труда). Таким образом, порог в 100 млн тенге позволит стимулировать обеление заработных плат. При этом ставка 4% розничного налога сохраняется (с возможностью снижения маслихатами на 50%).

При реализации налоговой реформы ожидается рост налоговых поступлений в бюджет страны 4-5 трлн тенге ежегодно. Эти средства помогут сократить зависимость от Национального фонда; снизить уровень государственного долга и направить дополнительные ресурсы на кредитование инвестпроектов, развитие институтов развития, модернизацию ЖКХ, теплоэнергетической системы.

Ранее президент Казахстана на встрече с представителями отечественного бизнеса поручил правительству дополнительно проработать вопрос по ставке НДС. Глава государства подчеркнул, что любые нововведения должны проводиться на основе всестороннего анализа и продуманной стратегии.

В Казахстане запустили петицию с требованием не снижать порог постановки на учет по НДС до 15 млн тенге.
 
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Теги:МинфинМНЭНДС

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10.02.2025, 14:49 16141

"Росатом" готов к комфортному для Астаны формату кооперации - МИД РФ

"Росатом" готов к комфортному для Астаны формату кооперации - МИД РФ
Астана. 10 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель главы МИД России Михаил Галузин рассказал о преимуществах для Казахстана российских проектов строительства атомной электростанции.

Исходим из того, что участников международного консорциума по реализации проекта строительства первой АЭС в Казахстане выбирает заказчик - казахстанская сторона. Приветствуем высокую оценку компетенций "Росатома" со стороны руководства Казахстана", - сказал Галузин в интервью РИА Новости.


По его словам, российская госкорпорация обладает уникальными технологиями, одновременно реализуя более 20 проектов в России и за рубежом, в том числе на Тяньваньской АЭС и АЭС "Сюйдапу" в КНР. У "Росатома" накоплен солидный опыт интеграции оборудования иностранных поставщиков в свои зарубежные проекты.

Компания готова и к многостороннему, комфортному для Астаны, формату кооперации. Выбор в пользу "Росатома" обеспечит высокую степень локализации в ходе строительства, а также подготовку квалифицированных национальных кадров (филиал МИФИ уже работает в Алма-Ате). Речь фактически идет о создании новой отрасли казахстанской промышленности, которая придаст мощный импульс развитию экономики республики в целом", - добавил замглавы МИД РФ.


Напомним, госкорпорация "Росатом" вошла в шорт-лист потенциальных поставщиков технологий для строительства атомной электростанции в Казахстане наряду с корейской компанией KHNP, китайской CNNC и французской EDF.

Ранее в МЭ рассказали, сколько лет понадобится для строительства первого блока АЭС в Казахстане.



 
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Теги:РосатомАЭС
10.02.2025, 14:24 17481

КТЖ продлила запрет на перевозку зерновых в Китай

Причиной ограничения назвали несвоевременную выгрузку вагонов и неприема грузов Китайской железной дорогой по МГСП Алтынколь
Астана. 10 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Национальная компания АО "Казахстан темир жолы" продлила запрет на прием к перевозке зерновых грузов на Китай до 20 февраля, сообщает агентство АПК Новости.

Запретить прием к перевозке и переадресовку грузов пшеницы, семян масличных культур, ячменя, комбикорма, муки, отрубей и продуктов перемола (кроме зерна кукурузы) в крытых вагонах назначением на КНР через МГСП Алтынколь с 11 по 20 февраля 2025 года включительно", - говорится в приказе КТЖ от 7 февраля 2025 года.


Причиной очередного ограничения назвали несвоевременную выгрузку вагонов и неприема грузов Китайской железной дорогой по МГСП Алтынколь.

Средняя сдача крытых вагонов в зерновыми грузами с начала января составляет 6 вагонов в сутки. Также отмечено наличие подхода на станцию Алтынколь более 250 крытых вагонов с вышеуказанными грузами, или на 40 суток", - информирует издание.


В приказе сообщается, что в случае нормализации ситуации данный запрет будет отменен.

Ранее запрет вводился с 1 по 10 февраля. До этого он действовал и в январе.
 
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Теги:зерноКитайограничение
08.02.2025, 14:35 95591

Экспорт Казахстана в КНР увеличился на 9%

В этом году Казахстан проведет серию торгово-экономических миссий и примет участие в крупнейших выставках на территории Китая
Экспорт Казахстана в КНР увеличился на 9%
Фото: Минторговли РК
Астана. 8 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр торговли и интеграции Республики Казахстан Арман Шаккалиев встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Китайской Народной Республики в Казахстане Хань Чуньлинем, недавно приступившим к дипломатической миссии, сообщает пресс-служба ведомства.

Стороны обсудили перспективы расширения торгово-экономического сотрудничества, а также взаимодействие в сфере международных электронных платформ. Особое внимание было уделено развитию онлайн-торговли.

Стороны рассмотрели успешные инициативы на ведущих китайских маркетплейсах - JD.com, Alibaba и Douyin. Национальный павильон Казахстана на платформе Alibaba, запущенный в 2022 году, объединяет 290 отечественных компаний и предлагает более 7 500 товаров. Совокупный объем продаж через эту площадку уже превысил $260 млн. В 2023 году на JD.com был открыт павильон Казахстана, где представлено свыше 60 наименований продукции. Число подписчиков платформы превышает 960 миллионов человек, а доход от продаж казахстанских товаров на JD.com вырос с 1 млн юаней в 2023 году до 1,3 млн юаней в 2024-м", - сообщает Минторговли РК.


Двусторонний товарооборот Казахстана и Китая, по итогам 2024 года, достиг исторического максимума. Министр торговли подчеркнул, что Казахстан намерен активно диверсифицировать экспорт и расширять ассортимент поставляемой продукции.

В свою очередь, Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в РК Хань Чуньлин отметил позитивную динамику торговых связей.

По данным Главного таможенного управления Китая, в 2024 году объем двусторонней торговли между Казахстаном и Китаем достиг $43,8 млрд. Экспорт Казахстана в КНР составил $15,8 млрд, увеличившись на 9%. Эта тенденция подтверждает наше уверенное движение к реализации амбициозной цели - удвоению товарооборота в ближайшем будущем", - подчеркнул дипломат.


Посол также предложил расширять сотрудничество в энергетике, сельском хозяйстве, трансграничной торговле и сфере услуг. Он пригласил казахстанских предпринимателей принять участие в Китайской международной выставке импортных товаров, которая состоится в июле этого года.

В этом году мы организуем семь специализированных зон: производственный блок, чистая энергетика, умные автомобили, цифровые технологии, здоровый образ жизни, медицина и экологически чистая продукция АПК", - сообщил Хань Чуньлин.


Дополнительно стороны обсудили создание современной инфраструктуры для онлайн-торговли, включая развитие складских помещений.

Для дальнейшего укрепления двустороннего сотрудничества Казахстан в 2025 году проведет серию торгово-экономических миссий и примет участие в крупнейших выставках на территории Китая", - сообщили в ведомстве.

 
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Теги:РККНРТорговлясотрудничество
08.02.2025, 11:10 99771

Паводки в Казахстане: возле Петропавловска начали строить обводной канал

Подготовка ведется непрерывно
Паводки в Казахстане: возле Петропавловска начали строить обводной канал
Фото: Акимат СКО
Петропавловск. 8 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Северо-Казахстанской области в рамках подготовки к паводкам начали строить обводной канал возле Петропавловска, сообщает пресс-служба акимата СКО.

Вопрос паводка - очень серьезный для региона. Важно не допустить повторения прошлогоднего сценария, когда сильное половодье привело к значительным последствиям. Подготовка ведется непрерывно: ремонтные и инженерные работы не прекращались ни на один день, продолжаются даже зимой", - сказал на рабочем совещании по подготовке к паводковому периоду аким области Гауез Нурмухамбетов.


Акимат СКО

В рамках плана инженерных работ, включающего 109 мероприятий, проведены следующие работы:

  • Укреплены 8 защитных дамб;
  • Возведены и усилены 80 км дамб и обвалований по области;
  • Установлены 108 водопропускных труб и тюбингов на автодорогах;
  • Углублены 10 км водоотводных арыков и каналов;
  • Расчищены 4 км русел малых рек;
  • Очищены и отремонтированы 214 км ливневой канализации;
  • Завершается реконструкция насосной станции первого подъема.

Акимат СКО

С учетом особенностей прошлогоднего паводка реализуются дополнительные меры:

  • Начато строительство обводного канала возле Петропавловского гидроузла для предотвращения возникновения подпора воды на реке Есиль. Это позволит заблаговременно сбрасывать паводковые воды и предотвратить подтопления микрорайонов областного центра.
  • Идет очистка берегов и устройство канала в русле реки в районе сел Соколовка и Большая Малышка.
  • Будут проведены профилактические взрывные работы на 49 участках реки Есиль и малых рек в Петропавловске и 8 районах для предотвращения ледяных заторов и обеспечения беспрепятственного прохождения талых вод.

Сейчас ответственный период для всей области. Госорганы переведены на усиленный режим работы. Необходимо тщательно провести подготовительные работы, особенно по заготовке инертных материалов, мешкотар и техники. Также важно учитывать мнения и рекомендации местных жителей", - подчеркнул глава региона.


Акимат СКО

Ранее режим повышенной готовности к паводкам объявили в ВКО.

Ранее МЧС сообщало, что в Казахстане свыше 1,2 тысячи населенных пунктов находятся в зоне возможного подтопления. В числе регионов с высоким риском затопления Карагандинская, Улытауская, Абайская, Северо-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Костанайская и Восточно-Казахстанская области.

В 2024 году Казахстан столкнулся с самыми масштабными за период независимости страны паводками. Режим ЧС местного масштаба был объявлен в десяти регионах: Абайской, Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Улытауской областях.

Всего в результате наводнения в Казахстане пострадали 224 населенных пункта, было эвакуировано свыше 120 тысяч человек, включая 45 тысяч детей. Тысячи казахстанцев потеряли свое имущество и остались без источника дохода. Также был нанесен ущерб предпринимателям и аграрному сектору.
 
07.02.2025, 17:40 123326

Казахстанцы купили 2,5 тонны золотых слитков в 2024 году

Наибольшей популярностью среди населения пользуется слиток весом 10 граммов
Казахстанцы купили 2,5 тонны золотых слитков в 2024 году
Фото: Depositphotos
Астана. 7 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Жители Казахстана купили 2,5 тонны золотых слитков в 2024 году, сообщает Национальный банк РК.

За 2024 год банками второго уровня и отдельными небанковскими обменными пунктами населению с учетом обратного выкупа продано 71 106 мерных слитков общим весом 2,5 тонны Общее количество реализации с начала действия программы составляет - 222 680 золотых слитков общим весом 7,9 тонны", - проинформировали в пресс-службе.


По данным Нацбанка, наибольшей популярностью среди населения пользуется слиток весом 10 граммов.

Его доля от общего объема продаж составляет 25% - 54 875 штук. Далее следуют 5-граммовые - 49 145 штук, 100-граммовые - 47 943 штук, 20-граммовые - 40 843 штук, и 50-граммовые - 29 874 штук", - уточнили в банке.


Как отметили в пресс-службе, наибольшие объемы реализации мерных слитков 2024 года пришлись на Алматы, Шымкент и Караганду.

Напомним, в 2023 году казахстанцы купили свыше 1,5 тонны золота.
 
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Теги:КазахстанцыЗолотопокупка
06.02.2025, 15:57 169946

В "Богатырь Комир" назначен новый генеральный директор

Им стал Кайрат Ргайбек, ранее занимавший пост исполнительного директора предприятия
Павлодар. 6 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Новым генеральным директором казахстанско-российской компании назначен Кайрат Ргайбек, сообщили в пресс-службе компании.

ТОО "Богатырь Комир" - казахстанско-российская компания с равными долями участия. В связи с этим на прошлой неделе в ней произошла очередная ротация в руководящем составе - генеральным директором предприятия стал Кайрат Ргайбек", - говорится в сообщении пресс-службы.


Ранее Ргайбек занимал должности финансового контролера - руководителя службы и исполнительного директора ТОО "Богатырь Комир".
 
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06.02.2025, 14:49 173056

Индийская авиакомпания запустит новый рейс из Астаны в Дели

Рейсы Астана - Дели будут выполняться с частотой 3 раза в неделю
Индийская авиакомпания запустит новый рейс из Астаны в Дели
Астана. 6 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - С 14 мая 2025 года индийская авиакомпания IndiGo планирует открытие нового направления по маршруту Астана - Дели, сообщили в Комитете гражданской авиации Казахстана.

По информации КГА, рейсы Астана - Дели будут выполняться с частотой 3 раза в неделю на воздушных судах типа А-320/321.

Открытие прямого рейса между столицами Казахстана и Индии будет способствовать дальнейшему сотрудничеству между странами и развитию транзитного потенциала страны"- отметили в ведомстве.


Как сообщалось ранее, казахстанская авиакомпания "Эйр Астана" с 20 апреля 2025 года открывает рейсы в Индию по маршруту Алматы - Мумбаи с частотой 3 раза в неделю на воздушном судне типа "Airbus".

В целом в период весенне-летней навигации ожидается увеличение пассажирских рейсов между странами до 24 рейсов в неделю по 5 авиамаршрутам.

В настоящее время регулярное авиасообщение выполняется по маршрутам Алматы - Дели ("Эйр Астана" - 7 рейсов в неделю, IndiGo - 7 рейса в неделю), Алматы - Гоа, 2 (SCAT - 2), Астана - Гоа, 2 (FlyArystan - 2)", - проинформировали в пресс-службе.

 
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Теги:РейсИндия
06.02.2025, 13:17 171506

Повышение НДС коснется очень узкой прослойки бизнеса - Жумангарин   Дополнено

Магазины у дома, киоски, палатки, лавки, рестораны, парикмахерские и так далее - эта реформа вообще их никаким образом не касается
Повышение НДС коснется очень узкой прослойки бизнеса - Жумангарин
Астана. 6 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В кулуарах сената парламента вице-премьер РК Серик Жумангарин объяснил, кого коснется предложенное правительством повышение налога на добавленную стоимость, передает корреспондент агентства.

Мы все время заявляем, что все, кто работает с населением - розничная торговля - это магазины у дома, киоски, палатки, лавки, рестораны, парикмахерские и так далее, - эта реформа вообще их никаким образом не касается. Они как работали в розничном режиме с пределом в 2,4 млрд по совокупному годовому доходу и платили 4%, столько платить они и будут. Для них в этой жизни вообще ничего не меняется", - прокомментировал зампремьера.


Он обратил внимание, что реформа коснется очень узкой прослойки бизнеса.

Люди, которые кормят свои семьи, работая с населением, торгуют на базарах, для них никакого влияния эта реформа не несет - розничный налог сохраняется. Пока мы не рассматриваем предложения о снижении или повышении совокупного годового дохода", - дополнил Жумангарин.


Дополнено 06.02.2025, 13.57

Также вице-премьер проинформировал, как в стране планируют бороться с теневой экономикой.

Теневая экономика находится в торговле, сельском хозяйстве, здравоохранении, здравоохранении и так далее. Протокол уже подписан. Пять министерств до 3 марта сделают подробные дорожные карты по борьбе с теневой экономикой. В прошлом году за счет налогового администрирования мы дополнительно получили в бюджет 1,3 триллиона тенге", - сказал Серик Жумангарин.


Ранее депутат заявил, что повышение НДС приведет к росту цен и инфляции в Казахстане.

Напомним, кабмин Казахстана предлагает снизить порог для постановки на учет по НДС до 15 млн тенге. В стране запустили петицию против снижения порога по НДС.
 
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Теги:БизнесНДС

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