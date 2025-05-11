10.05.2025, 12:57 46796
В Казахстане увеличилось производство растительного масла
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Астана. 10 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Масложировая отрасль укрепляет позиции: растет переработка, расширяются площади масличных культур, усиливается экспортный потенциал, сообщает пресс-служба Минсельхоза РК.
По итогам января-марта 2025 года объем производства составил 239,6 тыс. тонн, что на 23,4% превышает аналогичный показатель 2024 года (194,1 тыс. тонн). В том числе производство подсолнечного масла увеличилось на 23,1% - со 170,8 тыс. тонн до 210,2 тыс. тонн.
В 2024 году посевные площади под масличные культуры достигли 2,9 млн га. Лидерами по площади стали Северо-Казахстанская - 23,3% от общей посевной площади, Костанайская - 23%, Павлодарская - 12,5%, область Абай - 10,2%, Акмолинская - 9,2%, Восточно-Казахстанская области - 7,7%.
По данным Бюро национальной статистики, в 2024 году намолочено 3,3 млн тонн масличных культур, что на 53% больше, чем в 2023 году (2,1 млн тонн).
На территории страны функционируют 88 перерабатывающих предприятий с общей производственной мощностью 4,7 млн тонн сырья в год. В 2024 году ими было произведено 753 тыс. тонн растительного масла, что на 12% выше, чем в 2023 году (672,1 тыс. тонн).
Экспорт растительных масел в 2024 году вырос на 29%, основными импортерами казахстанского масла являются Китай - 42,4%, Узбекистан - 35,4%, Таджикистан - 12,7%, Афганистан - 3,2%, Кыргызстан - 1,4%, Латвия и Туркменистан - 1,8%. Импорт же, напротив, сократился на 6,8%.
Для обеспечения внутренней переработки сырьем и увеличения добавленной стоимости продукции в рамках концепции развития АПК РК на 2021-2030 годы запланировано дальнейшее расширение посевов масличных культур. Площади планируется довести до 3,3 млн га.
В рамках регулирования экспорта с 1 февраля 2023 года действуют вывозные таможенные пошлины на экспорт подсолнечника - 20%, но не менее 100 евро за тонну. В целях расширения экспортного потенциала с КНР подписаны протоколы санитарных и фитосанитарных требований по вывозу продуктов переработки масличных культур.
Напомним, по данным Бюро национальной статистики РК, по состоянию на 15 апреля в целом по республике сохраняется контролируемый уровень изменения цен на СЗПТ с начала года, при этом по нескольким товарным категориям зафиксировано устойчивое снижение стоимости.
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08.05.2025, 17:17 252041
Правила планирования бюджета разработали в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 8 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство финансов Казахстана утвердило правила планирования бюджета, передает корреспондент агентства.
Как отмечается в документе, планированием бюджета является выполнение комплекса мероприятий по разработке, рассмотрению, утверждению, уточнению, корректировке, секвестру бюджета, основанных на соблюдении принципов бюджетной системы. Планирование расходов республиканского бюджета осуществляется на основе параметров социально-экономического развития РК на соответствующий период, планов развития государственных органов, прогнозной консолидированной отчетности администраторов бюджетных программ, натуральных норм, минимальных социальных стандартов, с учетом обзора расходов, итогов государственного аудита и финансового контроля, мониторинга и оценки результатов.
Планирование расходов местных бюджетов осуществляется на основе параметров социально-экономического развития области, города республиканского значения, столицы на соответствующий период, планов развития областей, городов республиканского значения, столицы, прогнозной консолидированной отчетности администраторов бюджетных программ, натуральных норм, минимальных социальных стандартов, стандартов инженерно-коммуникационной, транспортной и иной инфраструктуры, системы региональных стандартов для населенных пунктов, с учетом обзора расходов, итогов государственного аудита и финансового контроля, мониторинга и оценки результатов.
Приказом установлено, что основными этапами планирования бюджета являются:
- определение лимитов расходов администраторов бюджетных программ и доведение их до администраторов бюджетных программ;
- разработка натуральных норм;
- составление и представление бюджетного запроса;
- разработка проектов республиканского и местного бюджетов;
- уточнение, секвестр и корректировка бюджета.
При определении лимитов расходов администраторов бюджетных программ учитываются:
1) одобренный прогноз социально-экономического развития на соответствующий период;
2) планы развития государственных органов, планы развития областей, городов республиканского значения, столицы;
3) утвержденный (уточненный) объем расходов администраторов бюджетных программ на текущий финансовый год;
4) итоги исполнения бюджетных программ в предыдущем и текущем финансовых годах;
5) итоги оценки реализации бюджетных инвестиций;
6) заключения и рекомендации Высшей аудиторской палаты к отчету об исполнении республиканского бюджета (ревизионной комиссии области, города республиканского значения, столицы к отчету об исполнении местного бюджета);
7) принятые государственные обязательства по проектам государственно-частного партнерства;
8) результаты обзора расходов.
При этом отмечается, что лимиты расходов администраторов бюджетных программ определяются для формирования бюджетных программ на основе планов развития или проектов планов развития государственных органов или областей, городов республиканского значения, столицы, функций, полномочий и компетенций, определенных положением о государственном органе, итогов мониторинга и оценки результатов.
Лимиты расходов администраторов республиканских бюджетных программ определяются центральным уполномоченным органом по бюджетному планированию с учетом предложений администраторов республиканских бюджетных программ, и объемов трансфертов общего характера на предстоящий трехлетний период, резерва на инициативы президента Республики Казахстан и резерва правительства Республики Казахстан.
Лимиты расходов администраторов местных бюджетных программ определяются местными уполномоченными органами по государственному планированию, за исключением лимитов расходов администраторов бюджетных программ, финансируемых из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов, которые определяются местными уполномоченными органами по государственному планированию районов (городов областного значения) с учетом предложений администраторов местных бюджетных программ и резерва местного исполнительного органа.
Правилами также установлены: порядок разработки натуральных норм, порядок разработки проекта республиканского бюджета, порядок разработки государственного задания, порядок рассмотрения и отбора целевых трансфертов на развитие, порядок разработки проектов местных бюджетов.
С полным текстом правил можно ознакомиться здесь.
08.05.2025, 13:49 281546
ОАЭ построят в Жамбылской области ветровую электростанцию
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Астана. 8 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Сенаторы ратифицировали соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Объединенных Арабских Эмиратов о реализации проекта ветряной электростанции, передает корреспондент агентства.
Соглашением предусматривается правовая база и ключевые условия реализации для крупных проектов. В рамках реализации крупных проектов в Жамбылской области планируется строительство ветровой электростанции мощностью 1 гигаватт и системы накопления энергии мощностью 300 мегаватт с емкостью 600 мегаватт в час", - говорится в заключении на закон.
Крупные проекты, к которым будет применяться соглашение, должны соответствовать следующим условиям: мощность - 1 гигаватт; ежегодное сокращение выбросов углекислого газа (СО2); производство электроэнергии из возобновляемых источников энергии; стабильность и надежность интеграции проектов в единую электроэнергетическую систему страны; обеспечение энергетической безопасности страны и другие.
Ранее сообщалось, что Казахстан планирует привлечь 1,4 млрд долларов США инвестиций на строительство ветроэлектростанции в Жамбылской области.
08.05.2025, 10:33 314301
Правительство увеличивает капитализацию холдинга "Байтерек" на 1 трлн тенге: какие проекты реализуют в Казахстане
Восемь триллионов тенге холдинга "Байтерек" уже в этом году дадут 1,3% дополнительного вклада в реальный рост ВВП Казахстана
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Астана. 8 мая. KAZAKHSTAN TODAY - На заседании штаба по обеспечению экономического роста Казахстана рассмотрели основные экономические показатели и инвестиционные проекты холдинга "Байтерек", сообщили в пресс-службе правительства.
Напомним, правительство увеличивает капитализацию холдинга "Байтерек" на 1 трлн тенге, что даст возможность холдингу направить порядка 8 трлн тенге на поддержку предпринимательства, развитие жилищного строительства и реализацию ключевых национальных и инвестиционных проектов. Средства уже в этом году дадут 1,3% дополнительного вклада в реальный рост ВВП Казахстана.
Заместитель председателя холдинга Жандос Шайхы проинформировал об итогах первого квартала освоения выделенных средств - 1,2 трлн тенге, что выше планового показателя в 1 трлн тенге. Кроме того, объем валовой добавленной стоимости от вводимых в строй в этом году проектов, получивших поддержку через Байтерек, ожидается на уровне 521,5 млрд тенге.
Самый большой инвестиционный пул проектов сосредоточен в Банке развития Казахстана - 66 проектов на 2,2 трлн тенге финансирования в этом году. Основные отрасли вложений - транспорт, логистика и связь (34%), металлургия (19%), химпром (12%). От реализации всего пула проектов ожидается за весь срок финансирования получить вклад в экономику страны в виде новых производств, товаров и услуг в размере 37,8 трлн тенге. Инвестиции в основной капитал уже в этом году составят 1,6 трлн тенге. В числе топ инвестиционных проектов БРК, планируемых к финансированию в 2025 году - завод по производству цианида натрия в Жамбылской области, сернокислотный завод в Туркестанской, крупнейшее казахстанское предприятие по производству горячебрикетированного железа в Костанайской области и другие.
181 инвестиционный проект на 1,5 трлн тенге этого года сформирован у Фонда развития промышленности (ФРП). Основные отрасли - развитие инфраструктуры (27%), металлургия (21%) и химпром (13%). Объем валовой добавленной стоимости за весь срок финансирования по всем проектам ФРП ожидается на уровне 19,4 трлн тенге. Инвестиции в основной капитал уже в этом году составят 1,44 трлн тенге. В числе топ инвестпроектов ФРП, планируемых к финансированию в 2025 году, строительство пограничного ж/д перехода ТОО "Глобал Транс Компани", реконструкция энергоблока АО "ЕЭК", модернизация производства АО "Qarmet", строительство электрометаллургического завода ТОО "Rail Way Steel".
Qazaqstan Investment Corporation планирует вложить в 2025 году порядка 500 млрд тенге в 10 инвестиционных проектов с ожидаемым ВДС за весь срок финансирования на уровне 2,8 трлн тенге. Инвестиции в основной капитал составят 200 млрд тенге в этом году. ТОП-5 инвестиционных проектов QIC на этот год - развитие металлургического кластера в Карагандинской области, строительство заводов по производству кальцинированной соды ТОО "АралСода" и битума ТОО "Batys Bitum", парогазовой электростанции ТОО "Актауская энергетическая компания".
Фонд "Даму" в 2025 году запланировал увеличить объем льготного кредитования МСБ до 750 млрд тенге - практически в 3 раза больше, чем в 2024-м. В 1 квартале 2025 года уже выдано 53 млрд тенге 755 предпринимателям. Объем гарантирования займов увеличен до 1,4 тыс. млрд тенге, в 1 квартале уже предоставлены гарантии на сумму 160 млрд тенге.
В части поддержки агропромышленного комплекса по состоянию на 6 мая 2025 года Аграрная кредитная корпорация профинансировала заявки порядка 6 тыс. фермеров на 363 млрд тенге по льготной программе финансирования весенних полевых работ с охватом посевных площадей в 5,8 млн гектаров.
По итогам заседания штаба вице-премьер - министр национальной экономики Серик Жумангарин отметил недостаточную представленность инвестпроектов по программе экономики простых вещей - производства востребованных на внутреннем рынке товаров, позволяющих заместить дорогие импортные и тем самым сдерживать инфляцию.
Когда мы инициировали программу поддержки реального сектора экономики, то наряду с крупными проектами объявили от минэкономики заказ на инвестиции по проектам преимущественно МСБ - налаживания производства товаров бытовой химии, гигиены, сыров, консервов, колбас и другой востребованной среди наших жителей продукции. Вижу, что хорошо продвинулись по производству мяса птицы, до конца года должны выйти на полную обеспеченность уровня потребления. Но и по другим направлениям, где сохраняется значительная доля импорта, надо искать производителей и поддерживать эти проекты", - сказал он.
06.05.2025, 17:33 437531
Казахстан готов нарастить объемы поставок на вьетнамский рынок по 35 товарным позициям
По итогам прошлого года объем торговли Казахстана и Вьетнама продукцией АПК вырос на 3,5%
Фото: primeminister.kz
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Астана. 6 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе встречи премьер-министра Казахстана Олжаса Бектенова с генеральным секретарем центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Ламом была отмечена готовность РК нарастить объемы поставок на вьетнамский рынок по 35 товарным позициям, сообщает пресс-служба главы правительства.
Среди них продукция нефтехимической, металлургической, химической, машиностроительной отраслей, пищевой промышленности и др. В сфере сельского хозяйства обозначена положительная динамика. По итогам прошлого года объем торговли Казахстана и Вьетнама продукцией АПК вырос на 3,5%, в 15 раз выросли поставки казахстанской сельхозпродукции. Также перспективным направлением является обмен опытом в научной сфере для внедрения современных агротехнологий, направленных на повышение продуктивности сельского хозяйства", - заявили в пресс-службе.
Также в транспортно-логистической отрасли внимание уделено взаимодействию в рамках развития Транскаспийского международного транспортного маршрута. Подчеркивается, что Средний коридор позволит сократить сроки доставки грузов из Вьетнама, что обеспечит выведение взаимной торговли на качественно новый уровень.
По итогам переговоров стороны подтвердили намерения прилагать все усилия для укрепления двусторонних торгово-экономических отношений между Казахстаном и Вьетнамом", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что Казахстан и Вьетнам планируют довести товарооборот до 2 миллиардов долларов.
06.05.2025, 15:13 443281
Авиакомпанию Qazaq Air переименуют в Vietjet Qazaqstan
Фото: flyqazaq
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Астана. 6 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Авиакомпании Vietjet и Qazaq Air официально объявили о стратегическом партнерстве с целью запуска бренда новой авиакомпании - Vietjet Qazaqstan, сообщили в пресс-службе авиакомпании Qazaq Air.
В ходе казахстанско-вьетнамского делового круглого стола Министерство финансов Вьетнама выдало свидетельство о регистрации иностранных инвестиций Aviation Holdings, дочерней компании Vietjet, что дает разрешение на приобретение стратегического пакета акций Qazaq Air.
В рамках этого партнерства обе стороны будут совместно развивать и управлять Vietjet Qazaqstan, опираясь на существующую платформу Qazaq Air. Ожидается, что Vietjet Qazaqstan, как бюджетная авиакомпания нового поколения, станет стратегическим воздушным мостом, соединяющим Казахстан с Вьетнамом, Юго-Восточной Азией и мировыми авиационными узлами. Авиакомпания будет удовлетворять растущий спрос на поездки в Казахстане, одновременно способствуя развитию трансграничного туризма, торговли и логистики в Азии. Она также направлена на стимулирование местного социально-экономического роста за счет создания тысяч высококачественных рабочих мест", - рассказали в пресс-службе авиакомпании.
Также Qazaq Air и Boeing подписали соглашение об общих условиях обслуживания клиентов для поддержки будущего парка Boeing 737, находящегося под управлением Vietjet Qazaqstan. В рамках соглашения Boeing будет предоставлять комплексные услуги, включая программные решения, поставку запасных частей, техническую помощь, а также программы обучения пилотов и инженеров. Партнерство также предусматривает модификацию и модернизацию самолетов для обеспечения эффективной и безопасной эксплуатации.
По данным компании, Vietjet Qazaqstan будет управлять парком, состоящим как минимум из 20 самолетов Boeing 737, что позволит расширить сеть внутренних и международных маршрутов.
Vietjet - является полноправным членом Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) и обладателем сертификата эксплуатационной безопасности IOSA. Как крупнейший частный авиаперевозчик Вьетнама, авиакомпания получила наивысшую оценку в 7 звезд за безопасность от единственного в мире рейтингового портала по безопасности и качеству авиаперевозок AirlineRatings.com, а также неоднократно входила в список 50 лучших авиакомпаний мира по финансовой устойчивости и эффективности по версии Airfinance Journal. Vietjet также неоднократно признавалась "Лучшим лоукостером" по версии авторитетных организаций, таких как Skytrax, CAPA, AirlineRatings и других.
Напомним, о том, что казахстанскую авиакомпанию Qazaq Air выкупил вьетнамский инвестор, стало известно в декабре прошлого года. Сегодня в рамках визита генерального секретаря ЦК Коммунистической партии Вьетнама То Лама в Казахстан был принят акт о подтверждении закрытия сделки по купле-продаже акций АО "Qazaq Air" между АО "Самрук-Қазына" и Sovico Group.
06.05.2025, 12:20 449686
Крупнейшими торговыми партнерами Казахстана стали Китай, Россия и Италия
Фото: Depositphotos
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Астана. 6 мая. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам 2024 года крупнейшими торговыми партнерами Республики Казахстан стали Китай, Россия и Италия, сообщает Министерство торговли и интеграции РК.
В 2024 году Казахстан продемонстрировал стабильный рост внешнеэкономической активности, укрепив позиции на традиционных рынках и сохранив статус надежного экспортера минеральных ресурсов. По итогам прошлого года крупнейшими торговыми партнерами страны стали Китай, Россия и Италия - именно на эти три государства пришелся основной объем как экспорта, так и импорта", - заявили в министерстве.
По данным Минторговли, экспортная выручка Казахстана в 2024 году превысила $81 млрд.
Более половины этой суммы обеспечила сырая нефть - $42,9 млрд, что составляет 52,5% всего казахстанского экспорта. Кроме того, страна активно поставляла на внешние рынки уран, медь и медные катоды, а также медные руды и концентраты. Устойчивый спрос сохранялся на ферросплавы, природный газ, пшеницу и нефтепродукты", - уточнили в пресс-службе.
Сообщается, что импортные потоки в Казахстан в 2024 году также отличались высокой активностью, особенно в сфере техники, транспорта и фармацевтики.
Наибольшие объемы приходились на легковые автомобили, летательные аппараты, лекарственные препараты и телекоммуникационное оборудование. Казахстанский рынок продолжает интегрироваться в глобальные производственные цепочки, импортируя как готовые изделия, так и комплектующие - кузова, запчасти, вычислительную технику", - проинформировали в министерстве.
Как подчеркнули в пресс-службе, начало 2025 года подтвердило устойчивость этих тенденций.
Уже в январе экспорт Казахстана составил $4,5 млрд, из которых 60% вновь обеспечила нефть. Существенными позициями в структуре поставок оставались медь, ферросплавы, пшеница, а также уран, природный газ и подсолнечное масло. Импорт в январе превысил $2,8 млрд. Ведущими категориями стали телефоны, кузова автомобилей, медикаменты и легковые машины. Также наблюдался рост поставок строительной техники и двигателей", - добавили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что товарооборот между Казахстаном и странами - членами Евросоюза достиг порядка $50 млрд.
05.05.2025, 19:28 472761
В КТЖ отмечают рекордный рост экспорта кормов в Китай
Рост наблюдается в сегменте перевозок как в крытых вагонах, так и в контейнерах
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Астана. 5 мая. KAZAKHSTAN TODAY - С сентября 2024 года по апрель 2025 года железнодорожные поставки высокотехнологичных кормов из Казахстана в Китай выросли в пять раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого маркетингового года, достигнув 1,2 млн тонн, сообщает пресс-служба КТЖ.
Через станцию "Достык" перевозки комбикормов увеличились в 6 раз - до 353 тыс. тонн, через "Алтынколь" - в 5 раз и составили свыше 900 тыс. тонн.
С января по апрель 2025 года объем перевозок комбикормов составил 785 тыс. тонн, что в пять раз превышает показатель за тот же период 2024 года. При этом через станцию "Достык" поставки увеличились в 7 раз - до 216 тыс. тонн, через "Алтынколь" - в 4,5 раз, до 567 тыс. тонн.
Рост наблюдается в сегменте перевозок как в крытых вагонах (увеличение в 2 раза), так и в контейнерах (рост в 5 раз).
Такие результаты стали возможны благодаря скоординированной работе железнодорожных администраций Казахстана и Китая, аграрного сектора, операторов подвижного состава и всех участников логистической цепочки.
05.05.2025, 17:35 441491
Госкомпания в Акмолинской области не доплатила в бюджет 52 млн тенге
Компания предоставила неверные данные в налоговой отчетности
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Кокшетау. 5 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Проверка выявила, что госпредприятие в Акмолинской области предоставило в налоговой отчетности неверные данные и не заплатило в бюджет 52 млн тенге налогов, сообщили в прокуратуре области.
Проведенным прокуратурой Жаксынского района анализом применения налогового законодательства установлено, что государственное предприятие за второй и третий кварталы 2024 года необоснованно представило в налоговый орган декларации по индивидуальному подоходному и социальному налогам с нулевыми значениями.
В результате в бюджет не поступило налогов на сумму более 52 млн тенге.
По результатам принятых мер указанная сумма уплачена в доход государства, виновные лица привлечены к ответственности", - рассказали в областной прокуратуре.
Напомним, в бюджет страны поступило 30 миллиардов тенге дополнительных налогов от более чем 600 компаний.
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Сайгаки - уникальные животные, которые являются настоящим символом казахской степи. Еще осенью 2023 года сайгу включили в перечень животных, подлежащих регулированию. Позже выяснилось, что отлов оказался сложным. И Минэкологии объявило, что антилоп будут отстреливать. В феврале прошлого года отстрел сайгаков был временно приостановлен. Считаете ли вы необходимым возобновление отстрела уникальных животных?