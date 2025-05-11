В Казахстане увеличилось производство растительного масла

Произведено на 23,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года

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Астана. 10 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Масложировая отрасль укрепляет позиции: растет переработка, расширяются площади масличных культур, усиливается экспортный потенциал, сообщает пресс-служба Минсельхоза РК.





По итогам января-марта 2025 года объем производства составил 239,6 тыс. тонн, что на 23,4% превышает аналогичный показатель 2024 года (194,1 тыс. тонн). В том числе производство подсолнечного масла увеличилось на 23,1% - со 170,8 тыс. тонн до 210,2 тыс. тонн.





В 2024 году посевные площади под масличные культуры достигли 2,9 млн га. Лидерами по площади стали Северо-Казахстанская - 23,3% от общей посевной площади, Костанайская - 23%, Павлодарская - 12,5%, область Абай - 10,2%, Акмолинская - 9,2%, Восточно-Казахстанская области - 7,7%.





По данным Бюро национальной статистики, в 2024 году намолочено 3,3 млн тонн масличных культур, что на 53% больше, чем в 2023 году (2,1 млн тонн).





На территории страны функционируют 88 перерабатывающих предприятий с общей производственной мощностью 4,7 млн тонн сырья в год. В 2024 году ими было произведено 753 тыс. тонн растительного масла, что на 12% выше, чем в 2023 году (672,1 тыс. тонн).





Экспорт растительных масел в 2024 году вырос на 29%, основными импортерами казахстанского масла являются Китай - 42,4%, Узбекистан - 35,4%, Таджикистан - 12,7%, Афганистан - 3,2%, Кыргызстан - 1,4%, Латвия и Туркменистан - 1,8%. Импорт же, напротив, сократился на 6,8%.





Для обеспечения внутренней переработки сырьем и увеличения добавленной стоимости продукции в рамках концепции развития АПК РК на 2021-2030 годы запланировано дальнейшее расширение посевов масличных культур. Площади планируется довести до 3,3 млн га.





В рамках регулирования экспорта с 1 февраля 2023 года действуют вывозные таможенные пошлины на экспорт подсолнечника - 20%, но не менее 100 евро за тонну. В целях расширения экспортного потенциала с КНР подписаны протоколы санитарных и фитосанитарных требований по вывозу продуктов переработки масличных культур.



