В Казахстане за 11 месяцев добыча нефти составила 80,5 млн тонн

В центре зарегистрировано более 3400 компаний из 85 стран мира, в том числе 6 компаний с Африканского континента

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Астана. 19 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Республики Гвинея-Бисау Умару Сисоку Эмбало, находящийся с официальным визитом в Казахстане, посетили Международный финансовый центр "Астана" (МФЦА), сообщает Акорда.





Управляющий МФЦА Ренат Бектуров рассказал о структуре финансового центра и основных направлениях его деятельности. По его словам, приоритетными областями сотрудничества между двумя странами на площадке центра могут стать инвестиции, зеленое и исламское финансирование, а также обучение кадров финансовой отрасли.





Было отмечено, что на сегодняшний день объем привлеченных через МФЦА инвестиций составил 14 млрд долларов, из которых 6,7 млрд - портфельные инвестиции на бирже Astana International Exchange. В центре зарегистрировано более 3400 компаний из 85 стран мира, в том числе 6 компаний с Африканского континента.





Президенты Казахстана и Гвинеи-Бисау были проинформированы о работе суда МФЦА - первой в Центральной Азии судебной системы, основанной на нормах и принципах прецедентного права, а также о функционировании Международного арбитражного центра и Центра зеленых финансов. Главы государств также ознакомились с деятельностью комитета МФЦА по регулированию финансовых услуг (AFSA) и особенностями регуляторного режима финансового центра.