03.04.2023, 10:16 23951
В марте тенге ослаб на 1,6%
Рассказать друзьям
Астана. 3 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам марта курс тенге ослаб на 1,6%, до 452,7 тенге за доллар США, сообщает Национальный банк Республики Казахстан.
По информации Нацбанка, среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже за месяц увеличился со 130 до 164 млн долларов США. Общий объем торгов составил 3,1 млрд долларов США. В течение месяца на валютном рынке наблюдался рост волатильности на фоне снижения цен на энергоносители, а также ухудшения сентимента рыночных участников в связи с опасениями по поводу банковского сектора в США и Еврозоне.
Продажи валютной выручки субъектами квазигосударственного сектора в течение прошедшего месяца составили порядка 253 млн долл. США. Компании квазигосударственного сектора самостоятельно осуществляют продажу на валютном рынке через банки второго уровня. Продажи валюты для обеспечения трансфертов из Национального фонда в республиканский бюджет за март составили 721 млн долларов США. Доля продаж из Национального фонда составила 23% от общего объема торгов и не более 40 млн долларов США в день. При проведении операций со средствами Национального Фонда, Национальным банком соблюдается принцип рыночного нейтралитета. Это подразумевает проведение регулярных и равномерных продаж иностранной валюты. Данная практика позволяет минимизировать влияние операций Национального Фонда на валютный рынок", - рассказали эксперты.
В целях поддержания валютной доли пенсионных активов ЕНПФ на уровне 30% Национальный Банк в марте осуществлял покупки иностранной валюты на биржевых торгах, общая сумма которых составила 232 млн долларов США или порядка 7% от общего объема рынка.
При этом отмечается, что валютных интервенций в марте Национальный банк не проводил.
В апреле фактический объем продаж из Национального фонда будет зависеть от заявок Министерства финансов на выделение трансфертов в республиканский бюджет. На основе текущих прогнозных ориентиров Министерства финансов по суммам необходимых трансфертов предварительно в марте Национальным банком планируется продажа валюты из Национального фонда в размере от 550 до 650 млн долларов США", - прогнозируют в Нацбанке.
В пресс-службе добавили, что в краткосрочной перспективе динамика тенге будет зависеть от ожиданий участников рынка, ситуации на мировых рынках и изменения геополитической обстановки.
Напомним, в феврале тенге укрепился на 3,2%.
новости по теме
04.04.2023, 09:27 1711
В Казахстане планируют ввести дифференцированные тарифы на газ
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 4 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане планируют ввести дифференцированные тарифы на газ. Об этом сообщил и.о. министра энергетики Болат Акчулаков в ходе заседания правительства.
Цены на газ для населения необходимо сдерживать с учетом социально-экономического положения таких потребителей. Однако, низкими ценами на газ продолжают пользоваться также потребители с высокими доходами. К примеру, при разнице в температуре практически в 2 раза, потребление Мангистауской и Костанайской областей остается в среднем одинаковым 600 кубометров газа в месяц. Таким образом сохранение низких цен на газ приводит к его нерациональному использованию", - сказал Акчулаков.
В этой связи, по его словам, до конца 1-го полугодия текущего года:
- совместно с министерствами индустрии и инфраструктурного развития, и экономики будет разработан план энергоэффективности и рационального потребления товарного газа;
- также совместно с министерством экономики будет подготовлен механизм дифференцированных тарифов на газ, стимулирующий его бережное потребление для бытовых потребителей за исключением населения, получающих адресную социальную помощь.
Он отметил, что с учетом роста экономики существенно выросло внутреннее потребление природного газа, а именно более чем на 2 млрд кубометров по сравнению с 2020 годом.
В целях обеспечения экономики страны газом Министерством совместно с КазахГаз и КазМунайГаз принимаются ряд мер. Первое, приняты законодательные изменения по стимулированию добычи газа. Второе, ведется работа по реализации новых заводов по переработке газа в т.ч. на месторождениях Кашаган, Карачаганак. В результате начиная с текущего года ожидается прирост производства товарного газа с существенным увеличением в 2025 году", - сказал и.о. министра.
Также, по его словам, достигнуты договоренности с Газпром по импорту газа в рамках подписанной Дорожной карты.
Кроме того, глава Минэнерго подчеркнул, что в сфере углеводородов стоит задача по развитию нефтегазохимической отрасли с выпуском продукции высокой добавленной стоимостью.
Как вы знаете, в конце прошлого года запущен один из крупнейших по мировым масштабам нефтехимический завод по производству полипропилена мощностью 500 тыс. тонн в год. Кроме того, в отрасли на сегодня реализуется 2 крупных проекта по производству полиэтилена мощностью 1,2 млн. тонн и бутадиена мощностью 319 тыс. тонн на общую сумму инвестиций 8,6 млрд. долл. США.
Он отметил, что в международной практике возле нефтехимических производств на основе использования базовой нефтехимической продукции активно развиваются предприятия малого и среднего бизнеса по выпуску товаров широкого спроса.
С каждым последующим переделом нефтегазохимия дает больше мультипликативного эффекта. После четвертого передела стоимость конечной продукции возрастает примерно до 10 раз.
Однако, одним из условий инвесторов по реализации крупных проектов бутадиена и полиэтилена является обеспечение готовой инфраструктурой.
В этой связи Алихан Асханович, прошу поручить Министерствам национальной экономики и финансов предусмотреть финансирование на строительство необходимой инфраструктуры СЭЗ "НИНТ", расположенного в Атырауской области, а также рассмотреть возможность финансирования газосепарационной установки с учетом возможностей бюджета", - сказал Акчулаков.
04.04.2023, 09:12 2066
В Казахстане разработают Комплексный план по поддержке малого и среднего предпринимательства
Будут предоставлены меры финансовой и нефинансовой поддержки бизнеса
Рассказать друзьям
Астана. 4 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерством национальной экономики совместно с заинтересованными госорганами и организациями будет разработан Комплексный план по поддержке малого и среднего предпринимательства, в том числе по стимулированию среднего предпринимательства. Об этом сообщил и.о. министра национальной экономики Алибек Куантыров в ходе заседания правительства.
Он отметил, что основными направлениями плана будут:
- предоставление мер финансовой, нефинансовой поддержки МСП;
- стимулирование развития МСП;
- устранение барьеров, препятствующих их развитию в рамках региональных программ;
- упрощение процедур государственных закупок;
- расширение источников финансирования МСП.
Глава государства обратил внимание на необходимость новой модели налоговой политики. Все поставленные задачи будут реализованы в рамках нового Налогового кодекса. Подходы нового Налогового кодекса будут направлены на формирование понятной и предсказуемой налоговой политики. Будут приняты меры по упрощению и цифровизации налогового администрирования. В рамках работы по справедливому распределению налоговой нагрузки будет проработан вопрос дифференциации ставок НДС и КПН в зависимости от приоритетности и рентабельности отрасли", - сказал и.о. министра.
По его словам, по разработке нового Бюджетного кодекса продолжается работа соответствующей Рабочей группы с участием центральных и местных госорганов и экспертного сообщества на базе АО "Института экономических исследований".
Для широкого обсуждения основных положений документа с независимыми экспертами и представителями общественности на портале "Открытые НПА" для получения комментариев и предложений размещен Консультативный документ регуляторной политики.
В целом документ будет основан на положениях Концепции по управлению госфинансами до 2030 года и ориентирован на построение крепкого фундамента налогово-бюджетной политики за счет определения комплекса мероприятий по управлению госфинансами, включая средствами Нацфонда и повышение эффективности планирования и использования бюджетных средств за счет внедряемых нововведений", - отметил Куантыров.
Глава МНЭ отметил, что в рамках реформирования тарифной политики по принципу "Тариф в обмен на инвестиции" начата работа, направленная на снижение износа сетей в сферах электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, что позволит снизить количество аварий, отключений и повысить качество данных услуг.
Для достижения указанных показателей потребуется проведение ремонта более 146 тыс. км инженерных сетей", - уточнил он.
На сегодня сформированы правовые основания для изменения тарифов и увеличения действующих инвестиционных программ.
В этой связи, ожидается предоставление заявок с подтверждающими документами от СЕМ, проработанных с отраслевыми госорганами и МИО.
Для повышения энергоэффективности и рационального потребления товарного газа главой государства поручено принять соотвествующий план.
В свою очередь, для решения поставленных задач предлагаются следующие меры:
- Введение дифференцированных тарифов для крупных коммерческих предприятий.
- Введение дифференцированных тарифов по объему потребления для населения и сокращение региональной разницы оптовых цен.
Данные меры позволят повысить культуру экономного использования газа, снизить дефицит объема внутреннего потребления и установить социально-справедливую стоимость газа", - сказал и.о. министра.
Кроме того, глава МНЭ сообщил, что в стране всего 1 283 приграничных сел в 65 районах с населением 1,7 млн человек. В рамках реализации проекта "Ауыл - Ел бесігі" на 2023 год запланировано 290 проектов в 140 приграничных селах.
В новой Концепции развития сельских территорий на 2023-2027 годы уделено большое внимание развитию приграничных территорий.
В рамках Концепции предусмотрено строительство и ремонт социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение отечественными телеканалами цифрового эфирного теле и радиовещания, возможность введения надбавки к заработной плате и других льгот жителям приграничных сельских округов трудодефицитных областей.
Кроме того, предусмотрено обустройство инфраструктуры пунктов пропусков.
Одним из инструментов повышения доходов всего сельского населения, включая приграничные регионы, станет реализация проекта "Ауыл аманаты". Будут реализованы меры по проведению скрининга с определением специализации каждого сельского округа, микрокредитованию ЛПХ, формированию сервисно-сбытовых кооперативов, обеспечению в лизинг техникой и оборудованием", - заключил он.
03.04.2023, 16:25 15746
Минэнерго Казахстана планирует повысить предельные цены на бензин и дизтопливо Дополнено
Рассказать друзьям
Астана. 3 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство энергетики Казахстана планирует повысить предельные розничные цены на бензин АИ-92, АИ-93 и дизельное топливо. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра энергетики Болат Акчулаков на брифинге в СЦК.
По словам и.о. министра, соответствующий проект приказа будет опубликован сегодня.
В целях стабилизации внутреннего рынка ГСМ необходимо снизить ценовую разницу между Казахстаном и соседними странами. Поэтому мы должны пойти на сложный, но в то же время нужный шаг - повысить предельные розничные цены", - сказал Акчулаков.
В частности, по его словам, планируется повысить предельные розничные цены:
• на бензин марки АИ-92 и АИ-93 со 182-187 (в зависимости от региона) до 205 тг за литр (рост 11%);
• а цена на дизель составит 295 тенге за литр. Сейчас в зависимости от региона цена варьируется от 230-260 тенге (в среднем рост 20%).
Если сейчас не сократить разницу в ценах, то уже в ближайшее время мы столкнемся с тотальным дефицитом топлива. Более того, это закроет пути для дальнейшего развития отрасли и угрожает энергетической безопасности страны", - отметил он.
Дополнено. 03.04.2023, 16.50
Глава ведомства рассказал о текущей ситуации на внутреннем рынке ГСМ.
Как вам известно, после модернизации трех нефтеперерабатывающих заводов их производственная мощность увеличилась на 3 млн тонн и достигла почти 17 млн тонн/год. За последние 5 лет мы увеличили производство бензина почти на 70% (c 3 млн до 5 млн тонн), а дизельного топлива - на 30% (с 4 млн до 5,2 млн тонн). При этом, в прошлом году несмотря на рекордный объем выработки дизтоплива - 5,2 млн тонн, мы ощутили нехватку в некоторых регионах страны. Возникший дефицит в объеме порядка 350 тыс. тонн (без учета зимнего ДТ) нам пришлось перекрывать за счет дорогого импортного топлива", - напомнил Акчулаков.
Он отметил, что основными факторами постоянно растущих объемов потребления являются: транзитный автотранспорт, а также "серый" экспорт в соседние страны.
Причина тому - значительная разница в цене. Казахстан входит в список стран с самыми низкими ценами на ГСМ. Например, в России стоимость дизтоплива в среднем составляет 345 тенге за литр, что дороже на 45%. А в Кыргызстане цена выше на 64% и составляет 390 т/л, в Узбекистане оно дороже в два раза - 480 т/л (101%). Маржа от перепродажи казахстанского ДТ за границу составляет от 50% до 120% и более, суммарно доходит до $140 млн в год", - подчеркнул глава Минэнерго.
Кроме того, по его словам, ситуация в сопредельных странах оказывает значительное влияние на внутренний рынок Казахстана. К примеру, в марте прошлого года розничные цены на дизельное топливо РФ снизились до уровня цен РК. В результате на приграничных с Россией АЗС существенно снизились продажи топлива, поскольку пропала заинтересованность в вывозе ГСМ из Казахстана.
Но буквально через месяц пошел резкий рост розничных цен в соседних странах и, как следствие, уже осенью, несмотря на увеличение производства ДТ, мы снова столкнулись с острой нехваткой топлива. В этом году диспаритет цен сохраняется. Как итог, в марте т.г. мы видим рост потребления по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 15%. В такой ситуации казахстанский дизель будет однозначно "утекать" в другие страны в еще больших объемах. Уже в этом году мы можем столкнуться с дефицитом в объеме до 850 тыс. тонн", - сказал Акчулаков.
И.о. министра отметил, что если раньше дефицит частично перекрывался за счет наращивания объемов производства, то сейчас наши НПЗ работают на пределе своих возможностей. В ближайшие 6 лет существенно увеличить производство ДТ физически невозможно (до расширения Шымкентского НПЗ).
Таким образом, Казахстан своим дешевым топливом фактически субсидирует экономики других стран в ущерб собственным национальным интересам", - отметил он.
По его словам, с текущими ценами сколько бы мы не увеличивали производство ГСМ, его всегда будет не хватать. Кроме того, с такой разницей в ценах, "переток" в соседние страны как был, так и будет продолжаться. При этом объемы "перетока" будут только увеличиваться. Никакие ограничительные меры не дадут должного эффекта.
Также сохранение диспаритета цен на ГСМ создает стимулы для работы "теневого" рынка и наносит ущерб национальным интересам Казахстана. А низкие цены на ГСМ не дают возможности привлекать инвестиции и развивать нефтегазовую отрасль, проводить геологоразведку и пополнять ресурсную базу, добавил Акчулаков.
Дополнено 03.03.2023, 19.32
Болат Акчулаков также рассказа, какие меры предприняты, чтобы защитить удешевленное дизтопливо от перепродажи.
Практика покрасить дизельное топливо, которое выделяется по льготной цене, не нова, мы ее ранее применяли. Ее смысл простой – это топливо идет адресно для определенных видов работ, то есть для сельхозтоваропроизводителей. Оно не должно нигде больше появляться - ни на отечественных заправочных станциях, ни на заграничных заправочных станциях", - сообщил Болат Акчулаков.
Помимо этого, внедрена система так называемых ПИН-кодов.
Все топливо, которое отпускается в адрес сельхозтоваропроизводителей, оно идет с ПИН-кодами и его нельзя перепродать. А крашенное - это защита от того, чтобы в обход ПИН-кодов не продавали его за наличный расчет", - уточнил Акчулаков.
03.04.2023, 14:51 18126
Стратегию развития до 2033 года разработали в QazaqGaz
Проект обсуждался и был рассмотрен на заседаниях четырех управляющих комитетов по разработке стратегии развития, а также на стратегической сессии с участием основных стейкхолдеров национальной компании
Рассказать друзьям
Астана. 3 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Эксперты и ветераны газовой отрасли на очередном заседании экспертного совета QazaqGaz одобрили проект стратегии развития QazaqGaz до 2033 года, сообщает пресс-служба компании.
Определены следующие стратегические направления для работы:
- стимулирование изменений для оптимизации спроса;
- тарифы и ценообразование;
- геологоразведочные работы и добыча;
- переработка газа (газоперерабатывающие заводы);
- торговые операции;
- газотранспортная система и подземное хранилище газа;
- газораспределительные сети;
- даунстрим;
- совершенствование операционной и инвестиционной деятельности;
- развитие высококомпетентной организации;
- цифровизация;
- подготовка к получению ESG рейтинга и выход на IPO.
Вышеуказанные сферы станут ключевыми направлениями распределения ресурсов и усилий группы компаний QazaqGaz. Проект обсуждался и был рассмотрен на четырех управляющих комитетах по разработке стратегии развития, а также на стратегической сессии с участием основных стейкхолдеров национальной компании", - отмечается в пресс-релизе.
В информации напомнили, что в конце 2021 года QazaqGaz стала национальной компанией.
В соответствии c постановлением правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2020 года №908 "О некоторых вопросах приватизации на 2021 - 2025 годы" QazaqGaz ведет работу по выходу компании на IPO, в том числе по улучшению инвестиционной и операционной привлекательности группы компаний QazaqGaz по всем стратегическим направлениям", - отметили в компании.
Для справки:
Акционерное общество «Национальная компания QazaqGaz - основная газовая компания Республики Казахстан, представляющая интересы государства, как на отечественном, так и зарубежном газовом рынке.
Компания управляет централизованной инфраструктурой по транспортировке товарного газа по магистральным газопроводам и газораспределительным сетям, обеспечивает международный транзит и занимается продажей газа на внутреннем и внешнем рынках, разрабатывает, финансирует, строит и эксплуатирует трубопроводы и газохранилища.
QazaqGaz осуществляет эксплуатацию крупнейшей сети магистральных газопроводов в Республики Казахстан общей протяженностью более 20,6 тысячи км (из них газопроводы-отводы 2793 км) с годовой пропускной способностью 255 млрд м3 и газораспределительных сетей протяженностью более 59 тысяч км.
03.04.2023, 13:54 19636
Годовая инфляция в Казахстане составила 18,1%
Фото: Бюро нацстатистики
Рассказать друзьям
Астана. 3 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане инфляция в марте в годовом исчислении составила 18,1%. Цены на продовольственные товары повысились на 20,5%, непродовольственные товары - на 18,1%, платные услуги - на 14,4%, сообщает Бюро национальной статистики.
За март индекс потребительских цен за месяц составил 0,9%, это на 0,4% ниже, чем в феврале. Цены на продтовары за месяц повысились на 1,1%, непродовольственные товары и платные услуги - на 0,8%.
Цены на продукты питания заметно выросли на овощи, в марте помидоры подорожали на 12,7%, перец сладкий - на 4,9%, капуста - на 4,5%, свекла - на 3,6%. Повышение цен отмечено на рис (3,4%), прохладительные напитки - на 3,3%, кефир 2,5% жирности - на 3,0%, молоко ультрапастеризованное - на 2,8%,бананы - на 2,2%, говядину, кисломолочные продукты - по 2,1%, масло сливочное - на 1,4%, сухофрукты и орехи, кондитерские изделия - по 1,3%. Огурцы подешевели на 7,3%, сахар - на 2,1%, крупа гречневая - на 2,0%", - сообщает статведомство.
Среди непродовольственных товаров наибольший прирост цен в марте наблюдался на мебель и предметы домашнего обихода - 2,3% и товары личного пользования - 1,3%. Среди товаров личного пользования более всего подорожали дезодоранты (на 2,5%), туалетная бумага - на 1,9%, мыло туалетное - на 1,7%, щетки зубные - на 1,5%, краска для волос - на 1,3%, отмечается в отчете.
Повышение цен по услугам отмечено на здравоохранение на 1,7%. Подорожали стоматологические услуги на 1,8%, услуги медицинских лабораторий - на 1,1%. Наблюдается рост цен на услуги железнодорожного пассажирского транспорта на 3,7%, парикмахерских и салонов красоты - на 2,5%, обслуживания и ремонта жилых помещений - на 0,7%.
Среди регионов самая высокая месячная инфляция зарегистрирована в Алматинской области - 1,5%, самая низкая - 0,4% в Астане.
В разрезе регионов цены на продовольственные товары больше всех выросли в Алматинской области (на 2,2%), непродовольственные - в Мангистауской и Карагандинской областях по 1,1%, платные услуги - в Туркестанской области, на 2,0%.
По сравнению с мартом 2022 года сахар-рафинад подорожал на 77,0%, мыло хозяйственное - на 73,3%, канцелярские товары - на 72,8%, мыло детское - на 55,6%, лук репчатый - на 55,1%, средство для мытья посуды - на 53,9%, курага - на 53,6%, туалетная бумага - на 49,5%. Напротив, в годовом выражении капуста подешевела на 51,1%", - отметили в Бюро нацстатистики.
В начале марта сообщалось, что годовая инфляция в Казахстане выросла до 21,3%. В середине марта глава Нацбанка Галымжан Пирматов заявил, что в Казахстане ожидается замедление инфляции до 9-12% к концу года. В то же время казахстанские аналитики прогнозируют инфляцию в Казахстане на уровне 12,2% в 2023 году.
03.04.2023, 09:39 24566
В правительстве Казахстана обсудили влияние санкционной политики на торговые потоки
Фото: primeminister.kz
Рассказать друзьям
Астана. 3 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В субботу премьер-министр РК Алихан Смаилов провел совещание по актуальным вопросам внешней торговли Казахстана, сообщила пресс-служба премьер-министра РК.
В частности, главе правительства было доложено о влиянии санкционной политики на торговые потоки республики, в том числе об изменении структуры торговли и логистики поставок товаров.
Алихан Смаилов поручил уполномоченным госорганам держать ситуацию на контроле, оперативно реагировать на факты нарушений, а также проводить широкую разъяснительную работу с представителями бизнеса", - сообщили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что в Казахстане третью неделю фиксируется снижение цен на социально значимые продукты.
03.04.2023, 09:22 24981
В Казахстане наблюдается снижение цен на социально значимые продукты
Рассказать друзьям
Астана. 3 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане третью неделю фиксируется снижение цен на социально значимые продукты. Устойчивый трехнедельный тренд снижения цен зафиксирован на 6 видов продуктов: крупу гречневую, картофель, морковь, лук, капусту, сахар. Итоги ценовой ситуации за неделю на социально значимые продукты питания и меры по стабилизации цен обсудили на совещании под председательством исполняющего обязанности заместителя премьер-министра - министра торговли и интеграции Серика Жумангарина. Об этом сообщает пресс-служба правительства.
За текущую неделю снизились цены на крупу гречневую на 1,3%, сахар - на 0,8%, лук - на 0,3% и картофель - на 0,7%. На этой неделе наблюдается снижение цен на масло подсолнечное на 1,1% в трех регионах: городе Алматы, Алматинской и Восточно-Казахстанской областях", - отметил и.о. председателя Комитета торговли МТИ РК Айдар Абилдабеков.
Кроме того, по данным Ассоциации переработчиков масличных культур, по сравнению с октябрем-ноябрем 2022 года снизились цены на подсолнечный шрот/жмых до 30%, на подсолнечное масло в сравнении с ноябрем прошлого года - до 19%. Сейчас отпускные цены отечественных маслозаводов на литр подсолнечного рафинированного масла находятся в диапазоне 630-680 тенге.
Продолжается тенденция снижения цен в Мангистауской области. Кроме того, положительный ценовой тренд на этой неделе зафиксировали и в Западно-Казахстанской области (-0,1%). Здесь значительно снизились цены на лук (-2,9%) и сахар (-3,8%). Стабилизировались цены в Северо-Казахстанской области.
Результативность демонстрирует работа региональных комиссий по выявлению посреднических схем.
В результате анализа электронных счетов-фактур Комитет торговли выявил посредническую схему двух индивидуальных предпринимателей, получивших льготный займ в СПК "Шымкент". Путем создания дополнительного посредничества они реализовывали продукцию по завышенной цене друг другу. В конечном счете до потребителя продукция доходила значительно дороже. Все материалы переданы в территориальные департаменты для проработки", - отметил Айдар Абилдабеков.
Вице-министр сельского хозяйства Абулхаир Тамабек проинформировал о результатах разбронирования овощей в регионах и объемах запасов. При потребности в картофеле до конца апреля в объеме 29,9 тыс. тонн обеспеченность этим овощем в 18 регионах составляет от 90% и выше, в остальных - от 69%. При потребности в моркови до конца апреля т.г. в 6,8 тыс. тонн обеспеченность запасами составляет от 100% и выше, за исключением Карагандинской области (69%). Капустой обеспечены менее 50% два региона (Жамбылская и Кызылординская области), у всех остальных - свыше. По луку запасы всех регионов превышают планку в 50%.
Мы видим результаты товарных интервенций и должны продолжить эту работу до поступления раннего урожая. Кроме того, необходимо пересмотреть типовые правила реализации механизмов стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары, увеличив финансирование форвардного закупа продтоваров до 70%, а по оборотным схемам снизить до 30%. Таким образом благодаря форвардным закупкам, у нас будет гарантированный объем запасов продуктов, который позволит влиять на стабилизацию цен на рынке", - подчеркнул Серик Жумангарин.
02.04.2023, 22:00 31521
Китай стал главным поставщиком автомобилей в Казахстан
Китай сместил российский и японский автопром на казахстанском авторынке
Рассказать друзьям
Астана. 2 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - По количеству импортируемых легковых автомобилей Китай стал главным поставщиком на рынок Республики Казахстан в 2023 году, сместив российский и японский автопром.
Импорт китайских легковых автомобилей в РК в январе-феврале этого года составил 4 959 штук на сумму $83,3 млн, что в 9,6 раз больше, чем в прошлогоднем периоде, информирует Tradereport.kz.
Отмечается, что в условиях практически приостановления российского импорта на казахстанский рынок (только 4 машины в январе) из Японии количество четырехколесных выросло в 1,7 раз. Также возросли поставки из США (х2,6), из Кореи (х3,8), Турции (х5,9), Германии (х11,6).
Китайский автопром начал завоевывать рынок РК еще в прошлом году, нарастив поставки в 9 раз в 2022 году до 12,5 тысяч. Если в России уже каждый третий проданный новый автомобиль китайского происхождения, то у нас по итогам двух месяцев уже порядка 14-15% рынка родом из КНР.
В 2022 году КНР экспортировала на мировой рынок 2,5 млн легковых автомобилей, что на 56,7% больше, чем в 2021 году, что позволило ей стать вторым автомобильным экспортером мира после Японии. До 2021 года количество экспортируемых из Китая автомобилей никогда не превышало 1 миллиона. По ожиданиям автомобильных аналитиков, Китай станет главным экспортером уже в 2023 году.
Учитывая все это, можно ожидать, что китайские автоконцерны надолго останутся на территории РК в качестве главного импортера.
Читаемое
04.04.2023, 08:24Алматы станет культурной и туристской столицей ШОС на 2023-2024 годы 04.04.2023, 09:122371В Казахстане разработают Комплексный план по поддержке малого и среднего предпринимательства 04.04.2023, 09:431831Разлившаяся река подтопила дома в Костанайской области 04.04.2023, 09:571686C 1 июля планируется переход к новой модели рынка электроэнергии - Минэнерго 04.04.2023, 09:271611В Казахстане планируют ввести дифференцированные тарифы на газ 01.04.2023, 09:13160051Казахстанские сейсмологи зарегистрировали землетрясение на территории Китая 31.03.2023, 20:49159121Синоптики представили прогноз по паводкам 31.03.2023, 15:55157116В Алматинской области ожидаются заморозки 01.04.2023, 10:57Пострадавшие в результате паводков в поселке Каратал Актюбинской области семьи получили материальную помощь155846Пострадавшие в результате паводков в поселке Каратал Актюбинской области семьи получили материальную помощь 01.04.2023, 11:07154641Интернет-мошенник из колонии обманул казахстанцев на 25 млн тенге 18.03.2023, 14:26238281В поселке Кобда Актюбинской области в результате паводка сильно повреждены около 25 домов 15.03.2023, 14:26223216Паводки в ЗКО: 12 поселков оказались отрезаны от цивилизации 16.03.2023, 19:02221971Агентство Kazakhstan Today публикует видео по обращениям жителей Бостандыкского района 14.03.2023, 19:03221766Дачников Уральска предупредили о возможной эвакуации 14.03.2023, 16:53218566Вспышку оспы овец зарегистрировали в ВКО
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Алматы находится в 10-балльной сейсмической зоне малоэтажного строительства. При этом, мегаполис буквально забит сверхвысотными новостройками. Считаете ли Вы необходимым принять меры по решению вопросов общественной безопасности и какие именно?