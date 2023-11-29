В регионах Казахстана заготовили свыше 24 млн тонн кормов для скота   

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Астана. 28 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Товарные биржи в Казахстане до сих пор не выполняют свой функционал на рынке, хотя с биржевой торговлей были связаны большие ожидания, заявил сегодня на заседании правительства премьер-министр Алихан Смаилов.





В настоящее время в Казахстане насчитывается 10 товарных бирж, которые торгуют зерном, нефтепродуктами, углем и прочими товарами. По словам Смаилова, главная проблема этой деятельности - использование недропользователями товарных бирж для своих нужд.





Большая часть биржевого рынка сегодня сконцентрирована именно на обслуживании таких закупок, где нет обязательств по соблюдению местного содержания. В итоге ежегодно более 1 трлн тенге не доходит до нашего бизнеса. Так не должно быть. Закупки недропользователей должны работать на страну. Важно расширять местное содержание, диверсифицировать наше производство. Еще одна проблема - это отнесение товарных бирж к субъектам микропредпринимательства. Это позволяет им делать крайне низкие налоговые отчисления и избегать проверок. В целом выявленные недостатки должны быть устранены в рамках нового законопроекта", - подчеркнул премьер-министр.





Он поручил правительству принять следующие меры по вопросам биржевой торговли:





в течение 2 дней согласовать проект заключения правительства на законопроект по вопросам биржевой торговли;

Министерству цифрового развития проработать вопрос повышения информационной безопасности программного обеспечения товарных бирж с учетом имеющихся мировых стандартов;

Министерству торговли совместно с Министерством юстиции и Агентством по защите и развитию конкуренции следует также разработать пакет поправок в Кодекс об административных правонарушениях по ужесточению ответственности товарных бирж и ее участников;

совместно с министерствами национальной экономики, транспорта и фондом "Самрук-Казына" разработать комплекс мер по стимулированию реализации биржевых товаров, в том числе на экспорт через механизм биржевой торговли.





Координацию исполнения поручений премьер поручил своему заместителю - министру торговли и интеграции Серику Жумангарину.





В свою очередь вице-министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев рассказал, что кабмин разработал проект закона по вопросам биржевой торговли и провел его презентацию на площадке партии АМАNАТ.





Законопроект призван решить 3 ключевые задачи:





ужесточить регуляторные требования к биржам и усилить государственный контроль;

исключить обход закупочных процедур недропользователей;

обеспечить доступ отечественных производителей к прозрачным торговым инструментам.





По первому направлению биржи хотят вывести из категории субъектов малого и микропредпринимательства. На сегодня, по словам Шаккалиева, из 10 бирж 9 - это субъекты микробизнеса, 1 биржа - малый бизнес.





Однако годовой оборот биржевых сделок превышает триллионы тенге. В частности, по итогам 2022 года объем биржевых сделок составил более 2,5 трлн тенге, за 10 месяцев этого года - 1,6 трлн тенге", - отметил вице-премьер.





В законопроекте также предлагается повысить финансовую устойчивость товарных бирж. Размер уставного капитала составит 600 тысяч МРП (сейчас УК 300 тысяч МРП), это порядка 2 миллиардов тенге. Гарантийный фонд - 100 тысяч МРП.





Шаккалиев также отметил, что у бизнеса имеются проблемы по выходу на товарные биржи. Взносы за вход и участие предпринимателей в конкретных сделках составляют от 250 тысяч до 95 млн тенге.





Естественно, это неподъемные расходы для большинства предпринимателей. Поэтому нами предлагается установить единые максимальные размеры взносов и платежей за участие в торгах. К этому вопросу мы подойдем дифференцировано", - сообщил вице-премьер.





Также предлагается включить главных участников торгов - брокеров и клиринг центры - в категорию субъектов финансового мониторинга.





Кроме того, министерство предлагает отдельно выделять в списке биржевых товаров социально значимые: уголь, пшеницу, нефтепродукты и другие.





Учитывая их важную роль в обеспечении энергетической и продовольственной безопасности, их торговля будет осуществляться только на тех товарных биржах, которые войдут в специальный перечень, который определит правительство на конкурсной основе, подчеркнул Шаккалиев.





Это позволит обеспечить прозрачное ценообразование на такие товары, а также отследить товарные потоки как внутри страны, так и во внешнеэкономической деятельности (экспорт/импорт)", - отметил вице-премьер.





В качестве стимулов выхода на биржу предлагается:





для отечественных товаропроизводителей СЗПТ - применить метод зачета при уплате НДС;

для национальных экспортеров - ввести упрощенный порядок возврата НДС, например, до 5 дней (сейчас 15 дней);

также совместно с КТЖ предлагается пересмотреть ж/д тарифы на логистику в случае заключения биржевой сделки.





Также в законопроекте предлагается:





исключить возможность обхода госзакупок через товарные биржи . Это более 40 млрд тенге ежегодно;

. Это более 40 млрд тенге ежегодно; ввести по аналогии с госзакупками реестр недобросовестных участников биржевых торгов ;

; запретить автоматизированную и ускоренную подачу заявки;

для доминирующих субъектов рынка - ограничить выход на торги через посредников и закрепить для них статус дилера (т.е. от своего имени и в своих интересах).





Также Шаккалиев представил поправки в законопроект, касающиеся закупок недропользователей. Предлагается:





перевести закупки на специализированные электронные торговые площадки, синхронизированные с реестром товаров, работ и услуг NАDLOC.





Вице-премьер подчеркнул, что это действующий способ закупа, законодательная база под него есть, однако недропользователями она многие годы не используется;





исключить сборы и взносы для отечественных производителей для свободного доступа на электронные площадки;

для свободного доступа на электронные площадки; пересмотреть требования по соблюдению коммерческой тайны на бирже. Все сведения по участникам и сделкам будут публиковаться в открытом доступе (после подведения итогов торгов).





В заключение Шаккалиев подчеркнул, что все поставленные главой государства задачи нашли свое отражение в законопроекте.





В итоге биржевая торговля должна выступить важным драйвером роста торговли, экономики и отечественного производства. Ключевым результатом станет формирование прозрачного рыночного ценообразования и усиленный контроль за денежными потоками участников биржевой торговли", - резюмировал вице-премьер.



