15.04.2024, 14:45 20151

Внешнеторговый оборот Казахстана уменьшился почти на 3%

Также существенно сократился импорт и экспорт товаров в страны ЕАЭС
Астана. 15 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Внешнеторговый оборот Казахстана в январе-феврале 2024 года уменьшился на 2,9%, сообщает Бюро национальной статистики РК.

По его данным, внешнеторговый оборот страны в январе-феврале 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 20 400,5 млн долларов США.

Экспорт вырос на 0,4% и составил около 12,3 млрд долларов США, импорт сократился на 7,4% и составил более 8 млрд долларов США.

Также в БНС привели данные по взаимной торговле РК со странами ЕАЭС.

В январе-феврале внешнеторговый оборот со странами ЕАЭС составил 3868,9 млн долларов США, это на 11,2% меньше, чем в прошлом году.

Также на 18,8% сократился экспорт товаров в страны ЕАЭС (1434,3 млн долларов США). Импорт тоже уменьшился на 6% и составил 2434,6 млн долларов США.

В общем объеме внешнеторгового оборота Республики Казахстан со странами ЕАЭС большую долю занимает Российская Федерация - 91,7%, далее следуют Кыргызская Республика - 5,2%, Республика Беларусь - 3% и Республика Армения - 0,1%.
 

новости по теме

14.04.2024, 18:19 44446

В марте Казахстан превысил обязательства по добыче нефти

РК представит подробный план компенсации
Астана. 14 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Согласно вторичным источникам, Казахстан в марте превысил свои обязательства по добыче нефти на 131 тысячу баррелей в сутки. Это связано с климатическими условиями и продолжительностью отопительного сезона, сообщает пресс-служба Министерства энергетики РК.

Однако Казахстан продолжит прилагать все усилия для выполнения своих обязательств и компенсации перепроизводства в первом квартале.

Также в соответствии с решением 53-го заседания совместного министерского мониторингового комитета Казахстан представит подробный план компенсации в секретариат ОПЕК к 30 апреля 2024 года.

Ранее Казахстан продлил свои текущие обязательства до конца июня 2024 года.

3 апреля в формате видеоконференции прошло 53-е заседание совместного министерского мониторингового комитета (JMMC). На заседании обсуждалось выполнение странами обязательств за январь и февраль 2024 года. Был отмечен высокий уровень выполнения обязательств странами-участниками.
 
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Теги:НефтьДобычаобязательства
12.04.2024, 15:07 107471

Казахстан продлил запрет на ввоз пшеницы еще на полгода

Запрет не распространяется на транзитные перевозки пшеницы через территорию Казахстана железнодорожным транспортом
Казахстан продлил запрет на ввоз пшеницы еще на полгода
Фото: Depositphotos
Астана. 12 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Республике Казахстан продлили запрет на ввоз пшеницы еще на полгода, сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства РК.

Приказом министра сельского хозяйства от 11 апреля 2024 года № 125 установлен запрет на ввоз пшеницы в Республику Казахстан, в том числе из государств - членов ЕАЭС автомобильным, водным и железнодорожным транспортом, за исключением поставок железнодорожным транспортом в адрес птицеводческих и мукомольных предприятий исключительно для производства и потребления. Временный запрет действует с 12 апреля 2024 года срокам на 6 месяцев", - проинформировали в ведомстве.


Отмечается, что запрет не распространяется на транзитные перевозки пшеницы через территорию Казахстана железнодорожным транспортом, а также на завоз пшеницы для мукомольных и птицеводческих предприятий.

Также подчеркивается, что ввезенная пшеница не подлежит реализации на внутреннем и внешних рынках.

Напомним, в сентябре прошлого года Казахстан ввел запрет на ввоз пшеницы железнодорожным транспортом.
 
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Теги:РКзапретввозПродлениеПшеница
11.04.2024, 20:31 119141

Перекачку и отгрузку нефти возобновили на КТК

Основные работы на объектах морского терминала окончены
Перекачку и отгрузку нефти возобновили на КТК
Фото: Минтранспорта РК
Астана. 11 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) сообщил о возобновлении отгрузки нефти.

После окончания основных работ на объектах морского терминала КТК в период плановой остановки нефтепровода 11 апреля возобновлена отгрузка нефти", - говорится в сообщении.


Напомним, Каспийский трубопроводный консорциум с 9 апреля в ходе плановой остановки приступил к проведению работ по техническому обслуживанию и подключению нового оборудования на объектах магистрального нефтепровода Тенгиз - Новороссийск.
 
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Теги:НефтьотгрузкаКТК
11.04.2024, 09:36 127686

Минэнерго РК изменит цены на бензин и дизтопливо для иностранных граждан

Для граждан с водительским удостоверением и свидетельством о регистрации транспортного средства в Казахстане цены остаются прежними
Минэнерго РК изменит цены на бензин и дизтопливо для иностранных граждан
Астана. 11 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В целях сохранения топливного баланса на внутреннем рынке, а также минимизации рисков перетоков и "серого" экспорта нефтепродуктов Министерством энергетики РК подготовлен проект приказа с уточненными ценами на бензин Аи-92, Аи-93 и дизельное топливо в зависимости от объемов потребления и происхождения автотранспорта. Проект приказа опубликован на сайте "Открытые НПА".

В настоящее время в связи с государственным регулированием цен Казахстан является страной с наименьшей стоимостью на ГСМ среди стран Евразийского экономического союза, что приводит к высоким рискам перетоков и "серого" экспорта нефтепродуктов в другие страны. Проектом приказа предполагается, что цена на бензин марки Аи-92 и Аи-93 будет установлена на уровне 245 тенге за литр. Документом предполагается, что цена на дизельное топливо составит 315 тенге за литр", - говорится в сообщении Минэнерго.


Отмечается, что цены на ГСМ для граждан с водительским удостоверением и свидетельством о регистрации транспортного средства в Республике Казахстан остаются прежними.

Министерство энергетики РК также сообщило, что в настоящее время выработка, отгрузка и восполнение запасов ГСМ производятся бесперебойно, на внутреннем рынке имеется значительный запас нефтепродуктов, ситуация с обеспечением ГСМ стабильна.

Ранее сообщалось, что в Казахстане планируют установить единую цену на дизтопливо в 295 тенге за литр.
 
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Теги:бензинМинэнергоДизтопливо
10.04.2024, 15:56 136191

Сколько топлива выделено для борьбы с ЧС, рассказали в Минэнерго

В ведомстве отчитались об обеспечении ГСМ для борьбы с последствиями паводков и по запасам топлива
Астана. 10 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве энергетики Казахстана предоставили данные об обеспечении ГСМ для борьбы с последствиями паводков и по запасам топлива.

По данным МЭ, в регионах подготовлены следующие запасы топлива:

 - бензины Аи-80, АИ-92, АИ-95 - 3,4 тыс. тонн,

 - дизтопливо летнее и зимнее - 7,3 тыс. тонн;

 - авиатопливо РТ и ТС-1 - 44,8 тыс. тонн;

 - мазут топочный в объеме 2,3 тыс. тонн.

В двадцати регионах задействованы или находятся наготове для доставки ГСМ 111 бензовозов. При необходимости количество бензовозов будет увеличено. Отмечается, что доставка топлива занимает от 1 до 18 часов в зависимости от региона.

Кроме того, дополнительно выделены объемы ГСМ для Минобороны - 97 тыс. литров авиатоплива; акимата Атырауской области - 171 тыс. литров дизтоплива и 24 тыс. литров АИ-92.
 
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Теги:ГСМзапасытопливо
09.04.2024, 15:48 151766

Перекачка и отгрузка нефти временно приостановлена на КТК

КТК проводит техобслуживание и подключение нового оборудования
Перекачка и отгрузка нефти временно приостановлена на КТК
Фото: cpc.ru
Астана. 9 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Каспийский трубопроводный консорциум с 9 апреля 2024 года в ходе плановой остановки приступил к проведению работ по техническому обслуживанию и подключению нового оборудования на объектах магистрального нефтепровода Тенгиз -Новороссийск, сообщили в пресс-службе КТК.

Как пояснили в пресс-службе КТК, 72-часовые остановки перекачки по нефтепроводу происходят не реже двух раз в год, их график заблаговременно согласуется со всеми грузоотправителями, а также с Министерством энергетики Республики Казахстан.

Плановые остановки требуются для проведения тех видов технического обслуживания, ремонта и подключения оборудования, которые невозможно осуществить на действующем оборудовании.

Также в настоящий момент остановлена отгрузка нефти на морском терминале КТК. Ее возобновление запланировано с 11 апреля.
 
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Теги:НефтьКТКприостановка
05.04.2024, 16:37 196021

Казахстан и Узбекистан совместно реализуют 60 проектов с портфелем инвестиций более $2,5 млрд

В Хиве прошла неформальная встреча президентов Казахстана и Узбекистана
Казахстан и Узбекистан совместно реализуют 60 проектов с портфелем инвестиций более $2,5 млрд
Фото: Акорда
Хива. 5 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан и Узбекистан реализуют 60 совместных проектов в сферах промышленности, энергетики, транспорта и логистики, сельского хозяйства с созданием более 13 тысяч рабочих мест. Такие данные были озвучены в ходе встречи президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Хиве, сообщает Акорда.

Объем инвестиций совместных проектов Казахстана и Узбекистана превышает 2,5 млрд долларов. В целом, отметил в ходе встречи Касым-Жомарт Токаев, товарооборот двух стран по итогам прошлого года составил 4,4 млрд долларов, что является хорошим показателем. Также успешно продвигается проект строительства Международного центра промышленной кооперации.

Подчеркивая, что "только вместе и сообща можно обеспечить устойчивое развитие двух стран", Токаев поддержал принятие программы стратегического партнерства и союзничества между Казахстаном и Узбекистаном до 2034 года.

В ходе встречи президенты обменялись мнениями по широкому спектру вопросов экономического взаимодействия, включая увеличение взаимной торговли, сотрудничество в сферах энергетики, транспорта, водного хозяйства, IT-отрасли. Особое внимание в ходе беседы было уделено развитию культурно-гуманитарных связей и раскрытию уникального туристического потенциала Казахстана и Узбекистана", - добавили в пресс-службе Акорды.


Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Узбекистан сегодня. Помимо неформальной встречи двух лидеров, в программу визита вошли совместное посещение предприятий и культурных объектов Хивы.

Напомним, Казахстан и Узбекистан поставят друг у друга счетчики учета трансграничных вод.
 
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Теги:ТокаевУзбекистанМирзиёев
05.04.2024, 09:51 176421

В Казахстане тарифы на электроэнергию выросли на 6% за месяц и на 26% за год

За январь-февраль текущего года в стране произвели 21,4 млрд кВт-ч электроэнергии
В Казахстане тарифы на электроэнергию выросли на 6% за месяц и на 26% за год
Астана. 5 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане тарифы на электроэнергию по итогам марта текущего года выросли на 5,9% за месяц и на 26,1% за год, сообщает energyprom.kz.

В региональном разрезе в месячной динамике сильнее всего ощутили удорожание жители СКО: плюс 20%. Рост цен был отмечен также в Восточно-Казахстанской (плюс 19,8%), Абайской (плюс 19,7%), Павлодарской (плюс 19%), Алматинской (плюс 17,9%) областях и в Алматы (плюс 10,3%). В остальных 14 регионах цены остались на уровне февраля 2024 года.

В годовой динамике наибольшее удорожание наблюдалось в Атырауской области: плюс 68,2%. Заметный годовой рост был отмечен также в Павлодарской (плюс 48,5%), Восточно-Казахстанской (плюс 44,5%), Абайской (плюс 44,3%) и Северо-Казахстанской (плюс 37%) областях. Наименьший годовой рост тарифов был зафиксирован в столице: плюс 7,6%. На уровне марта прошлого года тариф остался лишь в одном регионе - Улытауской области.

За январь-февраль текущего года в стране произвели 21,4 млрд кВт-ч электроэнергии - на 3,2% больше, чем за аналогичный период годом ранее.

В региональном разрезе наибольший объем электрогенерации был зафиксирован в Павлодарской области: 9,3 млрд кВт-ч - на 4,4% больше, чем за январь-февраль 2023 года. Далее идет Карагандинская область: 2,3 млрд кВт-ч, плюс 6,3% за год. На Атыраускую область, замыкающую тройку лидеров, пришлось 1,4 млрд кВт-ч - на 0,9% больше, чем годом ранее.

Эти три региона обеспечили 60,7% всего производства электроэнергии по стране.

За январь-февраль текущего года инвестиции в основной капитал в сфере производства, передачи и распределения электроэнергии достигли 51 млрд тенге - на 25,8% больше в стоимостном выражении, чем годом ранее.

Ранее в Минэнерго прокомментировали повышение тарифов на электроэнергию.
 
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Теги:Росттарифыэлектроэнергия

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