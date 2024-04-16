15.04.2024, 14:45 20151
Внешнеторговый оборот Казахстана уменьшился почти на 3%
Также существенно сократился импорт и экспорт товаров в страны ЕАЭС
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Астана. 15 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Внешнеторговый оборот Казахстана в январе-феврале 2024 года уменьшился на 2,9%, сообщает Бюро национальной статистики РК.
По его данным, внешнеторговый оборот страны в январе-феврале 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 20 400,5 млн долларов США.
Экспорт вырос на 0,4% и составил около 12,3 млрд долларов США, импорт сократился на 7,4% и составил более 8 млрд долларов США.
Также в БНС привели данные по взаимной торговле РК со странами ЕАЭС.
В январе-феврале внешнеторговый оборот со странами ЕАЭС составил 3868,9 млн долларов США, это на 11,2% меньше, чем в прошлом году.
Также на 18,8% сократился экспорт товаров в страны ЕАЭС (1434,3 млн долларов США). Импорт тоже уменьшился на 6% и составил 2434,6 млн долларов США.
В общем объеме внешнеторгового оборота Республики Казахстан со странами ЕАЭС большую долю занимает Российская Федерация - 91,7%, далее следуют Кыргызская Республика - 5,2%, Республика Беларусь - 3% и Республика Армения - 0,1%.
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14.04.2024, 18:19 44446
В марте Казахстан превысил обязательства по добыче нефти
РК представит подробный план компенсации
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Астана. 14 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Согласно вторичным источникам, Казахстан в марте превысил свои обязательства по добыче нефти на 131 тысячу баррелей в сутки. Это связано с климатическими условиями и продолжительностью отопительного сезона, сообщает пресс-служба Министерства энергетики РК.
Однако Казахстан продолжит прилагать все усилия для выполнения своих обязательств и компенсации перепроизводства в первом квартале.
Также в соответствии с решением 53-го заседания совместного министерского мониторингового комитета Казахстан представит подробный план компенсации в секретариат ОПЕК к 30 апреля 2024 года.
Ранее Казахстан продлил свои текущие обязательства до конца июня 2024 года.
3 апреля в формате видеоконференции прошло 53-е заседание совместного министерского мониторингового комитета (JMMC). На заседании обсуждалось выполнение странами обязательств за январь и февраль 2024 года. Был отмечен высокий уровень выполнения обязательств странами-участниками.
12.04.2024, 15:07 107471
Казахстан продлил запрет на ввоз пшеницы еще на полгода
Фото: Depositphotos
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Астана. 12 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Республике Казахстан продлили запрет на ввоз пшеницы еще на полгода, сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства РК.
Приказом министра сельского хозяйства от 11 апреля 2024 года № 125 установлен запрет на ввоз пшеницы в Республику Казахстан, в том числе из государств - членов ЕАЭС автомобильным, водным и железнодорожным транспортом, за исключением поставок железнодорожным транспортом в адрес птицеводческих и мукомольных предприятий исключительно для производства и потребления. Временный запрет действует с 12 апреля 2024 года срокам на 6 месяцев", - проинформировали в ведомстве.
Отмечается, что запрет не распространяется на транзитные перевозки пшеницы через территорию Казахстана железнодорожным транспортом, а также на завоз пшеницы для мукомольных и птицеводческих предприятий.
Также подчеркивается, что ввезенная пшеница не подлежит реализации на внутреннем и внешних рынках.
Напомним, в сентябре прошлого года Казахстан ввел запрет на ввоз пшеницы железнодорожным транспортом.
11.04.2024, 20:31 119141
Перекачку и отгрузку нефти возобновили на КТК
Основные работы на объектах морского терминала окончены
Фото: Минтранспорта РК
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Астана. 11 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) сообщил о возобновлении отгрузки нефти.
После окончания основных работ на объектах морского терминала КТК в период плановой остановки нефтепровода 11 апреля возобновлена отгрузка нефти", - говорится в сообщении.
Напомним, Каспийский трубопроводный консорциум с 9 апреля в ходе плановой остановки приступил к проведению работ по техническому обслуживанию и подключению нового оборудования на объектах магистрального нефтепровода Тенгиз - Новороссийск.
11.04.2024, 09:36 127686
Минэнерго РК изменит цены на бензин и дизтопливо для иностранных граждан
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Астана. 11 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В целях сохранения топливного баланса на внутреннем рынке, а также минимизации рисков перетоков и "серого" экспорта нефтепродуктов Министерством энергетики РК подготовлен проект приказа с уточненными ценами на бензин Аи-92, Аи-93 и дизельное топливо в зависимости от объемов потребления и происхождения автотранспорта. Проект приказа опубликован на сайте "Открытые НПА".
В настоящее время в связи с государственным регулированием цен Казахстан является страной с наименьшей стоимостью на ГСМ среди стран Евразийского экономического союза, что приводит к высоким рискам перетоков и "серого" экспорта нефтепродуктов в другие страны. Проектом приказа предполагается, что цена на бензин марки Аи-92 и Аи-93 будет установлена на уровне 245 тенге за литр. Документом предполагается, что цена на дизельное топливо составит 315 тенге за литр", - говорится в сообщении Минэнерго.
Отмечается, что цены на ГСМ для граждан с водительским удостоверением и свидетельством о регистрации транспортного средства в Республике Казахстан остаются прежними.
Министерство энергетики РК также сообщило, что в настоящее время выработка, отгрузка и восполнение запасов ГСМ производятся бесперебойно, на внутреннем рынке имеется значительный запас нефтепродуктов, ситуация с обеспечением ГСМ стабильна.
Ранее сообщалось, что в Казахстане планируют установить единую цену на дизтопливо в 295 тенге за литр.
10.04.2024, 15:56 136191
Сколько топлива выделено для борьбы с ЧС, рассказали в Минэнерго
В ведомстве отчитались об обеспечении ГСМ для борьбы с последствиями паводков и по запасам топлива
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Астана. 10 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве энергетики Казахстана предоставили данные об обеспечении ГСМ для борьбы с последствиями паводков и по запасам топлива.
По данным МЭ, в регионах подготовлены следующие запасы топлива:
- бензины Аи-80, АИ-92, АИ-95 - 3,4 тыс. тонн,
- дизтопливо летнее и зимнее - 7,3 тыс. тонн;
- авиатопливо РТ и ТС-1 - 44,8 тыс. тонн;
- мазут топочный в объеме 2,3 тыс. тонн.
В двадцати регионах задействованы или находятся наготове для доставки ГСМ 111 бензовозов. При необходимости количество бензовозов будет увеличено. Отмечается, что доставка топлива занимает от 1 до 18 часов в зависимости от региона.
Кроме того, дополнительно выделены объемы ГСМ для Минобороны - 97 тыс. литров авиатоплива; акимата Атырауской области - 171 тыс. литров дизтоплива и 24 тыс. литров АИ-92.
09.04.2024, 15:48 151766
Перекачка и отгрузка нефти временно приостановлена на КТК
Фото: cpc.ru
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Астана. 9 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Каспийский трубопроводный консорциум с 9 апреля 2024 года в ходе плановой остановки приступил к проведению работ по техническому обслуживанию и подключению нового оборудования на объектах магистрального нефтепровода Тенгиз -Новороссийск, сообщили в пресс-службе КТК.
Как пояснили в пресс-службе КТК, 72-часовые остановки перекачки по нефтепроводу происходят не реже двух раз в год, их график заблаговременно согласуется со всеми грузоотправителями, а также с Министерством энергетики Республики Казахстан.
Плановые остановки требуются для проведения тех видов технического обслуживания, ремонта и подключения оборудования, которые невозможно осуществить на действующем оборудовании.
Также в настоящий момент остановлена отгрузка нефти на морском терминале КТК. Ее возобновление запланировано с 11 апреля.
05.04.2024, 16:37 196021
Казахстан и Узбекистан совместно реализуют 60 проектов с портфелем инвестиций более $2,5 млрд
В Хиве прошла неформальная встреча президентов Казахстана и Узбекистана
Фото: Акорда
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Хива. 5 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан и Узбекистан реализуют 60 совместных проектов в сферах промышленности, энергетики, транспорта и логистики, сельского хозяйства с созданием более 13 тысяч рабочих мест. Такие данные были озвучены в ходе встречи президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Хиве, сообщает Акорда.
Объем инвестиций совместных проектов Казахстана и Узбекистана превышает 2,5 млрд долларов. В целом, отметил в ходе встречи Касым-Жомарт Токаев, товарооборот двух стран по итогам прошлого года составил 4,4 млрд долларов, что является хорошим показателем. Также успешно продвигается проект строительства Международного центра промышленной кооперации.
Подчеркивая, что "только вместе и сообща можно обеспечить устойчивое развитие двух стран", Токаев поддержал принятие программы стратегического партнерства и союзничества между Казахстаном и Узбекистаном до 2034 года.
В ходе встречи президенты обменялись мнениями по широкому спектру вопросов экономического взаимодействия, включая увеличение взаимной торговли, сотрудничество в сферах энергетики, транспорта, водного хозяйства, IT-отрасли. Особое внимание в ходе беседы было уделено развитию культурно-гуманитарных связей и раскрытию уникального туристического потенциала Казахстана и Узбекистана", - добавили в пресс-службе Акорды.
Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Узбекистан сегодня. Помимо неформальной встречи двух лидеров, в программу визита вошли совместное посещение предприятий и культурных объектов Хивы.
Напомним, Казахстан и Узбекистан поставят друг у друга счетчики учета трансграничных вод.
05.04.2024, 09:51 176421
В Казахстане тарифы на электроэнергию выросли на 6% за месяц и на 26% за год
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Астана. 5 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане тарифы на электроэнергию по итогам марта текущего года выросли на 5,9% за месяц и на 26,1% за год, сообщает energyprom.kz.
В региональном разрезе в месячной динамике сильнее всего ощутили удорожание жители СКО: плюс 20%. Рост цен был отмечен также в Восточно-Казахстанской (плюс 19,8%), Абайской (плюс 19,7%), Павлодарской (плюс 19%), Алматинской (плюс 17,9%) областях и в Алматы (плюс 10,3%). В остальных 14 регионах цены остались на уровне февраля 2024 года.
В годовой динамике наибольшее удорожание наблюдалось в Атырауской области: плюс 68,2%. Заметный годовой рост был отмечен также в Павлодарской (плюс 48,5%), Восточно-Казахстанской (плюс 44,5%), Абайской (плюс 44,3%) и Северо-Казахстанской (плюс 37%) областях. Наименьший годовой рост тарифов был зафиксирован в столице: плюс 7,6%. На уровне марта прошлого года тариф остался лишь в одном регионе - Улытауской области.
За январь-февраль текущего года в стране произвели 21,4 млрд кВт-ч электроэнергии - на 3,2% больше, чем за аналогичный период годом ранее.
В региональном разрезе наибольший объем электрогенерации был зафиксирован в Павлодарской области: 9,3 млрд кВт-ч - на 4,4% больше, чем за январь-февраль 2023 года. Далее идет Карагандинская область: 2,3 млрд кВт-ч, плюс 6,3% за год. На Атыраускую область, замыкающую тройку лидеров, пришлось 1,4 млрд кВт-ч - на 0,9% больше, чем годом ранее.
Эти три региона обеспечили 60,7% всего производства электроэнергии по стране.
За январь-февраль текущего года инвестиции в основной капитал в сфере производства, передачи и распределения электроэнергии достигли 51 млрд тенге - на 25,8% больше в стоимостном выражении, чем годом ранее.
Ранее в Минэнерго прокомментировали повышение тарифов на электроэнергию.
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