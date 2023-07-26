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За счет чего страны ЕАЭС могут увеличить сельскохозяйственный экспорт - анализ ЕЭК
Суммарный импорт по отобранным товарным позициям рассмотренных 55 стран оценивается в 322,2 миллиарда долларов
Москва. 6 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Евразийская экономическая комиссия назвала список продуктов, экспорт которых страны Союза могут нарастить, а также 55 стран, благодаря которым это можно осуществить, сообщает пресс-служба ЕЭК.
Прошло заседание коллегии Евразийской экономической комиссии, участники которого приняли рекомендацию "О повышении экспортного потенциала сельскохозяйственной продукции и продовольствия государств - членов ЕАЭС". В приложении к документу на основе проведенного ранее анализа приводится перечень товаров, перспективных для экспорта в третьи страны, а также называются страны, в которые государства - члены ЕАЭС могут нарастить свой сельскохозяйственный экспорт", - проинформировали в пресс-службе.
Для определения перспективных направлений развития экспорта с торгово-экономическими партнерами ЕЭК провела анализ, по итогам которого определила сельхозтовары и потенциальные рынки сбыта для экспорта государств - членов ЕАЭС, которые совпадают с импортными потребностями рассмотренных стран.
В качестве критериев отбора перспективных экспортных позиций использовались:
- среднегодовой темп прироста импорта сельхозпродукции рассматриваемых третьих стран с 2016-го по 2021 год;
- положительный среднегодовой темп прироста экспорта сельхозпродукции стран ЕАЭС с 2016-го по 2021 год;
- импорт сельхозтоваров рассматриваемых третьих стран в 2021 году свыше 20 миллионов долларов;
- объем экспорта государств - членов ЕАЭС таких товаров в третьи страны в 2021 году свыше 20 миллионов долларов;
существенная доля одной товарной позиции в общем объеме импорта рассматриваемых третьих стран от 0,05 до 5 процентов в зависимости от стран и более 0,45 процента в общем объеме экспорта ЕАЭС, несмотря на среднегодовые темпы прироста импорта/экспорта.
В итоговый список потенциальных рынков сбыта евразийской сельхозпродукции попали 55 государств Персидского залива, Юго-Восточной Азии и других регионов (из анализа была исключена 81 страна, по которым отсутствует информация по торговле или представлена нерелевантными данными, а также 48 стран, которые ввели ограничительные меры в отношении отдельных стран ЕАЭС).
По каждому из определенных товаров был проведен анализ по выбранным странам, включивший:
- ставку ввозной таможенной пошлины в стране-импортере;
- долю ЕАЭС в сельхозимпорте страны-партнера по данному товару;
- наличие преференциальных условий доступа для ЕАЭС при поставках в страну-партнер по данному товару;
- долю товара в сельхозимпорте страны-партнера;
- среднегодовой темп прироста импорта данного товара за 2016-2021 годы страной-партнером;
- стоимостный объем импорта данного товара страной-партнером;
- долю преференциальных поставок данного товара в импорте (то есть какой объем импорта данного товара ввозится в выбранную страну из государств, с которыми заключены соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ) и имеется преференциальный режим в отношении данного товара, отличный от режима наибольшего благоприятствования (РНБ));
- также был проведен анализ основной страны-поставщика (главного конкурента для ЕАЭС) данного товара в страну-партнер, выявлена доля данного поставщика в импорте и ставка пошлины, применяемая к ней.
Выбранные в качестве перспективных рынков сбыта 55 государств поделили на две группы, разделенные по уровню благоприятности условий доступа. В первую вошли страны, имеющие низкий уровень ввозной таможенной пошлины (до 10 процентов), низкий уровень поставок в страну-партнер из стран, с которыми заключены соглашения о ЗСТ (до 35 процентов), наличие действующих поставок ЕАЭС, а также преференциальной пошлины для ЕАЭС", - сообщили в пресс-службе.
Во вторую группу были определены страны со среднем уровнем ввозной таможенной пошлины (до 20 процентов), средним уровнем импортных поставок в страну-партнер из стран, с которыми заключены соглашения о ЗСТ (до 75 процентов), средний или высокий уровень доли основного конкурента с преференциальным доступом по товару.
Таким образом, по каждой из товарных позиций были выявлены страны с более и с менее благоприятными условиями доступа. То есть, условно, Китай может входить во вторую группу при экспорте свежей, охлажденной или замороженной свинины, параллельно при этом находясь в первой группе для экспорта тихоокеанского лосося", - пояснили в ЕЭК.
С полным списком товаров и перспективных рынков сбыта можно ознакомиться на сайте ЕЭК.
В частности, комиссия в ходе анализа выявила, что экспортным потенциалом обладают:
- мясопродукты (мясо КРС, свинина, мясо птицы, субпродукты) в такие страны, как Вьетнам, Катар, Китай, ОАЭ, Узбекистан и др.;
- рыба и ракообразные (мороженые нерка, лосось, палтус, отдельные виды филе рыбного, крабы, креветки, кальмары) в такие страны, как Египет, Китай, Таиланд и др.;
- молочные продукты (молоко и сливки, молочная сыворотка, сливочное масло, прочие сыры) в такие страны, как Вьетнам, Египет, Израиль, Китай, Оман, Саудовская Аравия и др.;
- зерновые (пшеница, ячмень, кукуруза) в такие страны, как Вьетнам, Китай, Иордания, ОАЭ, Марокко, Тунис, Турция и др.
Суммарный импорт по отобранным товарным позициям рассмотренных 55 стран оценивается в 322,2 миллиарда долларов. При этом доля поставок государств ЕАЭС на рынки таких третьих стран составляет всего 5,3 процента (17,1 миллиарда долларов), что, как отмечают в ЕЭК, говорит о значительном потенциале увеличения экспорта государств — членов союза", - добавили в пресс-службе.
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