Ермек Маржикпаев рассказал о мерах регулирования цен на продукты питания первой необходимости

Очень много зависит от мировых колебаний на самом деле. Скажем так, мы ведем большую работу по сдерживанию этих цен. Вы сами являетесь свидетелями того, сколько мы проводим ярмарок в год. Порядка 50 ярмарок мы проводим. Вот буквально за 5 месяцев мы реализовали продукции почти 500 млн тенге. Это очень много. Это не только в областном центре, но и в районных центрах мы эту работу делаем"- сказал Ермек Маржикпаев, отвечая на вопрос журналиста агентства.
Также он подчеркнул, что в области работает СПК (социально-предпринимательские корпорация), где на сегодня аккумулировано порядка 3 млрд тенге.
Буквально недавно мы туда, скажем так, еще добавили 700 млн тенге для того, чтобы сдерживать цены на социально значимы продукты питания. Сегодня, видите, у нас в Кокшетау есть сахар. Условно по 470-500 тенге. Возможно, есть очереди, но он есть, самое главное. Мы реализовываем в наших магазинах KOKSHE market, других наших торговых точках", - проинформировал аким Акмолинской области.