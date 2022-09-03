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Юбилейный ауылында Ақмола облысындағы ауыл шаруашылығы дақылдарын ірі өндірушілердің бірі жұмыс істейді

02.09.2022, 17:05 1731
Фото: gov.kz
КӨКШЕТАУ. 2 ҚЫРКҮЙЕК - Ақмола облысының Юбилейный ауылында өңірдегі ауыл шаруашылығы дақылдарын ірі өндірушілердің бірі жұмыс істейді, деп хабарлайды KAZAKHSTAN TODAY Есіл ауданы әкімінің баспасөз қызметіне сілтеме жасап.
 
Есіл ауданының әкімі Еркебұлан Баяхметов Юбилейное ауылына жұмыс сапары барысында "Ново-Приречное" ЖШС-да болып, егін жинау науқанына дайындық барысымен танысты.
 
Есіл ауданы әкімінің баспасөз қызметі хабарлағандай, кәсіпорын басшысы - Валерий Тюркин.
 

Кәсіпорын облыстағы ауыл шаруашылығы дақылдарының ірі тауар өндірушілерінің бірі болып табылады, дәнді дақылдар, көпжылдық шөптер тұқымдарын өндіру бойынша тұқым шаруашылығы мәртебесіне ие", - деп атап өтті баспасөз қызметінде.

 
Әкімдіктің мәліметі бойынша, 2022 жылы егіс алқабы: дәнді және дәнді-бұршақты дақылдар - 26 830 гектарды құрады. Оның ішінде: бидай - 21 643 гектар, арпа - 4 420 гектар, сұлы - 767 гектар, майлы дақылдар - күнбағыс - 903 гектар, біржылдық шөптер - 398 гектар.
 
Сондай-ақ, Красивинский ауылдық округіне жұмыс сапары барысында Есіл ауданының әкімі Уәли Рахметов басшысы болып табылатын "Шаңырақ-Р" ЖШС-да болды.
 
Хабарланғандай, ол Еркебұлан Баяхметовты егін жинаудың басталуымен таныстырды.
 
Әкімнің баспасөз қызметінің мәліметінше, 2022 жылы егіс алқабы: дәнді және дәнді-бұршақты дақылдар - 31 303 гектарды құрады. Оның ішінде бидай - 24 568 гектар, арпа - 5 802 гектар, сұлы - 933 гектар. Майлы дақылдар - 7 551 гектар, оның ішінде: күнбағыс - 3 353 гектар, майлы зығыр - 642 гектар, мақсары - 3 556 гектар. Біржылдық шөптер - 1 430 гектар.
 
Сондай-ақ, баспасөз қызметі әкімнің Бузулук ауылдық округіне жұмыс сапары туралы хабарлады.
 
Сапар барысында Еркебұлан Баяхметов "Агро Олдиви" ЖШС-да болды, кәсіпорын басшысы - Рамзан Салтаев.
 
Ол әкімді егін жинаудың басталуымен таныстырды. 2022 жылы егістік алқабы: бидай -6 002 гектар, арпа - 826 гектар, сұлы - 50 гектар.
 

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В Акмолинской области работает одно из крупнейших предприятий - изготовителей железобетонных изделий в стране

22.08.2022, 13:22 9621
В Акмолинской области работает одно из крупнейших предприятий - изготовителей железобетонных изделий в стране
Фото: Depositphotos
КОКШЕТАУ. 22 АВГУСТА - В Аршалынском районе Акмолинской области работает одно из крупнейших предприятий - изготовителей железобетонных изделий в стране, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Одним из крупных промышленных предприятий Аршалынского района является АО "КазШпал". Помимо основной деятельности предприятие умело решает и социальные вопросы", - сообщает пресс-служба палаты предпринимателей Акмолинской области. 

 
По данным НПП "Атамекен" региона, на сегодня акционерное общество "КазШпал" считается одним из крупнейших предприятий - изготовителей железобетонных изделий в стране. 
 
Сообщается, что основным направлением деятельности является выпуск железобетонных шпал, брусьев стрелочного перевода, а также плит перекрытий. 
 
Кроме того, на заводе есть возможность изготовления фундаментных блоков, свай, колец, брусчатки и других видов железобетонных изделий. В прошлом году завод выпустил более 126 тысяч штук продукции на общую сумму свыше 798 млн тенге. 
 
Подчеркивается, что на предприятии имеется своя сырьевая база, еще в 2007 году был построен и сдан в эксплуатацию щебеночный завод. В разработке также месторождения строительных песков Сенсембай и строительного камня Канадыр. Добываемый строительный камень затем перерабатывается в щебень, который можно использовать при ремонте и строительстве железной и автомобильной дороги. 
 

Много лет завод возглавляет Иванова Раиса Ивановна. Без малого 53 года трудится она на заводе, пройдя непростой пусть от лаборанта до генерального директора. Под ее чутким руководством предприятие сегодня занимает достойное место среди акмолинских производителей. 

 

Руководством заводом вкладываются средства для улучшения условий труда в цехах, обновляется материально-техническая база. АО "КазШпал" не только строит и развивает бизнес, но и успешно выполняет социальную миссию", - отметили в палате предпринимателей региона. 

 
Предприятие оказывает неоценимую поддержку районному центру - участвует в строительстве и ремонте дорог, снабжает питьевой водой местную школу и население, а самое, главное, обеспечивает рабочими местами жителей региона. 
 

Cегодня на предприятии, насчитывающим более полувековую историю, трудятся 270 человек, средняя заработная плата составляет 200 тысяч тенге. Для сотрудников здесь созданы неплохие условия: они обеспечены бесплатным трехразовым питанием, организован их подвоз до места работы", - добавили в пресс-службе. 

 
Ранее сообщалось, в Шортандинском районе Акмолинской области количество действующих объектов малого и среднего бизнеса увеличилось на 6,3% . 
 

В целом за пять месяцев текущего года в Шортандинском районе введено свыше 4 тысяч квадратных метров жилья, объем инвестиций составил 10 млрд тенге, количество действующих МСБ увеличилось на 6,3%. Охват детей в возрасте от 3 до 6 лет дошкольным воспитанием составляет 100%", - информирует пресс-служба акима Шортандинского района. 

 
Также бизнес-инициативы в Акмолинской области успешно реализуются благодаря господдержке. 
 
Как сообщили в управлении внутренней политики Акмолинской области, в регионе особое внимание уделяется проекту "Экономика простых вещей". Основная задача программы состоит в замещении импортных социально значимых продовольственных товаров на местные. Всего с начала реализации программы профинансировано 260 проектов на общую сумму 44,6 млрд тенге. 
 

Отрасли, в которых в основном задействованы одобренные проекты, связаны с деятельностью в аграрной сфере (переработка молока, разведение молочных пород скота, переработка и консервирование мяса), легкой промышленности (производство одежды и принадлежностей), гостиничным бизнесом и другие", - отметили в областном управлении. 

 
Кроме того, акиматом Акмолинской области в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечивается финансирование мероприятий национального проекта "Дорожная карта бизнеса - 2025", предусмотренных за счет средств местных бюджетов. 
 

Механизм кредитования приоритетных проектов "экономики простых вещей" предусматривает меры государственной поддержки в виде субсидирования процентной ставки вознаграждения кредитов", - проинформировали в управлении. 

 
Согласно условиям механизма средства могут быть направлены на развитие и поддержку обрабатывающей промышленности, агропромышленного комплекса и переработки в соответствии с перечнем товаров для кредитования приоритетных проектов и предоставлены через банки второго уровня или "Аграрную кредитную корпорацию" на льготной основе.
 

Ақмола облысының Интернациональное ауылында жаздық егіс 23,5 мың гектарды құрады

18.08.2022, 15:52 14446
Фото: Ақмола облысы Есіл ауданының әкімдігі
КӨКШЕТАУ. 18 ТАМЫЗ - Ақмола облысы Есіл ауданының Интернациональное ауылында жаздық егіс биыл 23,5 мың гектарды құрады, деп хабарлайды KAZAKHSTAN TODAY Ақмола облысы Есіл ауданының баспасөз қызметіне сілтеме жасап.
 
Интернациональное ауылына жұмыс сапары аясында Есіл ауданының әкімі Еркебұлан Баяхметов "Шыңғыс-Хан" ЖШС алқаптарын аралап, егін жинау науқанына дайындық барысымен танысты, деп хабарлайды аудан әкімінің баспасөз қызметі.
 
Серіктестік директоры Қазымбек Ақмағамбет хабарлағандай, биылғы жылы жалпы жаздық егіс 23,5 мың гектарды құрады, оның ішінде дәнді дақылдар, дәнді-бұршақты дақылдар - 14,6 мың гектар, майлы дақылдар - 7,6 мың гектар, оның ішінде күнбағыс - 3,353 мың гектар және мақсары - 3,556 мың гектар, майлы зығыр - 642 гектар.
 
Есіл ауданы әкімдігінің хабарлауынша, 2021 жылы "Шыңғыс-Хан" ЖШС мақсары дақылын егіс алқаптарының құрамына алғаш рет қосты, егін жинау нәтижесі көрсеткендей, бұл дақылға деген қажеттілік күткендегіден де асып түсті. 2022 жылы кәсіпорын мақсары егуді бірнеше есеге арттырған.
 

Мақсары - қауіпті егіншілік жағдайында өсіру үшін перспективалы зәйтүн дақылдарының бірі, оның биологиясы біздің аймақтың дала аймағының құрғақ жағдайларына толық сәйкес келеді", - деп түсіндірді баспасөз қызметі.

 
Сондай-ақ, Знаменка ауылына жұмыс сапары барысында аудан әкімі Еркебұлан Баяхметов "Стимул" шаруа қожалығында болды, шаруа қожалығының жетекшісі - Игорь Батуашвили.
 

Бүгінгі таңда шаруа қожалығы 40 га картоп пен 2 га сәбіз, 3680 га бидай, 393 га арпа, 426 га сұлы, 538 га біржылдық шөп жинауды жоспарлап отыр", - деп хабарлайды аудан әкімінің баспасөз қызметі.

 
Бұдан кейін аудан басшысы директоры Дамир Болданов болып табылатын "Органико" ЖШС-нің жұмыс барысымен танысты.
 
Директор бидай жинау науқанына дайындық туралы хабарлады - 320 гектар, сондай-ақ картоп жинау - 33 гектар және сәбіз - 27 гектар.
 
Бұдан бұрын хабарланғандай, Ақмола облысы Кәсіпкерлер палатасының алаңында жанар-жағармай материалдарын уақытылы жеткізу және жөнелту мәселесі талқыланды.
 

Жылдың басты ауылшаруашылық науқаны - егін жинау науқанына аз қалды. Осыған байланысты ауыл шаруашылығы өндірушілері мен операторларында жанар-жағармай материалдарын уақтылы жеткізу және тиеп-жөнелту бойынша түбегейлі мәселелер туындайды. Бұл тақырып осы салада өз қызметін жүзеге асыратын облыстық ведомстволар мен бизнес субъектілері өкілдерінің қатысуымен өткен кеңестің басты күн тәртібіне айналды", - деп хабарлайды Ақмола облысының "Атамекен" ҰКП баспасөз қызметі.

 
Мамыр айында Ақмола облысында 5,1 млн гектар алаңда жаздық егіс жоспарланғаны белгілі болды, бұл өткен жылғы көрсеткіштен 57,2 мың гектарға жоғары.
 

Халық санын ескере отырып, картоп 17,4 мың гектар, көкөніс 2,7 мың гектар алқапқа орналастырылады деп жоспарлануда, бұл өткен жылмен салыстырғанда тиісінше 2240 гектар және 410,2 гектарға жоғары", - делінген Ақмола облысы әкімдігінің сайтында жарияланған құжатта.

 
Сәуір айының соңында Көкшетауда көктемгі егісті ұйымдастыру және сапалы өткізу бойынша дайындық және міндеттер мәселелері бойынша әр түрлі деңгейдегі әкімдердің және өңірдің ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілердің қатысуымен аграрлық кеңес өтті.
 

Қазіргі жағдай біздің ауыл шаруашылығы өндірісінің әлемдік стандарттарына тезірек жақындауымызды талап етеді. Осыған байланысты біз егін шаруашылығын қарқындату, қолайлы жылдары ғана емес, ылғал жеткіліксіз жылдары да тұрақты өнім өндіруді қамтамасыз ету бағытын бұлжытпай жүзеге асыруымыз керек", - деді Ақмола облысының әкімі Ермек Маржықпаев.

 

В Акмолинской области в сфере промышленности произведено продукции на сумму 671,4 млрд тенге

17.08.2022, 12:59 16001
В Акмолинской области в сфере промышленности произведено продукции на сумму 671,4 млрд тенге
КОКШЕТАУ. 17 АВГУСТА - В Акмолинской области объем производства промышленной продукции за период с января по июнь текущего года составил 671,4 млрд тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщили в управлении экономики и бюджетного планирования Акмолинской области, ИФО составил 108% к уровню 2021 года. 
 
За период реализации Карты индустриализации (2010-2021 годы) реализовано 112 проектов на 428,8 млрд тенге, создано 11 тысяч рабочих мест. 
 
Отмечается, что в 2022 году в рамках ГПИИР запланирован ввод в эксплуатацию 10 объектов на 160,6 млрд тенге с созданием 1854 новых рабочих мест. 
 
Кроме того, в регионе объем валовой продукции сельского хозяйства составил 155,1 млрд тенге, ИФО - 100,5% к уровню 2021 года. 
 
Также количество действующих субъектов МСБ составило 50,8 тысячи единиц, что на 5,9% выше показателя 2021 года. 
 

На реализацию программы "Дорожная карта бизнеса - 2025" в 2022 году направлено 8,3 млрд тенге, в том числе на субсидирование - 5,4 млрд тенге, гарантирование кредитов - 1,8 млрд тенге, грантовое финансирование - 139 млн тенге, подведение производственной инфраструктуры - 921,6 млн тенге", - отметили в управлении. 

 
Подчеркивается, что объем инвестиций в основной капитал увеличен на 21,7% и составил 235,3 млрд тенге. 
 
Также сообщается, что объем строительных работ возрос до 59 млрд тенге, или 138,7% к показателю 2021 года. Введено 298,8 тысячи квадратных метров жилья (рост на 5,9%). 
 

Уровень безработицы (за I квартал 2022 года) - 4,8%. Безработица среди молодежи (в возрасте 15-28 лет) - 2,9% (за I квартал 2022 года). Самозанятых - 25,7% от экономически активного населения (105,8 тысячи человек)", - подчеркнули в управлении. 

 
Кроме того, среднемесячная номинальная заработная плата за январь-март 2022 года составила 225 тысяч тенге, что на 22% выше уровня 2021 года. Индекс потребительских цен составил 110,6%, в том числе на продовольственные товары - 115%. 
 
Бюджет Акмолинской области на 2022 год - 473,1 млрд тенге (трансферты, субвенции из республиканского бюджета - 69,2%). 
 
Сообщается, что на 1 июля 2022 года освоено 197,1 млрд тенге, или 99,7% к плану финансирования.
 
Также в государственный бюджет поступило 159,7 млрд тенге налогов и других обязательных платежей, или 106,7% к прогнозу, в том числе в республиканский бюджет - 92,9 млрд тенге (102,2% к прогнозу), местный - 66,8 млрд тенге (113,7% к прогнозу). 
 
Кроме того, на социальную сферу в 2022 году предусмотрено 221,1 млрд тенге (46,7% бюджета области), в том числе на образование - 177,5 млрд тенге (37,5%), здравоохранение - 5,4 млрд тенге (1,1%). 
 
Отмечается, что охват детей детским дошкольным образованием в возрасте от 2 до 6 лет - 85,1%. 
 
Также в сфере здравоохранения продолжается строительство поликлиники на 100 посещений в смену в городе Косшы и центра первичной медико-санитарной помощи на 50 посещений в селе Коянды Целиноградского района, предусмотрено начало строительства медицинского пункта села Сочинское и фельдшерско-акушерского пункта в селе Новосельское Атбасарского района. 
 
Отмечается, что доступ в городах к центральному водоснабжению - 95,1%, теплоснабжению - 68,6%. Доступ в селах к центральному водоснабжению - 82,6%. 
 
Ранее сообщалось, что в Акмолинской области произведено продуктов питания на сумму свыше 80 млрд тенге. 
 

Основную долю в структуре производства пищевых продуктов занимает мясоперерабатывающая отрасль - 53%, молочная - 14%, зерноперерабатывающая - 13%, хлеб и хлебобулочная - 2%, прочие отрасли - 18%", - сообщается в документе, размещенном на сайте управление сельского хозяйства и земельных отношений Акмолинской области. 

 
Также в Акмолинской области созданы 33 новые мясные фермы. 
 

Утвержден комплексный план "Программа повышения доходов населения до 2025 года", в рамках которого в Акмолинской области планируется создать до конца 2025 года более 3 тысяч семейных хозяйств. В текущем году должны быть созданы 395 новых хозяйств. Для этого в сельскохозяйственный оборот вовлекаются 80 тысяч гектаров земли", - проинформировали в управлении сельского хозяйства и земельных отношений Акмолинской области. 

 
Кроме того, в регионе с начала года произведено местных продовольственных товаров на сумму более 66 млрд тенге. 
 

На сегодняшний день объемы производства акмолинских товаропроизводителей превышают потребность населения: по пищевому яйцу - в 3,5 раза, мясу птицы - в 8 раз, муке - в 35 раз, молоку - в 2,5 раза. Также реализуется ряд других проектов. До 2025 года реализация 304 проектов на сумму 1,3 трлн тенге позволит создать порядка 13,5 тысячи новых рабочих мест", - сказал аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев. 

 
Также сообщается, что в сельском хозяйстве в отчетном периоде валовой выпуск увеличился на 0,5%. 
 

В отрасли животноводства показатели достигнуты за счет роста поголовья КРС на 1,7%, овец, коз - на 3,5%, лошадей - на 7%, производства мяса - на 0,8% и молока - на 0,5%. Наибольший рост производства в отрасли зафиксирован в Аршалынском, Ерейментауском, Атбасарском районах и в городе Косшы", - заявили в акимате региона. 

 

В Акмолинской области на субсидирование процентной ставки по кредитам выделено более 5,3 млн тенге

15.08.2022, 12:34 19041
В Акмолинской области на субсидирование процентной ставки по кредитам выделено более 5,3 млн тенге
КОКШЕТАУ. 15 АВГУСТА - В текущем году по Акмолинской области в рамках национального проекта по развитию предпринимательства на 2021-2025 годы на субсидирование процентной ставки по кредитам выделено 5379 млн тенге, освоено -1123,1 млн тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По данным управления предпринимательства и туризма Акмолинской области, на частичное гарантирование кредитов выделено 1820,2 млн тенге (освоено 212,471 млн тенге), одобрено 85 проектов субсидирования и 70 проектов гарантирования. 
 

Свободный остаток составляет: субсидирование - 4255,9 млн тенге, гарантирование - 1607,7 млн тенге", - сообщили в пресс-службе. 

 
Также отмечается, что предприниматели могут воспользоваться мерами государственной поддержки в виде субсидирования процентной ставки вознаграждения кредитов и гарантирования кредитов в рамках Национального проекта по развитию предпринимательства на 2021-2025 годы. 
 

Субсидирование процентной ставки вознаграждения кредитов осуществляется по кредитам/договорам финансового лизинга, а также по кредитам, выданным для реализации "зеленых" проектов, с номинальной ставкой вознаграждения, не превышающей базовую ставку вознаграждения, установленную Национальным банком Республики Казахстан и увеличенную на 5 процентных пунктов, из которых 6% оплачивает предприниматель, а разница субсидируется государством", - пояснили в управлении. 

 
Подчеркивается, что сумма кредита/договора финансового лизинга с учетом всех действующих кредитов/лизинговых сделок по проектам в населенных пунктах, в том числе в моно- и малых городах, сельских населенных пунктах, за исключением городов республиканского значения/областных центров, не может превышать 1,5 млрд тенге для одного предпринимателя. 
 

Для предпринимателей, реализующих проекты в населенных пунктах, в том числе в моно-, малых городах и сельских населенных пунктах, в рамках приоритетных секторов экономики, сумма кредита/договора финансового лизинга не может превышать 3 млрд тенге", - сообщили в пресс-службе. 

 
Также в управлении рассказали о сроках кредитования проектов: 
 
1. направленные на инвестиции, составляет 5 лет без права пролонгации срока субсидирования; 
 
2. направленные на пополнение оборотных средств, составляет 3 года без права пролонгации срока субсидирования. 
 
Сообщается, что по гарантированию кредитов предпринимателю необходимо обратиться в банк с заявлением на получение кредита. В случае недостаточности залогового обеспечения перед банком АО "ФРП "Даму" может предоставить частичную гарантию. 
 
Кроме того, предприниматели, реализующие проекты в моно-, малых городах и сельских населенных пунктах, за исключением городов республиканского значения/областных центров, могут получить государственную поддержку по направлению "Поддержка предпринимателей/субъектов индустриально-инновационной деятельности" без отраслевых ограничений с учетом места реализации и регистрации предпринимателя, за исключением деятельности ломбардов, микрофинансовых, факторинговых организаций и лизинговых компаний. 
 
Сумма кредита/лизинга по проектам не может превышать 360 млн тенге. При этом в населенных пунктах, за исключением городов республиканского значения/областных центров, допускается гарантирование, в том числе на пополнение оборотных средств в сфере торговой деятельности на сумму не более 100 млн тенге для одного предпринимателя. 
 

Для предпринимателей, реализующих проекты в моно-, малых городах и сельских населенных пунктах в рамках приоритетных секторов экономики, сумма кредита/лизинга не может превышать 1 млрд тенге", - добавили в управление. 

 
Ранее сообщалось, что в Акмолинской области по программе "Дорожная карта бизнеса" одобрено свыше 4 тысяч проектов. 
 
Акиматом Акмолинской области в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечивается финансирование мероприятий национального проекта, предусмотренных за счет средств местных бюджетов. 
 

Механизм кредитования приоритетных проектов "экономики простых вещей" предусматривает меры государственной поддержки в виде субсидирования процентной ставки вознаграждения кредитов", - проинформировали в управлении предпринимательства и туризма области. 

 
Кроме того, в регионе благодаря всесторонней государственной поддержке активно развивается предпринимательский сектор. 
 
Как сообщили в управлении внутренней политики Акмолинской области, в регионе особое внимание уделяется проекту "Экономика простых вещей". 
 
Основная задача программы состоит в замещении импортных социально значимых продовольственных товаров на местные.
 
Также в Акмолинской области в рамках ГЧП планируют реализовать проекты на 19 млрд тенге. 
 
По данным управления экономики и бюджетного планирования региона, в целом по области на различных этапах реализации находятся 76 проектов на общую стоимость 30,3 млрд тенге, из них подписаны договоры по 67 проектам ГЧП общей стоимостью 11,7 млрд тенге. 
 
Отмечается, что наибольшее количество проектов приходится на сферу образования - 59 проектов, или 77,6%.
 

Ақмола облысында ӨКП адвокаттары мен сарапшылары ынтымақтастық туралы келісті

12.08.2022, 14:48 24381
Ақмола облысында ӨКП адвокаттары мен сарапшылары ынтымақтастық туралы келісті
Фото: akmola.atameken.kz
КӨКШЕТАУ. 12 ТАМЫЗ - Бүгінгі таңда "Атамекен" ҚР ҰКП қызметінің маңызды бағыттарының бірі бизнесті қорғаудың экожүйесін құру және тартымды бизнес-ахуалды қалыптастыру болып табылады. Осыған орай Өңірлік палата алаңында адвокаттық қоғамдастық өкілдерінің қатысуымен кездесу өтті, деп хабарлайды KAZAKHSTAN TODAY Ақмола облысы Кәсіпкерлер палатасының баспасөз қызметіне сілтеме жасап.
 
Диалог алаңының мақсаты — қылмыстық іс жүргізуге байланысты мәселелерді талқылау. Қолданыстағы Қылмыстық кодексте бизнеске қатысты баптар тізбесі бар, осыған байланысты проблемалық мәселелерді мониторингілеу кезінде осы салада жұмыс істейтін адвокаттардың қатысуы қажет. Олар қылмыстық іс қозғау кезінде бизнестің алдында тұрған проблемалар мен құқық бұзушылықтар туралы біледі.
 

Келіп түскен өтініштерді талдау кәсіпкерлерге қатысты бақылаушы және құқық қорғау органдарының репрессивті сипаты сақталып отырғанын көрсетеді. Сондықтан жағдайды мониторингілеу, бизнестің қылмыстық қудалау шеңберіне негізсіз тартылу алдында осалдық дәрежесін анықтау, сондай-ақ қылмыстық процесте кәсіпкерлік субъектілерінің құқықтары мен заңды мүдделерін бұзу фактілерін азайту үшін бізге адвокаттық қоғамдастықпен белсенді ынтымақтастық қажет", - деп атап өтті Ақмола облысы Кәсіпкерлер палатасы директорының орынбасары Расул Сыздықов.

 
Екі тарап жарыссөз барысында тиімді, сындарлы ынтымақтастық туралы келісті. Мысалы, өз саласына танымал мамандар, адвокаттардың облыстық әріптестерінің мүшелері - Гүлайым Есенова, Айгүл Қалқаманова, Ботагөз Сәрсекеева, Қазбек Сағадиев, Гүлмира Бекбосынова - өздерінің жұмыс тәжірибелері, құқық қолдану практикасының мысалдары, қылмыстық іс жүргізу заңнамасын бұзу жағдайлары туралы айтып берді.
 
Естеріңізге сала кетейік, ағымдағы жылдың мамыр айында бизнес-қауымдастықпен кездесу барысында ел Президенті өңірлерде тартымды бизнес-ахуал қалыптастыру қажеттігін атап өтті. Мұнда барлық қабылданған шешімдер мен рәсімдерді өңірлік, жергілікті деңгейде тиімді іске асыру айқындаушы рөл атқаруы тиіс.
 

В Акмолинской области в отрасли стройиндустрии функционируют свыше 100 предприятий

12.08.2022, 13:06 24886
В Акмолинской области в отрасли стройиндустрии функционируют свыше 100 предприятий
КОКШЕТАУ. 12 АВГУСТА - В Акмолинской области в отрасли стройиндустрии области успешно функционируют свыше 100 предприятий, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По данным НПП "Атамекен" Акмолинской области, на сегодня заключено более 160 контрактов и лицензий на разведку и добычу общераспространенных полезных ископаемых. 
 

С 2010 года в отрасли реализовано более 50 крупных и средних проектов с объемом инвестиций свыше 100 млрд тенге. Создано более 3 тысяч постоянных рабочих мест. Из них по программе индустриализации запущено 25 проектов стоимостью свыше 90 млрд тенге", - проинформировали в палате предпринимателей региона.

 
На сегодня строительный сектор является одним из основных драйверов региональной экономики, его доля в ВРП по итогам 2021 года составила 6,6%, объем строительных работ превысил 163,3 млрд тенге, ИФО - 110 %. 
 
Как отметили в НПП "Атамекен", каждое второе воскресенье августа в Казахстане отмечается День строителя. Свой профессиональный праздник отмечают все, кто имеет отношение к проектированию зданий, их возведению, обслуживанию и ремонту - проектировщики, инженеры, монтажники, штукатуры, каменщики, руководители рабочих бригад и весь персонал, который задействован в этой отрасли.
 
Поздравляя представителей отрасли с предстоящим профессиональным праздником, директор региональной палаты Ерканат Мусылманбек подчеркнул, что эта профессия на сегодня является одной из самых почетных и востребованных. 
 

От вашего созидательного труда зависит качество жизни людей и динамичное развитие экономики страны. Благодаря усилиям работников строительной отрасли сдаются в эксплуатацию самые разные объекты, в первую очередь жилищного, социально-культурного назначения. Желаю вам неутомимой энергии, оптимизма, плодотворной работы, здоровья, и благополучия!" - подчеркнул руководитель РПП. 

 
Сообщается, что при региональном совете постоянно действует комитет строительства, производства строительных материалов и ЖКХ, члены которого аккумулируют и осуществляют поиск решения проблемных вопросов в сфере строительства. 
 
Благодарственными письмами и памятными статуэтками в этот день были награждены руководители и представители ТОО "Строй тех IС", TAU PROJEKT, "Кокшетау Жолдары", "Комплект Азия Сервис", "Кокшетау горсельпроект", "Алуа-Строй" и другие. 
 
Ранее сообщалось, что в регионе благодаря всесторонней государственной поддержке активно развивается предпринимательский сектор. 
 
Как сообщили в управлении внутренней политики Акмолинской области, в регионе особое внимание уделяется проекту "Экономика простых вещей". 
 
Основная задача программы состоит в замещении импортных социально значимых продовольственных товаров на местные. Всего с начала реализации программы профинансировано 260 проектов на общую сумму 44,6 млрд тенге. 
 
Кроме того, в Акмолинской области в рамках ГЧП планируют реализовать проекты на 19 млрд тенге.
 
По данным управления экономики и бюджетного планирования региона, в целом по области на различных этапах реализации находятся 76 проектов на общую стоимость 30,3 млрд тенге, из них подписаны договоры по 67 проектам ГЧП общей стоимостью 11,7 млрд тенге.
 
Отмечается, что наибольшее количество проектов приходится на сферу образования - 59 проектов, или 77,6%. 
 

Удельный вес сферы здравоохранения составляет 7,9%, или 6 проектов, на сферу транспорта и ЖКХ приходится по 5 проектов, удельный вес каждой сферы - 6,6%, сфера природоохраны составляет 1,3%, или 1 проект", - проинформировали в управлении.

 

В Шортандинском районе количество действующих МСБ увеличилось на 6,3%

11.08.2022, 12:50 27111
В Шортандинском районе количество действующих МСБ увеличилось на 6,3%
КОКШЕТАУ. 11 АВГУСТА - В Шортандинском районе Акмолинской области количество действующих объектов малого и среднего бизнеса увеличилось на 6,3%, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В целом за пять месяцев текущего года в Шортандинском районе введено свыше 4 тысяч квадратных метров жилья, объем инвестиций составил 10 млрд тенге, количество действующих МСБ увеличилось на 6,3%. Охват детей в возрасте от 3 до 6 лет дошкольным воспитанием составляет 100%", - информирует пресс-служба акима Шортандинского района. 

 
Об этом стало известно в ходе в ходе рабочей поездки в регион министра национальной экономики Алибека Куантырова. 
 
На встрече с министром граждане смогли задать волнующие их вопросы. В частности, поднимались проблемы, связанные с водоснабжением, отоплением и электроснабжением. 
 

Люди сетуют, что в поселке Шортанды, особенно в летнее время, частые перебои с водой", - отметили в акимате. 

 
На сегодня акиматом области разрабатывается проект реконструкции водопроводных сетей, которая и должна решить проблемы с водоснабжением районного центра. 
 
Куантыров заверил, что если по итогам экспертизы проект получит положительное заключение, то МНЭ проработает вопрос с акиматом, чтобы бюджетная заявка вовремя была предоставлена в уполномоченный орган (МИИР РК). 
 
Также сельчане обратились с просьбой посодействовать в решении вопроса по строительству котельной и подключению многоквартирных домов к центральному отоплению. 
 
Министр отметил, что МНЭ РК тщательно изучит проект строительства центральной котельной и тепловых сетей в селе Дамса Шортандинского района и возьмет данный вопрос на контроль. Финансирование проекта будет рассмотрено в плановом порядке. 
 
В свою очередь жители станции Тонкерис просят рассмотреть возможность реконструкции сетей в связи с перебоями с электричеством. 
 
На просьбу тонкерисцев Куантыров ответил, что данный вопрос будет рассмотрен в обязательном порядке при поступлении бюджетной заявки от областного акимата в следующем году. 
 
Кроме того, глава ведомства осмотрел досуговый центр в поселке Шортанды, где провели капитальный ремонт по "Ауыл - Ел бесігі" на общую сумму 254 млн тенге. Инфраструктура обновленного центра полностью соответствует современным требованиям, и он стал местом для культурного времяпрепровождения людей всех возрастов. 
 
Комплекс оснащен зрительным залом, художественной мастерской, танцевальной студией, библиотекой, коворкинг-центром. Вновь заработали такие кружки, как театральный, домбровый, хореографический, эстрадного пения для детей и женская вокальная группа. 
 
В регионе уделяется особое внимание и развитию массового спорта. В рамках рабочей поездки министр нацэкономики побывал на стадионе, отремонтированном по программе "Ауыл - Ел бесігі". 
 
Он рассчитан на 1250 посадочных мест. Главным новшеством арены стали современное искусственное покрытие и новые беговые дорожки. 
 
Ранее сообщалось, бизнес-инициативы в Акмолинской области успешно реализуются благодаря господдержке. 
 
Как сообщили в управлении внутренней политики Акмолинской области, в регионе особое внимание уделяется проекту "Экономика простых вещей". Основная задача программы состоит в замещении импортных социально значимых продовольственных товаров на местные. Всего с начала реализации программы профинансировано 260 проектов на общую сумму 44,6 млрд тенге. 
 

Отрасли, в которых в основном задействованы одобренные проекты, связаны с деятельностью в аграрной сфере (переработка молока, разведение молочных пород скота, переработка и консервирование мяса), легкой промышленности (производство одежды и принадлежностей), гостиничным бизнесом и другие", - отметили в областном управлении. 

 
Кроме того, акиматом Акмолинской области в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечивается финансирование мероприятий национального проекта "Дорожная карта бизнеса - 2025", предусмотренных за счет средств местных бюджетов. 
 

Механизм кредитования приоритетных проектов "экономики простых вещей" предусматривает меры государственной поддержки в виде субсидирования процентной ставки вознаграждения кредитов", - проинформировали в управлении. 

 
Согласно условиям механизма средства могут быть направлены на развитие и поддержку обрабатывающей промышленности, агропромышленного комплекса и переработки в соответствии с перечнем товаров для кредитования приоритетных проектов и предоставлены через банки второго уровня или "Аграрную кредитную корпорацию" на льготной основе.
 

Предприниматели Акмолинской области обсудили вопрос своевременной поставки и отгрузки ГСМ

09.08.2022, 12:25 29491
Предприниматели Акмолинской области обсудили вопрос своевременной поставки и отгрузки ГСМ
КОКШЕТАУ. 9 АВГУСТА - Вопрос своевременной поставки и отгрузки горюче-смазочных материалов обсудили на площадке палаты предпринимателей Акмолинской области, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Не за горами главная сельскохозяйственная кампания года - уборочная страда. В связи с этим у сельхозпроизводителей и операторов возникают резонные вопросы по поводу своевременной поставки и отгрузки горюче-смазочных материалов. Эта тема стала главной повесткой совещания с участием представителей областных ведомств и субъектов бизнеса, осуществляющих свою деятельность в данной отрасли", - сообщает пресс-служба НПП "Атамекен" Акмолинской области. 

 
По информации областного управления сельского хозяйства, в Акмолинской области на проведение весенних полевых работ в текущем году было выделено 72 тысячи тонн ГСМ, освоение при этом составило 100%. 
 
На осенние полевые работы направлено 83 тысячи тонн топлива, в настоящее время проводится его отгрузка с нефтеперерабатывающих заводов (Павлодарский НХЗ (ПНХЗ) - 37 тысяч тонн, Шымкентский НПЗ (ПКОП) - 46 тысяч тонн). При этом отпускная цена НПЗ - 222 тысячи тенге за 1 тонну, конечная стоимость для сельхозтоваропроивзодителей - 218 тенге за 1 литр. 
 
Сообщается, что на период уборочных работ в регионе определено 16 операторов по поставке гарантированного дизельного топлива и 3 сельхозформирования, самостоятельно производящих отгрузку с НПЗ. Во встрече приняли участие практически все участники этого рынка, которые озвучили целый ряд проблемных вопросов. 
 
Директор ТОО "Sana Petroleum" Кайрат Кульжабаев отметил, что сегодня остро стоит вопрос системного недогруза горюче-смазочных материалов с нефтеперерабатывающих заводов. 
 

У нас вопросы к ресурсодержателям, каким образом они определяют нормы погруза? К примеру, в августе нам дали 650 тонн, но по факту отгрузили 582. Нужно установить определенные нормы, а то на деле получается: отгрузили, ответственность скинули, счета предъявили, а мы оплатили полную стоимость. Тем временем многие работают в условиях низкой или даже отрицательной маржи. Зачастую мы получаем вагоны с ГСМ, не заправленные до 10% и выше от полагающегося объема, при установленной вагонной норме в объеме 65 тонн заливается 58-59 тонн", - заявил спикер. 

 
По поводу поставки некачественного по составу дизельного топлива, непригодного для климатических условий северных регионов, высказался глава ТОО "Вишневская нефтебаза" Владимир Бехтольд. По его словам, использование так называемого летнего горючего приводит к тому, что уже при температуре +1 - -5 градусов топливо начинает загустевать, а значит, непригодно к дальнейшей работе. Причем, как правило, многие фермеры производят оплату заранее, и возмещать убытки оператору порой приходится из своего кармана. 
 
Кроме того, на работу субъектов независимого рынка крайне негативно влияют длительные сроки поставок топлива в связи с задержкой подачи маневренных вагонов до 20 часов. При этом оператор обязан в течение 48 часов выгрузить и направить по назначению ГСМ. 
 
Все озвученные вопросы профильные ведомства взяли "на карандаш": необходима интеграция усилий всех заинтересованных сторон. 
 
Отмечается, что пару лет назад резонансная ситуация возникла у аграриев Егиндыкольского района, когда оператор по поставке ГСМ не исполнил договорные обязательства перед ними на сумму свыше 27 млн тенге. Вопрос удалось решить административно, и в том числе благодаря медиативному соглашению сторон при содействии региональной палаты. 
 

Это стало катализатором для создания алгоритма по упорядочению работы по выбору операторов. Если ранее данная работа проводилась хаотично и по усмотрению местной исполнительной власти, то сейчас по нашей инициативе во всех районных акиматах созданы специальные комиссии, в состав которых вошли представители палаты и бизнеса соответствующего региона. Проблема поднималась на уровне Министерства сельского хозяйства. Центральному исполнительному органу был предложен порядок определения операторов с основными критериями, удовлетворяющими как получателей ГСМ - сельхозпроизводителей, так и добросовестных операторов. Этот принцип мы планируем использовать и при решении текущих вопросов", - отметил директор РПП Ерканат Мусылманбек. 

 
Вопрос своевременной поставки ГСМ стоит на особом контроле и Агентства по финансовому мониторингу. 
 

Как известно, глава государства поручил усилить работу в данном направлении, в связи с чем нами ведется активная работа по выявлению и пресечению данных фактов. К сожалению, имеются факты реализации льготного ГСМ третьим лицам по заниженной цене, как, к примеру, в Восточно-Казахстанской области. Есть также случаи, когда сельхозпроизводители в целях извлечения личной наживы перепродавали льготные ГСМ. Поэтому в целях профилактической меры мы хотим предупредить предпринимателей о возможных мерах наказания", - отметил руководитель оперативного управления ДЭР по Акмолинской области Нурбек Дауов. 

 
В пресс-службе напомнили, Министерством энергетики в рамках исполнения поручения президента страны по реформированию рынка ГСМ предлагается внести законодательные изменения, которые предусматривают пересмотр схем поставок нефти на внутреннем рынке и реализации нефтепродуктов. 
 
Ранее сообщалось, что в Акмолинской области состоялся форум по вопросам защиты бизнеса. 
 

В живом диалоге с представителями надзорных, контролирующих органов и исполнительной власти предпринимателями были затронуты проблемы и обсуждены совместные планы по их дальнейшему решению", - сообщили в пресс-службе акима Акмолинской области. 

 
Кроме того, в Кокшетау состоялось аграрное совещание с участием акимов различных уровней и сельхозтоваропроизводителей региона по вопросам готовности и задачам по организованному и качественному проведению весеннего сева. 
 

Текущая ситуация требует, чтобы мы как можно быстрее приблизились к мировым стандартам сельскохозяйственного производства. В этой связи нам следует неуклонно осуществлять курс на интенсификацию земледелия, обеспечение стабильного производства продукции не только в благоприятные годы, но и в годы с недостаточным увлажнением", - сказал аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев.

 

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