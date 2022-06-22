Система Orphus

Ақмола облысында бизнесті қорғау бойынша форум өтті

10.06.2022, 18:54 18301
Ақмола облысында бизнесті қорғау бойынша форум өтті
Фото: Depositphotos
КӨКШЕТАУ. 10 МАУСЫМ - Көкшетауда форум барысында Ақмола облысының Кәсіпкерлер палатасы, құқық қорғау және мемлекеттік органдар өзара ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойды, деп хабарлайды KAZAKHSTAN TODAY "Атамекен" Қазақстан Республикасының Ұлттық кәсіпкерлер палатасының баспасөз қызметіне сілтеме жасап.
 

Құжат тараптардың кездесудің басты күн тәртібін - бизнесті қорғауды талқылауының қисынды қорытындысы болды", - деп атап өтті "Атамекен" Қазақстан Республикасы Ұлттық кәсіпкерлер палатасының баспасөз қызметі.

 
Баспасөз қызметі өңірлерде тартымды бизнес-ахуал қалыптастыру қажеттігін ел Президенті ағымдағы жылдың мамыр айында отандық бизнес өкілдерімен кездесу барысында атап өткенін еске салды. Сонымен қатар, бұл жерде өңірлік, жергілікті деңгейде қабылданған барлық шешімдер мен рәсімдерді тиімді жүзеге асыру шешуші рөл атқаруы тиіс.
 
Кездесуге қатысушылар қолайлы инвестициялық ахуал құру тетіктерін талқылап, бақылаушы органдардың қызметі барысында кәсіпкерлік субъектілерінің құқықтары мен заңды мүдделерін бұзу фактілерінің алдын алуға және оларды барынша азайтуға бағытталған өз шешімдерін ұсынды.
 

Облыс прокуратурасы Кәсіпкерлер палатасының бизнес субъектілерінің мүдделері мен заңды құқықтарын сақтау мәселелерін шешудегі маңызды және стратегиялық серіктесі болып табылады. Әкімдіктердің құрылыс саласындағы рұқсат беру құжаттарын беру жөніндегі НҚА талаптарының сақталуына мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы бойынша функциялардың тиімділігін арттыруға бірлескен талдау жүргізілді", - деп атап өтті "Атамекен" ҰКП баспасөз қызметі.

 
Облыс прокурорының орынбасары Жандос Бердіқұловтың айтуынша, ағымдағы жылдың 5 айында ғана прокурорлар 6 500-ден астам бизнес субъектілерінің құқықтарын қорғай алған.
 
Жергілікті атқарушы, уәкілетті, бақылаушы органдар қолданыстағы практиканы ескере отырып, қолданыстағы заңнамадағы қайшылықтар мен олқылықтарды анықтау бойынша жұмыс жүргізуі қажет.
 
Кездесу қорытындысын қорытындылай келе, облыс прокуроры Айдос Майлыбаев кәсіпкерлік субъектісінің әрбір шағымы бойынша ең мұқият тексерулер жүргізіліп, қажетті шаралар қабылданып жатқанын атап өтті.
 

Бизнесті дамыту үшін қалыпты жағдай жасау елдің әлеуметтік-экономикалық әл-ауқатының негізгі факторларының бірі болып табылатыны сөзсіз. Бұл туралы Мемлекет басшысы өз сөзінде бірнеше рет айтқан болатын. Біз бизнеспен диалогқа бағдарланғанбыз, оның мәселелерімен айналысуға дайынбыз, бірақ кәсіпкерлік субъектілері өз міндеттемелерін адал орындаған жағдайда", - деп санайды Айдос Майлыбаев.

 
Өз кезегінде Өңірлік палата басшысы қадағалау органдарын екінші тараптың пікіріне көбірек құлақ асуға шақырды.
 

Бізде облыс прокуратурасымен көп жылдық сындарлы ынтымақтастық жолға қойылған. Бірлескен үлкен жұмыс атқарылды, алдағы уақытта одан да көп жұмыстар атқарылады", - деп атап өтті Ерқанат Мұсылманбек.

 
Кездесу соңында Ақмола облысының Кәсіпкерлер палатасы, құқық қорғау және мемлекеттік органдар өзара ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойды.
 

новости по теме

Ақмолалық кәсіпкерлер маңызды байқаулар алдында оқудан өтті

21.06.2022, 14:46 2611
Ақмолалық кәсіпкерлер маңызды байқаулар алдында оқудан өтті
Фото: akmola.atameken.kz
КӨКШЕТАУ. 21 МАУСЫМ - Ақмола облысының Кәсіпкерлер палатасы алаңында ҚР Президентінің "Алтын сапа" сыйлығын алуға арналған конкурсқа және "Қазақстанның үздік тауары" республикалық көрме-конкурсына әлеуетті қатысушылар үшін оқыту семинары өтті, деп хабарлайды KAZAKHSTAN TODAY Ақмола облысы Ұлттық кәсіпкерлер палатасының баспасөз қызметіне сілтеме жасап.
 
Ақмолалық бизнеске арналған оқыту семинарын "Атамекен" ҰКП Жұмыспен қамту мәселелері жөніндегі департаментінің "Алтын сапа" және ТМД сыйлығы конкурстарының сапа саласындағы сарапшысы Мадина Мұқатова өткізді. Спикер конкурстарды өткізу тәртібі мен ережелерін түсіндірді, ұйымдардың қызметіне өзін-өзі бағалауды жүргізу тетігі туралы айтты, сапа менеджментінің шетелдік модельдерінің мысалдарын келтірді және т.б.
 
 "Алтын сапа" байқауы "Өндірістік мақсаттағы үздік кәсіпорын", "Қызмет көрсететін үздік кәсіпорын", "Азық-түлік тауарларын және/немесе ауыл шаруашылығы өнімдерін шығаратын үздік кәсіпорын", "Халыққа арналған тауарларды шығаратын үздік кәсіпорын" номинациялары бойынша өткізіледі.
 
Әр номинацияда марапаттар шағын, орта және ірі кәсіпкерлік субъектілеріне жеке беріледі. Сондай-ақ, "Үздік индустриялық жоба", "Үздік инновациялық жоба" арнайы сыйлықтары тағайындалады. Сараптамалық топтың талдау қорытындысы бойынша байқаудың 40 финалисті анықталады.
 
 "Қазақстанның үздік тауары" байқауы үш номинация бойынша өткізіледі: "Өндірістік мақсаттағы үздік тауарлар", "Халыққа арналған үздік тауарлар" және "Үздік азық-түлік тауарлары". Әр номинацияда үш жеңімпаз анықталады. Финалға жету үшін қатысушылар өңірлік кезеңдердің тоғыз жеңімпазына кіріп, үш номинация бойынша 27 финалист қатарына кіруі керек. Осыдан кейін үміткерлер онлайн-дауыс беруге қатысады, содан кейін оларды комиссия бағалайды, ол үздіктердің тоғызын анықтайды.
 

Көптеген жылдар бойы байқаулар өнімнің немесе қызметтердің сапасы, олардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету, сондай-ақ ұйымның сапаны басқарудың жоғары тиімді әдістерін енгізуі саласында айтарлықтай нәтижелерге қол жеткізген үздік өңірлік компанияларды анықтауға мүмкіндік береді. Сонымен қатар, байқауларға қатысу әлеуетті инвесторлардың назарын аударып, Іскерлік байланыстар мен серіктестік қарым - қатынастарды орнату және кеңейту үшін жаңа мүмкіндіктер ашады", - деп атап өтті ӨКП директоры Ерқанат Мұсылманбек.

 
Семинарға 25-ке жуық ақмолалық компания қатысты. Мысалы, "Курочка Ряба" танымал брендімен өнер көрсететін "CAPITAL PROJECTS LTD" ЖШС конкурсқа бірінші рет қатысып отырған жоқ. Компания үш рет өңірлік көрме-конкурстың және бір рет республикалық байқаудың жеңімпазы атанды.
 

Бүгінгі семинар біз үшін өте пайдалы болды, біз мұнда байқаудың шарттары туралы, конкурсты ұйымдастырушы нені ұсынатыны және бізден нені қалайтыны туралы білу мақсатында келдік. Оқуға бөлінген уақыт біз үшін үлкен пайдамен өтті. Біз "Атамекенге" жыл сайын байқауға қатысуға, халыққа өнімдеріміз туралы айтып, өз брендімізді ілгерілетуге бірегей мүмкіндік берілгені үшін алғысымызды білдіреміз", - дейді компанияның маркетолог-талдаушысы Ольга Скорынина.

 
Ведомствода конкурсқа қатысуға өтінімдер ағымдағы жылдың 1 шілдесіне дейін қабылданатынын еске салды. "Қазақстанның үздік тауары" өңірлік байқау-көрмесі 2022 жылдың 15 шілдесінде өткізу жоспарланып отыр.
 

В Акмолинской области реализуется программа повышения доходов населения

20.06.2022, 15:28 3411
В Акмолинской области реализуется программа повышения доходов населения
КОКШЕТАУ. 20 ИЮНЯ - В Акмолинской области по поручению президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева реализуется программа повышения доходов населения, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщили в пресс-службе акима Акмолинской области, программа, сопряженная с индустриализацией и диверсификацией экономики, развитием предпринимательства, нацелена на обеспечение продуктивной занятости.
 

Сейчас мы должны насытить внутренний рынок отечественной продукцией, повысить производительность труда и создать постоянные рабочие места. Мы видим, что работа уже начата", - подчеркнул заместитель премьер-министра РК Ералы Тугжанов. 

 
По данным акимата, только в течение 5 лет в сфере АПК будут реализованы более 500 инвестиционных проектов на сумму 2,2 трлн тенге, охвачены различными мерами занятости более 500 тысяч человек. 
 
Руководитель региона Ермек Маржикпаев проинформировал, что в области проводится определенная работа в данном направлении. Создано более 8 тысяч новых рабочих мест, в том числе порядка 5 тысяч постоянных, заработная плата увеличена на 22%. 
 
Сообщается, что руководитель кооператива Гульмайра Баймакова в 2020 году запустила проект "Корова на балконе" в поселке Карабулак Акмолинской области. 
 

Все мы нуждаемся в продуктах питания и обычно покупаем их в магазинах. Мало кто из городских жителей может позволить себе свежие овощи прямо с грядки и молоко прямо "из под коровы". Уникальный проект "Корова на балконе"  -это проект о том, как получить свежую, экологически чистую молочную продукцию, минуя магазины и многочисленных посредников", - пояснила Гульмайра Баймакова. 

 
Суть проекта заключается в том, что городской житель, которому нужна натуральная продукция, на свои деньги покупает корову и передает "под управление" сельскому жителю, который обязуется ухаживать за этой коровой: кормить, поить, доить и обеспечивать свежей молочной продукцией горожанина.
 
Отмечается, что кооперативом "Ар-ай" в рамках программы предоставляются сезонные рабочие места, а также помощь социально уязвимым категориям населения, многодетным семьям. Сегодня волонтерскую помощь в виде натуральных продуктов получают многодетная мать 5 детей, вторая многодетная мать воспитывает 4 детей, один из которых с особыми потребностями, и одинокая мама, которая также воспитывает особого ребенка.
 
Также сообщается, что вице-премьер осмотрел ТОО "Тепличные технологии", которое специализируется на выращивании овощей и зелени, "Прогресс-Агро" по разведению живых рыб, витаминных и минеральных добавок в городе Степногорске, а также предприятия по посадке клубники и овощей в районе Биржан сал. 
 
Следующим объектом стала молочно-товарная ферма комбикормового завода ИП "Абдрахманов", находящаяся в Бурабайском районе.
 
Современная молочно-товарная ферма создана в 2015 году индивидуальным предпринимателем Болатом Абдрахмановым. Благодаря господдержке ежегодно увеличивается количество поголовья КРС. Для них создан специальный режим питания с натуральными овощными добавками.
 
По словам фермера, завезен крупный рогатый скот симментальской породы и породы монбельярд. 
 

На данный момент на ферме имеется 500 голов крупного рогатого скота и 109 голов лошадей. Начинал с 200 голов, позже понял, что нужно расти. По программе "Агробизнес-2020" через Агрокредитную корпорацию получил кредит в 88 млн тенге, на который приобрел 96 голов КРС из Чехии. В этом году по программе "Ырыс" планируется завезти еще 53 головы", - рассказывает индивидуальный предприниматель. 

 
Также в акимате Акмолинской области рассказали о работе филиала ТОО "Viamedis" в городе Степногорске.
 

В 2020 году ГКП на ПХВ "Степногорская городская поликлиника" заключен договор ГЧП с ТОО "Viamedis" по передаче в доверительное управление", - проинформировали в акимате.

 
Поликлиника проектной мощностью 1020 посещений в смену состоит из 7 участков общей практики, 20 терапевтических и 15 педиатрических участков. Оказывает первичную медико-санитарную помощь прикрепленному населению города Степногорска, близлежащих поселков Аксу, Заводской, Бестобе, сел Карабулак, Степногорское, Кырык кудык, Изобильное, Богенбай. Всего работают 470 сотрудников.
 
По словам директора филиала Нурлана Ахильбекова, городская поликлиника была открыта в 1980 году. За 40 лет ни разу не производился капитальный ремонт. С приходом Viamedis, а также с привлечением инвестиций порядка 1 143 732 062 тенге поликлиника обрела новую жизнь. Произведено оснащение новейшим оборудованием, позволяющим проводить качественную и оперативную диагностику по целому ряду заболеваний. Населению предоставляются услуги компьютерного томографа, цифрового рентгена и маммографа, также организовано высококачественное отделение лучевой диагностики. Внедрена электронная очередь и созданы комфортабельные зоны ожидания. 
 
Вместе с тем создан инновационный отдел медицинской реабилитации, который оказывает медицинскую помощь индивидуально каждому пациенту. Все услуги доступны прикрепленному к поликлинике населению бесплатно в рамках пакетов ГОБМП и ОСМС. 
 

На сегодняшний день в нашей поликлинике имеется современный аппарат компьютерной томографии, 2 рентген-аппарата, 2 флюорографа, 3 УЗИ-аппарата, 2 маммографические установки, 2 видеоэндоскопические установки, фиброгастроколоноскопы, кольпоскоп, гистероскоп, 2 электрохирургических аппарата фирма BOWA, 2 комплекса суточного мониторирования "Холтер" ЭКГ и АД и др. Работает электронная очередь", - рассказал Нурлан Ахильбеков. 

 
Особое внимание в деятельности поликлиники уделяется профилактике, раннему выявлению и лечению онкозаболеваний, так как Степногорск находится в повышенной зоне риска. Благодаря проведенной работе увеличилось раннее выявление заболеваний среди населения.
 
Ранее сообщалось, что на заседании правительства рассмотрена программа по повышению доходов населения до 2025 года. Программа членами кабмина принята с учетом некоторых доработок. 
 
Глава правительства Алихан Смаилов отметил, что презентованная программа по повышению доходов населения до 2025 года разработана с целью повышения благосостояния граждан и обновления подходов в социально-трудовой сфере. 
 
Занятость в промышленности и предпринимательстве планируется увеличить за счет создания новых промышленных кластеров, обеспечения финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства, создания условий для развития МСБ вокруг крупных предприятий. В целях повышения занятости в сфере АПК предусмотрены меры по созданию домашних хозяйств, реализации инвестиционных проектов и расширению механизмов микрокредитования. 
 

Ақмола облысында жеңіл өнеркәсіпте 17 кәсіпорын мен өндіріс жұмыс істейді

15.06.2022, 17:21 26826
Ақмола облысында жеңіл өнеркәсіпте 17 кәсіпорын мен өндіріс жұмыс істейді
Фото: primeminister.kz
КӨКШЕТАУ. 15 МАУСЫМ - Ақмола облысында жеңіл өнеркәсіп саласына 17 кәсіпорын мен өндіріс тартылған, деп хабарлайды KAZAKHSTAN TODAY "Атамекен" ҚР Ұлттық кәсіпкерлер палатасының баспасөз қызметіне сілтеме жасап.
 
 "Атамекен" ҚР Ұлттық кәсіпкерлер палатасының мәліметінше, олардың ішіндегі ең ірілері: "Асыл Арман" ЖШС, "Самхат" аяқ киім фабрикасы" ЖШС (былғарыдан жасалған аяқ киім өндірісі), "Диас" тігін фабрикасы" ЖШС.
 
Кәсіпкерлер палатасымен бірлесіп жеңіл өнеркәсіп қауымдастығы саланы технологиялық жаңғыртуды жүргізуді жоспарлап отыр, бұл жаңа өндірістер ашуды, ескілерін кеңейтуді, сондай-ақ жеке қаржыландыру және мемлекеттік-жекеменшік әріптестік шарттарында облыстың барлық тоқтап тұрған кәсіпорындарын жандандыруды білдіреді.
 

Қазақстанда жеңіл өнеркәсіпті дамыту бүгінгі таңда басым бағыттардың бірі болып табылады, өйткені сала әлеуметтік маңызға ие, халықтың, атап айтқанда, әйелдердің жоғары жұмыспен қамтылуын қамтамасыз етеді. Жеңіл өнеркәсіптегі стартаптардың негізгі үлесі әйелдерге тиесілі, олардың белсенділігіне біз бүгін саланың жандана бастауына міндеттіміз. Тұтыну деңгейі бойынша жеңіл өнеркәсіп азық-түліктен кейін екінші орында тұр. Бүгін біз өзіміздің қымбатты ардагерлерімізді құрметтейміз, олардың таланттары мен жанқиярлық жұмысы, тіпті ең қиын кезеңдерде де, жеңіл өнеркәсіпті биіктікте ұстады. Жеңіл өнеркәсіптің басқа да қызметкерлерін атап өткім келеді, олардың арқасында біздің отандастарымыз бірегей, стильді, әдемі, ерекше бола алады", - деді Светлана Ехлакова Жеңіл өнеркәсіп қауымдастығының төрайымы.

 
Бұдан басқа, 2020 жылы шағын және ірі бизнестің барлық деңгейдегі кәсіпорындары Ақмола облысының Жеңіл өнеркәсіп қауымдастығына бірікті, оның басты міндеттері өңірде жеңіл өнеркәсіпті жаңғырту, жеңіл өнеркәсіп кәсіпорындарының, әсіресе микробизнес өкілдерінің мүдделерін қорғау және саланың проблемалық мәселелерін шешуде күш-жігерді біріктіру болып табылады.
 
Қауымдастық жеткізушілермен және тапсырыс берушілермен жұмыс істеу жөніндегі барлық кәсіпорындармен тығыз байланыста болады, бейіндік мамандықтар бойынша - киім дизайнерлері мен модельерлері, тігін шеберлігі бойынша оқытатын бес колледжбен әлеуметтік әріптес рөлін атқарады. Сондай-ақ, сала ардагерлерінің студенттермен ынтымақтастығына жәрдем көрсетіледі, бірлескен іс-шаралар, конференциялар мен семинар-практикумдар, мастер-кластар мен бизнес-кездесулер, дөңгелек үстелдер және тақырыптық мерекелік кештер өткізіледі.
 
Мерекелік іс-шараға облыстың барлық кәсіпорындары мен ательелерінің қызметкерлері, сондай-ақ тігін саласының ардагерлері жиналды, оларға ең жылы құттықтаулар жолданды, облыс әкімдігінің, өңірлік палатаның алғыс хаттары табыс етілді.
 

Құрметті жеңіл өнеркәсіп саласының қызметкерлері мен ардагерлері, сіздерді кәсіби мерекелеріңізбен шын жүректен құттықтаймын! Сіздердің кәсіпорындарыңыз, сіздердің баға жетпес еңбектеріңіз, сіздердің өндірген өнімдеріңіз бүгінде біздің облыстың ғана емес, жалпы еліміздің әлеуметтік-экономикалық дамуына лайықты үлес қосуда. Бұған көптеген марапаттар мен түрлі мамандандырылған көрмелерге, соның ішінде халықаралық көрмелерге қатысу дәлел бола алады. Барлық адамдар үшін қиын уақытта - пандемияда - сіздің үлесіңіз баға жетпес. Әрі қарай да өз міндеттеріңізді абыроймен орындайтындарыңызға сенемін, ал сала қызметкерлерінің даңқты дәстүрлері сақталып, көбейтіліп, біздің республикамыздың одан әрі өркендеуіне қызмет ететін болады", - деп атап өтті ӨКП директоры Ерқанат Мұсылманбек.

 
Сондай-ақ, салтанатты шара аясында мектеп, колледж түлектерін жеңіл өнеркәсіп мамандықтарының техникалық және қаржылық мүмкіндіктерімен таныстыру, бос орындар жәрмеңкесі өтті.
 

Іс-шара тігін кәсіпорындарының мектептер мен колледждермен ынтымақтастығын орнату және осы саладағы бизнес субъектілері арасында тәжірибе алмасу мақсатында ұйымдастырылған", - деп атап өтті ҰКП баспасөз қызметі.

 
Колледж студенттері сала кәсіпорындарында үнемі өндірістік практикадан өтеді, сән көрсетілімдеріне, конкурстар мен коллекциялар көрмелеріне белсенді қатысады, ал түлектерге жұмысқа орналасуға көмек көрсетіледі.
 

Восемь полигонов для ТБО появятся в Акмолинской области

15.06.2022, 16:52 8596
Восемь полигонов для ТБО появятся в Акмолинской области
Фото: Depositphotos
КОКШЕТАУ. 15 ИЮНЯ - В Акмолинской области завершены работы по разработке технико-экономического обоснования 8 полигонов для твердых бытовых отходов, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Во многих регионах Акмолинской области имеется проблема отсутствия санкционированных полигонов для твердых бытовых отходов. Для решения жизненного вопроса для населения местными властями определенная работа проделана", - информирует управление внутренней политики региона. 

 
По данным управления природных ресурсов и регулирования природопользования, завершены работы по разработке технико-экономического обоснования 8 полигонов в 7 районах. 
 
Сообщается, что на них будет предусмотрена линия сортировки, а также современное оборудование для термической утилизации органических, медицинских и твердых отходов. 
 

В частности, это в Бурабайском районе, где нет ни одного узаконенного полигона, Зерендинском, Аккольском районах и городе Кокшетау. То есть во всех крупных населенных пунктах будем строить нормальные полигоны", - отметили специалисты областного ведомства. 

 
Как проинформировали в управлении природных ресурсов и регулирования природопользования, на технико-экономическое обоснование строительства полигона ТБО Бурабайского района получено положительное заключение государственной экспертизы. Ведутся конкурсные процедуры на разработку проектных документов. 
 
Также разработано технико-экономическое обоснование рекультивации старого полигона ТБО в Щучинске, прохождение государственной экспертизы которого ожидается во 2 полугодие этого года. 
 
Акиматом Шортандинского района разработано технико-экономическое обоснование, на которое получено положительное заключение государственной экспертизы. 
 
Выделение финансовых средств на разработку проектных документов будет рассмотрено на ближайшей сессии маслихита. 
 
Также ведется корректировка и технико-экономического обоснования строительства нового полигона ТБО с мусоросортировочным пунктом в Кокшетау. 
 
Технико -экономическое обоснование строительства полигона ТБО в Зеренде загружается на портал государственной экспертизы. 
 
По заверению специалистов, все проекты ТЭО строительства полигонов будут проходить экологическую государственную экспертизу в 2022 году. 
 
Отмечается, что на территории области имеется 130 полигонов ТБО, из них разрешительные документы имеются у 24. 
 
Ранее сообщалось, что правила управления коммунальными отходами утвердили в Казахстане. 
 
Раздельный сбор коммунальных отходов осуществляется по следующим фракциям: 
 
  • "сухая" (бумага, картон, металл, пластик и стекло); 
  • "мокрая" (пищевые отходы, органика и иное). 
 
Сбор "сухой" фракции отходов может осуществляться путем организации стационарных и мобильных пунктов приема, в том числе через автоматические устройства для приема отходов. 
 
Кроме того, в Казахстане утвердили требования к раздельному сбору мусора. 
 

Передача отходов специализированным организациям, осуществляющим операции по сбору, восстановлению или удалению отходов, означает одновременно переход к таким субъектам права собственности на отходы, в том числе в момент помещения отходов в контейнеры, размещенные на территории контейнерных площадок, или в установленные места сбора отходов", - говорится в документе. 

 

В Акмолинской области приняты меры по недопущению необоснованного повышения цен

14.06.2022, 13:28 8886
В Акмолинской области приняты меры по недопущению необоснованного повышения цен
Фото: УВП Акмолинской облаcти
КОКШЕТАУ. 14 ИЮНЯ - В Акмолинской области принимаются меры по предотвращению повышения цен на социально значимые продукты питания, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В регионе наладили прямые поставки продуктов в торговые сети, исключая посредников", - информирует управление внутренней политики Акмолинской области. 

 
Корме того, сообщается, что местными властями заключены меморандумы с крупнейшими производителями о стабилизации цен. 
 

Положительные отклики со стороны населения находят сельскохозяйственные ярмарки с участием товаропроизводителей области", - заявили в ведомстве. 

 
Подчеркивается, что с начала года в области проведено 176 ярмарок, где реализовано продукции по ценам до 20% ниже средних. 
 
Отмечается, что для реализации механизмов стабилизации цен из местного бюджета в текущем году выделено 650 млн тенге. 
 

Общая сумма средств, направленных на стабилизацию цен, составила 3 млрд тенге, из них на оборотную схему направлено 2,3 млрд тенге, на стабфонд - 634 млн тенге", - проинформировали в УВП Акмолинской области. 

 
В управлении сельского хозяйства отметили положительные результаты мер. В области сформирован запас товаров в объеме 2,1 тысячи тонн. Из них в стабфонде - 1219 тонн, в рамках оборотной схемы - 915 тонн. 
 
Сообщается, что по оборотной схеме выданы займы в размере 1,4 млрд тенге для реализации девяти видов социально значимых продовольственных товаров по фиксированным сниженным ценам. 
 
В рамках меморандума с "АО "НК "Продкорпорация" девятью мукомольными предприятиями области получено 3635,5 тонны пшеницы по удешевленной цене, благодаря чему удалось стабилизировать цену на социальный хлеб. 
 

Сейчас цены на такой хлеб в регионах области составляют от 95 до 110 тенге за булку", - заверили в УВП региона.

 
Также отмечается, что в целях пресечения спекулятивного роста цен активизированы контрольные функции акиматов. 
 

Так, в рамках проверок торговых рынков у 11 предпринимателей выявлено превышение торговых надбавок при реализации социально значимых товаров, все они получили предупреждения в соответствии с КоАП РК", - добавили в ведомстве. 

 
Ранее сообщалось, что продукция из стабилизационного фонда Акмолинской области расширяет точки реализации. 
 

В восьми магазинах сети супермаркета INMART с недавнего времени реализуется продукция из стабилизационного фонда Акмолинской области благодаря заключенному договору СПК "Kokshe" с торговой сетью", - проинформировали в пресс-службе социально-предпринимательской корпорации "Кокше". 

 
Кроме того, в Кокшетау на площади "Тауелсіздік" планируется проведение сельскохозяйственной ярмарки с участием сельхозтоваропроизводителей Акмолинской области. 
 
По информации организаторов, ожидается участие порядка 96 сельхозтоваропроизводителей из Аккольского, Астраханского, Атбасарского, Биржан сал, Бурабайского, Зерендинского, Сандыктауского, Шортандинского районов, Кокшетау и АО "НК "СПК "Кokshe", которые представят более 57,5 тонны продукции.
 

Продукция из стабфонда Акмолинской области расширяет точки реализации

13.06.2022, 16:54 10361
Продукция из стабфонда Акмолинской области расширяет точки реализации
КОКШЕТАУ. 13 ИЮНЯ - Продукция из стабилизационного фонда Акмолинской области расширяет точки реализации, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В восьми магазинах сети супермаркета INMART с недавнего времени реализуется продукция из стабилизационного фонда Акмолинской области благодаря заключенному договору СПК "Kokshe" с торговой сетью", - проинформировали в пресс-службе социально-предпринимательской корпорации "Кокше". 

 
По данным пресс-службы, продукция из стабфонда (сахар, рис, гречневая крупа, масло растительное, соль, макаронные изделия) теперь представлена не только в павильонах Kokshe Market, на полках некоторых отдаленных микрорайонах.
 
Кроме того, теперь и в сети INMART в разных частях города (на улицах Ауэзова, Уалиханова, Боровской, Акана-серы и др.) горожане смогут покупать необходимые продукты питания из стабфонда. 
 

Узнать их можно по надписи "СПК", - заявили пресс-службе. 

 
В СПК отметили, что на минувшей неделе в Кокшетау прибыло более 200 тонн сахара с Коксуского сахарного завода. 
 

СПК закупил его уже по другой цене (в сравнении с предыдущим контрактом), поэтому принято решение выставить его на продажу в супермаркетах INMART", - проинформировали в пресс-службе. 

 
Сообщается, что цена на него фиксированная - 473 тенге за килограмм. 
 
Также в СПК отметили, что в павильонах Kokshe Market сахар продают по 380 тенге за килограмм. Это сахар из запасов, сделанных СПК ранее. 
 

Его по-прежнему продают по 2 килограмма в одни руки", - почеркнули в пресс-службе.

 
Также сообщается, что "по многочисленным просьбам акмолинцев в дальнейшем СПК планирует расширять точки реализации. Так, к примеру, продукция из стабфонда уже доставляется в Аккольский район и Есильский район". 
 
Список магазинов, осуществляющих реализацию товаров регионального стабилизационного фонда в городе Кокшетау: 
 
  • Магазин KOKSHE MARKET - улица Есенберлина, 3 
  • Магазин KOKSHE MARKET - микрорайон Центральный, район дома 32 
  • Магазин KOKSHE MARKET - микрорайон Васильковка, район СШ № 17 
  • Магазин KOKSHE MARKET - улица Алтынсарина, 6д 
  • Магазин "Шанхай-1" - улица Матросава, 61 (микрорайон Шанхай) 
  • Магазин "Алихан" - улица Потанина, 19 
  • Магазин "Акжол" - улица Валиханова, 212в 
  • Магазин "Жасмин" - улица Галыма Елемесова, 47 
  • Магазин "Темирлан" - село Красный Яр, улица Достык, 22 
 
Ранее сообщалось, что около 80 тонн сахара находится в стабфонде Акмолинской области.
 

Тәжікстан Ақмола облысында сауда үйін ашуды ұсынды

13.06.2022, 16:44 11306
Тәжікстан Ақмола облысында сауда үйін ашуды ұсынды
КӨКШЕТАУ. 13 МАУСЫМ - Көкшетауда облыс әкімі Ермек Маржықпаев Тәжікстан Республикасы Үкіметі жанындағы Мемлекеттік материалдық резервтер агенттігінің директоры, Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығы Консультативтік кеңесінің төрағасы Ахмадзода Атомен кездесті, деп хабарлайды KAZAKHSTAN TODAY Ақмола облысы әкімдігінің баспасөз қызметіне сілтеме жасап.
 

Бұл кездесу біз үшін өте маңызды. Сауда қатынастарын құру және нығайту мақсатында "Тәжікстан - Қазақстан" бірлескен сауда үйін ашуды ұсынамын", - деді ТМД Консультативтік кеңесінің төрағасы.

 
Кездесу барысында Ермек Маржықпаев өңірдің ауыл шаруашылығы, өнеркәсіп және экономиканың басқа да салаларында бірлескен жобаларды іске асыру үшін айтарлықтай әлеуетке ие екенін атап өтті.
 

Ақмола облысы еліміздің негізгі ауыл шаруашылығы өңірлерінің бірі болып табылады, қысқаша айтқанда, бұл 15 млн гектар жер, оның 5-еуі егістік жер, 4 млн гектарға жуығы ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлер. Жыл сайын 4-тен 7 млн тоннаға дейін астық жинаймыз. Түрлі салалардағы өзара тиімді ынтымақтастық үшін барлық мүмкіндіктер бар, оларды біз егжей-тегжейлі талқылауға дайынбыз", - деп атап өтті Маржықпаев.

 
Өз кезегінде Ахмадзода Ато тәжік тарапы барлық бағыттар бойынша ынтымақтастыққа мүдделі екенін атап өтті. Сондай-ақ, өнеркәсіп және туризм салаларындағы бірлескен жобалар талқыланды.
 
Бұдан бұрын хабарланғандай, Ақмола облысында 5,1 млн гектар алаңда жаздық егіс егу жоспарланып отыр, бұл өткен жылғы көрсеткіштен 57,2 мың гектарға жоғары.
 
Оның ішінде: дәнді және дәнді-бұршақты дақылдар 4,6 млн гектар алаңға орналастырылады, бұл өткен жылдың деңгейінен 27 мың гектарға жоғары, майлы дақылдар - 282,8 мың гектар, бұл өткен жылдың көрсеткішінен 18,5 мың гектарға жоғары және жүгеріні есепке алғанда жаздық жемшөп дақылдары - 184,6 мың гектар, бұл 9,1 мың гектарға өткен жылдың көрсеткіштерінен жоғары.
 
Сәуір айында Көкшетауда көктемгі егісті ұйымдастыру және сапалы өткізу бойынша дайындық және міндеттер мәселелері бойынша әр түрлі деңгейдегі әкімдердің және өңірдің ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілердің қатысуымен аграрлық кеңес өтті.
 

Қазіргі жағдай біздің ауыл шаруашылығы өндірісінің әлемдік стандарттарына тезірек жақындауымызды талап етеді. Осыған байланысты біз егін шаруашылығын қарқындату, қолайлы жылдары ғана емес, ылғал жеткіліксіз жылдары да тұрақты өнім өндіруді қамтамасыз ету бағытын бұлжытпай жүзеге асыруымыз керек", - деді Ақмола облысының әкімі Ермек Маржықпаев.

 

В Акмолинской области начинаются сезонные ярмарки

10.06.2022, 17:19 15186
В Акмолинской области начинаются сезонные ярмарки
Фото: Depositphotos
КОКШЕТАУ. 10 ИЮНЯ - В субботу, 18 июня, в Кокшетау на площади "Тауелсіздік" планируется проведение сельскохозяйственной ярмарки с участием сельхозтоваропроизводителей Акмолинской области, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По информации организаторов, ожидается участие порядка 96 сельхозтоваропроизводителей из Аккольского, Астраханского, Атбасарского, Биржан сал, Бурабайского, Зерендинского, Сандыктауского, Шортандинского районов, Кокшетау и АО "НК "СПК Кokshe", которые представят более 57,5 тонны продукции, сообщает управление внутренней политики. 
 
Жители и гости областного центра смогут приобрести свыше 40 наименований продуктов питания местных производителей. Цены значительно ниже рыночных - на 10-15%. 
 
Аграрии области привезут полюбившиеся горожанам 28,5 тонны мясных и колбасных изделий, 0,8 тонны свежей рыбы, 125,0 тысяч штук яиц, порядка 15,4 тонны молока и молочной продукции, 3 тонны муки и другой продукции. 
 
Ранее сообщалось, что в преддверии праздника Наурыз в областном центре прошла очередная сельскохозяйственная ярмарка с участием сельхозтоваропроизводителей. 
 
По информации управления сельского хозяйства и земельных отношений, более 90 сельхозтоваропроизводителей региона представили на ярмарке более 56,6 тонны продукции. 
 
В апреле в Кокшетау состоялось аграрное совещание с участием акимов различных уровней и сельхозтоваропроизводителей региона по вопросам готовности и задачам по организованному и качественному проведению весеннего сева. 
 

Текущая ситуация требует, чтобы мы как можно быстрее приблизились к мировым стандартам сельскохозяйственного производства. В этой связи нам следует неуклонно осуществлять курс на интенсификацию земледелия, обеспечение стабильного производства продукции не только в благоприятные годы, но и в годы с недостаточным увлажнением", - сказал аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев. 

 

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Переход на Болонскую систему в РК (ярким примером ее введения является ЕНТ) вызвала катастрофическое снижение уровня образования и науки. Считаете ли вы необходимым отказаться от нее в пользу прежней научно-образовательной системы?

      Архив опросов