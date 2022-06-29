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В Акмолинской области индекс промышленного производства составил 109%

28.06.2022, 16:06 4166
В Акмолинской области индекс промышленного производства составил 109%
КОКШЕТАУ. 28 ИЮНЯ - В Акмолинской области за период с января по май 2022 года индекс промышленного производства составил 109%, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Индекс промышленного производства составил 109% (543,4 млрд тенге), сельского хозяйства - 100,5% (120,1 млрд тенге), инвестиций в основной капитал - 127,6% (181,1 млрд тенге), строительных работ - 136% (38,5 млрд тенге). Объем введенного жилья возрос на 1,2% (242,6 тысячи квадратных метров)", - сообщили в управление экономики и бюджетного планирования Акмолинской области. 

 
Кроме того, по данным управления, за май текущего года индекс потребительских цен составил 108,2% (3-е место; по РК - 108,8%), в том числе по продовольственным товарам - 112,5% (2-е место; по РК - 113,5%). 
 
Создано 8148 новых рабочих мест (46,2% к плану на год; план - 17 649 мест), в том числе постоянных - 4808 (45,4% к плану на год; план - 10 590 мест). Уровень безработицы - 4,8% (за I квартал 2022 года). 
 

Средняя заработная плата увеличилась на 22%, до 225 тысяч тенге (январь-март 2022 года). Реальный рост доходов населения составил 5,4% (135,3 тысячи тенге за IV квартал 2021 года)", - добавили в ведомстве. 

 
Ранее сообщалось, что в январе-апреле в Акмолинской области промпроизводство выросло на 9,6%. 
 

Увеличение объемов производства зафиксировано в 15 районах области, снижение - в Егиндыкольском (85%), Биржан сал (93,7%), Зерендинском (95,3%) и Астраханском (97,9%) районах и городе Кокшетау (85,6%)", - информирует АО "НК "Kazakh Invest". 

 
Кроме того, сообщатся, что по объему промышленного производства наибольший удельный вес в области занимают предприятия Буландынского, Зерендинского, Шортандинского районов, а также городов Кокшетау и Степногорска, которые произвели 80,6% областного объема промышленной продукции. 
 
Отмечается, что в городе Кокшетау за счет снижения производства комбайнов и тракторов индекс промышленного производства (ИПП) составил 85,6%.
 

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Ақмола облысында экологиялық таза биоотын өндіріледі

28.06.2022, 16:37 3181
Ақмола облысында экологиялық таза биоотын өндіріледі
Фото: inform.kz
КӨКШЕТАУ. 28 МАУСЫМ - Ақмола облысында Қазақстанда салынып жатқан биоотын өндіретін алғашқы зауыттың тасын қалау рәсімі өтті, деп хабарлайды KAZAKHSTAN TODAY Ақмола облысы Зеренді ауданы әкімдігінің баспасөз қызметіне сілтеме жасап.
 

Armandastar ЖШС отын брикеттерін өндіретін көпсалалы зауытының құрылыс алаңында Қазақстанда салынып жатқан зығыр сабанынан экологиялық таза жоғары энергетикалық биоотын өндіретін алғашқы зауыттың тасын қалау рәсімі өтті", - деп хабарлады Зеренді ауданы әкімдігінің баспасөз қызметі.

 
Ведомствоның мәліметінше, рәсімге Германия Федеративтік Республикасының Қазақстандағы елшісі Моника Иверсен және Amandus Kahl неміс компаниясының Берманн Ячим Герг Отто атынан құрал-жабдықтарды жеткізуші қатысты.
 
Бұл жобаны іске асыру жасыл алқаптарды кесуден сақтауға айтарлықтай үлес қосатыны атап өтілді.
 

Халыққа биоотындағы көмір мен отынның баламасы, сондай-ақ қазақстандық өнімнің еуропалық нарыққа шығуы (жылына 70 000 мың тонна көлемінде) ұсынылады", - деп толықтырды әкімдіктің баспасөз қызметі.

 
Бұған дейін хабарланғандай, Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университетінің студенттері тамақ дайындағаннан кейін қалған өсімдік майынан биоотын жасады.
 
Сонымен қатар, өткен жылы көкшетаулық студент халықаралық стартап-жобалар байқауында жеңіске жетті. Жас жігіт "Таза сутегімен жұмыс істейтін қозғалтқыш" жобасын ұсынды.
 

В Акмолинской области город Косшы получит газ в 2024 году

27.06.2022, 18:57 14816
В Акмолинской области город Косшы получит газ в 2024 году
КОКШЕТАУ. 27 ИЮНЯ - В Акмолинской области город Косшы, поселки Караоткель и Коянды получат газ в 2024 году, передает корреспондент KAZAKHSTAN TODAY. 
 

По газификации пригорода Нур-Султана (проводится. - Прим. ред.) большая работа. Вы знаете прекрасно, что 2 года назад шла реализация магистрального газопровода "Сарыарка-1". Это из Кызылординской области через город Караганду в Акмолинскую область. Вот Аршалынский район, о котором мы сегодня много говорили, там практически… у нас там 13 проектов, которые охватывают 20 населенных пунктов. Порядка 20 тысяч человек будет обеспечено газом. В этом году мы уже в 12 населенных пунктах этот газ дадим, Аршалынского района. Перспектива в Целиноградском районе: Коянды, Косшы, Караоткель (...) Северная сторона нашей столицы, она получит газ в 2024 году", - сообщил Ермек Маржикпаев, отвечая на вопрос журналиста агентства. 

 
По его словам, в городе Кокшетау газификацией занимаются 3 компании: ИП "Джуркин", "КазТрансГаз" и "ГазКызмет".
 

По "ГазКызмету" есть определенные вопросы. Он у нас порядка 40-45 домов обеспечивает газом. В прошлом году этой компании мы поставили порядка 75 тысяч тонн сжиженного газа", - добавил глава региона.

 

Ермек Маржикпаев рассказал о мерах регулирования цен на продукты питания первой необходимости

27.06.2022, 18:40 15141
Ермек Маржикпаев рассказал о мерах регулирования цен на продукты питания первой необходимости
КОКШЕТАУ. 27 ИЮНЯ - Аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев рассказал о мерах регулирования цен на продукты питания первой необходимости в регионе, передает корреспондент KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Очень много зависит от мировых колебаний на самом деле. Скажем так, мы ведем большую работу по сдерживанию этих цен. Вы сами являетесь свидетелями того, сколько мы проводим ярмарок в год. Порядка 50 ярмарок мы проводим. Вот буквально за 5 месяцев мы реализовали продукции почти 500 млн тенге. Это очень много. Это не только в областном центре, но и в районных центрах мы эту работу делаем"- сказал Ермек Маржикпаев, отвечая на вопрос журналиста агентства. 

 
Также он подчеркнул, что в области работает СПК (социально-предпринимательские корпорация), где на сегодня аккумулировано порядка 3 млрд тенге. 
 

Буквально недавно мы туда, скажем так, еще добавили 700 млн тенге для того, чтобы сдерживать цены на социально значимы продукты питания. Сегодня, видите, у нас в Кокшетау есть сахар. Условно по 470-500 тенге. Возможно, есть очереди, но он есть, самое главное. Мы реализовываем в наших магазинах KOKSHE market, других наших торговых точках", - проинформировал аким Акмолинской области.

 

Ежегодно в 28 стран ближнего и дальнего зарубежья из Акмолинской области экспортируется более 2 млн тонн зерна

27.06.2022, 18:00 14331
Ежегодно в 28 стран ближнего и дальнего зарубежья из Акмолинской области экспортируется более 2 млн тонн зерна
КОКШЕТАУ. 27 ИЮНЯ - Акмолинская область - один из основных сельскохозяйственных регионов, ее доля в валовой продукции сельского хозяйства страны составляет 10%, передает корреспондент KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Это самый большой зерновой клин в республике, мы ежегодно производим около четверти зерна страны, полностью обеспечиваем внутреннюю потребность в зерне, семенах и кормах для животных. Ежегодно экспортируем более 2 млн тонн зерна в 28 стран ближнего и дальнего зарубежья", - цитирует служба центральных коммуникаций акима региона Ермека Маржикпаева. 

 
Говоря о производстве зерна, глава области отметил, что большое внимание уделяется его основной составляющей - техническому оснащению. С начала года агроформированиями области приобретено 727 единиц сельскохозяйственной техники стоимостью 21 млрд тенге.
 

Ақмола облысының 130 кәсіпорны елорда нарығына өнім жеткізеді

27.06.2022, 17:01 11936
Ақмола облысының 130 кәсіпорны елорда нарығына өнім жеткізеді
Фото: ОКҚ
КӨКШЕТАУ. 27 МАУСЫМ - Азық-түлік белдеуін дамыту шеңберінде 300 шақырымдық аймақ анықталды, оған облыстың барлық 20 өңірі кірді. Бұл туралы есеп беру кездесуінде өңір басшысы Ермек Маржықпаев айтып берді, деп хабарлайды KAZAKHSTAN TODAY Орталық коммуникациялар қызметіне сілтеме жасап.
 
Аумақтық-географиялық орналасуын ескерсек, Ақмола облысы Нұр-Сұлтан қаласының айналасында азық-түлік белдеуін қалыптастыратын негізгі субъект болып табылады.

Қазіргі уақытта облыстың 130 кәсіпорны ауылшаруашылық өнімдерін жеткізумен айналысады. 
 

Олар өз өнімдерін елорданың Магнум, Астықжан, Смолл сияқты 44 ірі сауда нүктесіне және Еуразия, Әлем, Шапағат базарларына жеткізеді. Сондай-ақ өңірдің ірі ауылшаруашылық тауар өндірушілері өз өнімдерін сататын "Ақмол" дүкендер желісі жұмыс істейді. Жыл басынан бері 62 мың тонна сүт өнімдері, 14 мың тонна ет және ет өнімдері, 105 млн дана жұмыртқа жеткізілді. Жалпы, өңірде орта мерзімді перспективаға 266 млрд теңгеге 48 жаңа инвестициялық жоба қабылданды. Оларды іске қосу өсімдік майы өндірісін 3,5 есеге, көкөністерді жылыжай өндірісін 3 есеге, сүт-тауар фермаларындағы сүтті 1,5 есеге, барлық түрдегі етті 25%-ға, ұн мен жарма өнімдерін 20%-ға арттыруға мүмкіндік береді. Сондай-ақ, 5,5 мың тонна балық пен форель және бекіре уылдырығын шығару жолға қойылады", - деді әкім.

 

Ақмола облысында соңғы үш жылда алты дене шынықтыру-сауықтыру кешені салынды

27.06.2022, 16:56 12271
Ақмола облысында соңғы үш жылда алты дене шынықтыру-сауықтыру кешені салынды
Фото: ОКҚ
КӨКШЕТАУ. 27 МАУСЫМ - Соңғы үш жылда алты дене шынықтыру-сауықтыру кешені салынды. Бұл туралы Орталық коммуникациялар қызметінде өткен брифингте Ақммола облысының әкімі Ермек Маржықпаев мәлім етті, деп хабарлайды KAZAKHSTAN TODAY Орталық коммуникациялар қызметіне сілтеме жасап.
 

Облыс орталығында жеңіл атлетика манежі мемлекеттік меншікке қайтарылып жөнделді, мұз айдыны спорт кешенінің құрылысы басталды. Ерейментау қаласында екі жүзу бассейні бар дене шынықтыру-сауықтыру кешенінің құрылысы аяқталуда. Бурабай ауданының Мәдениет және Жақсы ауданының Жақсы ауылдарында спорт кешендері салынып жатыр. Қорғалжын ауданында дене шынықтыру-сауықтыру кешені, Щучинск қаласында спорт сарайының құрылысы жүргізіліп жатыр. Бұл жұмыс одан әрі жалғасын табады", - деді әкім.

 

Ақмола облысы халқының 97% сапалы сумен қамтамасыз етілген

27.06.2022, 16:53 12586
Ақмола облысы халқының 97% сапалы сумен қамтамасыз етілген
Фото: ОКҚ
КӨКШЕТАУ. 27 МАУСЫМ - Қазіргі уақытта сапалы сумен жабдықтау жүйесіне қол жетімділік Ақмола облысы халқының 97% бар, оның ішінде: қала тұрғындары – 95%, ауылды елді мекендерде - 89,3%. Бұл туралы Орталық коммуникациялар қызметінде өткен брифингте Ақмола облысының әкімі Ермек Маржықпаев мәлім етті, деп хабарлайды KAZAKHSTAN TODAY Орталық коммуникациялар қызметіне сілтеме жасап.
 
Өңірдің 177 елді мекенін сумен қамтамасыз ету мақсатында 2025 жылға дейін ауқымды жұмыс жоспарланды. 
 

68 ауылда сумен жабдықтау тораптарының құрылысы, сонымен қатар 29 ауыл үшін жобалау-сметалық құжаттама әзірленді. 72 ауылда кешенді блок модуль орнату; 37 ауылда сүзгі немесе су тарату пункттерін орнату арқылы ұңғыма бұрғылау жоспарланған. Биыл 17 млрд теңге қаражатқа сумен жабдықтау және су бұру бойынша 63 жоба іске асырылды", - деді облыс әкімі.

 

Биыл Ақмола облысында шамамен 700 мың шаршы метр тұрғын үй пайдалануға беріледі

27.06.2022, 16:47 12411
Биыл Ақмола облысында шамамен 700 мың шаршы метр тұрғын үй пайдалануға беріледі
Фото: ОКҚ
КӨКШЕТАУ. 27 МАУСЫМ - Соңғы 3 жылда Ақмола облысында жыл сайын кемінде 500 мың шаршы метр тұрғын үй пайдалануға беріледі. Бұл туралы Орталық коммуникациялар қызметінде өткен брифингте өңір әкімі Ермек Маржықпаев мәлім етті, деп хабарлайды KAZAKHSTAN TODAY Орталық коммуникациялар қызметіне сілтеме жасап.
 

Өткен жылы 600 мың шаршы метр тұрғын үй тапсырылып, шамамен 5 мың отбасының тұрғын үй жағдайы жақсартылды. Биыл барлық қаржыландыру көздерінің есебінен шамамен 700 мың шаршы метр тұрғын үйді пайдалануға беру жоспарланып отыр, яғни 5 мыңнан астам отбасы пәтер алады. Құрылыс қарқыны одан әрі артады", - деді Е.Маржықпаев.

 

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