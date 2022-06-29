В Акмолинской области индекс промышленного производства составил 109%

КОКШЕТАУ. 28 ИЮНЯ - В Акмолинской области за период с января по май 2022 года индекс промышленного производства составил 109%, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Индекс промышленного производства составил 109% (543,4 млрд тенге), сельского хозяйства - 100,5% (120,1 млрд тенге), инвестиций в основной капитал - 127,6% (181,1 млрд тенге), строительных работ - 136% (38,5 млрд тенге). Объем введенного жилья возрос на 1,2% (242,6 тысячи квадратных метров)", - сообщили в управление экономики и бюджетного планирования Акмолинской области.

Кроме того, по данным управления, за май текущего года индекс потребительских цен составил 108,2% (3-е место; по РК - 108,8%), в том числе по продовольственным товарам - 112,5% (2-е место; по РК - 113,5%).

Создано 8148 новых рабочих мест (46,2% к плану на год; план - 17 649 мест), в том числе постоянных - 4808 (45,4% к плану на год; план - 10 590 мест). Уровень безработицы - 4,8% (за I квартал 2022 года).

Средняя заработная плата увеличилась на 22%, до 225 тысяч тенге (январь-март 2022 года). Реальный рост доходов населения составил 5,4% (135,3 тысячи тенге за IV квартал 2021 года)", - добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в январе-апреле в Акмолинской области промпроизводство выросло на 9,6%.

Увеличение объемов производства зафиксировано в 15 районах области, снижение - в Егиндыкольском (85%), Биржан сал (93,7%), Зерендинском (95,3%) и Астраханском (97,9%) районах и городе Кокшетау (85,6%)", - информирует АО "НК "Kazakh Invest".

Кроме того, сообщатся, что по объему промышленного производства наибольший удельный вес в области занимают предприятия Буландынского, Зерендинского, Шортандинского районов, а также городов Кокшетау и Степногорска, которые произвели 80,6% областного объема промышленной продукции.

Отмечается, что в городе Кокшетау за счет снижения производства комбайнов и тракторов индекс промышленного производства (ИПП) составил 85,6%.