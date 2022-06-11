В Акмолинской области начинаются сезонные ярмарки

Фото: pixabay.com

КОКШЕТАУ. 2 ИЮНЯ - В Акмолинской области за период с января по апрель 2022 года произведено промышленной продукции в действующих ценах на 430,6 млрд тенге, что к уровню января-апреля 2021 года составило 109,6%, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Увеличение объемов производства зафиксировано в 15 районах области, снижение - в Егиндыкольском (85%), Биржан сал (93,7%), Зерендинском (95,3%) и Астраханском (97,9%) районах и городе Кокшетау (85,6%)", - информирует АО "НК Kazakh Invest".

Кроме того, сообщатся, что по объему промышленного производства наибольший удельный вес в области занимают предприятия Буландынского, Зерендинского, Шортандинского районов, а также городов Кокшетау и Степногорска, которые произвели 80,6% областного объема промышленной продукции.

Отмечается, что в городе Кокшетау за счет снижения производства комбайнов и тракторов индекс промышленного производства (ИПП) составил 85,6%.

В городе Степногорске ИПП составил 143% за счет увеличения добычи золотосодержащей руды, а также роста производства в металлургической промышленности.

В Буландынском районе за счет роста производства мяса птицы домашней переработанной и консервированной, кормов готовых для животных сельскохозяйственных и изделий из бетона, гипса и цемента ИПП составил 102,1%.

В Зерендинском районе за счет спада производства золота ИПП составил 95,3%.

В Шортандинском районе ИПП составил 192,3% за счет увеличения добычи золотосодержащей руды и производства муки.

В горнодобывающей промышленности и разработке карьеров индекс промышленного производства в январе-апреле 2022 года по сравнению с январем-апрелем 2021 года составил 127,1%. Рост производства наблюдается в добыче угля на 8,1%, прочих полезных ископаемых - на 36,3%, металлических руд - на 40%, предоставление услуг в горнодобывающей промышленности - в 4,8 раза", - проинформировали в компании.

Также сообщается, что в обрабатывающей промышленности индекс промышленного производства в январе-апреле 2022 года к уровню января-апреля 2021 года составил 108,7%. Увеличились объемы в следующих видах деятельности: производство продуктов питания (1%), легкая промышленность (13,1%), производство прочей неметаллической минеральной продукции (16%), металлургическое производство (17,8%), производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (20,1%), производство напитков (48,5%), производство кокса и продуктов нефтепереработки (27,7 раза).

В снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом индекс промышленного производства составил 91,4%. Уменьшились объемы в производстве, передаче и распределении электроэнергии - на 10,2%, снабжении паром, горячей водой и кондиционированным воздухом - на 7,8%", - подчеркнули в АО "НК Kazakh Invest".

Отмечается, что в водоснабжении; сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений индекс промышленного производства в январе-апреле 2022 года по сравнению с январем-апрелем 2021 года составил 126,5%.

Также в компании сообщили, что Акмолинская область является одним из основных сельскохозяйственных регионов Казахстана, здесь занято 38% трудоспособного населения области. Доля области в валовой продукции сельского хозяйства республики составляет в среднем около 10%. Регион исполняет роль продовольственного пояса города Нур-Султана.

Валовой выпуск продукции (услуг) сельского, лесного и рыбного хозяйства в январе-апреле 2022 года, по предварительной оценке Бюро национальной статистики, составил 91 995,4 млн тенге. Валовой выпуск продукции (услуг) сельского хозяйства составил 90 771,2 млн тенге, в том числе растениеводства - 796,8 млн тенге, животноводства - 89 968,9 млн тенге, услуг в области сельского хозяйства - 5,4 млн тенге", - заявили в нацкомпании.

Сообщается, что всего в области имеется 8851 агроформирование, в том числе: 1892 юридических лица (АО, ТОО, ГП, ПК), 899 индивидуальных предпринимателей, 6060 крестьянско-фермерских хозяйств.

Средняя заработная плата за январь-декабрь 2021 года в отрасли сельского хозяйства составила 176,1 тысячи тенге с увеличением на 18% к 2020 году (за IV квартал 2021 года - 190,6 тысячи тенге с ростом на 12,1% к уровню IV квартала 2020 года)", - добавили в Kazakh Invest.

Также в компании проинформировали о темпах роста отраслей экономики:

Промышленность (январь-апрель 2022 года к январю-апрелю 2021 года, %) - 109,6.

Строительство (январь-апрель 2022 года к январю-апрелю 2021 года, %) - 137,5.

Транспорт (январь-апрель 2022 года к январю-апрелю 2021 года, %) - 115,9.

Сельское хозяйство (январь-апрель 2022 года к январю-апрелю 2021 года, %) - 101,2.

Торговля (январь-апрель 2022 года к январю-апрелю 2021 года, %) - 101,1.

Связь (январь-апрель 2022 года к январю-апрелю 2021 года, %)- 97,5.