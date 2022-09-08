В Акмолинской области реализуется пять инвестиционных проектов по выращиванию рыбы

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КОКШЕТАУ. 7 СЕНТЯБРЯ - В рамках реализации региональной программы развития рыбного хозяйства на 2021-2030 годы в Акмолинской области реализуется пять инвестиционных проектов по выращиванию осетровых, форелевых, карповых и сиговых пород рыбы, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Это такие проекты, как ТОО "Аква Фактория" и ТОО "Poseydon" в Целиноградском районе, АО "Астана-Онім" в Аршалынском районе, ТОО "Biosphere-fish" в Бурабайском районе и ТОО "Прогресс-Агро" в городе Степногорске", - сообщили в управлении сельского хозяйства и земельных отношений Акмолинской области.

Подчеркивается, что реализация указанных проектов позволит увеличить производство товарной рыбы на 390 тонн в год, икры - на 5 тонн и личинок - на 70,3 млн штук.

По данным управления, в настоящее время потенциал рыбного хозяйства Акмолинской области состоит из 561 рыбохозяйственного водоема, 433 из которых закреплены за природопользователями для ведения рыбного хозяйства.

Для развития рыбной отрасли в области разработана региональная программа развития рыбного хозяйства на 2021-2030 годы, в которой предусмотрено увеличение объемов выращивания товарной рыбы. Данные меры позволят к 2030 году увеличить производство до 10 тысяч тонн рыбы в год.

Реализация программы включает мероприятия по закреплению резервных рыбохозяйственных водоемов в соответствии с правилами проведения конкурса по закреплению охотничьих угодий и рыбохозяйственных водоемов и (или) участков местного значения.

Рыбоводство - важнейшая отрасль современного сельского хозяйства. Существует множество аспектов рыбоводства, из которых можно извлекать прибыль, например: выращивание мальков, получение икры, продажа рыбы, засол рыбы и многое другое. Сложно переоценить экономическое значение рыбоводства", - отметили в управлении.

Кроме того, рыбоводство и животноводство дают продукцию с близкими диетическими качествами, используя почти одни и те же производственные ресурсы, в том числе корма. Среднее содержание съедобной части у крупного рогатого скота составляет 44,6%, у карпа 49,8% от массы тела, содержание съедобного белка в обоих продуктах примерно одинаково - около 8,7%.

Однако при сравнении эффективности прудового рыбоводства и производства мяса говядины обнаруживается, что себестоимость 1 центнера съедобной части рыбы почти в 2 раза ниже себестоимости говядины. Затраты труда на производство 1 центнера живой массы рыбы также меньше, чем затраты на производство говядины. Существенная разница наблюдается и в затратах основных средств. По использованию кормов на рост рыба превосходит большинство теплокровных животных, что связано с отсутствием необходимости поддержания температуры организма", - добавили в управлении.