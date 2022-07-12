В Акмолинской области в рамках спецпроекта "Ауыл - Ел бесігі" отремонтировано 5 объектов образования

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КОКШЕТАУ. 11 ИЮЛЯ - В Акмолинской области в 2021 году в рамках спецпроекта "Ауыл - Ел бесігі" был проведен капитальный ремонт 5 объектов образования, сообщили агентству KAZAKHSTAN TODAY в управлении образования региона.

По данным управления, отремонтировано 4 школы и 1 организация дополнительного образования в 3 районах на сумму 1 589,2 млн тенге.

Сообщается, что в текущем году в рамках "Ауыл - Ел бесігі" на проведение капитального ремонта 2 школ выделено 628 млн тенге.

Также в управлении образования Акмолинской области проинформировали о реализации проекта "Жас маман".

В области участниками проекта являются 11 колледжей (42% от общего количества госколледжей).

В 2020 году современным учебным оборудованием оснащены 5 колледжей области (Высший технический колледж, город Кокшетау, Строительно-технологический колледж, город Кокшетау, Высший технический колледж, город Щучинск, Высший агротехнический колледж, село Чаглинка, Высший колледж, город Степногорск)", - сообщили в управлении образования региона.

Подчеркивается, что на эти цели из средств республиканского бюджета было выделено более 1,6 млрд тенге, софинансирование из областного бюджета составило свыше 80 млн тенге.

В 2021 году еще 6 колледжей области приняли участие в проекте (Аграрно-индустриальный колледж, город Атбасар, Агротехнический колледж, село Красный Яр, Высший колледж лесного хозяйства, экологии и туризма, город Щучинск, Горнотехнический колледж, город Степногорск, Высший колледж культуры имени Акана Серэ, город Кокшетау, Агротехнический колледж, село Астраханка)", - добавили в управлении.

Сообщается, что на закуп современного учебно-производственного оборудования из средств республиканского бюджета было выделено 1,8 млрд тенге, из областного бюджета - 170,3 млн тенге.

Отмечается, что оборудование приобретено для подготовки квалифицированных кадров по 19 востребованным на рынке труда специальностям.

В целом проект оказывает большую поддержку системе технического и профессионального образования области", - подчеркнули в управлении образования.

До 2025 года в результате модернизации и внедрения международных стандартов 11 колледжей области станут отраслевыми центрами компетенции по соответствующей специальности в соответствии со стандартами WorldSkills.

По данным МОН РК, 180 казахстанских колледжей были модернизированы в рамках проекта "Жас маман".

Жас маман" - это как приобретение нового оборудования для колледжей, так и внедрение международного опыта подготовки кадров на основе современных требований, обновление содержания образовательных программ и стандартов, повышение квалификации педагогов по новым технологиям обучения", - пояснили в министерстве.

Отмечается, что колледжи, получившие современное оборудование в рамках данного проекта, также выпускают собственную продукцию на своих мини-предприятиях и реализуют ее.

Ранее сообщалось, что на ближайшие пять лет увеличены объемы финансирования проекта "Ауыл - Ел бесігі" до 800 млрд тенге, а с учетом всех источников на модернизацию сел запланировано 1,3 трлн тенге.

Реализация мероприятий проекта "Ауыл - Ел бесігі" существенно улучшит качество жизни сельского населения и придаст новый импульс развитию села", - сказал Аскар Мамин.

Основной целью проекта "Ауыл - Ел бесігі", начатого в 2019 году, является улучшение качества жизни на селе, модернизация инфраструктуры сельских территорий, доведение их до новых региональных стандартов. Было отобрано 3561 перспективное село, в котором проживает 6,9 млн человек, или 89% сельского населения.

За 2019-2020 годы в сферах ЖКХ, транспорта, образования, здравоохранения, культуры и спорта в рамках проекта "Ауыл - Ел бесігі", а также с учетом дорожной карты занятости, программ "Нурлы жол" и "Нурлы жер" реализовано 12 тысяч проектов на сумму 618 млрд тенге.